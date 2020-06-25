Секс-убийцы Зе-рейтинга. Кто уничтожает рейтинг Зеленского. ВИДЕО

Стерилизация, сексизм и корабельные сосны - в фокусе нового выпуска "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Уже вторые сутки украинский интернет не может успокоиться из-за факапов топовых "слуг народа".

Сначала Давид Арахамия и Александр Корниенко оценивали женщин-однопартийцев по таким новым для HR качествами, как "рабочая баба" и "корабельная сосна". А потом другая "слуга народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова, на полном серьезе рассуждает о... стерилизации! Все ради того, чтобы предотвратить появление следующего поколения получателей социальной помощи, таких себе "детей низкого качества".

Почему президент никак не реагирует на громкие скандалы, которые точно ударят по рейтингу его партии уже осенью? Кто прячет от Зеленского новости о том, что происходит в реальном мире? И почему лидер государства идет ссориться в чат к дальнобойщиков, но не видит дремучего средневековья и провалов коллег прямо у себя под носом?

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

Также ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства".