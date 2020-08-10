"Без Цензуры": Бунт в Беларуси. Лукашенко, интерес Путина, позиция Украины. ВИДЕО
В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут, что вам нужно знать о событиях в Беларуси.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Сараче, коктейль "бояра + минераловка" - це не шампанське!
Там точно так же загнулось все то совковое дерьмо которое и должно было загнуться..
Как пример станкостроительный завод в центре Минска..
Что касаемо паРаши...то да...хуйлу он знатно анус вылизывает..
И Лукашенко и Тихановская (возможно даже в большей степени чем Лукашенко).
Поэтому не могу понять мотивы людей, которые выходят на митинг перед посольством Белорусии в Киеве, в поддержку Тихановской.
= В.Таран =
Я знаю що заблокували. Ще я слухав її промову перед журналістами, де вона дала ясно зрозуміти, що ..... "не вийде". Лідер опозиції не повинен так робити. Як на мене, то........ якийсь мутний вона лідер.
А вот самой возглавить это мероприятие, взяв таким образом ответственность, это не каждому дано.
Такая себе проверка.
Кремлёвский мамковед
🇨🇳🗺🇷🇺Внешнюю политику России все в большей степени начинает определять Китай. Даже в белорусском кейсе Кремль уже не обладает свободой маневра, а вынужден считаться с мнением Поднебесной в определение вектора своей геополитики. Сегодня ночью состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина, в котором последний предостерег Президента от чересчур активного вмешательства в минские дела с целью поглощения Белоруссии. Утром китайский лидер первым поздравил Лукашенко с победой, а потом уже его примеру последовали Токаев и Путин. Отметим, что стандартный фрейм «Путин - последний оплот диктаторов на пост-советском пространстве» развенчивается усилиями азиатских партнеров: он сам производит впечатление человека, которому тоже может понадобиться опора. Также важно отметить, что изменение экспансионистской риторики Путина в отношении северного Казахстана (или южного Урала) произошло после того, как Пекин дал понять, что считает неприемлемым нарушение территориальной целостности бывшей советской республики. КНР считает эту страну зоной своих жизненных интересов и методично будет выдавливать оттуда Россию. Во многом сабмиссивная роль Путина в отношениях с Китаем определяется гигантскими долгами «Роснефти» перед Пекином, а также обязательствами России по поставке газа по «Силе Сибири». Напомним, что именно под давлением Китая и вопреки интересам страны Президент вышел 6 марта из сделки ОПЕК+, обрушив тем самым цены на нефть и девальвировав рубль.
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))
Парламентської опозиції в Білорусі нема вже 26 років з того часу як цей тараган усатий заповз на трон .
Позапарлементської партійної теж нема приблизно з тих часів . Але як можно оцінювати ці протести ? Які вони "прозахідні" , чи ні ?! Якщо Бацька заборонив статистику , забороним висловлювати думки , вислали усіх журналістів іноземних , які написали , що Бацка , розумово, геній , але не завжди , й не на всяк випадок . А білорусів з таким ж думками виборково знаходять у лісі ...
Чи може існувати в таких умовах щось організованно , чи могла таж сама Тихоновська хоча б натіякнути на організацію протестів й при тому через годину не опинитися поряд с чоловіком ?! Чи могла вона в виборчих перегонах висловлюватися прозахідно не ризикуючи , що й її регістрацію відмінять ?!
Але що найсправді думає, який світоогляд в кожного супротивника Тарагана ми не можемо знати , як не могли знати , що думав Горбмчьов в часи Брежнева , чи Єльцин , чи навіть Явлинський з Гайдаром . Міг би Кравчук в часи Андропова щось вякнути про Голодомор й при тому не піти за Машеровим ... Але вже в часи Горбачьова саме Кравчук став першим керівником, будучи йще керівником КПУ , який вголос згадав цей термін . За 15 років до Ющенка !!! А той же Ющенко йще в 2001 році злякався підтримати акцію "Україна без Кучми" й назива Данилича Батькой ... Тай кандидатом в презіденти погодився бути не зразу ...
А Порошенко йще в 2010 році цілувався з ФСБешниками у рясах , бо фабрика у Ліпіцьку стримувала - в НУНСі він був найменш антимосковськи налаштованним . Жванія рахувався більш . Й саме тому Азаров-Пахло взяв його в свій уряд .
А зараз він найбільш антимосковський з усіх політичних важковиків . Обставини змінують людей й їх переконання теж .
Якщо порівнювати з механікой політику : в український політиці зараз з 6 можливих ступенів свободи якщо не усі , то 5-ть впевненно . А в Білорусі лише одна , да й так інколи забуксовують , як сьогдні "бел-інтернет" ...
Тільки такий колгосприй невіглас як Лука може вірити, що отримавши в реалі десь 15-25% йому вдасться стримувати довго 75-85% . Тим більш , що його електорат - це пасивні софкоїди , а в тих 75% студенство , взгалалом молодь й взагалом пассіонарії ...
От завдяки в т. ч. таким зарозумілим вівцям я Ви а особливо Ваш співедучий і "в нас зараз сил немає".