РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11607 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
18 493 53

Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским. ВИДЕО

У метро "Пушкинская" в Минске начинается траурная акция, посвященная погибшему участнику протестов Александру Тарайковскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких и чтобы не устраивать там митинг", - попросила гражданская жена погибшего.

Читайте также: Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

После акции в Минске планируется общегражданский марш.

Беларусь (7937) смерть (9261) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 7535
Свобода коштує дорого і без крові її не здобути.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:14 Ответить
+28
RIP

Слава Білорусі !
Героям Слава !
показать весь комментарий
15.08.2020 12:11 Ответить
+15
Хай живе Білорусь !
Вічна пам'ять Александру Тарайковському 😪😪😪
показать весь комментарий
15.08.2020 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
RIP

Слава Білорусі !
Героям Слава !
показать весь комментарий
15.08.2020 12:11 Ответить
Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 7535
Свобода коштує дорого і без крові її не здобути.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:14 Ответить
Впервые слышу от беларуса беларускую речь.
Лука МудиШШэв ее ваШШе не знает.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:14 Ответить
То был чел ещё из старой оппозиционной тусы...
показать весь комментарий
15.08.2020 12:23 Ответить
Примите наши соболезнования.
Мы болеем за вас.
Вот случайно наткнулся на Вадима Прокопьева (https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE ). Как он Вам? Пользуется популярностью в РБ?
На меня произвел впечатление.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:41 Ответить
Спасибо. Я лично больше предпочитаю тратить время на получение объективной информации а не на прозу...
показать весь комментарий
15.08.2020 13:48 Ответить
Хотя вот эта девушка приятно удивила....
показать весь комментарий
15.08.2020 12:24 Ответить
!!!! Во всех репортажах один русский язык.
Они беларускую мову не знают и стесняются ее...
показать весь комментарий
15.08.2020 12:40 Ответить
Хай живе Білорусь !
Вічна пам'ять Александру Тарайковському 😪😪😪
показать весь комментарий
15.08.2020 12:15 Ответить
Между тем https://echo.msk.ru/blog/day_video/2692947-echo/ Лука, похоже, собрался просить Путина о вводе войск - бо «разворачивается агрессия» и «угроза уже не только Беларуси». А как дышал. Как упирался. Каким орлом сидел.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:24 Ответить
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-08-15/v-belarusi-szhigali-byulleteni-golosovavshih-za-tihanovskuyu-fotofakt/206496?fbclid=IwAR2ekyImjoiZFFKHOrt4mEB5zTiyb4irm2TUTc9vfbGwx_j2XwsEmVNMVJo В Беларуси сжигали бюллетени голосовавших за Тихановскую: фотофакт

Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 2342
показать весь комментарий
15.08.2020 12:25 Ответить
Смотрела сейчас материалы о Беларуси на Медузе.
Впечатление, что страна просыпается и очень-очень медленно белорусы начинают осознавать себя нацией.
Много бело-красно-белых флагов, плакаты на белоруском языке. Мне казалось, что там вообще никто своего языка уже не знает и национального самосознания не имеет, но, видать, тяжелые события ведут к перелому, как было в Украине после 2014 года.
Даже если Лукашенко сейчас устоит, страна уже не будет советским колхозом, который он там построил.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:26 Ответить
Якщо знаєш добре українську і польську, то навіть зрозумілі такі вирази, як БІЛІ ПА ТВАРЫ (били по обличчю, TWARZ обличчя польською)......

Росіяни би це зрозуміли, як БИЛИ ПО ТВАРИ...
показать весь комментарий
15.08.2020 12:28 Ответить
А с другой стороны, у каждой же твари тоже должно быть какое-то лицо 😯.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:58 Ответить
Я не знаю польську, але за останній час декілька разів слухала білоруських журналістів, які говорили на білоруській мові. Все зрозуміло, причому й коли читаешь на білоруській, теж зрозуміло.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:29 Ответить
Якщоб українська мова була російською, і рідною для росіяни.... То москалі би зараз кричали, ЧТО НІКАКОГО БЄЛАРУСКОГО ЯЗІКА НЄТУ, ЄСТЬ ДЄАЛЄКТ УКРАІНСКОГО....
показать весь комментарий
15.08.2020 13:47 Ответить
Ну,вам конечно не скажут,что погибший был судим по статье за убийство и несколько неудачно метнул взрывное устройство в ментов,в результате чего погиб.Это лишнее.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:30 Ответить
Это тебе сказали цепные псы Луки.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:35 Ответить
Друг Александра Марат говорит, что мужчина был упертым и смелым. Он работал на себя - изготавливал автомобильные шторки и мечтал заняться бурением скважин. Марат говорит, Александр в самом деле был судим. Он оказался в тюрьме, когда вступился за мать, которую избивал сожитель. Однажды Александр увидел свою мать с синяками, между двумя мужчинами произошла драка и привела к смертельному исходу. В итоге Александр попал в тюрьму на семь лет.https://people.onliner.by/2020/08/15/aleksandr-tarajkovskij-poshel-na-miting-ego-nashli-v-morge-rodstvenniki-utverzhdayut-chto-on-pogib-ne-ot-vzryvnogo-ustrojstva Это сказала его вдова.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:41 Ответить
Ну до чего же ты ипанутое рашистское чмо.
То что он убил защищая как то оправдывает ЕГО убийство???
Тебе сказала псина-ментяра что у него в руках взорвалось и ты этому БЕЗ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ веришь?
До чего же паРашники убогие.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:02 Ответить
Абсолютно все убийцы на зоне оправдывали убийство оскорблением и унижением матери.Или отца,или подруги..Это нормальная зековская стратегия.Что там было на самом деле..
показать весь комментарий
15.08.2020 13:47 Ответить
Так ты вертухай. Тогда всё понятно.
СЛАВА УКРАЇНІ.
ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!
показать весь комментарий
15.08.2020 14:17 Ответить
Кто не скажут? Менты? Они уже это сказали. И ещё много чего. Типа, погибший был серийный маньяк с гранатомётом, а их, ментов, вообще там не было. Менты никогда не врут. Надо верить.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:36 Ответить
Ну, що за дурня? Є відео його гибелі. Там ніякого вибуху біля нього не має, зате чітко видно, як в його бік стріляють з помпи, після чого він падає.
показать весь комментарий
15.08.2020 17:57 Ответить
Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським - Цензор.НЕТ 2497
показать весь комментарий
15.08.2020 12:35 Ответить
Найщиріші співчуття рідним.
Але лука ще не здається.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:42 Ответить
Дуже нагадує наш Майдан 2004(хоча тоді обійшлося зовсім без жертв), тоді також боролися за чесні вибори і вигукували "МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ"....

Але якщо білоруси хочуть більшого.... Рвати із СНД, Союзним договором із Росією, ОДКБ, Євразес,Шанхайським договором, позбутися російських баз у себе, встановити білоруську - єдиною державною і йти в Європу.... То тут українським Майданом-2014 навряд чи обійдеться.... Росія так їх просто не відпустить.... Та й самі білоруси невідомо чи хочуть цього....
показать весь комментарий
15.08.2020 12:45 Ответить
А мені нагадує ще 1991 рік.Дуже все там перемішаноТам поруч "Живє Бєларусь" і прапор ВМФ СРСР,той що був коли сєпари ХНР проголошували.Можливо Білорусі пощастить і вона з законсервованого совка відразу стане на європейський шлях.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:16 Ответить
причем тогда протесты не имели никаких антироссийских лозунгов. Люди просто вышли защитить свои права и достоинство. но нас тогда назвали фашистами - как сейчас беларусов.
Интересно, сколько беларусов сейчас поймет что их тогда обманули? и что украинцы тоже ни разу не фашисты?
показать весь комментарий
15.08.2020 13:18 Ответить
Навіть якщо б Лукашенко дав задню, а Тихановська стала презиком, і провела нові вибори.... Інтересно як цей новий президент би руйнував цю ЛУКАШЕНКІВСЬКУ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ? Вибудовану за 26 років!!!! Янукович встиг за неповних 6 років(починаючи зі свого премєрства), збудувати таку вертикаль, що ніякі Майдани, ніякі закони про люстрацію чиновників часів Януковича її не зруйнували.... А тут 26 років!!!!!

Це ж потрібно було би робити конкретні репресії, тобто ставати знову другим Лукашенко....
показать весь комментарий
15.08.2020 13:40 Ответить
Это делать надо не Тихановской.
Проблема вертикали- да совершенно крутая проблема.Понимаетеб фильмы типа " убить дракона" прочно вбили в голову, что " становишся таким же". Но это просто тихая подсказка, " а зачем тогда рыпаться? Вот они, мы, а вы тоже лучше не станете. Так что -- ну, вот вам косточка пожирнее ( мясо самим нужно), и оставьте все как есть. Нужно оно вам, вот какие тут псы откормленные - они вас загрызут..."
показать весь комментарий
15.08.2020 16:03 Ответить
Згоден... З чогось потрібно білорусам починати.... Але це буде дуже важкий шлях....навіть важчий ніж в України..... І тут не тільки фактор ВЕРТИКАЛІ....... Але й фактор російського впливу на Білорусь.....він в рази сильніший аніж на Україну в 2004 році
В Україні він діяв і поширювався тільки на половину України(інша була проукраїнською та проєвропейською), а в Білорусі - на всю країну буде поширюватися... та ще й підкріплений союзним договором,шанхайським договором, Євразес, СНД, ОДКБ, російськими, військовими базами на території Білорусі...
показать весь комментарий
15.08.2020 17:16 Ответить
Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським - Цензор.НЕТ 793
показать весь комментарий
15.08.2020 13:01 Ответить
Кремлевская банла время зря в Беларуси не тратила, результаты их работы хорошо видно на отмороженных физиономиях белорусов, сближаться нам сейчас не стоит, они потянут нас назад, туда, откуда мы очень медленно, с потерями выходим.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:02 Ответить
Не забудьте приплюсовать и эту смерть Лукашенку когда будете судить эту сволочь..
показать весь комментарий
15.08.2020 13:04 Ответить
Он человек 10 угрохал. Не говоря, что кучу невинных в тюрьмы рассадил.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:20 Ответить
пожизненное ему и его приспешникам!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:58 Ответить
Неправильно прощаются. Там должны трупы мусоров повсюду валятся - не видно.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:08 Ответить
Думал с Лукашом прощание , а жаль (
показать весь комментарий
15.08.2020 13:09 Ответить
Мусора падаль, лукашено ублюдок
показать весь комментарий
15.08.2020 13:14 Ответить
Бацьку довІчне ув*язнення !
показать весь комментарий
15.08.2020 13:38 Ответить
То у них іще і розстріл є.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:43 Ответить
При такой поддержке,Лукашенко явно не мог набрать 80%. Думаю,это только зарождение новой Беларуси. Все еще впереди. Только бы не сдались...
показать весь комментарий
15.08.2020 13:42 Ответить
Та подився свіжі відео. Сьогодні знову ОМОН, Спецназ і автозаки на площах. Знову хапають, не у такій кількості і не так брутально, але знову.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:46 Ответить
А они что восстали? Не заметил.
показать весь комментарий
15.08.2020 14:17 Ответить
Пока что они восстали только в сознании.
Поэтому я написал, что "всё впереди".
показать весь комментарий
15.08.2020 14:31 Ответить
Жыве Беларусь! Сябры, трымайтесь, Украина с Вами!
показать весь комментарий
15.08.2020 14:14 Ответить
Пофіг Белорусь! Ганьба "тєрпілам" - союзникам *****.
показать весь комментарий
15.08.2020 14:16 Ответить
Хотелось бы верить, что человек погиб за свободу Беларуси, ане за права секс-меньшинств. Но точит червь сомненья.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:30 Ответить
Плиз, пишите на русском, это же русскоязычный сайт, который читают и другие "бывшие."Я тоже хочу знать о чем речь, но если не белорус или украинец то не могу. Спасибо.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0 KOZAK SYSTEM на підтримку Білорусі! (відео)
показать весь комментарий
15.08.2020 22:05 Ответить
 
 