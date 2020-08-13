Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО
Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным предварительного расследования, следователь требовал 5 тыс. долларов за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем части взятки в сумме 700 долларов.
13 августа правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме 2 500 долларов.
Предварительная квалификация случившегося - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===============
теперь следователь должен проследовать в суд и далее в тюрьму.