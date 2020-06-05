Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада під час Години запитань до уряду на засіданні в п'ятницю, 5 червня, заслухає доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання.

Година запитань до уряду буде присвячена темі діяльності Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби із організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Народні депутати також планують утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів (проєкт постанови №2601).

Також серед питань порядку денного – розгляд у другому читанні законопроєкту №3354 "Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради".

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Парламентарії також мають намір визначити представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

У повторному другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики".

У першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №2592 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби", а також законопроєкт №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".