Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко. ВИДЕО

Политические преследования, которые устраивает ГБР по заказу властей, - это свидетельство отчаяния и бессилия и не имеет ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил под стенами ГБР, где проходит акция против политических преследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский Союз - это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился Порошенко к Зеленскому.

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"Хочу подчеркнуть, что за этот год они очень тщательно изучили каждую минуту моего пребывания на посту президента. А я работал и до 2:00, и до 3:00, и до 5:00 утра, я не так быстро устаю как Владимир Александрович. И в этих условиях - я хочу отдельно подчеркнуть, что после того, как не было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972, 73,74 лет, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом втором третьем и других классах похвальные листы как отличник. А ну Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу", - иронизирует Петр Порошенко.

"Все, что они строят, строится на лжи. Но у лжи очень короткие ноги, ложь не побеждает. Правда будет за нами. Победа будет за нами. Наше движение в Европу, евроатлантическое сообщество будет продолжено. Наша политическая сила будет работать на Украину. Так, как нашими усилиями сегодня было принято решение о выделении Украине очередного транша 2 млрд долларов. Кстати, отдельно было заявление руководства международных финансовых организаций о блестящих реформах, которые были проведены в течение последних пяти лет, которые сделали прочной банковскую систему, укрепили экономику. Которую сейчас разрушает новая неопытная, зеленый власть новых лиц", - отметил пятый Президент.

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"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - предостерег лидер "Европейской Солидарности".