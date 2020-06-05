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Заседание Верховной Рады: в повестке дня отчет Авакова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству на заседании в пятницу, 5 июня, заслушает доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания.

Час вопросов к правительству будет посвящен теме деятельности Министерства внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

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Народные депутаты также планируют образовать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов (проект постановления №2601).

Также среди вопросов повестки дня – рассмотрение во втором чтении законопроекта №3354 "О внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета".

Парламентарии также намерены определить представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

В повторном втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".

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В первом чтении предусмотрено рассмотрение законопроекта №2592 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" по усовершенствованию отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы", а также законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Кроме того, повестка предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29245)


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Топ комментарии
+5
Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова - Цензор.НЕТ 2905
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05.06.2020 10:16
+4
азірав №2
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05.06.2020 10:18
+4
НОВОСТЬ ЧАСА!!!:
​ТОЛЬКО ЧТО В ПАВЛОГРАДЕ СБУ ШТУРМОМ ВЗЯЛА МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ!!! 7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРЕСТОВАНЫ!!! ПРИЧИНА: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЫТКИ!!!!!
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05.06.2020 10:19
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Идет охота на Волков!
Сейчас набросятся и обвинят одного во всех своих просчетах.
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05.06.2020 10:14 Ответить
Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова - Цензор.НЕТ 2905
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05.06.2020 10:16 Ответить
Цікаве спостереження
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05.06.2020 10:27 Ответить
он немой ------ він не мій
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05.06.2020 11:03 Ответить
участника солнцевской группировки, коронованного вора авакяна давно пора снимать. Саакашвили в действии?
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05.06.2020 10:25 Ответить
Бе-Бе-Бе.
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05.06.2020 10:27 Ответить
Баран что ли? Гы.
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05.06.2020 10:33 Ответить
они его ссат кипятком...
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05.06.2020 10:26 Ответить
азірав №2
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05.06.2020 10:18 Ответить
Опять законов надрищут в турборежиме.
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05.06.2020 10:19 Ответить
НОВОСТЬ ЧАСА!!!:
​ТОЛЬКО ЧТО В ПАВЛОГРАДЕ СБУ ШТУРМОМ ВЗЯЛА МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ!!! 7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРЕСТОВАНЫ!!! ПРИЧИНА: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЫТКИ!!!!!
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05.06.2020 10:19 Ответить
похоже портнови плетут авякяну лапти)))
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05.06.2020 10:26 Ответить
Маестро, не роби гвалт, а то візьмуть в жовту пресу заголовки писати.
https://xn--80aafeg3bveo.dp.ua/61653/ В Павлограде СБУ и ДБР проводят обыски в полиции
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05.06.2020 11:00 Ответить
а кажуть що Злодіїв в Законі не буде ...- залишуться що, тільки такі як отой чорт що зараз на Трибуні...
п.с
як важко йому даеться Українська ...
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05.06.2020 10:25 Ответить
Да мова співуча, може кращє на італійскій йому ріднішій.
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05.06.2020 10:29 Ответить
У полуармянина язык, ак у ары... попугая ара...
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05.06.2020 10:29 Ответить
Слушаюи рлачу... слезы смеха падаютмне на живот, обжигая его... потому шо плачу горючими слезами... ох и мразь этот коммерсант из банка "базис"...
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05.06.2020 10:27 Ответить
кохала жаба гадюку
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05.06.2020 10:27 Ответить
Он хоть сам понимает что читает?
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05.06.2020 10:33 Ответить
Слушаю Авакова... Самое большое достижение - автоматическая фиксация нарушений ПДД!
Был бы в зале - задал бы вопрос: почему больше 5-ти лет при министре Авакове процветали незаконные АЗС, казино, нелегальные перевозки (такси и маршрутки) и почему не закрыли ни один незаконный пункт приёмки металла!?
Про наркоту и про сбор денег на верх по вертикали нет смысла задавать вопрос....
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05.06.2020 10:34 Ответить
Такие вопросы нужно задавать на стадионе. И читать их с листочка.
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05.06.2020 12:06 Ответить
Аваков ?
может лучше отчет зеленского о оманском фестивале проведённом за счёт Султана ?
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05.06.2020 10:34 Ответить
В этом году у меня уже проицейский выманил взятку(
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05.06.2020 10:35 Ответить
Тока шо Рюкзакову задали вопрос, ответ на который он успешно зачитал по шпаргалке ... экспромт...
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05.06.2020 10:37 Ответить
Сама Антонина писала
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05.06.2020 10:38 Ответить
Розказав, мовляв все чудово. Однак, де законопроект про вибори дільничних і начальників відділів поліції. Ви дивіться, як феодальна система чіпляється за повну владу над мілкими начальниками, і не бажає ділити цю владу з народом України. Тому сьогодні Кагарлик а завтра буде якийсь Веприк чи Жашків .
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05.06.2020 10:37 Ответить
Заберите у него планшет, ему в онлайн пишут ответы на вопросы.
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05.06.2020 10:38 Ответить
Бл......
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05.06.2020 10:39 Ответить
це Азаров виступає?
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05.06.2020 10:40 Ответить
Что-то арсенбарисыч не в форме. Наверное дело пахнет керосином.
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05.06.2020 10:49 Ответить
смотреть нечего!!,,режиссёрская постановка"постановочный вопрос перелистал зачитал ответ!!изначально понятно что фиг что с ним случится!!как сидел так и будет ,,сидеть" но в министерском кресле.
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05.06.2020 10:52 Ответить
На отъ%бись, вообще страх потерял... К нему бы Сашу Музычко пустить, что он ему нос к затылку придвинул... Да мочат таких, как Саша Музычко, такие, как эта мразота...
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05.06.2020 10:56 Ответить
---Це так очевидно : за відставку голосів НЕ вистачить... У Мюлера на кожного прохіндєя. що переховується під куполом ВР----дос*є їх злодійств.../ мовчи та диш.../ Отож сподіватися маємо лише на себе ...ГУРТУЙМОСЯ !!!
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05.06.2020 10:59 Ответить
 
 