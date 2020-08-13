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Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 01

По данным предварительного расследования, следователь требовал 5 тыс. долларов за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем части взятки в сумме 700 долларов.

Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 02

13 августа правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме 2 500 долларов.

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Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 03
Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 04

Предварительная квалификация случившегося - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Также читайте: Следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска, - ГБР

Автор: 

взятка (6195) Киевская область (4238) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) следователь (137) ГБР (3076)


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Баран. Шел бы в нардепы- брал бы без боязни. И за землю, и за банки, и за азартные игры и за все остальное.
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13.08.2020 17:24 Ответить
Сажать намного не надо, а вот конфискация имущества с пожизненным запретом занимать какие-либо должности в госорганах - самое оно
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13.08.2020 17:26 Ответить
Я не хотел,я машинально...(Золотой теленок).
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13.08.2020 17:34 Ответить
- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
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13.08.2020 17:34 Ответить
Кинуть суку в камеру к блатным ,там на раз воспитают ...
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13.08.2020 17:38 Ответить
5-ть тыщ... смешно, Грымчака отпустили и этому ничего нибудет.
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13.08.2020 17:44 Ответить
Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл

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теперь следователь должен проследовать в суд и далее в тюрьму.
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13.08.2020 17:51 Ответить
Бигус в ютубе выложил расследование в отношении завхоза МВС Наумова. Там покруче коррупция будет, и что..!? Где реакция ДБР, НАБУ, министра МВС..!?
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13.08.2020 18:47 Ответить
Логика у следака простая - зеленая власть берёт взятки в турбожиме, а он что - рыжый?
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13.08.2020 22:29 Ответить
 
 