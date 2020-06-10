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Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко. ВИДЕО

Политические преследования, которые устраивает ГБР по заказу властей, - это свидетельство отчаяния и бессилия и не имеет ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.

 Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил под стенами ГБР, где проходит акция против политических преследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский Союз - это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился Порошенко к Зеленскому.

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"Хочу подчеркнуть, что за этот год они очень тщательно изучили каждую минуту моего пребывания на посту президента. А я работал и до 2:00, и до 3:00, и до 5:00 утра, я не так быстро устаю как Владимир Александрович. И в этих условиях - я хочу отдельно подчеркнуть, что после того, как не было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972, 73,74 лет, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом втором третьем и других классах похвальные листы как отличник. А ну Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу", - иронизирует Петр Порошенко.

"Все, что они строят, строится на лжи. Но у лжи очень короткие ноги, ложь не побеждает. Правда будет за нами. Победа будет за нами. Наше движение в Европу, евроатлантическое сообщество будет продолжено. Наша политическая сила будет работать на Украину. Так, как нашими усилиями сегодня было принято решение о выделении Украине очередного транша 2 млрд долларов. Кстати, отдельно было заявление руководства международных финансовых организаций о блестящих реформах, которые были проведены в течение последних пяти лет, которые сделали прочной банковскую систему, укрепили экономику. Которую сейчас разрушает новая неопытная, зеленый власть новых лиц", - отметил пятый Президент.

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"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - предостерег лидер "Европейской Солидарности".

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Порошенко Петр (19602) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+42
Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6159
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10.06.2020 12:34
+42
Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7198
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10.06.2020 12:37
+39
Ще вас попрошу сказати: що ж він вкрав? (вже з десяток людей, що писали так, як ви, не відповіли ніц нічого) Напишіть тут, будь ласка, а копію перешліть Портнову, бо той вже не знає щоб його ще вигадати проти Пороха...
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10.06.2020 12:24
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Страница 3 из 3
"Укравший куріцу" (на фото - праворуч) кричить розповідає про інше:

Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7137
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10.06.2020 19:50 Ответить
бідний пєця,так обісрався!
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10.06.2020 13:46 Ответить
И ты расскажешь как оно на вкус.))
Слизывай))
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10.06.2020 14:54 Ответить
Ви краще обоє розказали як були на побігеньках у П.Монофорта з Януковичем.
Під час вказівки з РФ мочити Тимошенко.
Через "патріотично - демократичні" розважальні,так і новостні канали українських ЗМІ...

Он добавил, что слова Гейтса, произнесенные в американском суде, - это косвенные обвинения против людей, которые проживают в Украине. В США идет суд, а в нашей стране тишина, наблюдается ситуация сговора, и, безусловно, Порошенко будет стараться утопить это дело.

https://golos.ua/i/629124?fbclid=IwAR29tb3QVryFlL8SGb2t46fG5qXNsdHxsNPBhDWZh_SXGJKLloq2v6-TtbQ
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10.06.2020 13:47 Ответить
ти ще, чмо, будеш заперечувати, що незебіл?
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10.06.2020 16:53 Ответить
хай пєцюня і дзвонить своєму шефу
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10.06.2020 13:48 Ответить
Чого така неприязнь та брехня?
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10.06.2020 22:58 Ответить
Політпроститут всі демократичні інституції Заходу обзвонив своїми 76-ма компаніями в Україні і 28-ма за кордоном,але нікого він вже не цікавить,окрім корумпованих бариг та чорних мародерів Антифи.
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10.06.2020 14:03 Ответить
президент-заочник - горе в стране.. зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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10.06.2020 14:07 Ответить
Поддерживаешь? Это хорошо, стряхнуть только не забудь)
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10.06.2020 14:52 Ответить
https://censor.net/user/463971 - це, видать, ще один деактивований https://censor.net/user/464048, колишній Леонид Днепр
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10.06.2020 17:03 Ответить
Треба дякувати зеленому чму, адже воно самотужки прискорює свій эпіческий гаплик. Мени здаеться вже на часі купувати попкорн.
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10.06.2020 15:07 Ответить
А Порошенку Путіну подзвонити щоб місце пригрів.
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10.06.2020 15:46 Ответить
Лучше не звонить а пообщаться так сказать вживую.
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10.06.2020 16:06 Ответить
зезвездиденту следует позвонить бузине и спросить как его здоровье.
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10.06.2020 16:59 Ответить
пэпа сафсем мозги пропил голову потерял от волнения. Он даже забыл золотое правило : нужно посчитать в уме до ста, а потом ляпнуть ахинею.
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10.06.2020 18:55 Ответить
Пора уже доставать компроматы на Зеленского.
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10.06.2020 19:12 Ответить
Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
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10.06.2020 22:41 Ответить
Ой, янеківсько-путлерське мерзотне чаморо щось бовкнуло про опозицію.
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11.06.2020 08:02 Ответить
пЭця-пОця видимо уже позвонил и в ближайшее время метнется в Испанию на ПМЖ.
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11.06.2020 11:29 Ответить
Петя не ссы . тебя не посадят . Ворон- ворону ..!
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11.06.2020 13:27 Ответить
За злочинні дії та бездію Порошенко на посаді головнокомандуючого за період 2014 - 2019 років, йому на лобі потрібно намалювати ст.111 ККУ. А з нього роблять жертву політичних переслідувань з боку зеленої влади за "бакланською" статтєю. Зе - це турборежим Порошенко, який, виконавши роль мальчиша-плохіша та козла відпущення за сепарський ренесанс, має повернути до влади "сивочолого гетьмана". Шоу триває, піпл хаває, країна поступово лягає під кремлівський каток.
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11.06.2020 20:07 Ответить
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