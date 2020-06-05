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Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада під час Години запитань до уряду на засіданні в п'ятницю, 5 червня, заслухає доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання.

Година запитань до уряду буде присвячена темі діяльності Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби із організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Народні депутати також планують утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів (проєкт постанови №2601).

Також серед питань порядку денного – розгляд у другому читанні законопроєкту №3354 "Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради".

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Парламентарії також мають намір визначити представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

У повторному другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики".

У першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №2592 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби", а також законопроєкт №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14972)


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Топ коментарі
+5
Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова - Цензор.НЕТ 2905
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05.06.2020 10:16
+4
азірав №2
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05.06.2020 10:18
+4
НОВОСТЬ ЧАСА!!!:
​ТОЛЬКО ЧТО В ПАВЛОГРАДЕ СБУ ШТУРМОМ ВЗЯЛА МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ!!! 7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРЕСТОВАНЫ!!! ПРИЧИНА: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЫТКИ!!!!!
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05.06.2020 10:19
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Идет охота на Волков!
Сейчас набросятся и обвинят одного во всех своих просчетах.
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05.06.2020 10:14 Відповісти
Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова - Цензор.НЕТ 2905
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05.06.2020 10:16 Відповісти
Цікаве спостереження
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05.06.2020 10:27 Відповісти
он немой ------ він не мій
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05.06.2020 11:03 Відповісти
участника солнцевской группировки, коронованного вора авакяна давно пора снимать. Саакашвили в действии?
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05.06.2020 10:25 Відповісти
Бе-Бе-Бе.
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05.06.2020 10:27 Відповісти
Баран что ли? Гы.
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05.06.2020 10:33 Відповісти
они его ссат кипятком...
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05.06.2020 10:26 Відповісти
азірав №2
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05.06.2020 10:18 Відповісти
Опять законов надрищут в турборежиме.
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05.06.2020 10:19 Відповісти
НОВОСТЬ ЧАСА!!!:
​ТОЛЬКО ЧТО В ПАВЛОГРАДЕ СБУ ШТУРМОМ ВЗЯЛА МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ!!! 7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРЕСТОВАНЫ!!! ПРИЧИНА: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЫТКИ!!!!!
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05.06.2020 10:19 Відповісти
похоже портнови плетут авякяну лапти)))
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05.06.2020 10:26 Відповісти
Маестро, не роби гвалт, а то візьмуть в жовту пресу заголовки писати.
https://xn--80aafeg3bveo.dp.ua/61653/ В Павлограде СБУ и ДБР проводят обыски в полиции
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05.06.2020 11:00 Відповісти
а кажуть що Злодіїв в Законі не буде ...- залишуться що, тільки такі як отой чорт що зараз на Трибуні...
п.с
як важко йому даеться Українська ...
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05.06.2020 10:25 Відповісти
Да мова співуча, може кращє на італійскій йому ріднішій.
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05.06.2020 10:29 Відповісти
У полуармянина язык, ак у ары... попугая ара...
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05.06.2020 10:29 Відповісти
Слушаюи рлачу... слезы смеха падаютмне на живот, обжигая его... потому шо плачу горючими слезами... ох и мразь этот коммерсант из банка "базис"...
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05.06.2020 10:27 Відповісти
кохала жаба гадюку
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05.06.2020 10:27 Відповісти
Он хоть сам понимает что читает?
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05.06.2020 10:33 Відповісти
Слушаю Авакова... Самое большое достижение - автоматическая фиксация нарушений ПДД!
Был бы в зале - задал бы вопрос: почему больше 5-ти лет при министре Авакове процветали незаконные АЗС, казино, нелегальные перевозки (такси и маршрутки) и почему не закрыли ни один незаконный пункт приёмки металла!?
Про наркоту и про сбор денег на верх по вертикали нет смысла задавать вопрос....
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05.06.2020 10:34 Відповісти
Такие вопросы нужно задавать на стадионе. И читать их с листочка.
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05.06.2020 12:06 Відповісти
Аваков ?
может лучше отчет зеленского о оманском фестивале проведённом за счёт Султана ?
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05.06.2020 10:34 Відповісти
В этом году у меня уже проицейский выманил взятку(
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05.06.2020 10:35 Відповісти
Тока шо Рюкзакову задали вопрос, ответ на который он успешно зачитал по шпаргалке ... экспромт...
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05.06.2020 10:37 Відповісти
Сама Антонина писала
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05.06.2020 10:38 Відповісти
Розказав, мовляв все чудово. Однак, де законопроект про вибори дільничних і начальників відділів поліції. Ви дивіться, як феодальна система чіпляється за повну владу над мілкими начальниками, і не бажає ділити цю владу з народом України. Тому сьогодні Кагарлик а завтра буде якийсь Веприк чи Жашків .
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05.06.2020 10:37 Відповісти
Заберите у него планшет, ему в онлайн пишут ответы на вопросы.
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05.06.2020 10:38 Відповісти
Бл......
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05.06.2020 10:39 Відповісти
це Азаров виступає?
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05.06.2020 10:40 Відповісти
Что-то арсенбарисыч не в форме. Наверное дело пахнет керосином.
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05.06.2020 10:49 Відповісти
смотреть нечего!!,,режиссёрская постановка"постановочный вопрос перелистал зачитал ответ!!изначально понятно что фиг что с ним случится!!как сидел так и будет ,,сидеть" но в министерском кресле.
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05.06.2020 10:52 Відповісти
На отъ%бись, вообще страх потерял... К нему бы Сашу Музычко пустить, что он ему нос к затылку придвинул... Да мочат таких, как Саша Музычко, такие, как эта мразота...
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05.06.2020 10:56 Відповісти
---Це так очевидно : за відставку голосів НЕ вистачить... У Мюлера на кожного прохіндєя. що переховується під куполом ВР----дос*є їх злодійств.../ мовчи та диш.../ Отож сподіватися маємо лише на себе ...ГУРТУЙМОСЯ !!!
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05.06.2020 10:59 Відповісти
 
 