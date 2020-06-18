Родители посадили на цепь 11-летнюю дочь, теперь им грозит тюрьма. ВИДЕО
Мать, ее сожитель и подруга посадили девочку на цепь, чтобы та не убегала, когда взрослые выпивают. Им предъявили обвинения в пытках.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.
Инцидент произошел в апреле. Тогда соседи рассказали полицейским, что мать избила девочку, потому что та без разрешения пошла домой из гостей, где взрослые выпивали.
Следствие начали по ст. 125 УКУ (легкие телесные повреждения). Полицейские выяснили, что девочку не только били, но и сажали на цепь, чтобы она не убегала из дому.
"И отношение к этому имеет не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который пристроил цепь к дивану, и 41-летняя подруга, по советам которой те прибегли к такому методу "воспитания", - рассказал начальник следственного отдела Белгород-Днестровского ОП Павел Гавришко.
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Мать девочки рассказала полицейским, что цепь взяли в сарае, при помощи дрели просверлили дырку в спинке кровати и привязали ребенка.
"Потому что она опять убежит, потому что она говорила: а я все равно убегу!" - пояснила свои действия мать девочки.
Действия взрослых переквалифицировали в ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса. Всем троим предъявили подозрения, им грозит от 5 до 10 лет за решеткой.
Действия матери также квалифицированы еще и по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
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Ранее женщину не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2814013335392920&set=a.228487407278872&type=3 17 червня о 23:42 ·
Расследование преступлений против детей это всегда нелегко, а тем более расследование преступлений, совершенных против детей в закрытых детских учреждениях, детей лишённых родительской опеки или сирот.
Ведь заступиться за ребёнка некому, сам ребёнок может не знать своих прав, считать насилие нормой. Это особо уязвимые дети, которых легко можно убедить сочувствовать насильнику, рассказать что все пытки были ребёнку во благо, запугать, грозить психушкой и т.д. - деваться то ребёнку некуда.
Несмотря на препятствия, несмотря на рьяные попытки экс чиновников службы по делам детей, администрации ЦСПРД ( приюта) «Свитанок» и даже некоторых псевдооволонтеров замести следы, органы досудебного расследования, нужно отдать им должное ( никогда не думала что буду хвалить следствие и прокуратуру, но вот пришлось) , проделали колоссальную работу и таки довели дело до конца и сегодня,17.06.2020, приговором Малиновского районного суда г.Одессы ( судья Полищук) две обвиняемые воспитательницы «Свитанка» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должность воспитателя сроком на один год; на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, обвиняемых освобожден от отбывания основного наказания с испытанием на 1 год, с возложением обязанностей, предусмотренных п.п. 1-2 ч. 1 ст. 76 Уголовного кодекса Украины
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"Спасители" . Нет слов
Интересно, если бы они ей прострелили ноги, оправдывая это тем, что не хотели, что бы ребенок сбежал, Вы бы тоже написали "Немає провини в діях батьків"
Надеюсь Ваша работа не связана с детьми.
Скільки дітей з 70х вистояло в кутках, на горосі чи гречці, отримувало ремінцем по дупі, мокрим рушником по плечах і т.д. Ці б закони та в ті часи - Йосі такий рівень посадок навіть не снився.
Просто соседи, учителя - все кто знает об этой ситуации должны бить во все колокола одновременно. Тогда что-то будет. А сидеть и ныть - ой ну ничо с этим не сделать - так ничего и не будет.
сколько я читал в новостях - соседи вызвали полицию, полиция взломала двери, забрали детей которые сидели голодные - и все, к родителям их не вернут.