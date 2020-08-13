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Фигурантка скандала с "корабельной сосной" Домбровская стала кандидатом от "Слуги народа" в мэры Николаева. ВИДЕО

Председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города от партии "Слуга народа".

Об этом она сообщила в ролике на своём YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и каждый николаевец, ежедневно вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, реклама наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений. (...) Поэтому было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская в обращении, опубликованном в четверг.

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Как сообщалось, в конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной". Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую.

Позже он извинился и заявил, что "избрал не очень уместную форму для своего восторга".

Автор: 

местные выборы (2752) мэр (1652) Николаев (2162) Слуга народа (2638) Домбровская Татьяна (4)


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Топ комментарии
+27
То, что она сосна, то не страшно. Она, прежде всего, любительница Путина, которая рассказывала про украинских карателей на Донбассе. Вот это страшно.
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13.08.2020 14:04 Ответить
+23
рабочая сосна корабельная (с)
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13.08.2020 13:55 Ответить
+19
Значит все таки сосна
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13.08.2020 13:56 Ответить
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а надо есчо организовать партєйний конкурс- "баобаба-да! года"
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13.08.2020 13:55 Ответить
там занято до 3000 года-это жена луценко))
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13.08.2020 13:58 Ответить
а третьякова тогда хто? баодеда-да! ))
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13.08.2020 14:02 Ответить
соснёт у всех бедных, нищих и обездоленных
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13.08.2020 14:10 Ответить
рабочая сосна корабельная (с)
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13.08.2020 13:55 Ответить
Сосна то сосна, але щось дуже затягана, на корабль не потягне, а так пару матросів відпрацює
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13.08.2020 15:08 Ответить
баба да, баба да))))
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13.08.2020 13:56 Ответить
Значит все таки сосна
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13.08.2020 13:56 Ответить
Так это другая какая то сосна
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13.08.2020 13:56 Ответить
туя?
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13.08.2020 13:58 Ответить
Пихта...😃
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13.08.2020 14:00 Ответить
БАОБАБа
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13.08.2020 14:12 Ответить
Это они на эту позже съехали, когда про Аллахвердиеву говорили
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13.08.2020 13:59 Ответить
У тому скандалі було 2 дуба і дві сосни.
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13.08.2020 14:00 Ответить
Какие нафиг дубы? Два церциса-это иудино дерево.
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13.08.2020 14:04 Ответить
Так на какую из них Зеля полезет, с словами Баба да баба да?
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13.08.2020 14:51 Ответить
баба да
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13.08.2020 13:57 Ответить
Всем приготовить айкосы!!!
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13.08.2020 13:58 Ответить
насо....тоесть заслужила
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13.08.2020 13:59 Ответить
смокчи, не відволікайся (слоган корабельної сосни, кандидатки у мери м. Миколаїв)
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13.08.2020 13:59 Ответить
Аааа ..... теперь понятна связь Николаев - корабли...
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13.08.2020 13:59 Ответить
Бревно-давалка.
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13.08.2020 14:02 Ответить
То, что она сосна, то не страшно. Она, прежде всего, любительница Путина, которая рассказывала про украинских карателей на Донбассе. Вот это страшно.
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13.08.2020 14:04 Ответить
домбровская сосну кожному
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13.08.2020 14:06 Ответить
агонь)))))
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13.08.2020 14:12 Ответить
Звичайна ТП.
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13.08.2020 14:07 Ответить
По партии - сосна, по сути - баобаб, по видосику - прости Господи!
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13.08.2020 14:07 Ответить
с намёком возле кораблика снялась ))
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13.08.2020 14:07 Ответить
Если Николаев выберет эту ватницу мером-может превратиться в соснулый город.
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13.08.2020 14:09 Ответить
Ты не любишь женщин. рабочих?
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13.08.2020 14:14 Ответить
робоча баба
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13.08.2020 14:10 Ответить
Устремились в город Корабелов все сосны.
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13.08.2020 14:11 Ответить
особливо знаючи,як може бути інакше.)треба проголосувати,це ж професіонал:знає із заду,лежачі,стоячі,боком,сидячі,вверх ногами,ротом,носом та задом.
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13.08.2020 14:12 Ответить
Nothing personal, just business!
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13.08.2020 14:12 Ответить
От Николаевцам то повезло! Рабочая, всем даст. и возмет. Это главное качество зетипильного мера!
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13.08.2020 14:12 Ответить
Городу корабелов - корабельную сосну.
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13.08.2020 14:14 Ответить
Зетипиллы те за такой рекламный слоган должны! А сосна - и подавно.
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13.08.2020 14:16 Ответить
Ха-ха-ха. От них дождешься. Дарю
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13.08.2020 14:27 Ответить
Поддутая соска сосна.
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13.08.2020 14:16 Ответить
Туу мач ...
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13.08.2020 17:35 Ответить
Баба Да, баба Да!!!
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13.08.2020 14:21 Ответить
Реклама наркотиков? Власть Зе рекламирует наркоту? Как ставленник партии будет отклоняться от линии партии, которая рекламирует наркоту, с этого места ей нужно по-подробнее.
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13.08.2020 14:22 Ответить
Ну так всё правильно. Девка - корабельная сосна на пост мера города кораблестроителей. 😀
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13.08.2020 14:25 Ответить
рабочая, это ж Николаев, соснет на корабле, или яхте.
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13.08.2020 14:26 Ответить
Так это же другая сосна не "корабельная", у "корабельной" сиськи больше были. И тут палево впаривают ЗЕБИЛЫ
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13.08.2020 14:28 Ответить
Все не могут такую бабу устроить )))
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13.08.2020 14:29 Ответить
Зеленский с утра курит айкос и бормочеть
БАБАДАБАБАДАБАБАДАБАБАДАБАБАДА
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13.08.2020 14:32 Ответить
Сорока білогруда. Цьому дала, тому дала, а всім пообіцяла...
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13.08.2020 14:34 Ответить
Тема сисек нераскрыта
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13.08.2020 14:35 Ответить
Будет брать у богатых и давать бедным?
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13.08.2020 14:38 Ответить
Миколаїв місто корабелів, от і мером тепер буде "карабєльная сасна". Чи може "сасні", я вже заплутався?
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13.08.2020 14:48 Ответить
не, не в моем вкусе. Вот Королевская, или Вика Сюмар - агонь.
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13.08.2020 14:50 Ответить
Городу корабелов -- соответствующую сосну!
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13.08.2020 14:51 Ответить
Поберегите бубочку, изверги! У него айкьосов не хватит!!
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13.08.2020 14:55 Ответить
Наверное Николаев заслужил миньетчицу в мэры.
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13.08.2020 14:59 Ответить
Каждому корабелу сосну в подарок.
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13.08.2020 15:12 Ответить
веселые у нее, наверное, билборды...
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13.08.2020 15:21 Ответить
Сосенка то еще юна) за то рабочая ух)
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13.08.2020 15:27 Ответить
"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко.
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13.08.2020 15:49 Ответить
Я б не вдул, стрёмная она какая-то.
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13.08.2020 16:05 Ответить
У богатых брала, а бедным давала...
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13.08.2020 16:13 Ответить
це вона на фоні України без Криму ?
Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва - Цензор.НЕТ 3045
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13.08.2020 16:22 Ответить
в реальностi-

Фігурантка скандалу з "корабельною сосною" Домбровська стала кандидаткою від "Слуги народу" в мери Миколаєва - Цензор.НЕТ 2446

а коли вмиється...уявляєте?
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31.08.2020 20:31 Ответить
Очень хорошая статья "Кто такая Татьяна Домбровская". Всё хорошо расписано. Какие же они ... сенкевич превратился вааще в г....
Самое интересное про тендеры для ее фирмы по уборке города и сравните с ее предвыборными жалобами о грязном городе. Капец, цинизм
http://mkpost.info/koroleva-chistoty-nikolaeva-ili-kto-t2/
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13.08.2020 16:36 Ответить
Зелёная программа: не пилите корабельные сосны. Пусть их долбят дятлы хреном на пианино 🤡
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13.08.2020 20:18 Ответить
соска ты а не сосна..а может и сосна от слова соснуть..
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19.08.2020 05:55 Ответить
 
 