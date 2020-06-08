Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием столичного кинотеатра "Киев" прошел митинг к годовщине его захвата, после которого кинотеатр закрыли.

Активисты требуют от киевской власти признать действующую аренду с сетью "Синема Центр" недействительной и провести новый конкурс, который принимал бы во внимание концепцию развития культурного центра и позицию киносообщества, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мітинг до річниці закриття кінотеатру "Київ": активістка руху Occupy Kyiv Cinemas перераховує кінотеатри, що закрилися після того, як опинилися на балансі комунального підприємства "Київкінофільм" pic.twitter.com/FKOfB8LpQm — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2020

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Участники митинга отмечают, что новый арендатор уже течение полугода не платит аренду, а за год так и не провел обещанный ремонт и не возобновил работу кинотеатра.

Митинг организовали инициативы Occupy Kyiv Cinemas и "Спасем КЦ Кинотеатр Киев". По их замыслу, во время акции должны были сыграть диджей-сеты украинские музыканты Anna Khvyl и Sasha Dolgiy, но организаторам отказали в предоставлении электроэнергии. Все желающие могли высказаться в режиме "свободного мегафона".

Также митингующие призвали провести расследование нарушений со стороны Департамента коммунальной собственности города Киева и КГГА и расформировать коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".

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Фото: Влад Головко/hromadske

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Напомним, 7 июня 2019 года работники кинотеатра "Киев" заявили о захвате здания "титушками" - тогда в помещение пришли бойцы предприятия "Муниципальная охрана", они сорвали показы и заменили замки на дверях. Между бойцами с одной стороны и работниками кинотеатра и активистами произошли столкновения. Ситуации предшествовал выигрыш сетью "Синема Центр" конкурса на аренду - учредителями и владельцами сети являются Александр Роднянский, Михаэль Шлихт и Борис Фуксман.

Новый арендатор объявил, что здание находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта - в декабре 2019 года арендатора освободили от обязательства оплачивать аренду. Предыдущая администрация кинотеатра отмечает, что государственная инспекция признавала состояние здания удовлетворительным. Сейчас идет судебный процесс ООО "Культурный центр Кинотеатр "Киев"" против Департамента коммунальной собственности КГГА.