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15 болельщиков ЦСКА задержали в Москве за кричалки "Жыве Беларусь". ВИДЕО

После матча ЦСКА - "Тамбов" (2:1) в Москве были задержаны не менее 15 болельщиков ЦСКА. Причиной стало скандирование во время игры "Жыве Беларусь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь задержанным.

По его словам, причиной задержания стали кричалки "Жыве Беларусь", которые фанаты ЦСКА стали скандировать после того, как нападающий команды Илья Шкурин забил второй гол в ворота "Тамбова".

Живе Беларусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs

— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

"В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг", - пояснил Соловьев.

Задержанных обвиняют в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ). Им грозят штрафы и временный запрет на посещение стадионов.

Читайте также: На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!"

Илья Шкурин - белорусский футболист, который в начале 2020 года перешел в ЦСКА. 15 августа Шкурин заявил в инстаграме, что отказывается играть за сборную Беларуси, "пока действует режим Лукашенко".

Беларусь (7937) москва (3092) футбол (3589)


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Топ комментарии
+16
Слава Украине, Жыве Беларусь - коробит свинособак
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16.08.2020 11:43 Ответить
+14
расіся настільки демократична країна, що прокричати "Живє Беларусь!" - це подвиг
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16.08.2020 11:43 Ответить
+10
Мордор
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16.08.2020 11:40 Ответить
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Мордор
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16.08.2020 11:40 Ответить
Кацапо-белорусский фашизм
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16.08.2020 11:40 Ответить
Рашизм, так буде точніше.
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16.08.2020 11:45 Ответить
Вот фашисты - они бы еще "Слава Украине" додумались покричать. Всех расстрелять
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16.08.2020 11:41 Ответить
Щоб не казали, що це фашисти, треба кричати "Слава Рашке!" )))
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16.08.2020 11:45 Ответить
а лучше - *********!
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16.08.2020 11:59 Ответить
У Хабаровську люди на масових мітингах скандують - ЖИВЕ БЄЛАРУСЬ!
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16.08.2020 11:43 Ответить
А у той час у Київ прибула дружина майбутнього *************** президента Білорусі Ципкало. Він же на усіх канал Європи триндить, що повернется у Білорусь, коли людей на площах буде сотні тисяч. Батько їх і зганяє для спектаклю від уХйла
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16.08.2020 11:55 Ответить
расіся настільки демократична країна, що прокричати "Живє Беларусь!" - це подвиг
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16.08.2020 11:43 Ответить
в россии настолько все плохо что подвиг это сесть на бутылку пива, а не шампанского
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16.08.2020 11:51 Ответить
надо кричат путин ху ......... лоооооооооооооо тогда бы не задержали
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16.08.2020 11:43 Ответить
у них яиц нет или он их устраивает
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16.08.2020 11:47 Ответить
Слава Украине, Жыве Беларусь - коробит свинособак
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16.08.2020 11:43 Ответить
кричали бы "слава *****! лулулулулулулулу!" мож ничо бы и небыло )
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16.08.2020 11:44 Ответить
Страх кремлядей очевиден, и это прекрасно!!!
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16.08.2020 11:46 Ответить
" Союзное государство" блин.. в котором возглас о том что один из членов этого" государства" "жив" означает задержание и арест... "тамбов" одним словом ( тамбовский волк тебе товарищ... )
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16.08.2020 11:46 Ответить
"Слава Украине" Живе Беларусь" это запрщенные в Мордоре? а что есть указ прописано в конституции такие лозунги как запретные разве?понимаю мы, но беларуси ваши братья по им словам свои ж вродебы
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16.08.2020 11:46 Ответить
П’ятнадцятьох уболівальників ЦСКА затримали в Москві за кричалку "Живе Білорусь" - Цензор.НЕТ 1617
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16.08.2020 11:47 Ответить
Свастика это символ добра и света.
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16.08.2020 12:15 Ответить
***** скажи.
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16.08.2020 13:09 Ответить
не вам жовторотим це кричати
Невже це кричати вам, ватним совкодрочерам, втомленим від життя і здатним тільки на скиглення.
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16.08.2020 11:57 Ответить
В товєму бубонінні тількі сум за ковбасою по 2.20. Що ж візмеш зі склеротичного малороса.
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16.08.2020 12:09 Ответить
Кацапы, они такие...
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16.08.2020 11:59 Ответить
Пока футбольные ультрас на Расеи не начнут скандировать "Путин - *****!" толку не будет
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16.08.2020 12:12 Ответить
Вот от этого ПХ всех уже воротит.
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16.08.2020 12:17 Ответить
Пойди порыгай, мокша. Путин - ***** Ла-Ла-ла!
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16.08.2020 12:19 Ответить
А ты уже допрыгался? Заметно...
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16.08.2020 12:36 Ответить
Допрыгался?. Ты на бутылке засиделся. Чей Крым, опарыш?*
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16.08.2020 14:41 Ответить
А от самого Пуйла тебя не воротит?
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16.08.2020 12:47 Ответить
Сколько у них гбешников? И в автобусах с трамваями,и в парках в кустах и на макушках деревьев прячутся, и на качелях катаются,и на стадионах сидят и все на деньги народа охраняют бояк арабских в Кремле.
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16.08.2020 12:41 Ответить
Пригадується в 2014р на одному з хокейних матчів в РФ кричали "Слава Україні" , але потім рашистська пропоганда і силовики зробили своє діло, більше таких слів підтримки ми не чули, хіба навпаки . А перед матчем Україна - Білорусь, вболвальники здали кров воїнам АТО, після чого білоруси отримали погрози на свою адресу від російських фанів . А тепер повірити , що "коні" підтримали білорусів ?
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16.08.2020 12:46 Ответить
Конечно, задержали. Они же враги народа, шпионы. Работают на вьетнамскую разведку, ведут антисоветскую деятельность...
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16.08.2020 13:08 Ответить
вы совсем отмороженные нули? там просто беларус гол забил - вот и вся история...
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16.08.2020 18:11 Ответить
Ми в свій час тисячами голосів скандували - путин ху_ло!
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16.08.2020 18:43 Ответить
 
 