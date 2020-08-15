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Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським. ВIДЕО

Біля метро "Пушкінська" в Мінську починається траурна акція, присвячена загиблому учаснику протестів Олександру Тарайковському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вдячна людям, але нехай приходять до "Пушкінської", якщо хочуть, але не до місця прощання, бо буде дуже багато рідних, друзів і близьких. І щоб не влаштовувати там мітинг", - попросила цивільна дружина загиблого.

Читайте також: Загиблим під час протестів 10 серпня в Мінську виявився 34-річний Олександр Тарайковський. Сім'я не вірить у те, що в нього був вибуховий пристрій

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

Після акції в Мінську заплановано загальногромадянський марш.

Автор: 

Білорусь (7931) смерть (6750) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+31
Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 7535
Свобода коштує дорого і без крові її не здобути.
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15.08.2020 12:14
+28
RIP

Слава Білорусі !
Героям Слава !
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15.08.2020 12:11
+15
Хай живе Білорусь !
Вічна пам'ять Александру Тарайковському 😪😪😪
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15.08.2020 12:15
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RIP

Слава Білорусі !
Героям Слава !
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15.08.2020 12:11 Відповісти
Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 7535
Свобода коштує дорого і без крові її не здобути.
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15.08.2020 12:14 Відповісти
Впервые слышу от беларуса беларускую речь.
Лука МудиШШэв ее ваШШе не знает.
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15.08.2020 12:14 Відповісти
То был чел ещё из старой оппозиционной тусы...
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15.08.2020 12:23 Відповісти
Примите наши соболезнования.
Мы болеем за вас.
Вот случайно наткнулся на Вадима Прокопьева (https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE ). Как он Вам? Пользуется популярностью в РБ?
На меня произвел впечатление.
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15.08.2020 13:41 Відповісти
Спасибо. Я лично больше предпочитаю тратить время на получение объективной информации а не на прозу...
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15.08.2020 13:48 Відповісти
Хотя вот эта девушка приятно удивила....
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15.08.2020 12:24 Відповісти
!!!! Во всех репортажах один русский язык.
Они беларускую мову не знают и стесняются ее...
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15.08.2020 12:40 Відповісти
Хай живе Білорусь !
Вічна пам'ять Александру Тарайковському 😪😪😪
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15.08.2020 12:15 Відповісти
Между тем https://echo.msk.ru/blog/day_video/2692947-echo/ Лука, похоже, собрался просить Путина о вводе войск - бо «разворачивается агрессия» и «угроза уже не только Беларуси». А как дышал. Как упирался. Каким орлом сидел.
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15.08.2020 12:24 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2020-08-15/v-belarusi-szhigali-byulleteni-golosovavshih-za-tihanovskuyu-fotofakt/206496?fbclid=IwAR2ekyImjoiZFFKHOrt4mEB5zTiyb4irm2TUTc9vfbGwx_j2XwsEmVNMVJo В Беларуси сжигали бюллетени голосовавших за Тихановскую: фотофакт

Минск прощается с погибшим на протесте 34-летним Александром Тарайковским - Цензор.НЕТ 2342
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15.08.2020 12:25 Відповісти
Смотрела сейчас материалы о Беларуси на Медузе.
Впечатление, что страна просыпается и очень-очень медленно белорусы начинают осознавать себя нацией.
Много бело-красно-белых флагов, плакаты на белоруском языке. Мне казалось, что там вообще никто своего языка уже не знает и национального самосознания не имеет, но, видать, тяжелые события ведут к перелому, как было в Украине после 2014 года.
Даже если Лукашенко сейчас устоит, страна уже не будет советским колхозом, который он там построил.
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15.08.2020 12:26 Відповісти
Якщо знаєш добре українську і польську, то навіть зрозумілі такі вирази, як БІЛІ ПА ТВАРЫ (били по обличчю, TWARZ обличчя польською)......

Росіяни би це зрозуміли, як БИЛИ ПО ТВАРИ...
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15.08.2020 12:28 Відповісти
А с другой стороны, у каждой же твари тоже должно быть какое-то лицо 😯.
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15.08.2020 12:58 Відповісти
Я не знаю польську, але за останній час декілька разів слухала білоруських журналістів, які говорили на білоруській мові. Все зрозуміло, причому й коли читаешь на білоруській, теж зрозуміло.
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15.08.2020 13:29 Відповісти
Якщоб українська мова була російською, і рідною для росіяни.... То москалі би зараз кричали, ЧТО НІКАКОГО БЄЛАРУСКОГО ЯЗІКА НЄТУ, ЄСТЬ ДЄАЛЄКТ УКРАІНСКОГО....
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15.08.2020 13:47 Відповісти
Ну,вам конечно не скажут,что погибший был судим по статье за убийство и несколько неудачно метнул взрывное устройство в ментов,в результате чего погиб.Это лишнее.
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15.08.2020 12:30 Відповісти
Это тебе сказали цепные псы Луки.
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15.08.2020 12:35 Відповісти
Друг Александра Марат говорит, что мужчина был упертым и смелым. Он работал на себя - изготавливал автомобильные шторки и мечтал заняться бурением скважин. Марат говорит, Александр в самом деле был судим. Он оказался в тюрьме, когда вступился за мать, которую избивал сожитель. Однажды Александр увидел свою мать с синяками, между двумя мужчинами произошла драка и привела к смертельному исходу. В итоге Александр попал в тюрьму на семь лет.https://people.onliner.by/2020/08/15/aleksandr-tarajkovskij-poshel-na-miting-ego-nashli-v-morge-rodstvenniki-utverzhdayut-chto-on-pogib-ne-ot-vzryvnogo-ustrojstva Это сказала его вдова.
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15.08.2020 12:41 Відповісти
Ну до чего же ты ипанутое рашистское чмо.
То что он убил защищая как то оправдывает ЕГО убийство???
Тебе сказала псина-ментяра что у него в руках взорвалось и ты этому БЕЗ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ веришь?
До чего же паРашники убогие.
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15.08.2020 13:02 Відповісти
Абсолютно все убийцы на зоне оправдывали убийство оскорблением и унижением матери.Или отца,или подруги..Это нормальная зековская стратегия.Что там было на самом деле..
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15.08.2020 13:47 Відповісти
Так ты вертухай. Тогда всё понятно.
СЛАВА УКРАЇНІ.
ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!
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15.08.2020 14:17 Відповісти
Кто не скажут? Менты? Они уже это сказали. И ещё много чего. Типа, погибший был серийный маньяк с гранатомётом, а их, ментов, вообще там не было. Менты никогда не врут. Надо верить.
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15.08.2020 12:36 Відповісти
Ну, що за дурня? Є відео його гибелі. Там ніякого вибуху біля нього не має, зате чітко видно, як в його бік стріляють з помпи, після чого він падає.
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15.08.2020 17:57 Відповісти
Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським - Цензор.НЕТ 2497
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15.08.2020 12:35 Відповісти
Найщиріші співчуття рідним.
Але лука ще не здається.
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15.08.2020 12:42 Відповісти
Дуже нагадує наш Майдан 2004(хоча тоді обійшлося зовсім без жертв), тоді також боролися за чесні вибори і вигукували "МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ"....

Але якщо білоруси хочуть більшого.... Рвати із СНД, Союзним договором із Росією, ОДКБ, Євразес,Шанхайським договором, позбутися російських баз у себе, встановити білоруську - єдиною державною і йти в Європу.... То тут українським Майданом-2014 навряд чи обійдеться.... Росія так їх просто не відпустить.... Та й самі білоруси невідомо чи хочуть цього....
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15.08.2020 12:45 Відповісти
А мені нагадує ще 1991 рік.Дуже все там перемішаноТам поруч "Живє Бєларусь" і прапор ВМФ СРСР,той що був коли сєпари ХНР проголошували.Можливо Білорусі пощастить і вона з законсервованого совка відразу стане на європейський шлях.
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15.08.2020 13:16 Відповісти
причем тогда протесты не имели никаких антироссийских лозунгов. Люди просто вышли защитить свои права и достоинство. но нас тогда назвали фашистами - как сейчас беларусов.
Интересно, сколько беларусов сейчас поймет что их тогда обманули? и что украинцы тоже ни разу не фашисты?
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15.08.2020 13:18 Відповісти
Навіть якщо б Лукашенко дав задню, а Тихановська стала презиком, і провела нові вибори.... Інтересно як цей новий президент би руйнував цю ЛУКАШЕНКІВСЬКУ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ? Вибудовану за 26 років!!!! Янукович встиг за неповних 6 років(починаючи зі свого премєрства), збудувати таку вертикаль, що ніякі Майдани, ніякі закони про люстрацію чиновників часів Януковича її не зруйнували.... А тут 26 років!!!!!

Це ж потрібно було би робити конкретні репресії, тобто ставати знову другим Лукашенко....
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15.08.2020 13:40 Відповісти
Это делать надо не Тихановской.
Проблема вертикали- да совершенно крутая проблема.Понимаетеб фильмы типа " убить дракона" прочно вбили в голову, что " становишся таким же". Но это просто тихая подсказка, " а зачем тогда рыпаться? Вот они, мы, а вы тоже лучше не станете. Так что -- ну, вот вам косточка пожирнее ( мясо самим нужно), и оставьте все как есть. Нужно оно вам, вот какие тут псы откормленные - они вас загрызут..."
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15.08.2020 16:03 Відповісти
Згоден... З чогось потрібно білорусам починати.... Але це буде дуже важкий шлях....навіть важчий ніж в України..... І тут не тільки фактор ВЕРТИКАЛІ....... Але й фактор російського впливу на Білорусь.....він в рази сильніший аніж на Україну в 2004 році
В Україні він діяв і поширювався тільки на половину України(інша була проукраїнською та проєвропейською), а в Білорусі - на всю країну буде поширюватися... та ще й підкріплений союзним договором,шанхайським договором, Євразес, СНД, ОДКБ, російськими, військовими базами на території Білорусі...
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15.08.2020 17:16 Відповісти
Мінськ прощається із загиблим на протесті 34-річним Олександром Тарайковським - Цензор.НЕТ 793
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15.08.2020 13:01 Відповісти
Кремлевская банла время зря в Беларуси не тратила, результаты их работы хорошо видно на отмороженных физиономиях белорусов, сближаться нам сейчас не стоит, они потянут нас назад, туда, откуда мы очень медленно, с потерями выходим.
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15.08.2020 13:02 Відповісти
Не забудьте приплюсовать и эту смерть Лукашенку когда будете судить эту сволочь..
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15.08.2020 13:04 Відповісти
Он человек 10 угрохал. Не говоря, что кучу невинных в тюрьмы рассадил.
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15.08.2020 15:20 Відповісти
пожизненное ему и его приспешникам!
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16.08.2020 08:58 Відповісти
Неправильно прощаются. Там должны трупы мусоров повсюду валятся - не видно.
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15.08.2020 13:08 Відповісти
Думал с Лукашом прощание , а жаль (
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15.08.2020 13:09 Відповісти
Мусора падаль, лукашено ублюдок
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15.08.2020 13:14 Відповісти
Бацьку довІчне ув*язнення !
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15.08.2020 13:38 Відповісти
То у них іще і розстріл є.
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15.08.2020 13:43 Відповісти
При такой поддержке,Лукашенко явно не мог набрать 80%. Думаю,это только зарождение новой Беларуси. Все еще впереди. Только бы не сдались...
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15.08.2020 13:42 Відповісти
Та подився свіжі відео. Сьогодні знову ОМОН, Спецназ і автозаки на площах. Знову хапають, не у такій кількості і не так брутально, але знову.
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15.08.2020 13:46 Відповісти
А они что восстали? Не заметил.
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15.08.2020 14:17 Відповісти
Пока что они восстали только в сознании.
Поэтому я написал, что "всё впереди".
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15.08.2020 14:31 Відповісти
Жыве Беларусь! Сябры, трымайтесь, Украина с Вами!
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15.08.2020 14:14 Відповісти
Пофіг Белорусь! Ганьба "тєрпілам" - союзникам *****.
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15.08.2020 14:16 Відповісти
Хотелось бы верить, что человек погиб за свободу Беларуси, ане за права секс-меньшинств. Но точит червь сомненья.
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15.08.2020 16:30 Відповісти
Плиз, пишите на русском, это же русскоязычный сайт, который читают и другие "бывшие."Я тоже хочу знать о чем речь, но если не белорус или украинец то не могу. Спасибо.
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15.08.2020 20:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gHMADO-0Tz0 KOZAK SYSTEM на підтримку Білорусі! (відео)
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15.08.2020 22:05 Відповісти
 
 