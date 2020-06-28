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Луцкий военный оркестр подготовил музыкальное дефиле ко Дню Конституции. ВИДЕО

Луцкий военный оркестр подготовил дефиле и исполнил музыкальную композицию в замке Любарта по случаю Дня Конституции Украины.

Видео поздравления выложили на facebook-странице Нацгвардии Луцка, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Фактически первые среди военных оркестров мы показали, как выглядит дефиле, построение различных фигур с высоты птичьего полета. Уверены, наше музыкальное приветствие станет хорошим подарком украинцам по случаю Дня Конституции", - рассказал дирижер военного оркестра майор Виктор Лучинец.

По информации Суспiльного, участники оркестра исполнили новый марш Украинской армии "Зродились ми великої години". Напомним, композиция получила официальный статус 24 августа 2018 года, тогда ее сыграли на торжествах ко Дню независимости Украины.

Музыканты Луцкого оркестра воинской части 1141 Нацгвардии Украины во время выполнения марша продефилировали и построили фигуру тризубца.

Напомним, 28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции. Верховная Рада приняла Основной Закон в ночь на 28 июня 1996 года.

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Автор: 

День Конституции (90) Национальная гвардия (2132) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+10
Гарно !
Слава Україні !
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28.06.2020 23:03
+2
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28.06.2020 23:08
+2
Это у тебе на масковии омон людей избивает на "акциях". А территория замка не закрытая,я лично там не раз гулял но откель тебе злыдню мокшанскому об этом знать?
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28.06.2020 23:38
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Гарно !
Слава Україні !
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28.06.2020 23:03 Ответить
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28.06.2020 23:08 Ответить
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28.06.2020 23:11 Ответить
А нацгвардия точно войсковая элита ? То людей на акциях протеста избивают , то в дудки дуют на закрытой для простых граждан територии .
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28.06.2020 23:13 Ответить
Это у тебе на масковии омон людей избивает на "акциях". А территория замка не закрытая,я лично там не раз гулял но откель тебе злыдню мокшанскому об этом знать?
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28.06.2020 23:38 Ответить
Слухай ти злидень , під Шевченківським судом твої бройлери з НГ і беркута били патріотів , чи тобі повилазило ?
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29.06.2020 01:11 Ответить
Избивают?
Чєм?
Баґабаном?
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29.06.2020 16:17 Ответить
Никогда не понимал в армии муз.роты.
Штабисты и то пользы больше приносили
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28.06.2020 23:34 Ответить
Вот сделают из твоих кацапских рогов дудку или сдерут кожу с одного места на бубен-тогда поймешь.
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28.06.2020 23:40 Ответить
С какого перепугу, я уже кацапом стал ?
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29.06.2020 08:00 Ответить
Я Вас умоляю , они первый раз в мире показали шо такое дефиле . У меня сына в 36 бригаде в военном оркестре играет , так там дефиле как дефиле , и в Киеве на параде , и в Широкино под пулями . И показать не стыдно и посмотреть интересно . Они с Положанским тур по востоку делали , Марик на ушах был . Дальше не буду говорить , а то одни буквы получаются .
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28.06.2020 23:42 Ответить
 
 