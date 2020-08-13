Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, следователь требовал 5 тыс. долларов за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем части взятки в сумме 700 долларов.

13 августа правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме 2 500 долларов.

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Предварительная квалификация случившегося - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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