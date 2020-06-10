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Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко. ВIДЕО

Політичні переслідування, які влаштовує ДБР на замовлення влади, - це свідчення відчаю і безсилля і не має нічого спільного з євроінтеграцією та європейськими цінностями.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під стінами ДБР, де відбувається акція проти політичних переслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський Союз це є верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розкаже, чим він закінчив", – звернувся Порошенко до Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Європарламенту Ауштревічус застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

"Хочу наголосити, що за цей рік вони дуже ретельно вивчили кожну хвилину мого перебування на посаді президента. А я працював і до 2:00, і до 3:00, і до 5:00 ранку, бо я не так швидко втомлююсь як Володимир Олександрович. І в цих умовах – я хочу окремо наголосити, що після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не відкидаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73, 74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому, другому, третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А, ну, Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку", – іронізує Петро Порошенко.

"Все, що вони будують, будується на брехні. Але у брехні дуже короткі ноги, брехня не перемагає. Правда буде за нами. Перемога буде за нами. Наш рух в Європу, євроатлантичне співтовариство буде продовжено. Наша політична сила буде працювати на Україну. Так, як нашими зусиллями сьогодні було ухвалено рішення про виділення Україні чергового траншу 2 мільярда доларів. До речі, окремо заява була керівництва міжнародних фінансових організацій про блискучі реформи, які були проведені протягом останніх п’яти років, які зробили міцною банківську систему, укріпили економіку. Яку зараз руйнує нова недосвідчена, зелена влада нових облич", – наголосив п’ятий Президент.

Також читайте: "Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності

"Ще раз наголошую, керувати країною – це не вести телевізійне шоу, і наслідки набагато важчі", – застеріг лідер "Європейської Солідарності".

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Порошенко Петро (15174) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+42
Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем закончится политическое преследование оппозиции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6159
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10.06.2020 12:34
+42
Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7198
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10.06.2020 12:37
+39
Ще вас попрошу сказати: що ж він вкрав? (вже з десяток людей, що писали так, як ви, не відповіли ніц нічого) Напишіть тут, будь ласка, а копію перешліть Портнову, бо той вже не знає щоб його ще вигадати проти Пороха...
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10.06.2020 12:24
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"Укравший куріцу" (на фото - праворуч) кричить розповідає про інше:

Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7137
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10.06.2020 19:50 Відповісти
бідний пєця,так обісрався!
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10.06.2020 13:46 Відповісти
И ты расскажешь как оно на вкус.))
Слизывай))
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10.06.2020 14:54 Відповісти
Ви краще обоє розказали як були на побігеньках у П.Монофорта з Януковичем.
Під час вказівки з РФ мочити Тимошенко.
Через "патріотично - демократичні" розважальні,так і новостні канали українських ЗМІ...

Он добавил, что слова Гейтса, произнесенные в американском суде, - это косвенные обвинения против людей, которые проживают в Украине. В США идет суд, а в нашей стране тишина, наблюдается ситуация сговора, и, безусловно, Порошенко будет стараться утопить это дело.

https://golos.ua/i/629124?fbclid=IwAR29tb3QVryFlL8SGb2t46fG5qXNsdHxsNPBhDWZh_SXGJKLloq2v6-TtbQ
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10.06.2020 13:47 Відповісти
ти ще, чмо, будеш заперечувати, що незебіл?
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10.06.2020 16:53 Відповісти
хай пєцюня і дзвонить своєму шефу
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10.06.2020 13:48 Відповісти
Чого така неприязнь та брехня?
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10.06.2020 22:58 Відповісти
Політпроститут всі демократичні інституції Заходу обзвонив своїми 76-ма компаніями в Україні і 28-ма за кордоном,але нікого він вже не цікавить,окрім корумпованих бариг та чорних мародерів Антифи.
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10.06.2020 14:03 Відповісти
президент-заочник - горе в стране.. зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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10.06.2020 14:07 Відповісти
Поддерживаешь? Это хорошо, стряхнуть только не забудь)
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10.06.2020 14:52 Відповісти
https://censor.net/user/463971 - це, видать, ще один деактивований https://censor.net/user/464048, колишній Леонид Днепр
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10.06.2020 17:03 Відповісти
Треба дякувати зеленому чму, адже воно самотужки прискорює свій эпіческий гаплик. Мени здаеться вже на часі купувати попкорн.
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10.06.2020 15:07 Відповісти
А Порошенку Путіну подзвонити щоб місце пригрів.
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Лучше не звонить а пообщаться так сказать вживую.
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10.06.2020 16:06 Відповісти
зезвездиденту следует позвонить бузине и спросить как его здоровье.
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10.06.2020 16:59 Відповісти
пэпа сафсем мозги пропил голову потерял от волнения. Он даже забыл золотое правило : нужно посчитать в уме до ста, а потом ляпнуть ахинею.
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10.06.2020 18:55 Відповісти
Пора уже доставать компроматы на Зеленского.
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10.06.2020 19:12 Відповісти
Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
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10.06.2020 22:41 Відповісти
Ой, янеківсько-путлерське мерзотне чаморо щось бовкнуло про опозицію.
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11.06.2020 08:02 Відповісти
пЭця-пОця видимо уже позвонил и в ближайшее время метнется в Испанию на ПМЖ.
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11.06.2020 11:29 Відповісти
Петя не ссы . тебя не посадят . Ворон- ворону ..!
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11.06.2020 13:27 Відповісти
За злочинні дії та бездію Порошенко на посаді головнокомандуючого за період 2014 - 2019 років, йому на лобі потрібно намалювати ст.111 ККУ. А з нього роблять жертву політичних переслідувань з боку зеленої влади за "бакланською" статтєю. Зе - це турборежим Порошенко, який, виконавши роль мальчиша-плохіша та козла відпущення за сепарський ренесанс, має повернути до влади "сивочолого гетьмана". Шоу триває, піпл хаває, країна поступово лягає під кремлівський каток.
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11.06.2020 20:07 Відповісти
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