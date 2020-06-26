Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до 24 августа. ВИДЕО
Печерский суд Киева до 24 августа оставил под стражей подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Также суд обязал прокурора организовать проведение медицинской проверки и проверить законность пребывания Левина в ИВС СБУ.
Прокурор Андрей Синюк просил оставить Алексея Левина под стражей, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств, сокрытия. По информации прокурора, Левин вместе с Мангером давили на другого обвиняемого по делу - Игоря Павловского. Прокурор заявляет, что последнему поступали звонки летом прошлого года на подобии: "Если дашь показания против Николаевича и Лехи, найдем тебя и твою дочь, хоть в Германии".
Также следствием установлено, что после выезда из Украины Левин обеспечивал деньгами жену ныне осужденного за организацию нападения Сергея Торбина, чтобы тот молчал.
Сам Левин заявил, что на него давил экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак и требовал дать показания или против Владислава Мангера, или против Игоря Павловского, якобы угрожал давлением на семью. Левин заверил, что ему точно известно — последний не имеет отношения к делу, а по Владиславу Мангеру — утверждать не может, но точно может сказать, что тот не давал ему денег на преступление.
Левин просил перевести его в Лукьяновское СИЗО. По его словам, он просил об этом изначально и был готов свидетельствовать, сотрудничать со следствием. Также Левин сказал, что не имеет отношения к этому преступлению и будет доказывать это в суде, а в Болгарию уехал до объявления подозрения на лечение, впрочем, узнав из новостей, что происходит с делом и об обвиненях - решил пока не возвращаться.
"Я просто прошу, чтобы вы прекратили нарушать мои права. издеваться надо мной. Я готов дальше защищаться, я буду защищаться, потому что я не имею отношения к этому делу. Просто переведите меня в СИЗО. Дайте мне возможность со своими защитниками дальше пообщаться. Они еще ни разу не слышали от меня версии, как все на самом деле произошло", - сказал Левин. Также он отметил, что готов был пройти полиграф по двум вопросам — кислота и заказчик.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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Более того Левин говорит, что на него давил прокурор с целью оклеветать Мангера и Павловского.