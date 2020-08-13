Фигурантка скандала с "корабельной сосной" Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева. ВИДЕО

Председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города от партии "Слуга народа".

Об этом она сообщила в ролике на своём YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и каждый николаевец, ежедневно вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, реклама наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений. (...) Поэтому было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская в обращении, опубликованном в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме

Как сообщалось, в конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной". Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую.

Позже он извинился и заявил, что "избрал не очень уместную форму для своего восторга".