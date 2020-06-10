Депутат Європарламенту Ауштревічус застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

Депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик, член групи "Друзі України" у Європарламенті Пятрас Ауштревічус застеріг адміністрацію Зеленського від політичного переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це Ауштревічус написав на своїй сторінці у твітері, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично вмотивованого переслідування", - зазначає Ауштревічус.

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Нагадаємо, допит Порошенка має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року в приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, б. 15.