Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського. ВIДЕО

Стерилізація, сексизм і корабельні сосни - у фокусі нового випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Вже другу добу український інтернет не може заспокоїтися через факапи топових "слуг народу".

Спочатку Давид Арахамія та Олександр Корнієнко оцінювали жінок-однопартійців за такими новими для HR якостями, як "робоча баба" і "корабельна сосна". А потім інша "слуга народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова, на повному серйозі міркує про ... стерилізацію! Все заради того, щоб запобігти появі наступного покоління одержувачів соціальної допомоги, таких собі "дітей низької якості".

Чому президент ніяк не реагує на гучні скандали, які точно вдарять по рейтингу його партії вже восени? Хто ховає від Зеленського новини про те, що відбувається в реальному світі? І чому лідер держави йде сваритися в чат до далекобійників, але не бачить дрімучого середньовіччя і провалів колег прямо у себе під носом?

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Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочої бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко висловив вибачення обом жінкам.

Також раніше глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають за державні кошти".