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Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко

Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко

Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик, член группы "Друзья Украины" в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Зеленского от политического преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Твиттере, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в ГБР.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.

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Напомним, допрос Порошенко должен состояться в 11:00 10 июня 2020 г. в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

допрос (1373) Европарламент (1799) Порошенко Петр (19599) Ауштревичюс Пятрас (25) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+16
эт точно. у 73% украл мозги, и вывез из Украины без таможенных документов. теперь дело шьют за это.
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10.06.2020 10:43
+16
Вы уже в коричневом и в отличии от времен Пороха это не шоколад.
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10.06.2020 10:47
+13
дырку им от бублика, а не Порошенко!!! Настоящего ПРЕЗИДЕНТА Украины!!!!
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10.06.2020 10:38
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дырку им от бублика, а не Порошенко!!! Настоящего ПРЕЗИДЕНТА Украины!!!!
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10.06.2020 10:38 Ответить
Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко - Цензор.НЕТ 4250
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10.06.2020 10:51 Ответить
не пукни случайно...
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10.06.2020 11:37 Ответить
Настоящих в Украине ещё не было.
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10.06.2020 13:11 Ответить
Не тронь шоколадку - вымажешься в коричневом!
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10.06.2020 10:39 Ответить
Вы уже в коричневом и в отличии от времен Пороха это не шоколад.
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10.06.2020 10:47 Ответить
Ты уже испачкан , только не в шоколаде 😁😁😁
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10.06.2020 10:48 Ответить
В ЕС считают, что Порошенко сторонник проевропейской политики в Украине. Они не могут понять, что он просто вор.
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10.06.2020 10:40 Ответить
эт точно. у 73% украл мозги, и вывез из Украины без таможенных документов. теперь дело шьют за это.
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10.06.2020 10:43 Ответить
Ну слава Богу товарищ Сухов все знает, ну скинул бы им доказательств по украденному, а то уже второй ручной генпрокурор ничего найти не может))))
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10.06.2020 10:49 Ответить
Если у него не нашли ворованного, то только потому, что и не искали. Почему Юлю судили только за превышение цены российского газа? В стране победивших олигархов никто не ищет свидетельств воровства олигархов, потому что это потянет такой клубок, что все олигархи окажутся за решёткой. Им легче организовывать политические дела друг на друга.
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10.06.2020 13:01 Ответить
Короче ничего нет кроме бла бла бла у тебя, там от размеров домика в США твоей святой нищебродки БабЮли даже богатые америкосы в шоке. Только превышение цены если что это десяки ярдов американских денег
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10.06.2020 13:32 Ответить
Порошенко украл своего брата, а потом его убил
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10.06.2020 10:51 Ответить
Он организовал убийство этого бандита, потому что без этого он не стал бы не то, что президентом, но даже министром.
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10.06.2020 13:02 Ответить
Ага, європейці - такі тупі)))) а зєлєйоббіки - ну просто розумники, всі 73%)))))
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10.06.2020 12:54 Ответить
"Вор"-понятие благородное.Мародер просто крадун.
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10.06.2020 20:31 Ответить
В Украине нет политических преследований .А вот аудиозаписи есть.
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10.06.2020 10:40 Ответить
ТАТЫШО?!!
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10.06.2020 10:45 Ответить
Ну и что, толку с этих видео и аудио записей, Если процессы не по уголовщине, а политические. Боятся они друг друга овинять в воровстве. Ермаки тоже если и попадут в тюрьму, то будут сидеть не за торговлю должностями. Они великие политические деятели и бизнесмены. И могут сидеть в тюрьме только по политическим мотивам.
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10.06.2020 13:06 Ответить
https://censor.net/user/320765 - типовий сепар-рашист, це тільки тут він ще не проявив свою справжню суть
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10.06.2020 13:24 Ответить
Пока у власти дураки и жулики, все преследования будут политически мотивированы.
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10.06.2020 10:48 Ответить
Барига має сидіти. І його подільники - також.
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10.06.2020 10:51 Ответить
беда у нас с дурками. пациенты как не в Раде, так на Цензоре.
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10.06.2020 10:59 Ответить
" влиятельный литовский политик, член группы "Друзья Украины" в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс Источник: https://censor.net/n3201035" -
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10.06.2020 11:04 Ответить
а шо не так?
https://day.kyiv.ua/ru/news/250919-v-ep-devyatogo-sozyva-sozdali-gruppu-druzey-evropeyskoy-ukrainy В ЕП девятого созыва создали группу "друзей европейской Украины"
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10.06.2020 11:07 Ответить
игра слов и не больше!!
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10.06.2020 11:09 Ответить
Величайшее поощрение преступления - безнаказанность........Марк Тулий Цицерон.
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10.06.2020 11:19 Ответить
Начнём с того, что зе по закону не имел права назначать Богдана на гос. должность ... и закончим
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10.06.2020 11:23 Ответить
начинать надо с роспуска ЗЕбеней Рады в день его инагурации
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10.06.2020 12:06 Ответить
зебобе дура по всем фронтам)
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10.06.2020 11:21 Ответить
Если свинью отправляют на сало, то это политические преследования?
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10.06.2020 11:35 Ответить
Почом нині "виказати глибоку стурбованість" в європейців, ніхто не в курсі?
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10.06.2020 11:52 Ответить
Попутав святого петра з Святим Петром,а пес з ЕС.Буває.
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10.06.2020 12:06 Ответить
 
 