РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12999 посетителей онлайн
Новости Видео
28 265 78

Смертельное ДТП в Каменском: Subaru Forester влетел в Daewoo Lanos. ВИДЕО камер наблюдения

13 июля в Каменском произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" влетел в "Daewoo Lanos", который остановился в левой полосе движения, чтобы пойти на разворот. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской сайт Днепра, оба автомобиля после столкновения вылетели на полосу встречного движения, а "Subaru" по инерции выехал на трамвайные пути.

Женщина–водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Трехлетнего ребенка, пассажира Daewoo Lanos, доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу на улице Космической. По словам медиков, его состояние критически тяжелое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Каменское Днепродзержинск (122) ДТП (7732) смерть (9284)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Женщина-водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Источник: https://censor.net/v3207958
Казалось бы и удар не сильный был. Пристёгивайтесь и шансы на выживание будут высоки.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
+15
Интересно, а ребёнок был в автокресле? Удар не такой чтоб и сильный, тем более сзади, по идее кресло от такого должно нормально помогать...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
+14
Побывал когда-то в лобовой аварии. Был пристёгнут и отделался ушибами. Оппонент был не пристёгнут и три месяца в коме провалялся. Так что этот вопрос я для себя решил навсегда: береженого Бог бережет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Женщина-водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Источник: https://censor.net/v3207958
Казалось бы и удар не сильный был. Пристёгивайтесь и шансы на выживание будут высоки.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
Да, в таком авто, как форестер, с пристёгнутым ремнём в такой аварии можно было отделаться парой ссадин.
Забавный момент: у меня на работе есть коллега, который умнее меня раза в 3 и богаче раз в 10, а тем не менее он на серьёзных щах сомневается в ремнях и как пример приводит бородатый уникальный случай, когда водителя без ремня выбросило из авто и он остался жив. Меня в своё время эта космически глупая аргументация просто в тупик поставила и я даже не нашёлся, что ответить.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
Побывал когда-то в лобовой аварии. Был пристёгнут и отделался ушибами. Оппонент был не пристёгнут и три месяца в коме провалялся. Так что этот вопрос я для себя решил навсегда: береженого Бог бережет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:24 Ответить
Скорше за все жінку водія Форестера можна було врятувати, але наша медицина настільки нікчемна, що може залікувати до смерті навіть зі звичайною простудою!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:09 Ответить
Щоб ми без тебе робили, якби у нас була нормальна медицина?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:39 Ответить
На один случай спасения без ремня 1000500 случаев гибели не пристёгнутых и примерно столько же случаев спасения пристёгнутых. Но каждый решает сам.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:26 Ответить
Это вроде кажется настолько очевидным, что даже обсуждать смысла нет и тем не менее я на своём опыте испытал, что неглупые люди могут всерьёз думать, что из-за этих редчайший случаев, которых бывает один на миллион ДТП, им не стоит пристёгивать ремень.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:27 Ответить
А ты уверен, что он в 3 раза умнее? То, что богаче, вовсе не значит, что умнее. В нашей стране особенно.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:56 Ответить
Уверен. Он погромист и реально хорошо соображает. Особенно в сравнении со мной. И тем не менее у него есть такие вот идиотские убеждения. Это камень даже не в его личный огород, а больше заметка на тему забавных вывертов человеческого сознания применительно к этой новости.
Кстати из тех коллег, с кем приходится ездить в авто, больше 80/% не пристёгиваются.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:23 Ответить
В погромах силен?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:26 Ответить
Не тупи. Это шуточное название программистов.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:28 Ответить
Программисты - идиоты. Я каждый день в этом убеждаюсь, когда очередная программа в компе задаёт идиотские вопросы. Теперь я вижу, что они и по жизни тупые.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:59 Ответить
твой погромист тупой валенок, если не может связать воедино причину и следствие
показать весь комментарий
14.07.2020 21:40 Ответить
Тоже слышал такие случаи. Большую роль играет куда и как вылетел человек. Если на дорогу то не лучше, и особенно если лбом приземлится. Знал мужика он вылетел в поле то выжил и даже без переломов но закоцанный сильно был да, а вот два человека с ним в машине так там и остались.
Насчет приземлится то мой знакомый в ДТП когдато с мотоцикла прыгал чтоб под машину не влететь. Говорит что все было быстро но на полуавтомате понимал что делает. Навыки у него боевых искусств были хорошие поэтому физически был готов. Так вот перепрыгнул, только когда летел крутился и ногу сильно распанахал где колено кожу сорвало и мяско сбоку. Ну в принципе главное что тогда остался жив.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:56 Ответить
Реальный случай с моим знакомым. Были не пристегнуты и вылетели через лобовое стекло. Благодаря этому остались живы, иначе их раздавило бы. Ночью влетели в стоящий грузовик без габаритов. Хорошо, что у грузовика кузов открыт был.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:57 Ответить
бред, головой в кузов они могли влететь
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
это факт из жизни. Повезло. Водитель пострадал не много больше.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:06 Ответить
у женщины инсульт был
показать весь комментарий
14.07.2020 12:52 Ответить
Да, похоже и на инфаркт...
Скорость столкновения была не высокой, мер к торможению она не предпринимала.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:17 Ответить
Потрібно дізнатись причину смерті. Можливо у неї був інсульт.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:08 Ответить
"не такой сильный" ? СИЛЬНЫЙ - Аж колесо вырвало !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 21:58 Ответить
По непроверенной информации у женщины водителя Subaru Forester случился сердечный приступ и она умерла прямо в машине. Фактически машина была неконтролируемой.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:17 Ответить
автомобиль тормозил прямо перед столкновением
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
не тормозил - глаза протри
показать весь комментарий
14.07.2020 12:30 Ответить
Там видно что субару на аварийках ехал, после столкновения правый поворотник отказал.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:34 Ответить
вы реально не только слепые, но и тупые ..покадрово просмотри...левый включился после удара, убогий.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:53 Ответить
Стопы у Субару загорелись перед ударом на 15-ой секунде.
Смертельна ДТП у Кам'янському: Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos - Цензор.НЕТ 2183
показать весь комментарий
14.07.2020 13:07 Ответить
Левый поворотник включился в момент столкновения, непроизвольно.
Водитель задела рукой при ударе.
Аварийка не работала.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:06 Ответить
Не было авариек просто нога по инерции на тормоз нажала при столкновении
показать весь комментарий
14.07.2020 13:17 Ответить
перед столкновением по инерции? ты реально нездоров?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:48 Ответить
чувак протри экран
показать весь комментарий
14.07.2020 12:44 Ответить
Стоп сигнал загорелся перед столкновением. А левый поворотник включился после удара - видимо рукой зацепила. Аварийкой и не пахло.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:57 Ответить
Именно так и было.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:09 Ответить
На 15-ой секунде у Субару загораются стопы!
Смертельна ДТП у Кам'янському: Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos - Цензор.НЕТ 1459
показать весь комментарий
14.07.2020 13:04 Ответить
и что?..если человек потерял сознание и от удара нога упала на тормоз ?
торможение как такогово не было.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:07 Ответить
Сначала загорелись стопы, потом удар.
Смотри замедленное видео.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:08 Ответить
в инстаграмме зачатилась а может маникюр на камеру снимала, не пожелаешь и врагу такое, сам еле ползешь по трассе постоянно три зеркала просматриваешь, но девушка с айфоном выбрала другой путь.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:07 Ответить
но главное что ни пьяная и скорость разрешенная
показать весь комментарий
14.07.2020 17:44 Ответить
судя по тому как спасали женщину водителя и как долго ехала скорая иного исхода не следовало ожидать
показать весь комментарий
14.07.2020 12:21 Ответить
Палицаи до сих пор едут
показать весь комментарий
14.07.2020 12:33 Ответить
Судячи з відео , швидка приїхала через 7 хв , після того як їй почали телефонувати . Хіба це - довго . ? .
показать весь комментарий
14.07.2020 13:15 Ответить
Интересно, а ребёнок был в автокресле? Удар не такой чтоб и сильный, тем более сзади, по идее кресло от такого должно нормально помогать...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
Также об этом подумал.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:59 Ответить
Похоже, раз мама на себе экономила, на ребёнке и подавно.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:05 Ответить
Там не хило впресовало багажник в салон. Если ребенок и был в кресле то в данном случае не сильно то оно поможет. Просто дитя попало в пресс...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:53 Ответить
Насчёт "не сильно поможет" я с вами категорически не согласен. Детское кресло помогает и очень сильно. Если нормальное кресло, то оно изнутри мягкое, на прочном каркасе со всякими амортизирующими вставками. Удар сзади - это одна из типичных аварий, на которые кресла обязательно тестируют. Но, конечно, всегда могут быть моменты, например ребёнок высунулся из кресла в сторону за игрушкой и тут привет.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:56 Ответить
ребенок был именно в автокресле
показать весь комментарий
14.07.2020 15:11 Ответить
Дай Бог девочке выжить...!!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:27 Ответить
может на ребенка отвлеклась?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:35 Ответить
Так ребёнок в Ланосе был, в который она втаранила.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:53 Ответить
согласен
показать весь комментарий
14.07.2020 17:15 Ответить
Блин, собачку выгулять опасно становится
показать весь комментарий
14.07.2020 12:42 Ответить
не, на трамвайных путях не опасно. вот на рельсах в метро опасно
показать весь комментарий
14.07.2020 12:48 Ответить
обратите внимание у ланоса скорость была 0 км/час, а вот ведь всё равно попал в аварию. а вы превышение скорости, превышение скорости. и ведь наверняка не пьяные были.

как же подогнать это ДТП под извращённую логику зедепутатов, которые лабают законы в отрыве от реальности?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:44 Ответить
Не должно там быть разворота!
Прямая дорога, перекрестка нет, на фига там разворот?
Наши конченые дроги с такой же конченой разметкой, которые не помогают движению, а всячески усложняют его
показать весь комментарий
14.07.2020 16:17 Ответить
Если разуть глаза, то можно увидеть, что там есть поворот налево. Разметка там как раз вполне нормальная.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:19 Ответить
с водителем "субару" явно что-то не то было. она даже не пыталась тормозить или объехать стоящую машину.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:48 Ответить
Явно не то там с дорогой. Для поворота налево во всех вменяемых странах делают выделенную полосу.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:53 Ответить
Трындела по телефону или красила губы, пьялясь в зеркало з.вида!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:35 Ответить
собаковод окрыл просто дверь и женщина просто вывалилась ударясь головой об рельсу
показать весь комментарий
14.07.2020 12:49 Ответить
нет, разве о шпалу, рельса далеко
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
На таком рискованном месте, я, на месте водителя Ланоса, внимательно бы смотрел назад, и, проскочил бы поворот раньше, там была возможность.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:55 Ответить
Лучше б ты на месте тетки из Субару вперед смотрел.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:59 Ответить
Навіщо собачник відкривав дверцята? Жіночка би не вивалилась з машини, як мішок з картоплею. А якщо у неї був інсульт, то саме це дійство могло привести до її смерті. Інсультних взагалі неможна читати. Жахливе відео, краще б якого не дивилась.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:12 Ответить
да , мусора теперь смогут поживиться
показать весь комментарий
14.07.2020 14:59 Ответить
Эту убогую разметку рисовала сама смерть , просто жесть .
показать весь комментарий
14.07.2020 13:23 Ответить
Разве можно на таком оживленном движении делать такую развязку?!
Там должна быть двойная сплошная вплоть до светофорного перекрестка, на котором и должно проводить разворот и движение в противоположном направлении.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:31 Ответить
у всіх нормальних країнах так і є, але у наших реаліях хоч потрійну лінію там намалюй жлоби будуть її перетинати а не їхати зайвий км до перехрестя чи колового руху.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:16 Ответить
Тут 100% смерть ввійде в статистику, як смерть від коронавіруса.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:57 Ответить
Судя по всему, детского кресла небыло...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:24 Ответить
Это есть результат наплевательского отношения к своей жизни (водитель Subaru не пристегнута, выпала как мешок когда дверь открыл парень) так и к жизни своих детей (ребенок без детского кресла). И что характерно - на чужих ошибках никто не учится. Только после "жареного петуха в жопу" и то не всегда. Да! Горе! Но если, не дай Бог, ребенок не выживет или останется инвалидом, в этом виновата его мать не меньше, чем водитель, виновник аварии. Смотрите и делайте выводы !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
а если его этим креслом и покалечило ?
может не надо языком трепать ?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:58 Ответить
Попробуй раз пять медленно прочитать и обдумать, что ты написал. У меня уши в трубочку свернулись от такой чуши, а тебе хоть бы хны.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:08 Ответить
кріслом покалічило ? ню ню.
хоча якщо його не закріпити як положено, то так можна в ньому політати.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:19 Ответить
Сеня! Ты идиот?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:27 Ответить
Скорость км 30 в час была... Второй раз за два дня пишу- пристегивайтесь!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:19 Ответить
 
 