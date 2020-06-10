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Депутат Європарламенту Ауштревічус застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

Депутат Європарламенту Ауштревічус застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

Депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик, член групи "Друзі України" у Європарламенті Пятрас Ауштревічус застеріг адміністрацію Зеленського від політичного переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це Ауштревічус написав на своїй сторінці у твітері, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично вмотивованого переслідування", - зазначає Ауштревічус.

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Нагадаємо, допит Порошенка має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року в приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, б. 15.

Автор: 

допит (696) Європарламент (1045) Порошенко Петро (15171) Ауштревічус Пятрас (22) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+16
эт точно. у 73% украл мозги, и вывез из Украины без таможенных документов. теперь дело шьют за это.
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10.06.2020 10:43
+16
Вы уже в коричневом и в отличии от времен Пороха это не шоколад.
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10.06.2020 10:47
+13
дырку им от бублика, а не Порошенко!!! Настоящего ПРЕЗИДЕНТА Украины!!!!
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10.06.2020 10:38
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дырку им от бублика, а не Порошенко!!! Настоящего ПРЕЗИДЕНТА Украины!!!!
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10.06.2020 10:38 Відповісти
Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко - Цензор.НЕТ 4250
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10.06.2020 10:51 Відповісти
не пукни случайно...
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10.06.2020 11:37 Відповісти
Настоящих в Украине ещё не было.
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10.06.2020 13:11 Відповісти
Не тронь шоколадку - вымажешься в коричневом!
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10.06.2020 10:39 Відповісти
Вы уже в коричневом и в отличии от времен Пороха это не шоколад.
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10.06.2020 10:47 Відповісти
Ты уже испачкан , только не в шоколаде 😁😁😁
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10.06.2020 10:48 Відповісти
В ЕС считают, что Порошенко сторонник проевропейской политики в Украине. Они не могут понять, что он просто вор.
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10.06.2020 10:40 Відповісти
эт точно. у 73% украл мозги, и вывез из Украины без таможенных документов. теперь дело шьют за это.
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10.06.2020 10:43 Відповісти
Ну слава Богу товарищ Сухов все знает, ну скинул бы им доказательств по украденному, а то уже второй ручной генпрокурор ничего найти не может))))
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10.06.2020 10:49 Відповісти
Если у него не нашли ворованного, то только потому, что и не искали. Почему Юлю судили только за превышение цены российского газа? В стране победивших олигархов никто не ищет свидетельств воровства олигархов, потому что это потянет такой клубок, что все олигархи окажутся за решёткой. Им легче организовывать политические дела друг на друга.
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10.06.2020 13:01 Відповісти
Короче ничего нет кроме бла бла бла у тебя, там от размеров домика в США твоей святой нищебродки БабЮли даже богатые америкосы в шоке. Только превышение цены если что это десяки ярдов американских денег
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10.06.2020 13:32 Відповісти
Порошенко украл своего брата, а потом его убил
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10.06.2020 10:51 Відповісти
Он организовал убийство этого бандита, потому что без этого он не стал бы не то, что президентом, но даже министром.
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10.06.2020 13:02 Відповісти
Ага, європейці - такі тупі)))) а зєлєйоббіки - ну просто розумники, всі 73%)))))
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10.06.2020 12:54 Відповісти
"Вор"-понятие благородное.Мародер просто крадун.
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10.06.2020 20:31 Відповісти
В Украине нет политических преследований .А вот аудиозаписи есть.
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10.06.2020 10:40 Відповісти
ТАТЫШО?!!
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10.06.2020 10:45 Відповісти
Ну и что, толку с этих видео и аудио записей, Если процессы не по уголовщине, а политические. Боятся они друг друга овинять в воровстве. Ермаки тоже если и попадут в тюрьму, то будут сидеть не за торговлю должностями. Они великие политические деятели и бизнесмены. И могут сидеть в тюрьме только по политическим мотивам.
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10.06.2020 13:06 Відповісти
https://censor.net/user/320765 - типовий сепар-рашист, це тільки тут він ще не проявив свою справжню суть
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10.06.2020 13:24 Відповісти
Пока у власти дураки и жулики, все преследования будут политически мотивированы.
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10.06.2020 10:48 Відповісти
Барига має сидіти. І його подільники - також.
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10.06.2020 10:51 Відповісти
беда у нас с дурками. пациенты как не в Раде, так на Цензоре.
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10.06.2020 10:59 Відповісти
" влиятельный литовский политик, член группы "Друзья Украины" в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс Источник: https://censor.net/n3201035" -
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10.06.2020 11:04 Відповісти
а шо не так?
https://day.kyiv.ua/ru/news/250919-v-ep-devyatogo-sozyva-sozdali-gruppu-druzey-evropeyskoy-ukrainy В ЕП девятого созыва создали группу "друзей европейской Украины"
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10.06.2020 11:07 Відповісти
игра слов и не больше!!
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10.06.2020 11:09 Відповісти
Величайшее поощрение преступления - безнаказанность........Марк Тулий Цицерон.
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10.06.2020 11:19 Відповісти
Начнём с того, что зе по закону не имел права назначать Богдана на гос. должность ... и закончим
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10.06.2020 11:23 Відповісти
начинать надо с роспуска ЗЕбеней Рады в день его инагурации
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10.06.2020 12:06 Відповісти
зебобе дура по всем фронтам)
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10.06.2020 11:21 Відповісти
Если свинью отправляют на сало, то это политические преследования?
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10.06.2020 11:35 Відповісти
Почом нині "виказати глибоку стурбованість" в європейців, ніхто не в курсі?
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10.06.2020 11:52 Відповісти
Попутав святого петра з Святим Петром,а пес з ЕС.Буває.
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10.06.2020 12:06 Відповісти
 
 