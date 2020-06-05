Заседание Верховной Рады: в повестке дня отчет Авакова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству на заседании в пятницу, 5 июня, заслушает доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания.
Час вопросов к правительству будет посвящен теме деятельности Министерства внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Народные депутаты также планируют образовать Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов (проект постановления №2601).
Также среди вопросов повестки дня – рассмотрение во втором чтении законопроекта №3354 "О внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета".
Парламентарии также намерены определить представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.
В повторном втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".
В первом чтении предусмотрено рассмотрение законопроекта №2592 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" по усовершенствованию отдельных вопросов прохождения гражданами Украины военной службы", а также законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
Кроме того, повестка предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
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Сейчас набросятся и обвинят одного во всех своих просчетах.
ТОЛЬКО ЧТО В ПАВЛОГРАДЕ СБУ ШТУРМОМ ВЗЯЛА МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ!!! 7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРЕСТОВАНЫ!!! ПРИЧИНА: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЫТКИ!!!!!
https://xn--80aafeg3bveo.dp.ua/61653/ В Павлограде СБУ и ДБР проводят обыски в полиции
п.с
як важко йому даеться Українська ...
Был бы в зале - задал бы вопрос: почему больше 5-ти лет при министре Авакове процветали незаконные АЗС, казино, нелегальные перевозки (такси и маршрутки) и почему не закрыли ни один незаконный пункт приёмки металла!?
Про наркоту и про сбор денег на верх по вертикали нет смысла задавать вопрос....
может лучше отчет зеленского о оманском фестивале проведённом за счёт Султана ?