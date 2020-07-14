Смертельное ДТП в Каменском: Subaru Forester влетел в Daewoo Lanos. ВИДЕО камер наблюдения

13 июля в Каменском произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" влетел в "Daewoo Lanos", который остановился в левой полосе движения, чтобы пойти на разворот. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской сайт Днепра, оба автомобиля после столкновения вылетели на полосу встречного движения, а "Subaru" по инерции выехал на трамвайные пути.

Женщина–водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Трехлетнего ребенка, пассажира Daewoo Lanos, доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу на улице Космической. По словам медиков, его состояние критически тяжелое.

