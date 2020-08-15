Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским. ВИДЕО

У метро "Пушкинская" в Минске начинается траурная акция, посвященная погибшему участнику протестов Александру Тарайковскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких и чтобы не устраивать там митинг", - попросила гражданская жена погибшего.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

После акции в Минске планируется общегражданский марш.