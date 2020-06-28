Луцкий военный оркестр подготовил музыкальное дефиле ко Дню Конституции. ВИДЕО

Луцкий военный оркестр подготовил дефиле и исполнил музыкальную композицию в замке Любарта по случаю Дня Конституции Украины.

Видео поздравления выложили на facebook-странице Нацгвардии Луцка, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Фактически первые среди военных оркестров мы показали, как выглядит дефиле, построение различных фигур с высоты птичьего полета. Уверены, наше музыкальное приветствие станет хорошим подарком украинцам по случаю Дня Конституции", - рассказал дирижер военного оркестра майор Виктор Лучинец.

По информации Суспiльного, участники оркестра исполнили новый марш Украинской армии "Зродились ми великої години". Напомним, композиция получила официальный статус 24 августа 2018 года, тогда ее сыграли на торжествах ко Дню независимости Украины.

Музыканты Луцкого оркестра воинской части 1141 Нацгвардии Украины во время выполнения марша продефилировали и построили фигуру тризубца.

Напомним, 28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции. Верховная Рада приняла Основной Закон в ночь на 28 июня 1996 года.

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