Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським. ВIДЕО

Біля метро "Пушкінська" в Мінську починається траурна акція, присвячена загиблому учаснику протестів Олександру Тарайковському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вдячна людям, але нехай приходять до "Пушкінської", якщо хочуть, але не до місця прощання, бо буде дуже багато рідних, друзів і близьких. І щоб не влаштовувати там мітинг", - попросила цивільна дружина загиблого.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

Після акції в Мінську заплановано загальногромадянський марш.