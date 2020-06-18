Родители посадили на цепь 11-летнюю дочь, теперь им грозит тюрьма. ВИДЕО

Мать, ее сожитель и подруга посадили девочку на цепь, чтобы та не убегала, когда взрослые выпивают. Им предъявили обвинения в пытках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

Инцидент произошел в апреле. Тогда соседи рассказали полицейским, что мать избила девочку, потому что та без разрешения пошла домой из гостей, где взрослые выпивали.

Следствие начали по ст. 125 УКУ (легкие телесные повреждения). Полицейские выяснили, что девочку не только били, но и сажали на цепь, чтобы она не убегала из дому.

"И отношение к этому имеет не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который пристроил цепь к дивану, и 41-летняя подруга, по советам которой те прибегли к такому методу "воспитания", - рассказал начальник следственного отдела Белгород-Днестровского ОП Павел Гавришко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Организованная группа похищала людей для "лечения" в "реабилитационных центрах" на Ривненщине, за "нарушения" применяли пытки, - ОГПУ. ФОТОрепортаж

Мать девочки рассказала полицейским, что цепь взяли в сарае, при помощи дрели просверлили дырку в спинке кровати и привязали ребенка.

"Потому что она опять убежит, потому что она говорила: а я все равно убегу!" - пояснила свои действия мать девочки.

Действия взрослых переквалифицировали в ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса. Всем троим предъявили подозрения, им грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Действия матери также квалифицированы еще и по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

Также на Цензор.НЕТ: В Кропивницком СИЗО систематически издевались над двумя задержанными и угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, - Денисова. ФОТОрепортаж

Ранее женщину не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.