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Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 01

За даними попереднього розслідування, слідчий вимагав 5 тис. доларів за сприяння в призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за скоєний злочин. У березні поточного року задокументовано факт отримання стражем частини хабаря в сумі 700 доларів.

Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 02

13 серпня правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання другої частини хабаря в сумі 2 500 доларів.

Також дивіться: ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто. ФОТО

Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 03
Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 04

Попередня кваліфікація того, що сталося - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Також читайте: Слідчий втратив 1,2 млн грн, вилучених під час обшуку, - ДБР

хабар (4704) Київська область (4026) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) слідчий (87) ДБР (3494)


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Баран. Шел бы в нардепы- брал бы без боязни. И за землю, и за банки, и за азартные игры и за все остальное.
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13.08.2020 17:24 Відповісти
Сажать намного не надо, а вот конфискация имущества с пожизненным запретом занимать какие-либо должности в госорганах - самое оно
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13.08.2020 17:26 Відповісти
Я не хотел,я машинально...(Золотой теленок).
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13.08.2020 17:34 Відповісти
- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
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13.08.2020 17:34 Відповісти
Кинуть суку в камеру к блатным ,там на раз воспитают ...
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13.08.2020 17:38 Відповісти
5-ть тыщ... смешно, Грымчака отпустили и этому ничего нибудет.
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13.08.2020 17:44 Відповісти
Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл

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теперь следователь должен проследовать в суд и далее в тюрьму.
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13.08.2020 17:51 Відповісти
Бигус в ютубе выложил расследование в отношении завхоза МВС Наумова. Там покруче коррупция будет, и что..!? Где реакция ДБР, НАБУ, министра МВС..!?
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13.08.2020 18:47 Відповісти
Логика у следака простая - зеленая власть берёт взятки в турбожиме, а он что - рыжый?
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13.08.2020 22:29 Відповісти
 
 