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Секс-убийцы Зе-рейтинга. Кто уничтожает рейтинг Зеленского. ВИДЕО

Стерилизация, сексизм и корабельные сосны - в фокусе нового выпуска "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Уже вторые сутки украинский интернет не может успокоиться из-за факапов топовых "слуг народа".

Сначала Давид Арахамия и Александр Корниенко оценивали женщин-однопартийцев по таким новым для HR качествами, как "рабочая баба" и "корабельная сосна". А потом другая "слуга народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова, на полном серьезе рассуждает о... стерилизации! Все ради того, чтобы предотвратить появление следующего поколения получателей социальной помощи, таких себе "детей низкого качества".

Почему президент никак не реагирует на громкие скандалы, которые точно ударят по рейтингу его партии уже осенью? Кто прячет от Зеленского новости о том, что происходит в реальном мире? И почему лидер государства идет ссориться в чат к дальнобойщиков, но не видит дремучего средневековья и провалов коллег прямо у себя под носом?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе.

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

Также ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства".

Автор: 

рейтинг (1639) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Третьякова Галина (118) Аллахвердиева Кормышкина (30)


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Топ комментарии
+46
Рейтинг бубочки уничтожает сам бубочка. Своими действиями, вернее бездействием во время критических вызовов для страны.
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25.06.2020 15:32
+38
І що з цього - безкарність зеслуг породжує вседозволеність...
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25.06.2020 15:32
+38
А тем временем, пока наша бубочка в бирюльки играется:

26.06. Макрон проведет переговоры ,с ******, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог. про Украину и без Украины
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
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25.06.2020 15:38
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Правила форума Совет форумчан
І що з цього - безкарність зеслуг породжує вседозволеність...
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25.06.2020 15:32 Ответить
Триватиме це щастя недовго. Зелених невдовзі почнуть лупцювати, хто чим дотягнеться.
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25.06.2020 15:33 Ответить
Це може дати результат лише за умови масовості процесу...
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25.06.2020 15:40 Ответить
Вар-1
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 8675

вар-2
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 4637
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25.06.2020 16:32 Ответить
"невдовзі"- через рік..., чотири....- 9-ть....
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25.06.2020 16:29 Ответить
Членограй здає позиції ?
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25.06.2020 15:32 Ответить
Рейтинг бубочки уничтожает сам бубочка. Своими действиями, вернее бездействием во время критических вызовов для страны.
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25.06.2020 15:32 Ответить
А тем временем, пока наша бубочка в бирюльки играется:

26.06. Макрон проведет переговоры ,с ******, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог. про Украину и без Украины
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
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25.06.2020 15:38 Ответить
А кому нужна Моника , подстилка ********** ?
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25.06.2020 16:27 Ответить
Ну, поле канабиса оно для себя уже давно открыло.
И вообще, оно устало на изоляции, нужно же свежим воздухом подышать.
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25.06.2020 16:27 Ответить
який там рейтинг?
ви про що?
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25.06.2020 15:32 Ответить
зе первый уничтожает свой рейтинг. зачем еще кого-то искать?
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25.06.2020 15:32 Ответить
Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас,
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
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25.06.2020 15:32 Ответить
ну-ну... "воры у воров". но за страну "просыпаются" почему-то только "порохоботы". милости просим к Пещерному суду 1 июля.
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25.06.2020 15:59 Ответить
Не. Там будуть ненависні порохоботи. А порох для таких то найбільше зло ж. Таке відчуття що для них навіть Куйло краще Пороха.
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25.06.2020 16:56 Ответить
Рейтинг? У наркомана уклониста? Украинцы после того как увидели настоящего никогда не проголосуют больше за него и его людей
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25.06.2020 15:34 Ответить
Так на черзі нова шаурма- шарійська ,він також гарно обіцяє.
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25.06.2020 16:00 Ответить
Так українці за нього не голосували, а ті, хто віддав за нього свої голоси, до них не належать, а визначаються, як населення, з переважно з низькою освітою і не розвиненим інтелектом, а також, ментальні малороси.
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25.06.2020 17:03 Ответить
Диваки.
Саме так, думають 73,22% наріту, який одобряє і понімає.
Але, вони не відносять це на свій рахунок.
Чомусь.
Тому, що охлос.
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25.06.2020 15:34 Ответить
Чудаки на букву "М"...
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25.06.2020 15:59 Ответить
Проросійські сили, такі як ПРиги з януковощем, багато років підтримувало третина населення України, і той рейтинг не зменшували ні брехня, ні позори, ні зальоти, ніщо. Тому нада розуміти, хто саме підтримав клоуна: половина - з проросійським поглядом, половина - пофіг хто, головне не Порошенко, тобто умовно з проєвропейським поглядом. І зараз відбувається відтік процентів у партію підошарія та жопоблок, тобто з проросійським поглядом. А з проєвропейським просто немає кому, так як в старих вони розчарувалися, а нові ніяк не проявили себе (наприклад, Голос)
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25.06.2020 17:33 Ответить
голос - патріотична, проєвропейська справжня українська партія
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25.06.2020 20:39 Ответить
Мне кажется янелох уже "наработал" на майдан...
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25.06.2020 15:37 Ответить
Оно уже на столько Майданов нахрипело...
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25.06.2020 15:51 Ответить
А я вважаю, що ця примітивна тля на Майдан не заслуговує ...
Так, вимести поганою мітлою к чорту цю погань - і все.
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26.06.2020 04:51 Ответить
Згодна. Зесміття під ногами. Тікі шо розчавити цю погань зелену смердючу! Я завжди ненавиділа совок! А ці совкові квн-щики вирішили мене туди знов затягти! Та хрєн їм, поки я жива! А жити збираюся ще довгооооо!)))
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26.06.2020 20:05 Ответить
Он сам уничтожает себе рейтинг, лидеры его партии на всю страну заявили, что к нему приведут бабу в ОПУ, после которой он все айкосы выкурил бы, а ему насрать.
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25.06.2020 15:39 Ответить
Поняття "нові обличчя" не тотожне поняттям "інтелігенція" та "моральні авторитети". Все просто!
Ще рік тому писав тут, що обирати треба не між старими і новими обличчями, а порядних інтелектуалів та патріотів! Мене ніхто не слухав тоді...

Бо деякі старі обличчя вартують десятка нових!
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25.06.2020 15:42 Ответить
Ну, Ви ж вибрали СлавІка. І що ?
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26.06.2020 04:52 Ответить
У Славіка у фракції - мабуть, найрозумніший депутат у всій нинішній Раді. Я про Рахманіна...
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26.06.2020 08:43 Ответить
За Рахманіна - +
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26.06.2020 08:50 Ответить
Він єдиний озвучив толковий план по Донбасу...
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26.06.2020 08:58 Ответить
Зеленський вживає маріхуану.
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25.06.2020 15:43 Ответить
По утрам. А вечером ужинает коксом...
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25.06.2020 15:45 Ответить
Я не знаю як і чи тільки маріхуану але на останньому відео він був під дією канабісу. Це вам багато спеціалістів скажуть: вимова, міміка, лице-все видавало людину під впливом цього наркотику. І якщо зіниці очей не червоні ще ні про що не говорить. Люди вживають вайзін.
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25.06.2020 16:02 Ответить
Я показывал видосик специалисту. Он подтвердил.
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25.06.2020 16:29 Ответить
Це одна з причин політичного довголіття Авакова, який має незаперечні докази наркозалежності ЗЕ.
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25.06.2020 17:10 Ответить
Рейтинг у этого недоразумения был, когда оно по сцене скакало и ялодой по пианине наяривало. А вся сегодняшняя действительность - массовые оправдания: "мы не за него голосовали, а против Порошенко"
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25.06.2020 15:43 Ответить
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 986
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25.06.2020 15:44 Ответить
Так а нафига Зеленскому с братьями Шефирами иметь на троих одну квартиру вскладчину? Конечно, курить там айкосы и исследовать дупла у корабельных сосен.
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25.06.2020 15:45 Ответить
дупла - табу
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25.06.2020 16:05 Ответить
Короля грає свита .
Можливо, сам по собі Зеленський і непоганий хлопець. І навіть недурний. Але одного я ніяк не втямлю: навіщо тримати епічних баранів у своєму оточенні?!
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25.06.2020 15:47 Ответить
Ну інтелектуалом та свідомим українцем на кшталт Чорновола чи Лук'яненка він точно не є...
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25.06.2020 15:51 Ответить
То так. Але хто ж йому боронить на ключові посади призначити фахівців замість молюськів, милованових та інших третьякових? Вже, мабуть, і їжак зрозумів би, що за такі "успіхи" скоро поженуть сцяними тряпками.
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25.06.2020 16:01 Ответить
Він спеціально залишив за бортом українських економістів Ланового і Новака, тому що ними йому буде важко керувати. А країна знаходиться на ручному управлінні недоумка.
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25.06.2020 16:29 Ответить
Згідний з Вами майже в усьому, крім одного. В ручному режимі країною силкуються керувати ведмедчуки і так звані соросята (то по черзі, то разом). А наш Зе! на то дивиться, як весільний генерал, і силкується створити видимість керування процесом. Бо ніяких реальних важелів впливу на ситуацію в нього нема. І не передбачається.
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25.06.2020 16:46 Ответить
100%, от Новак - чим не нове обличчя? Молодий фахівець, має дві освіти (в Україні і за кордоном), ректор універу... І ровесник Зе, але Зе він непотрібен!
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25.06.2020 16:47 Ответить
Абсолютно вірно.
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25.06.2020 19:23 Ответить
Лановой? Вы прикалываетесь? Озимое поколение? Экономист? Тьхуна Вас три раза.
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25.06.2020 21:45 Ответить
Ви трохи помилилися: не епічних, а етнічних, як він сам.
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25.06.2020 17:14 Ответить
Одне іншого не виключає .
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25.06.2020 19:21 Ответить
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты - классика
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25.06.2020 20:41 Ответить
Це - трохи спрощений підхід. Річ у тому що велика частина творців "теплої ванни" для Зеленського дісталась йому у спадок від Порошенка. А тому - від януковоча. Я не здивуюся, коли там і кілька кучмістів віднайдеться.
Я до того, що президенти змінюються, а казнокради на своїх місцях міцно вчепилися дупами в теплі крісла. І винести звідтам їх можна лише вперед ногами.
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26.06.2020 04:28 Ответить
ЗЕ сам себя "режет", ибо нельзя быть таким ограниченным.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном.....
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25.06.2020 15:50 Ответить
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 4118
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25.06.2020 15:52 Ответить
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 714
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25.06.2020 15:58 Ответить
Зелёный Айкос.
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25.06.2020 16:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WRdP-yYsDPw&t=12s Тріасовий період або Пригоди хтивих павіанів Борі і Жори


Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 6910
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26.06.2020 01:05 Ответить
Как друзья вы не садитесь,в президенты не годитесь! Зеля имеет неприродным способом пустомель с галёрки и аффилированных газетёнок для сортиру..Слуга Народа напичкан яйцами от политической мафии всех мастей.От Коломойского и далее по списку.Годовщина Рады приближается неотвратимо.Вместе с пеной в СН сметёт и галёрку,как при потопе в Карпатах.Золотишко останется в новой Раде .У Зели будет прямое конституционное большинство,без Скороходов, Дубинских ,Бужанских и так далее.Это моё примитивное ,и недостойное внимания Глашатаев галёрки ,мнение.
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25.06.2020 15:59 Ответить
Простите, у вас что-то коричневое вокруг рта. Это инсайды?
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25.06.2020 16:19 Ответить
Ви, цим коментарем, прямо перевершили літературного майстра понад довгих фраз Набокова, коли у фразеології, тоне сенс, правда у вас, на відміну від письменника, і не спливає.
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25.06.2020 17:24 Ответить
Гавно скандал!
Любые мужики, обсуждая баб по работе, называют из "бабами".
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25.06.2020 16:00 Ответить
Це не скандал гівно, це країна гівно із-за таких скандалів.
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25.06.2020 16:07 Ответить
А почему меня банят? Только сказал - бабы сосны., презы *********, и усё
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25.06.2020 21:50 Ответить
Слушаем в маршрутках, слушаем разговоры людей и офуеваем, как уже остопистенили эти бородко-подстриженные и выскубаные каждой "лишней" волосиной на их циничных наглых рожах "молодые офисные лица" в стиле - "А-ля бородатая Кончита Вурст" и становится не по себе, к чему мы катимся и куда нас пытаются затащить или просто нас всехуничтожить эти "офисные" Канчиты масштаба кафе-шантана 95-квартета.
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25.06.2020 16:13 Ответить
мені подобається,які всі цнотливі!а ви не такі?
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25.06.2020 16:29 Ответить
а суку православну і т.п. забули?а янека?ви всі навчались в лондоні?
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25.06.2020 16:30 Ответить
на западе страны катастрофа, а криворогульный идиот, вместо того, чтобы полететь на место чп и проконтролировать спасательные операции, снимает видосики про дальнобойщиков. и скажите как после этого не называть квартального клоуна - долбоепом?!
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25.06.2020 16:31 Ответить
Все просто: этот перизидент - НЕ-НА-СТО-Я-ЩИЙ.
Это дешевый паяц, для которого Украина лишь место для неуплаты налогов, уклонения от армии, раздачи государственных должностей своим друзьям и коллегам.
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25.06.2020 16:32 Ответить
Да не верю я, что бедный и несчастный" Зеленский не знает всего этого. ЗНАЕТ. Это соломинка "не знает", чтоб рейтинг не упал ниже канализационного уровня!!!!
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25.06.2020 16:36 Ответить
Я тоже думаю, что он знает. Но его волнует только одно: принять дозу, а дальше уже ничего: он в нирване
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25.06.2020 16:50 Ответить
Два чувырла за столом гаварили шопотком
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25.06.2020 16:41 Ответить
Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 8836
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25.06.2020 16:51 Ответить
А разве можно уничтожить то, чего нет?!
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25.06.2020 17:07 Ответить
рейтинг квартального блазня прогресує?
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25.06.2020 17:14 Ответить
А шо толку від падіння того рейтингу,якщо його відсотки перетікають підошарію і жопоблоку?
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25.06.2020 17:22 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1276155047852859392 58 мин

В ответ
https://twitter.com/bezzeb2 @bezzeb2

Эта особь озвучичивает идеи "касты слуг" Самое страшное,что многие ее поддерживают Скоро "СОЦИОРАСИЗМ"-сделают Государственной нормой! Чем это закончится для нищих украинцев? Если бы СН хотели- то убрали бы эту "красную чуму" после ее высказываний о пенсионерах,кот. долго живут

Она- "СН" i не рядовий!!! Третьякова-Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Похоже ,что у этой псевдопартии много общего с едиросами путина.

https://twitter.com/lina_karolll
https://twitter.com/lina_karolll

@lina_karolll


Зеленские депутаты всерыли ПРАВДУ!!! - Они пропагандируют ФАШИЗМ. Только Гитлер уничтожал в печах и концлагерях людей "второго сорта". Они - белая кость, потому что "на работе", а остальные - оставшиеся без работы - люди второго сорта и подлежат стерилизации и разборке на органы!
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25.06.2020 18:07 Ответить
https://www.facebook.com/oliynykw?__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=-UC%2CP-R Василь Олійник

https://www.facebook.com/oliynykw/posts/3075462625856518?__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:30 ·

Отже про сосну Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 7729і термінологію!
Тут справжній знаток у сфері державного управління https://www.facebook.com/profile.php?id=100000980123158&__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000980123158&__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=-]K-R Тетяна Трощинська
підготувала тлумачний словничок внутрішньопартійної мови:

"Поддутая" - термін, що описує персоніфіковану здатність політичного актора чинити вплив на політичні процеси.

"Тюнінг" - термін, що описує політичних акторів, зіставляючи їх з існуючими соціально-політичними стандартами.

"Тюнінг too much" - коли дійсність дещо не відповідає бенчмаркінговому значенню політичного актора.

"Баба рабочая" - термін з політичної антропології, позначає управлінський потенціал політичного актора.

"Корабельная сосна" - метафоричний вислів, використаний для аналізу політико-психологічних закономірностей, які відображають взаємини між особистістю та владою.

"От**ярит" - метод управління соціально-політичними, економічними та правовими процесами в державі.

"Енергетик" - лідерський ресурс, який неодноразово довів свою успішність у практиці державного управління в Україні протягом останнього року.

"А**еет и подпрыгнет" (президент) - спосіб організації і ухвалення політичних рішень.

Нові тренди нової влади потрібно перекладати доступною мовою
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25.06.2020 18:41 Ответить
какой на хер рейтинг, ему надо 1х2 и венок сверху.
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25.06.2020 18:47 Ответить
Почалося!Який це негідник Бубочці сре в штани?Сам,все сам.
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25.06.2020 20:19 Ответить
Третьяковой хорошо, с ее противозачаточной внешностью не грозят дети низкого качества, вообще не грозят никакие, а что делать корабельным соснам?
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25.06.2020 22:44 Ответить
Типова картина з ситуативним складом чергового політичного проекту. Так було зі всіма політ проектами, вибачте- зі всіма партіями. Коли збирається купа людей намити бабла то, рано чи пізно виникають дискусії стосовно розподілу здобичі. Це було і у Ющенко, і у Януковича, і у Порошенко. Завжди були, є і будуть невдоволені пайкою серед політичних заробітчан.
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25.06.2020 23:19 Ответить
В том-то и дело, что все скандалы в интернете!
А на ТВ - тишь и благодать.
95 квартал вообще до сих пор ездит на теме Кличко и Парубия.
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26.06.2020 00:56 Ответить
угу, а рейтинг, как был в первом туре 30% так и стал 35.
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26.06.2020 03:05 Ответить
Репчик.
Люди все прощають фюрерам яких одностайно обрали.
Хамство наближених холуїв,згвалтування(бодай вербальне) будь якої дами.
Бо бидлуватість верхівки виправдовує власну ,зручну бидлуватість,
Знижує потолок непопулярної порядності , водночас підіймаючи власну вартість.
І це терпіння буває дуже тривале, згадую Мугабе , Муаммара, Асада ,а ще й криваве,
Зціпеніння ,як реакція на незвичні подразники, бажання шашлику, айкосу, і хай буде празники,
Платформи примирення, щоденний бухом. Шось мене понесло , мля, як багато букофф.....
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26.06.2020 09:42 Ответить
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1277 КМИС, 11 июня 2020
Рейтинг партий: Вопрос: Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то за какую партию Вы бы проголосовали? (среди всех опрошенных)
Слуга народа 17,1%
Рейтинг политиков: Вопрос: Если бы выборы Президента Украины проходили в конце мая-начале июня, то за какого кандидата Вы бы проголосовали? (среди всех опрошенных)
Зеленский 25.7%

Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 7177

Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 6028
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26.06.2020 13:24 Ответить
 
 