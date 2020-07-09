РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12001 посетитель онлайн
Новости Видео
3 331 48

"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал возможность своей отставки после высказываний о "корабельной сосне" и "рабочей бабе" в адрес одной из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяны Домбровской.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"У меня лично такое мнение не возникало. Я слушал эти мысли (об отставке. - Ред.) с разных сторон, но я пытался их на себя примерить и я понимал, что это репутационная ошибка, но для меня как для политика, пока я не все сделал, что планировал для себя в политике. Я хотел бы еще этим позаниматься немного", - сказал Корниенко.

На вопрос журналиста, как семья отреагировала на ситуацию, Корниенко ответил: "Я не хотел бы это комментировать. Моя семья и так страдает из-за моей популярности", - сказал он.

Читайте также: Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

отставка (3158) Слуга народа (2632) Корниенко Александр (658) Домбровская Татьяна (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Не всех "баба-да" к бубочке еще завел? И не все айкосы выкурил?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:09
+24
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6711
показать весь комментарий
09.07.2020 17:11
+17
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 4151
показать весь комментарий
09.07.2020 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не всех "баба-да" к бубочке еще завел? И не все айкосы выкурил?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:09 Ответить
мЕндель вони "затестили", теперь будуть тільки "пробники"
показать весь комментарий
09.07.2020 17:10 Ответить
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 4151
показать весь комментарий
09.07.2020 17:16 Ответить
А также не болела трихомендельсоном и ничего не знала о хламидиях.

Но в СН такое тесное взаимодействие, что пришлось Лене Зеленской разделить с Мендель ее хвори.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:38 Ответить
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Зеленской в Интернете.....
показать весь комментарий
09.07.2020 19:26 Ответить
ещё внуки не полностью обеспечены
показать весь комментарий
09.07.2020 18:14 Ответить
Еще не прибарахлился...
показать весь комментарий
09.07.2020 20:16 Ответить
В фонде еще 11 млрд. Но это ненадолго...
показать весь комментарий
09.07.2020 17:10 Ответить
Ага. Ще не заробив на пожиттєве з конфіскацією?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:10 Ответить
- Где я буду харчеваться?
- Сидел на 4-х аршинах и буду сидеть!
(Слуга народа)
показать весь комментарий
09.07.2020 17:11 Ответить
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6690
показать весь комментарий
09.07.2020 17:11 Ответить
В поддержку чьего закона?
показать весь комментарий
09.07.2020 18:52 Ответить
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6711
показать весь комментарий
09.07.2020 17:11 Ответить
Імбецил?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:21 Ответить
На уровень выше, если за него 73%, уверовав в сказки, проголосовало...
показать весь комментарий
09.07.2020 19:02 Ответить
Тупак зелёный, зеля мужиков накачанных любит, а ты про какие-то сосны...
показать весь комментарий
09.07.2020 17:12 Ответить
правильно, она ему еще не отработала... )))
показать весь комментарий
09.07.2020 17:12 Ответить
Пацан, да пацан!
Рабочий пацан!!
показать весь комментарий
09.07.2020 17:13 Ответить
канешна нет
де ж вы видели,что б от корыта добровольно отползали?!
показать весь комментарий
09.07.2020 17:13 Ответить
не все сделал- дословно- не все взял, что было можно, имеется ввиду материально-долларовое
показать весь комментарий
09.07.2020 17:17 Ответить
"...пока я не все сделал, что планировал для себя." Так точнее и понятнее.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:19 Ответить
У нас никто не идёт в отставку по таким мелочам,взять к примеру авакава того и кувалдой не увидишь.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:27 Ответить
голобородек теперь от кормушки не отогнать, если только поганой метлой.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:28 Ответить
Не все зробив у політиці? Не "всрався" остаточно і в штанях ще є місце?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:28 Ответить
крадуцкий во время эпидемии - продал стратегический запас масок, оставил население без защиты, и ничего, плевать оно на всех хотело..
показать весь комментарий
09.07.2020 17:29 Ответить
У нас никто не идёт в отставку по таким мелочам,взять к примеру авакава того и кувалдой не вышибишь.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:29 Ответить
політик?!
закінчений ідійот, а не політик
показать весь комментарий
09.07.2020 17:32 Ответить
У Корниенка вообще мыслей никогда ни о чем, кроме рабочих бабах не возникает. Откуда у вас такие мысли?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:33 Ответить
Человек только кредитов набрался на виллы возле Толика ПедоШария, а вы его в отставку. Как же он без политики харчеваться будет.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:42 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці - Цензор.НЕТ 4411
показать весь комментарий
09.07.2020 17:51 Ответить
По-людські це - та мені пофіг шо про мене думають виборці-лошари! Я ще "нє прібарахлілся, что б і внукам хватіло"!
показать весь комментарий
09.07.2020 18:04 Ответить
Єти два зеленых дебила, корниенко с ахарамией, сильно похожи на членов райкома комсомола...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:10 Ответить
Біба і Боба два депутати д..ба.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:49 Ответить
він ще не все сказав...)))
показать весь комментарий
09.07.2020 18:12 Ответить
Недоворовал?
показать весь комментарий
09.07.2020 18:17 Ответить
Что этот деревенский мужлан Корниенко может полезного сделать в ВР??
показать весь комментарий
09.07.2020 18:17 Ответить
рабочих баб ещё хватает, а тупорылых кобелей хоть пруд пруди - зграя сн.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:18 Ответить
налейте ему!
показать весь комментарий
09.07.2020 18:18 Ответить
Які репутаційні втрати? Ти на пику свою подивись...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:27 Ответить
Еще не всех рабочих баб перепробовал в СН. Столько работы...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:34 Ответить
Не все зробив у політиці????? А ти до чогось здатен?????? Пес ти смердячий. Як тільки но отого зеленого скомороха викинуть з Банкової ( а це відбудеться вже дуже швидко) ти разом за ним вилитиш з Верховної Ради як сраний віник. І більше поріг цієї шанованої установи ти не переступиш ніколи, бо без свого Зеленського ти ніхто , і звати тебе ніяк.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:08 Ответить
бо без свого Зеленського (отого зеленого скомороха...) ти ніхто , і звати тебе ніяк.

Цікава логіка, основне, щоб ви її розуміли?
показать весь комментарий
09.07.2020 19:47 Ответить
Не доработал, ещё многое предстоит сделать... бабада, бабада, бабада...
показать весь комментарий
09.07.2020 20:10 Ответить
Пока не все сделал в политике

...

"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці - Цензор.НЕТ 4241
показать весь комментарий
09.07.2020 20:15 Ответить
Ни стыда ни совести, да и чести.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:56 Ответить
Да он и слов таких не знает, как стыд, совесть и честь.
показать весь комментарий
10.07.2020 08:50 Ответить
Да неужто в Трускавце таких понятий не "вдалбливали"? Это ж одни из основных качеств политика!
показать весь комментарий
10.07.2020 09:29 Ответить
Те дивне відчуття, коли роблять інші, а соромно тобі. Сором чути та читати таких «політиків». Допустив помилку - вибачся. Так ні, потрібно ділі нести бред, до останнього продовжувати викручуватися, брехати та набивати собі ціну.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:38 Ответить
 
 