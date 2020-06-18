Батьки посадили на ланцюг 11-річну дочку, тепер їм загрожує в'язниця. ВIДЕО
Мати, її співмешканець і подруга посадили дівчинку на ланцюг, щоб та не тікала, коли дорослі випивають. Їм пред'явили звинувачення в тортурах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.
Інцидент стався в квітні. Тоді сусіди розповіли поліцейським, що мати побила дівчинку, тому що та без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі випивали.
Слідство розпочали за ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження). Поліцейські з'ясували, що дівчинку не тільки били, а й саджали на ланцюг, щоб вона не тікала з дому.
"І ставлення до цього має не тільки 42-річна мати дитини, а й її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана, і 41-річна подруга, за порадами якої ті вдалися до такого методу "виховання", - розповів начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського ОП Павло Гавришко.
Мати дівчинки розповіла поліцейським, що ланцюг взяли в сараї, за допомогою дриля просвердлили дірку в спинці ліжка і прив'язали дитину.
"Тому що вона знову втече, бо вона говорила: а я все одно втечу!" - пояснила свої дії мати дівчинки.
Дії дорослих перекваліфікували на ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу. Всім трьом пред'явили підозри, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
Дії матері також кваліфіковані ще й за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Раніше жінку не раз притягували до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2814013335392920&set=a.228487407278872&type=3 17 червня о 23:42 ·
Расследование преступлений против детей это всегда нелегко, а тем более расследование преступлений, совершенных против детей в закрытых детских учреждениях, детей лишённых родительской опеки или сирот.
Ведь заступиться за ребёнка некому, сам ребёнок может не знать своих прав, считать насилие нормой. Это особо уязвимые дети, которых легко можно убедить сочувствовать насильнику, рассказать что все пытки были ребёнку во благо, запугать, грозить психушкой и т.д. - деваться то ребёнку некуда.
Несмотря на препятствия, несмотря на рьяные попытки экс чиновников службы по делам детей, администрации ЦСПРД ( приюта) «Свитанок» и даже некоторых псевдооволонтеров замести следы, органы досудебного расследования, нужно отдать им должное ( никогда не думала что буду хвалить следствие и прокуратуру, но вот пришлось) , проделали колоссальную работу и таки довели дело до конца и сегодня,17.06.2020, приговором Малиновского районного суда г.Одессы ( судья Полищук) две обвиняемые воспитательницы «Свитанка» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должность воспитателя сроком на один год; на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, обвиняемых освобожден от отбывания основного наказания с испытанием на 1 год, с возложением обязанностей, предусмотренных п.п. 1-2 ч. 1 ст. 76 Уголовного кодекса Украины
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"Спасители" . Нет слов
Интересно, если бы они ей прострелили ноги, оправдывая это тем, что не хотели, что бы ребенок сбежал, Вы бы тоже написали "Немає провини в діях батьків"
Надеюсь Ваша работа не связана с детьми.
Скільки дітей з 70х вистояло в кутках, на горосі чи гречці, отримувало ремінцем по дупі, мокрим рушником по плечах і т.д. Ці б закони та в ті часи - Йосі такий рівень посадок навіть не снився.
Просто соседи, учителя - все кто знает об этой ситуации должны бить во все колокола одновременно. Тогда что-то будет. А сидеть и ныть - ой ну ничо с этим не сделать - так ничего и не будет.
сколько я читал в новостях - соседи вызвали полицию, полиция взломала двери, забрали детей которые сидели голодные - и все, к родителям их не вернут.