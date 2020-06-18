Батьки посадили на ланцюг 11-річну дочку, тепер їм загрожує в'язниця. ВIДЕО

Мати, її співмешканець і подруга посадили дівчинку на ланцюг, щоб та не тікала, коли дорослі випивають. Їм пред'явили звинувачення в тортурах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Інцидент стався в квітні. Тоді сусіди розповіли поліцейським, що мати побила дівчинку, тому що та без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі випивали.

Слідство розпочали за ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження). Поліцейські з'ясували, що дівчинку не тільки били, а й саджали на ланцюг, щоб вона не тікала з дому.

"І ставлення до цього має не тільки 42-річна мати дитини, а й її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана, і 41-річна подруга, за порадами якої ті вдалися до такого методу "виховання", - розповів начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського ОП Павло Гавришко.

Мати дівчинки розповіла поліцейським, що ланцюг взяли в сараї, за допомогою дриля просвердлили дірку в спинці ліжка і прив'язали дитину.

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"Тому що вона знову втече, бо вона говорила: а я все одно втечу!" - пояснила свої дії мати дівчинки.

Дії дорослих перекваліфікували на ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу. Всім трьом пред'явили підозри, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Дії матері також кваліфіковані ще й за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).

Раніше жінку не раз притягували до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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