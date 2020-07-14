Смертельное ДТП в Каменском: Subaru Forester влетел в Daewoo Lanos. ВИДЕО камер наблюдения
13 июля в Каменском произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" влетел в "Daewoo Lanos", который остановился в левой полосе движения, чтобы пойти на разворот. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской сайт Днепра, оба автомобиля после столкновения вылетели на полосу встречного движения, а "Subaru" по инерции выехал на трамвайные пути.
Женщина–водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Трехлетнего ребенка, пассажира Daewoo Lanos, доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу на улице Космической. По словам медиков, его состояние критически тяжелое.
Казалось бы и удар не сильный был. Пристёгивайтесь и шансы на выживание будут высоки.
Забавный момент: у меня на работе есть коллега, который умнее меня раза в 3 и богаче раз в 10, а тем не менее он на серьёзных щах сомневается в ремнях и как пример приводит бородатый уникальный случай, когда водителя без ремня выбросило из авто и он остался жив. Меня в своё время эта космически глупая аргументация просто в тупик поставила и я даже не нашёлся, что ответить.
Кстати из тех коллег, с кем приходится ездить в авто, больше 80/% не пристёгиваются.
Насчет приземлится то мой знакомый в ДТП когдато с мотоцикла прыгал чтоб под машину не влететь. Говорит что все было быстро но на полуавтомате понимал что делает. Навыки у него боевых искусств были хорошие поэтому физически был готов. Так вот перепрыгнул, только когда летел крутился и ногу сильно распанахал где колено кожу сорвало и мяско сбоку. Ну в принципе главное что тогда остался жив.
Скорость столкновения была не высокой, мер к торможению она не предпринимала.
Водитель задела рукой при ударе.
Аварийка не работала.
торможение как такогово не было.
Смотри замедленное видео.
как же подогнать это ДТП под извращённую логику зедепутатов, которые лабают законы в отрыве от реальности?
Прямая дорога, перекрестка нет, на фига там разворот?
Наши конченые дроги с такой же конченой разметкой, которые не помогают движению, а всячески усложняют его
Там должна быть двойная сплошная вплоть до светофорного перекрестка, на котором и должно проводить разворот и движение в противоположном направлении.
может не надо языком трепать ?
хоча якщо його не закріпити як положено, то так можна в ньому політати.