Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко

Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик, член группы "Друзья Украины" в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Зеленского от политического преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Твиттере, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в ГБР.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.

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Напомним, допрос Порошенко должен состояться в 11:00 10 июня 2020 г. в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.