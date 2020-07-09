"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал возможность своей отставки после высказываний о "корабельной сосне" и "рабочей бабе" в адрес одной из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяны Домбровской.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"У меня лично такое мнение не возникало. Я слушал эти мысли (об отставке. - Ред.) с разных сторон, но я пытался их на себя примерить и я понимал, что это репутационная ошибка, но для меня как для политика, пока я не все сделал, что планировал для себя в политике. Я хотел бы еще этим позаниматься немного", - сказал Корниенко.

На вопрос журналиста, как семья отреагировала на ситуацию, Корниенко ответил: "Я не хотел бы это комментировать. Моя семья и так страдает из-за моей популярности", - сказал он.

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.