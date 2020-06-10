Депутат Европарламента Ауштрявичюс предостерег власть от политических преследований Порошенко
Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик, член группы "Друзья Украины" в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Зеленского от политического преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Твиттере, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в ГБР.
"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.
Напомним, допрос Порошенко должен состояться в 11:00 10 июня 2020 г. в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.
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https://day.kyiv.ua/ru/news/250919-v-ep-devyatogo-sozyva-sozdali-gruppu-druzey-evropeyskoy-ukrainy В ЕП девятого созыва создали группу "друзей европейской Украины"