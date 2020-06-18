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Батьки посадили на ланцюг 11-річну дочку, тепер їм загрожує в'язниця. ВIДЕО

Мати, її співмешканець і подруга посадили дівчинку на ланцюг, щоб та не тікала, коли дорослі випивають. Їм пред'явили звинувачення в тортурах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

Інцидент стався в квітні. Тоді сусіди розповіли поліцейським, що мати побила дівчинку, тому що та без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі випивали.

Слідство розпочали за ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження). Поліцейські з'ясували, що дівчинку не тільки били, а й саджали на ланцюг, щоб вона не тікала з дому.

"І ставлення до цього має не тільки 42-річна мати дитини, а й її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана, і 41-річна подруга, за порадами якої ті вдалися до такого методу "виховання", - розповів начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського ОП Павло Гавришко.

Мати дівчинки розповіла поліцейським, що ланцюг взяли в сараї, за допомогою дриля просвердлили дірку в спинці ліжка і прив'язали дитину.

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"Тому що вона знову втече, бо вона говорила: а я все одно втечу!" - пояснила свої дії мати дівчинки.

Дії дорослих перекваліфікували на ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу. Всім трьом пред'явили підозри, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Дії матері також кваліфіковані ще й за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).

Раніше жінку не раз притягували до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Також дивіться: Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

діти (5076) Одеська область (3225) Нацполіція (15190) катування (601)


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Топ коментарі
+15
Їй наші співчуття нафіг не потрібні. Від нас, дорослих, такі діти чекають створення дієвих механізмів. Щоби було куди забрати дітей від таких "батьків" і покращити життя на краще, а не з одного скотства, кинути їх до іншого (інтернату)
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18.06.2020 15:04
+4
Бедный ребенок ((
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18.06.2020 14:52
+3
Само собой
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18.06.2020 15:06
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Бедный ребенок ((
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18.06.2020 14:52 Відповісти
Їй наші співчуття нафіг не потрібні. Від нас, дорослих, такі діти чекають створення дієвих механізмів. Щоби було куди забрати дітей від таких "батьків" і покращити життя на краще, а не з одного скотства, кинути їх до іншого (інтернату)
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18.06.2020 15:04 Відповісти
Само собой
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18.06.2020 15:06 Відповісти
Дівчина тікала з дому, батьки намагались обмежити її можливість пересуватись щоб вона не втікла і не загинула десь згвалтована ментами під забором! Такі дівчата на другий день після втечі стоять на трасі біля Одеси і торгують тілом, бо поліція їх ловить за наркоту, б'є, гвалтує і везе "на роботу", відпрацьовувати гроші за звільнення! Це відкрито відбувається і всі це знають! Тому єдина можливість у батьків врятувати дитину від згвалтувань та справжніх катувань це невипустити з дому! А якщо всі працюють і ніхто не може сидіти і пильнувати дитину, то виходять з ситуації таким способом! Немає провини в діях батьків! Дитина яка хоче втекти з дому і відкрито про це говорить і неодноразово це робить це проблемна дитина і не можна розглядати цю подію як подію в нормальній сім'ї! Це сім'я ненормальна, дитину мали вилучити з родини і помістити в дитячий будинок працівники соціальних служб а вони цього не зробили! Отже відповідальність лежить на ювенальній юстиції, соцпрацівниках, райадміністрації та міліції, що допустили до такого і не вилучили дитину з проблемної родини! А в діях батьків немає складу злочину, вони намагались попредити жахливі наслідки, можливо самогубство, яке дитина могла собі вчинити!
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18.06.2020 16:17 Відповісти
...посадили дівчинку на ланцюг, щоб та не тікала, коли дорослі випивають.
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18.06.2020 16:53 Відповісти
Вони її не вбили, не згвалтували, не нанесли їй інвалідність! Так вони вчинили правопорушення, але в умовах крайньої необхідності, бо дівчинка хотіла втекти з дому! А що було б з нею за межами "дому" навіть страшно собі уявити. Знайшли б мертвою десь в канаві, після групового згвалтування якимись покидьками! Або кращий варіант - вона потрапила б в руки поліціянтів і стала б проституткою.
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19.06.2020 12:57 Відповісти
Ще раз цитую: "..посадили дівчинку на ланцюг, щоб та не тікала, коли дорослі випивають". Ключове словосполучення виділено мною. Не сказано - коли дорослі на роботі.
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19.06.2020 13:39 Відповісти
А в діях батьків немає складу злочину, вони намагались попредити жахливі наслідки - це можно було зробити замість бухання.
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18.06.2020 18:05 Відповісти
Так, алкоголізм це страшна трагедія, але ще більша трагедія це знущання над дітьми в дитячих притулках та дитячих будинках. Вони виходять звідти як з тюрми, над ними там знущаються однолітки і старші діти, вихователі і навіть охоронці, скрізь згвалтування і насильство, побої та вбивства. Правильно було б звинуватити соціальних працівників які не забрали дитину з сім'ї і не передали в дитячий будинок. Але дитячий будинок настільки жахливий для дітей яких забирають від батьків, що навіть не повертається язик звинувачувати соцпрацівників які не забирали дитину в алкоголиків. В сім'ї вона могла якось добути до 16 років а далі піти вчитись і не жити з батьками, а потім власне життя і власна сім'я. А дитячий будинок для такої дитини це катастрофа яка може привести до самогубства. Дітдомовські діти яких кинули батьки при народженні відносяться до тих хто жив з батьками і потрапив в притулок особливо жорстоко.
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19.06.2020 13:02 Відповісти
https://www.facebook.com/zoya.melnik.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA-Svlw1BVkPIAI0JG872x1qTklLxk3N6yGS9EcxUA5pj0ukdsIgqFiATihqRi1dsm71lfUR8LgwqN4&hc_ref=ARQc-bxrFo5z-6i1-HgAT7FCIW3aBkrU7tFUrQr3gPqPWOjoIkb039bvIAum0FV6bUc&ref=nf_target Zoya Melnik
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2814013335392920&set=a.228487407278872&type=3 17 червня о 23:42 ·

Расследование преступлений против детей это всегда нелегко, а тем более расследование преступлений, совершенных против детей в закрытых детских учреждениях, детей лишённых родительской опеки или сирот.
Ведь заступиться за ребёнка некому, сам ребёнок может не знать своих прав, считать насилие нормой. Это особо уязвимые дети, которых легко можно убедить сочувствовать насильнику, рассказать что все пытки были ребёнку во благо, запугать, грозить психушкой и т.д. - деваться то ребёнку некуда.

Несмотря на препятствия, несмотря на рьяные попытки экс чиновников службы по делам детей, администрации ЦСПРД ( приюта) «Свитанок» и даже некоторых псевдооволонтеров замести следы, органы досудебного расследования, нужно отдать им должное ( никогда не думала что буду хвалить следствие и прокуратуру, но вот пришлось) , проделали колоссальную работу и таки довели дело до конца и сегодня,17.06.2020, приговором Малиновского районного суда г.Одессы ( судья Полищук) две обвиняемые воспитательницы «Свитанка» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должность воспитателя сроком на один год; на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, обвиняемых освобожден от отбывания основного наказания с испытанием на 1 год, с возложением обязанностей, предусмотренных п.п. 1-2 ч. 1 ст. 76 Уголовного кодекса Украины
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #Свитанок https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #Пытки https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #Приговор
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19.06.2020 13:14 Відповісти
Ви коли небудь були у дитячому будинку сімейного типу, особисто?
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19.06.2020 17:16 Відповісти
Что вы бредите?? Родители - аморальные алкаши, посадили маленькую девочку на цепь.
"Спасители" . Нет слов
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18.06.2020 19:47 Відповісти
В сусідньому районі є жінка з дітьми, яка веде абсолютно аморальний образ життя, в неї кожен день попойки та оргії, лізуть до неї в вікна то п'яні грузини, то п'яні вірмени, то п'яні цигани, то якісь бомжи. Кожен день бійка під вікнами між ухажорами, хто перший. Діти живуть на коробках з під бананів, з них складений стіл, з них зроблене ліжко. Кожен день в сім'ї п'янки, кожну ніч оргії. Кімната одна, це взагалі кімната гуртожитку. Дітей хочуть забрати рідні і всиновити, щоб діти не потрапили в дитячий притулок або не загинули. Держава - не дає, не положено! Тут я бачу ще сім'я більш менш нормальна, якщо таке слово можна взагалі застосувати до алкоголиків. Але те що твориться взагалі на Одещині в родинах, в відносинах з дітьми, це пістець!
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19.06.2020 13:07 Відповісти
Я конечно понимаю, что Вам хочется казаться экспертом во всех вопросах, очень много Ваших комментариев видел на Цензоре но попробуйте сначала прочитать новость, а потом писать. Не думаю, что вообще как то можно оправдать действия родителей алкоголиков.

Интересно, если бы они ей прострелили ноги, оправдывая это тем, что не хотели, что бы ребенок сбежал, Вы бы тоже написали "Немає провини в діях батьків"

Надеюсь Ваша работа не связана с детьми.
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19.06.2020 12:47 Відповісти
Дівчина не отримала ніяких фізичних ушкоджень, тому не вигадуйте. Хоч вони і алкоголики, але дівчину не б'ють і не гвалтують і вона нагодована, вдягнута і доглянута. Так, алкоголізм це проблема, але Ви не уявляєте що твориться в цих районах Одещини в інших родинах де діти просто на межі життя та смерті. Ювенальної юстиції на Одещині немає, як і взагалі в Україні!
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19.06.2020 13:10 Відповісти
Вже зараз дитина може подавати в суд на батьків, що вам ще треба? Дати їй зброю, щоб вона власноручно могла їх розстрілювати?
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18.06.2020 17:49 Відповісти
Ні, створити їй належні умови для виховання. Для прикладу, розширювати мереж дитячих будинків сімейного типу. Що їй дасть рішення суду? Її ж суддя не усиновить, а дасть нікчемний папірець...
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18.06.2020 18:04 Відповісти
Если бы эта новость была из России, тут бы сразу раздалось "патриотичное" улюлюканье: "вот, мокшанские скрепы налицо!". А так как это случилось у нас, то никакого воя диванных патриотов нет, просто сочувствия ребенку.
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18.06.2020 15:32 Відповісти
Там касабов полно. На Западной Украине такое бы никогда не случилось, ватан
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18.06.2020 15:50 Відповісти
З нинішнью ювенальною юстицією фіг його знає. .
Скільки дітей з 70х вистояло в кутках, на горосі чи гречці, отримувало ремінцем по дупі, мокрим рушником по плечах і т.д. Ці б закони та в ті часи - Йосі такий рівень посадок навіть не снився.
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18.06.2020 16:13 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/v-uzhgorode-mnogodetnaya-zhenschina-pytala-i-morila-golodom-priemnogo-syna-897937.html В УЖГОРОДЕ МНОГОДЕТНАЯ ЖЕНЩИНА ПЫТАЛА И МОРИЛА ГОЛОДОМ ПРИЕМНОГО СЫНА Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-uzhgorode-mnogodetnaya-zhenschina-pytala-i-morila-golodom-priemnogo-syna-897937.html
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18.06.2020 21:45 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/v-uzhgorode-mnogodetnaya-zhenschina-pytala-i-morila-golodom-priemnogo-syna-897937.html https://tsn.ua/ru/********/v-uzhgorode-mnogodetnaya-zhenschina-pytala-i-morila-golodom-priemnogo-syna-897937.html не случилось? ) Ну-ну... наивный вышиватник
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18.06.2020 21:44 Відповісти
одразу зрозуміло, звідки ти, голодранець кацапурський.
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18.06.2020 19:49 Відповісти
Ей ещё повезло ,а могли бы и распять или изгонять дьявола ,голову там отрезать ,как недавно было . Шо там у вас в заголi коэться, дич какая то 😳
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18.06.2020 15:34 Відповісти
А какие рабиновичи ответят за доведение до алкоголизма родителей? В традиционном украинском обществе выпивали только мужчины, пока коммунисты и либерасты не начали женщин освобождать. Там, где действовали украинские националисты и церковники, на большое село можно было найти пару мужиков пьяниц. И дети тем более из домов не убегали. Вот такое освобождение от лукавого повелителя либерастизма и ювенальной юстиции, под видом благих намерений семья и традиции еще сильнее разрушаются, у родителей высасывают социальные соки, загоняя в алкоголизм, детей отрывают от семей, лишая здоровой социализации и устраивают дегенерат-депопуляцию.
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18.06.2020 15:42 Відповісти
А ещё хлеб был по 16 копеек...мир меняется, ещё вспомни что женщины брюк не носили и волосы не стригли.
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18.06.2020 16:07 Відповісти
Мир меняют. Чтобы в нем не остаось людей эдемского архетипа.
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18.06.2020 17:04 Відповісти
Мать, ее сожитель и подруга ,этого"супового набора " уже достаточно для того что бы сделать правильные выводы
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18.06.2020 15:43 Відповісти
Розстріляти?
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18.06.2020 17:50 Відповісти
Що ти знаєш про ту дитину і її батьків, окрім 50 слів з цієї "новини"?
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18.06.2020 17:51 Відповісти
Полная деградация человечества на лицо! И это только один случай из множества других, о которых нам не известно! Я не знаю рецептов борьбы с этим! Понятно ,что девочку заберут от родителей, и отправят в Детский дом! Но будет ли это лучше? Там ведь тоже другие проблемы. Раньше родственники в таких случаях забирали детей в свои семьи на воспитание. Дяди, тети, старшие братья или сестры- но, в современных условиях- это практически невозможно. Мне очень жаль, что государство получает огромные средства от акцизов на алкоголь, и тратит их на все что угодно, кроме как на финансирование детских домов! А ведь это прямая связь- Алкоголизм разрушает семьи и приводит вот к таким вот диким результатам! Причинно- следственные связи вполне очевидны! Я считаю, что если государство разрешило производить алкоголь, снимает налоги с рекламы и производства спирта, то оно просто обязано именно из этих денег напрямую финансировать детские дома, чтобы сбалансировать последствия своих действий, и чтобы жертвы этой политики хотя бы физически не в чем не нуждались! О нравственных аспектах я промолчу, тут и говорить то особенно не о чем!
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18.06.2020 16:16 Відповісти
весь цивилизованный мир знает "рецепты" - а вы- нет? удобно дурачком прикидываться?
Просто соседи, учителя - все кто знает об этой ситуации должны бить во все колокола одновременно. Тогда что-то будет. А сидеть и ныть - ой ну ничо с этим не сделать - так ничего и не будет.
сколько я читал в новостях - соседи вызвали полицию, полиция взломала двери, забрали детей которые сидели голодные - и все, к родителям их не вернут.
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18.06.2020 17:37 Відповісти
А дальше- что????? Я задаю вам конкретный вопрос, дальше что будет с девочкой? 11 лет! Дет дом! Воспитатели на 3 тысячи зарплаты! Недоедания! Шляние по улице! Конфликты с подростками, и не дай бог, изнасилование или педофилия! Это вы тоже знаете??? Вы знаете, тупость таких коментариев просто поражает! Вы знаете сколько стоит детский психолог? Хороший, грамотный детский психолог? А он ей будет нужен , особенно впервое время, чтобы адаптироваться к новым условтям окружающей среды! Это с ее то уже нарушенной психикой!
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19.06.2020 06:23 Відповісти
 
 