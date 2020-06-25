Секс-убивці Зе-рейтингу. Хто знищує рейтинг Зеленського. ВIДЕО
Стерилізація, сексизм і корабельні сосни - у фокусі нового випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Вже другу добу український інтернет не може заспокоїтися через факапи топових "слуг народу".
Спочатку Давид Арахамія та Олександр Корнієнко оцінювали жінок-однопартійців за такими новими для HR якостями, як "робоча баба" і "корабельна сосна". А потім інша "слуга народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова, на повному серйозі міркує про ... стерилізацію! Все заради того, щоб запобігти появі наступного покоління одержувачів соціальної допомоги, таких собі "дітей низької якості".
Чому президент ніяк не реагує на гучні скандали, які точно вдарять по рейтингу його партії вже восени? Хто ховає від Зеленського новини про те, що відбувається в реальному світі? І чому лідер держави йде сваритися в чат до далекобійників, але не бачить дрімучого середньовіччя і провалів колег прямо у себе під носом?
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Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочої бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко висловив вибачення обом жінкам.
Також раніше глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають за державні кошти".
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вар-2
26.06. Макрон проведет переговоры ,с ******, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог. про Украину и без Украины
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
И вообще, оно устало на изоляции, нужно же свежим воздухом подышать.
ви про що?
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас,
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
Саме так, думають 73,22% наріту, який одобряє і понімає.
Але, вони не відносять це на свій рахунок.
Чомусь.
Тому, що охлос.
Так, вимести поганою мітлою к чорту цю погань - і все.
Ще рік тому писав тут, що обирати треба не між старими і новими обличчями, а порядних інтелектуалів та патріотів! Мене ніхто не слухав тоді...
Бо деякі старі обличчя вартують десятка нових!
Можливо, сам по собі Зеленський і непоганий хлопець. І навіть недурний. Але одного я ніяк не втямлю: навіщо тримати епічних баранів у своєму оточенні?!
Я до того, що президенти змінюються, а казнокради на своїх місцях міцно вчепилися дупами в теплі крісла. І винести звідтам їх можна лише вперед ногами.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном.....
Любые мужики, обсуждая баб по работе, называют из "бабами".
Это дешевый паяц, для которого Украина лишь место для неуплаты налогов, уклонения от армии, раздачи государственных должностей своим друзьям и коллегам.
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1276155047852859392 58 мин
В ответ
https://twitter.com/bezzeb2 @bezzeb2
Эта особь озвучичивает идеи "касты слуг" Самое страшное,что многие ее поддерживают Скоро "СОЦИОРАСИЗМ"-сделают Государственной нормой! Чем это закончится для нищих украинцев? Если бы СН хотели- то убрали бы эту "красную чуму" после ее высказываний о пенсионерах,кот. долго живут
Она- "СН" i не рядовий!!! Третьякова-Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Похоже ,что у этой псевдопартии много общего с едиросами путина.
https://twitter.com/lina_karolll
https://twitter.com/lina_karolll
@lina_karolll
Зеленские депутаты всерыли ПРАВДУ!!! - Они пропагандируют ФАШИЗМ. Только Гитлер уничтожал в печах и концлагерях людей "второго сорта". Они - белая кость, потому что "на работе", а остальные - оставшиеся без работы - люди второго сорта и подлежат стерилизации и разборке на органы!
https://www.facebook.com/oliynykw/posts/3075462625856518?__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 12:30 ·
Отже про сосну і термінологію!
Тут справжній знаток у сфері державного управління https://www.facebook.com/profile.php?id=100000980123158&__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000980123158&__cft__[0]=AZXtYM-nN74sU9YrtmIRk94mcOh4v02szYK26MKUjWGZpNpp55spKCI-hr0vxMkS3ICAHZzQfgPdk6XiFrp2lf2aHZ6C9wNr2-s8DFmPdRDZwraaN1Vd0hGrnBH34Jhdoe4&__tn__=-]K-R Тетяна Трощинська
підготувала тлумачний словничок внутрішньопартійної мови:
"Поддутая" - термін, що описує персоніфіковану здатність політичного актора чинити вплив на політичні процеси.
"Тюнінг" - термін, що описує політичних акторів, зіставляючи їх з існуючими соціально-політичними стандартами.
"Тюнінг too much" - коли дійсність дещо не відповідає бенчмаркінговому значенню політичного актора.
"Баба рабочая" - термін з політичної антропології, позначає управлінський потенціал політичного актора.
"Корабельная сосна" - метафоричний вислів, використаний для аналізу політико-психологічних закономірностей, які відображають взаємини між особистістю та владою.
"От**ярит" - метод управління соціально-політичними, економічними та правовими процесами в державі.
"Енергетик" - лідерський ресурс, який неодноразово довів свою успішність у практиці державного управління в Україні протягом останнього року.
"А**еет и подпрыгнет" (президент) - спосіб організації і ухвалення політичних рішень.
Нові тренди нової влади потрібно перекладати доступною мовою
А на ТВ - тишь и благодать.
95 квартал вообще до сих пор ездит на теме Кличко и Парубия.
Люди все прощають фюрерам яких одностайно обрали.
Хамство наближених холуїв,згвалтування(бодай вербальне) будь якої дами.
Бо бидлуватість верхівки виправдовує власну ,зручну бидлуватість,
Знижує потолок непопулярної порядності , водночас підіймаючи власну вартість.
І це терпіння буває дуже тривале, згадую Мугабе , Муаммара, Асада ,а ще й криваве,
Зціпеніння ,як реакція на незвичні подразники, бажання шашлику, айкосу, і хай буде празники,
Платформи примирення, щоденний бухом. Шось мене понесло , мля, як багато букофф.....
Рейтинг партий: Вопрос: Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то за какую партию Вы бы проголосовали? (среди всех опрошенных)
Слуга народа 17,1%
Рейтинг политиков: Вопрос: Если бы выборы Президента Украины проходили в конце мая-начале июня, то за какого кандидата Вы бы проголосовали? (среди всех опрошенных)
Зеленский 25.7%