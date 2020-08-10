РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4470 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
18 962 74

"Без Цензуры": Бунт в Беларуси. Лукашенко, интерес Путина, позиция Украины. ВИДЕО

В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут, что вам нужно знать о событиях в Беларуси.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Кгб дало тебе персональный выход в инет??
показать весь комментарий
10.08.2020 21:03 Ответить
+11
И какие же такие достижения есть у этого нечто большего за последние 30 лет...что ты ему дифирамбы поешь???
показать весь комментарий
10.08.2020 21:01 Ответить
+7
Этот скот должен быть подвешен за ноги уже только за то что он у власти четверть века...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://korupciya.com/lukashenko-shokovanyj-v-protestuvalnykiv-ye-plan-b-skoro-vse-pochnetsya-rivno-o-vosmij/ Лукашенко шокований. В протестувальників є план Б. Скоро все почнеться: рівно о восьмій
показать весь комментарий
10.08.2020 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PT-mgCbjGxc&feature=emb_logo БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. День 1 | Прямой эфир
показать весь комментарий
10.08.2020 20:56 Ответить
Луке насрать на лузеров 80 против 9 и ни один трамп не поддержит просравших выборы. План Б ноги в руки и валить с Беларуси.Бацька это нечто большее чем все расеянские и наши уродцы-правители за последние 30 лет. Браво, Лукашенко!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:58 Ответить
И какие же такие достижения есть у этого нечто большего за последние 30 лет...что ты ему дифирамбы поешь???
показать весь комментарий
10.08.2020 21:01 Ответить
Этот скот должен быть подвешен за ноги уже только за то что он у власти четверть века...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:02 Ответить
Проигрывать надо достойно, а не бегать по улицам. Вот мы победители, сидим и чай(кофе)пьем.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:01 Ответить
Кгб дало тебе персональный выход в инет??
показать весь комментарий
10.08.2020 21:03 Ответить
знатное признание...чисто кацапское.которых с души воротит срать в специально отведенных местах
показать весь комментарий
10.08.2020 21:17 Ответить
Ще й дупу витирати не вміють - "чай, отсохнеть да само отпадеть".
показать весь комментарий
10.08.2020 21:24 Ответить
так він же на утриманні у гебні...)
показать весь комментарий
10.08.2020 21:17 Ответить
Вчера куча народу вышла, а сегодня как? Есть протестующие или нет уже никого? Есть актуальная инфа?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:02 Ответить
Денег больше не будет. Пуйло обосралось и позвонило бацьке)))
показать весь комментарий
10.08.2020 21:10 Ответить
https://gazetaby.com/post/den-posle-vyborov-v-centr-minska-styagivayut-specz/167644/

https://charter97.org/ru/news/

https://people.onliner.by/2020/08/10/spectexnika-v-minske
показать весь комментарий
10.08.2020 21:13 Ответить
все заново пошло
показать весь комментарий
10.08.2020 21:14 Ответить
https://charter97.link/be/news/politics/
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
Путлер Обнуляйтер 78 % РАБссиян ЗА..... Лукашенко 80... разница 2 процента Держите меня семеро
показать весь комментарий
10.08.2020 21:02 Ответить
прямая трансляция ...мда ....как просто включить вэбку на монике сидеть расказывать о космических масштабах сидя дома и говорить что это стрим
показать весь комментарий
10.08.2020 21:03 Ответить
шляпко -стрим .....не позортесь
показать весь комментарий
10.08.2020 21:04 Ответить
Он не порезал на металлолом промышленность и умеет защищать свою власть, а у нас слюнтяи вафлюжные, о рашке ваще молчу- бпез комментариев. За Лукашенко мой фужер шампанского!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:04 Ответить
Тільки якщо тссс "Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України - Цензор.НЕТ 4758 скажу одну річ.
Сараче, коктейль "бояра + минераловка" - це не шампанське!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:11 Ответить
😃 Слухи о том что скот лукашенко сохранил промышленность сильно преувеличены...
Там точно так же загнулось все то совковое дерьмо которое и должно было загнуться..
Как пример станкостроительный завод в центре Минска..

Что касаемо паРаши...то да...хуйлу он знатно анус вылизывает..
показать весь комментарий
10.08.2020 21:15 Ответить
Лукашенко и Сидзиньпинь заключили СОЮЗ и насрать им на РАБссию Китай и Белорусь БРАТЬЯ...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:06 Ответить
Разный уровень. Белорусь целиком вдвое меньше Шанхая.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:04 Ответить
Первым кто поздравил Бацьку был Сидзиньпинь.... Так что Бульбашия упала Китаю на хвост...а 100 миллиардов долларов китаесы для бульбашей найдут...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:10 Ответить
И это здорово, потому что в сравнении с великим Китаем рашки-срашки и 95-Кварталии - сущие клопы. Браво Лука, держись Китая и сри всем на голову! Браво, Бацька!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:14 Ответить
Тьху! За дві милі від кацапа гімном бздить! Тільки серити мимо сортира і вмієш, вишкребок!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:22 Ответить
шоб ты ото ,кацапа,в нациях саоброжал?сперли у гитлера про нацию,а у самих наций то и нет...повывелись .вот так всегда,сопруот чего нитЬ,а как пользоваться дупля не отбивают.даже как включить или выключить
показать весь комментарий
10.08.2020 21:21 Ответить
Спасибо, смотрю.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:15 Ответить
Какой бунт? Бульбашам скажут вешаться и они станут в очередь за мылом и веревкой...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:20 Ответить
Що це за "пряма трансляція"? З бандерівської криївки? Ну і блазні! Навчились у 95 кварталу...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:23 Ответить
Кто бы не победил Белорусии, эти люди однозначно ориентированы на рашку.
И Лукашенко и Тихановская (возможно даже в большей степени чем Лукашенко).
Поэтому не могу понять мотивы людей, которые выходят на митинг перед посольством Белорусии в Киеве, в поддержку Тихановской.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
«Светлана Тихановская официально объявила, что не будет принимать участие в протестах, чтобы избежать провокаций, тем самым дала понять, что вместе с протестующими белорусами её никто не увидит.... Один из лидеров сидит за решеткой, другой скрывается за рубежом, третья - банально испугалась. Отсюда можем констатировать - протестующие остались без публичных лидеров».

= В.Таран =
показать весь комментарий
10.08.2020 21:26 Ответить
Пишуть що лідера опозиції Тіхановську заблокували в ЦВК і не випускають
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
Юра, вітаю Вас!

Я знаю що заблокували. Ще я слухав її промову перед журналістами, де вона дала ясно зрозуміти, що ..... "не вийде". Лідер опозиції не повинен так робити. Як на мене, то........ якийсь мутний вона лідер.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:17 Ответить
Очень легко отправить людей под резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
А вот самой возглавить это мероприятие, взяв таким образом ответственность, это не каждому дано.
Такая себе проверка.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:38 Ответить
По Минску 50 человек ходит какой бунт о чем вы ?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
очевидно, что за раскачиванием ситуации в Беларуси торачат уши кремлядей, которые через свои ячейки в западных странах, ведут подрывную деятельность (их там нет, типа это не они, а запад), для того, что бы шантажировать потом Лукашенко, что бы он был сговорчив, а если повезет, то и отжать Беларусь целиком.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
Китай рулить.путін здувся:"Без Цензури": бунт у Білорусі. Лукашенко, інтерес Путіна, позиція України - Цензор.НЕТ 9783
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16853 4 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16853 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16853&force-full=1
🇨🇳🗺🇷🇺Внешнюю политику России все в большей степени начинает определять Китай. Даже в белорусском кейсе Кремль уже не обладает свободой маневра, а вынужден считаться с мнением Поднебесной в определение вектора своей геополитики. Сегодня ночью состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина, в котором последний предостерег Президента от чересчур активного вмешательства в минские дела с целью поглощения Белоруссии. Утром китайский лидер первым поздравил Лукашенко с победой, а потом уже его примеру последовали Токаев и Путин. Отметим, что стандартный фрейм «Путин - последний оплот диктаторов на пост-советском пространстве» развенчивается усилиями азиатских партнеров: он сам производит впечатление человека, которому тоже может понадобиться опора. Также важно отметить, что изменение экспансионистской риторики Путина в отношении северного Казахстана (или южного Урала) произошло после того, как Пекин дал понять, что считает неприемлемым нарушение территориальной целостности бывшей советской республики. КНР считает эту страну зоной своих жизненных интересов и методично будет выдавливать оттуда Россию. Во многом сабмиссивная роль Путина в отношениях с Китаем определяется гигантскими долгами «Роснефти» перед Пекином, а также обязательствами России по поставке газа по «Силе Сибири». Напомним, что именно под давлением Китая и вопреки интересам страны Президент вышел 6 марта из сделки ОПЕК+, обрушив тем самым цены на нефть и девальвировав рубль.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:43 Ответить
Беларусь -это не Раша! русский мир не пройдет!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:02 Ответить
Беларусь живет благодаря Лукашенко! у них в 2 раза больше ВВП чем в Украине!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:03 Ответить
А який у вас в паРаші ВВП на людину?
показать весь комментарий
10.08.2020 22:09 Ответить
Не буду лізти у внутрішні справи своїх сусідів, але не радив би білорусам бикувати з поліцією. Існує велика кількість механізмів, коли можна ефективно тиснути на владу не наражаючись на ризик і не руйнуючи місто. Он, як у Хабаровську - люди виходять масово тільки по Суботах. Можна і кожен день ввечері, наприклад. Але треба певно знати - за що протестувати? Якщо тільки зняти Луку, то цього мало. Хто, якщо не Лука? Тіхановська? Її зв'язки з Москвою дуже підозрілі. Чому пані обрала Рашу, а не Польщу для свого перебування? Чи не є вона запасним варіантом Москви? Чи не краще обрати більш надійного лідера? Може навіть і з діаспори?
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))
показать весь комментарий
10.08.2020 22:04 Ответить
Знищити оппозицію можно тільки фізично , але судячи по кількісті політичних вбивств , які були за останні надцять років це висловлення дуже приблизне й ефімірне .
Парламентської опозиції в Білорусі нема вже 26 років з того часу як цей тараган усатий заповз на трон .
Позапарлементської партійної теж нема приблизно з тих часів . Але як можно оцінювати ці протести ? Які вони "прозахідні" , чи ні ?! Якщо Бацька заборонив статистику , забороним висловлювати думки , вислали усіх журналістів іноземних , які написали , що Бацка , розумово, геній , але не завжди , й не на всяк випадок . А білорусів з таким ж думками виборково знаходять у лісі ...
Чи може існувати в таких умовах щось організованно , чи могла таж сама Тихоновська хоча б натіякнути на організацію протестів й при тому через годину не опинитися поряд с чоловіком ?! Чи могла вона в виборчих перегонах висловлюватися прозахідно не ризикуючи , що й її регістрацію відмінять ?!
Але що найсправді думає, який світоогляд в кожного супротивника Тарагана ми не можемо знати , як не могли знати , що думав Горбмчьов в часи Брежнева , чи Єльцин , чи навіть Явлинський з Гайдаром . Міг би Кравчук в часи Андропова щось вякнути про Голодомор й при тому не піти за Машеровим ... Але вже в часи Горбачьова саме Кравчук став першим керівником, будучи йще керівником КПУ , який вголос згадав цей термін . За 15 років до Ющенка !!! А той же Ющенко йще в 2001 році злякався підтримати акцію "Україна без Кучми" й назива Данилича Батькой ... Тай кандидатом в презіденти погодився бути не зразу ...
А Порошенко йще в 2010 році цілувався з ФСБешниками у рясах , бо фабрика у Ліпіцьку стримувала - в НУНСі він був найменш антимосковськи налаштованним . Жванія рахувався більш . Й саме тому Азаров-Пахло взяв його в свій уряд .
А зараз він найбільш антимосковський з усіх політичних важковиків . Обставини змінують людей й їх переконання теж .
Якщо порівнювати з механікой політику : в український політиці зараз з 6 можливих ступенів свободи якщо не усі , то 5-ть впевненно . А в Білорусі лише одна , да й так інколи забуксовують , як сьогдні "бел-інтернет" ...
показать весь комментарий
10.08.2020 23:31 Ответить
Я в тому сенсі , що поки людина живе , має можливось мислити , навіть в умовах повної несвободи в політиці він не втрачає можливості бути "опозицією до влади" й раптом не перестає бути в часи буремних утиснень інакомислення . Це як в фізиці закон сбереження енергії (яка як відомо , нікуди не зникає, а лише перетека з однієї форми в іншу) , коли кінетична енергія дії може в час закриття усіх клапанів аккумулюватися в потенційну енергію в певному резервуарі . Тиск росте й росте потенційна енергія , а зовнє виглядає , що нічого не відбувається . А роззяви зі сторони дивляться як сварники задовлюють клапани беспеки й аплодуют , мовляв саме так , гейна, таааафай - бо шумлять ці клапани-падли й вибризгують якусь рідовину ...
Тільки такий колгосприй невіглас як Лука може вірити, що отримавши в реалі десь 15-25% йому вдасться стримувати довго 75-85% . Тим більш , що його електорат - це пасивні софкоїди , а в тих 75% студенство , взгалалом молодь й взагалом пассіонарії ...
показать весь комментарий
11.08.2020 00:20 Ответить
41:40 Дан-Ямол: "в нас зараз сил немає".
От завдяки в т. ч. таким зарозумілим вівцям я Ви а особливо Ваш співедучий і "в нас зараз сил немає".
показать весь комментарий
11.08.2020 01:43 Ответить
а взагалі передача змістовна.
показать весь комментарий
11.08.2020 01:48 Ответить
До сьогоднішнього дня західні країни із задоволенням інвестували у белоруське IT. Чи буде далі Захід інвестувати у Білорусь?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:58 Ответить
 
 