Заседание Верховной Рады: в повестке дня отчет Авакова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству на заседании в пятницу, 5 июня, заслушает доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания.

Час вопросов к правительству будет посвящен теме деятельности Министерства внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

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Народные депутаты также планируют образовать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов (проект постановления №2601).

Также среди вопросов повестки дня – рассмотрение во втором чтении законопроекта №3354 "О внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета".

Парламентарии также намерены определить представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

В повторном втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".

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В первом чтении предусмотрено рассмотрение законопроекта №2592 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" по усовершенствованию отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы", а также законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Кроме того, повестка предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".