Слідчого поліції Київщини спіймали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними попереднього розслідування, слідчий вимагав 5 тис. доларів за сприяння в призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за скоєний злочин. У березні поточного року задокументовано факт отримання стражем частини хабаря в сумі 700 доларів.

13 серпня правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання другої частини хабаря в сумі 2 500 доларів.

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Попередня кваліфікація того, що сталося - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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