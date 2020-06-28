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Луцький військовий оркестр підготував музичне дефіле до Дня Конституції. ВIДЕО

Луцький військовий оркестр підготував дефіле і виконав музичну композицію у замку Любарта з нагоди Дня Конституції України.

Відео привітання виклали на фейсбук-сторінці Нацгвардії Луцька, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Фактично перші серед військових оркестрів ми показали, який вигляд має дефіле, побудова різних фігур із висоти пташиного польоту. Впевнені, наше музичне привітання стане хорошим подарунком українцям із нагоди Дня Конституції", - розповів диригент військового оркестру майор Віктор Лучинець.

За інформацією Суспiльного, учасники оркестру виконали новий марш української армії "Зродились ми великої години". Нагадаємо, композиція отримала офіційний статус 24 серпня 2018 року, тоді її зіграли на урочистостях до Дня Незалежності України.

Музиканти Луцького оркестру військової частини 1141 Нацгвардії України під час виконання маршу продефілювали і побудували фігуру тризуба.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.

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Автор: 

День Конституції (76) Національна гвардія (1543) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+10
Гарно !
Слава Україні !
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28.06.2020 23:03
+2
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28.06.2020 23:08
+2
Это у тебе на масковии омон людей избивает на "акциях". А территория замка не закрытая,я лично там не раз гулял но откель тебе злыдню мокшанскому об этом знать?
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28.06.2020 23:38
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Гарно !
Слава Україні !
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28.06.2020 23:03 Відповісти
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28.06.2020 23:08 Відповісти
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28.06.2020 23:11 Відповісти
А нацгвардия точно войсковая элита ? То людей на акциях протеста избивают , то в дудки дуют на закрытой для простых граждан територии .
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28.06.2020 23:13 Відповісти
Это у тебе на масковии омон людей избивает на "акциях". А территория замка не закрытая,я лично там не раз гулял но откель тебе злыдню мокшанскому об этом знать?
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28.06.2020 23:38 Відповісти
Слухай ти злидень , під Шевченківським судом твої бройлери з НГ і беркута били патріотів , чи тобі повилазило ?
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29.06.2020 01:11 Відповісти
Избивают?
Чєм?
Баґабаном?
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29.06.2020 16:17 Відповісти
Никогда не понимал в армии муз.роты.
Штабисты и то пользы больше приносили
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28.06.2020 23:34 Відповісти
Вот сделают из твоих кацапских рогов дудку или сдерут кожу с одного места на бубен-тогда поймешь.
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28.06.2020 23:40 Відповісти
С какого перепугу, я уже кацапом стал ?
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29.06.2020 08:00 Відповісти
Я Вас умоляю , они первый раз в мире показали шо такое дефиле . У меня сына в 36 бригаде в военном оркестре играет , так там дефиле как дефиле , и в Киеве на параде , и в Широкино под пулями . И показать не стыдно и посмотреть интересно . Они с Положанским тур по востоку делали , Марик на ушах был . Дальше не буду говорить , а то одни буквы получаются .
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28.06.2020 23:42 Відповісти
 
 