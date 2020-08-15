Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским. ВИДЕО
У метро "Пушкинская" в Минске начинается траурная акция, посвященная погибшему участнику протестов Александру Тарайковскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких и чтобы не устраивать там митинг", - попросила гражданская жена погибшего.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.
По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.
Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.
После акции в Минске планируется общегражданский марш.
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Слава Білорусі !
Героям Слава !
Свобода коштує дорого і без крові її не здобути.
Лука МудиШШэв ее ваШШе не знает.
Мы болеем за вас.
Вот случайно наткнулся на Вадима Прокопьева (https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE ). Как он Вам? Пользуется популярностью в РБ?
На меня произвел впечатление.
Они беларускую мову не знают и стесняются ее...
Вічна пам'ять Александру Тарайковському 😪😪😪
Впечатление, что страна просыпается и очень-очень медленно белорусы начинают осознавать себя нацией.
Много бело-красно-белых флагов, плакаты на белоруском языке. Мне казалось, что там вообще никто своего языка уже не знает и национального самосознания не имеет, но, видать, тяжелые события ведут к перелому, как было в Украине после 2014 года.
Даже если Лукашенко сейчас устоит, страна уже не будет советским колхозом, который он там построил.
Росіяни би це зрозуміли, як БИЛИ ПО ТВАРИ...
То что он убил защищая как то оправдывает ЕГО убийство???
Тебе сказала псина-ментяра что у него в руках взорвалось и ты этому БЕЗ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ веришь?
До чего же паРашники убогие.
СЛАВА УКРАЇНІ.
ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!
Але лука ще не здається.
Але якщо білоруси хочуть більшого.... Рвати із СНД, Союзним договором із Росією, ОДКБ, Євразес,Шанхайським договором, позбутися російських баз у себе, встановити білоруську - єдиною державною і йти в Європу.... То тут українським Майданом-2014 навряд чи обійдеться.... Росія так їх просто не відпустить.... Та й самі білоруси невідомо чи хочуть цього....
Интересно, сколько беларусов сейчас поймет что их тогда обманули? и что украинцы тоже ни разу не фашисты?
Це ж потрібно було би робити конкретні репресії, тобто ставати знову другим Лукашенко....
Проблема вертикали- да совершенно крутая проблема.Понимаетеб фильмы типа " убить дракона" прочно вбили в голову, что " становишся таким же". Но это просто тихая подсказка, " а зачем тогда рыпаться? Вот они, мы, а вы тоже лучше не станете. Так что -- ну, вот вам косточка пожирнее ( мясо самим нужно), и оставьте все как есть. Нужно оно вам, вот какие тут псы откормленные - они вас загрызут..."
В Україні він діяв і поширювався тільки на половину України(інша була проукраїнською та проєвропейською), а в Білорусі - на всю країну буде поширюватися... та ще й підкріплений союзним договором,шанхайським договором, Євразес, СНД, ОДКБ, російськими, військовими базами на території Білорусі...
Поэтому я написал, что "всё впереди".