Луцький військовий оркестр підготував музичне дефіле до Дня Конституції. ВIДЕО

Луцький військовий оркестр підготував дефіле і виконав музичну композицію у замку Любарта з нагоди Дня Конституції України.

Відео привітання виклали на фейсбук-сторінці Нацгвардії Луцька, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Волонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька. ВIДЕО

"Фактично перші серед військових оркестрів ми показали, який вигляд має дефіле, побудова різних фігур із висоти пташиного польоту. Впевнені, наше музичне привітання стане хорошим подарунком українцям із нагоди Дня Конституції", - розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.

За інформацією Суспiльного, учасники оркестру виконали новий марш української армії "Зродились ми великої години". Нагадаємо, композиція отримала офіційний статус 24 серпня 2018 року, тоді її зіграли на урочистостях до Дня Незалежності України.

Музиканти Луцького оркестру військової частини 1141 Нацгвардії України під час виконання маршу продефілювали і побудували фігуру тризуба.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.

Дивіться також: В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП. ФОТО