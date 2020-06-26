Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна до 24 серпня. ВIДЕО

Печерський суд Києва до 24 серпня залишив під вартою підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Також суд зобов'язав прокурора організувати проведення медичної перевірки і перевірити законність перебування Левіна в ІТТ СБУ.

Прокурор Андрій Синюк просив залишити Олексія Левіна під вартою, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення речових доказів, переховування. За інформацією прокурора, Левін разом з Мангером тисли на іншого обвинуваченого у справі — Ігоря Павловського. Прокурор заявляє, що останньому надходили дзвінки влітку минулого року на кшталт: "Якщо даси покази проти Миколаєвича та Льохи — знайдемо тебе і твою доньку, хоч у Німеччині".

Також читайте: Вбивство Гандзюк: прокуратура завершила розслідування у справі Мангера і Левіна

Також слідством встановлено, що після виїзду з України Левін фінансував дружину нині засудженого за організацію нападу Сергія Торбіна, щоб той мовчав.

Сам Левін заявив, що на нього тиснув ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак і вимагав надати свідчення або проти Владислава Мангера або проти Ігоря Павловського, нібито погрожував тиском на сім’ю. Натомість Левін запевнив, що йому достеменно відомо — останній не має стосунку до справи, а щодо Владислава Мангера — стверджувати не може, але точно може сказати, що той не давав йому гроші на злочин.

Левін просив перевести його до Лук’янівського СІЗО. За його словами, він просив про це від початку і був готовий свідчити, співпрацювати зі слідством. Також Левін сказав, що не має відношення до цього злочину і буде доводити це у суді, а до Болгарії виїхав до оголошення підозри на лікування, втім, дізнавшись з новин що відбувається зі справою і що його звинувачують — вирішив поки не повертатися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Павловського зробили інваліда, і я злякався, - підозрюваний у справі Гандзюк Левін пояснив, чому переховувався в Болгарії

"Я просто прошу, щоб ви припинили порушувати мої права. Знущатися з мене. Я готовий далі захищатися, я буду захищатися, тому що я не маю стосунку до цієї справи. Просто переведіть мене до СІЗО. Дайте мені можливість зі своїми захисниками далі поспілкуватися. Вони ж ще ні разу не чули від мене версії як все насправді відбулось", — сказав Левін. Також він наголосив на тому, що готовий був пройти поліграф з двох питань — кислота і замовник.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.