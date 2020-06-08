Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася в столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею столичного кінотеатру "Київ" відбувся мітинг до річниці його захоплення, після якого кінотеатр закрили.

Активісти вимагають від київської влади визнати чинну оренду з мережею "Сінема Центр" недійсною та провести новий конкурс, який враховував би концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Мітинг до річниці закриття кінотеатру "Київ": активістка руху Occupy Kyiv Cinemas перераховує кінотеатри, що закрилися після того, як опинилися на балансі комунального підприємства "Київкінофільм" pic.twitter.com/FKOfB8LpQm — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2020

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Учасники мітингу наголошують, що новий орендар уже впродовж пів року не сплачує оренду, а протягом року так і не провів обіцяний ремонт і не відновив роботу кінотеатру.

Мітинг організували ініціативи Occupy Kyiv Cinemas і "Врятуймо КЦ Кінотеатр Київ". За їхнім задумом, під час акції мали зіграти діджей-сети українські музиканти Anna Khvyl та Sasha Dolgiy, але організаторам відмовили у наданні електроенергії. Усі охочі могли висловитися в режимі "вільного мегафону".

Також мітингувальники закликали провести розслідування порушень з боку Департаменту комунальної власності міста Києва та КМДА і розформувати комунальне підприємство "Муніципальна охорона".

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Фото: Влад Головко/hromadske

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Нагадаємо, 7 червня 2019 рокау працівники кінотеатру "Київ" заявили про захоплення будівлі "тітушками" - тоді до приміщення прийшли бійці підприємства "Муніципальна охорона", вони зірвали покази та замінили замки на дверях. Між бійцями з одного боку та працівниками кінотеатру й активістами сталися сутички. Ситуації передував виграш мережею "Сінема Центр" конкурсу на оренду - засновниками та власниками мережі є Олександр Роднянський, Міхаель Шліхт і Борис Фуксман.

Новий орендар оголосив, що будівля перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту - у грудні 2019 року орендаря звільнили від зобов’язання оплачувати оренду. Попередня адміністрація кінотеатру наголошує, що державна інспекція визнавала стан будівлі задовільним. Нині триває судовий процес ТОВ "Культурний центр Кінотеатр "Київ"" проти Департаменту комунальної власності КМДА.