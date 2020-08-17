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Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонны автозаков без маркировок и номеров заметили на дороге Санкт-Петербург - Псков и Москва - Минск.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Сообщается, что на канале Paris Burns опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах.

"Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии (называемому в обиходе "автозаками"), который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Еще один, по-видимому, также относится к Росгвардии, хотя на фотографиях в Санкт-Петербурге его найти не удалось. Примечательно, что на машинах отсутствуют какие бы то ни было маркировки (красная полоса с надписью "Росгвардия", синяя полоса с надписью "Полиция", надпись "ОМОН", эмблемы), а также номерные знаки.

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Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы 01

В описании к видео сказано, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Нам удалось подтвердить эту информацию геолокацией. Место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, в сторону которой движется техника на видео. Поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в Беларусь", - говорится в сообщении.

Позже расследователи собрали несколько публикаций СМИ, подтверждающих обнародованные информацию.

Так, читатель "Фонтанки" сфотографировал автозаки на той же дороге Санкт-Петербург - Псков.

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Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы 02
Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы 03
Сотни росгвардейцев перебрасывают в направлении Беларуси, - очевидцы 04

"По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного "автозака" - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - отмечают расследователи.

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Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели "Медузы" и коллега журналиста Василия Максимова. Также видео обнародовал пользователь YouTube Игорь Хорошев.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9

— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

"В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии. По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью", - отмечают расследователи.

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Напомним, 15 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. 16 августа он снова созванивался с Путиным.

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96472) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+67
Белорусы в массе своей весьма негативно восприняли наш Майдан (герои типа Жизневского, которые поддержали, и, более того, приехали и даже погибли за нас - исключение, а не правило). Считали, что печеньки Госдепа, что буза, что фашисты и так далее. Жалели Беркут. Считали враньём рассказы о его (Беркута) зверствах.
Поэтому . . . Я не злорадствую, ни в коей мере, но :
Нет лучшего опыта, чем личный !!! Как говорится, "наука не буває без дрюка" - сейчас у них прекрасный шанс на своей шкуре прочувствовать всю прелесть русского мира. У адекватных мозги прочистятся и мы получим + 2-3-4 миллиона людей, которые нас поймут и тоже снимут розовые очки, смотря на россию. Может несколько десятков тысяч из них начнут даже что-то предпринимать и в боку у русских появится дивизия партизан, которые в них начнут стрелять.

Сказки, что Лука был гарантией, что русские не вторгнутся в Украину с севера (где до Киева - рукой подать) - это сказки, давайте будем реалистами. Чуть что и он на нас положил и побежал к путяре. а уж сколько в наш адрес сказал за последнюю неделю (при том, что Зеленский реально его не трогал, ибо не способен). Так что если бы путин захотел сильно, то территория Беларуси использовалась бы для нападения на Украину в полный рост. А значит, северная граница должна охраняться не хуже восточной . . .

Поэтому нам выгодно максимальное обострение в Беларуси - русские будут тратить деньги на подавление протеста (1), обозлят белорусов (2), может понесут там потери в живой силе и технике (3), выгребут ещё санкций от международного сообщества (4), потом будут вынуждены вливать в достаточно неэффективную Беларусь много денег - куда больше Крыма (5), нормальные белорусы побегут к нам (6), белорусские конкуренты (а структура экономик Украины и Беларуси похожа - от транспорта, до сельского хозяйства) будут иметь проблемы (7), есть шанс, что Запад осознает необходимость гораздо большего срочного военного усиления Украины и восточного фланга НАТО (8).
Короче, пусть путяра тратит силы . . . Хуже и так не будет - Беларусь и так была союзник россии (и в военном, и в экономическом отношении), поэтому спонтанный бунт - это шанс, что их связь ослабнет или вообще прекратится. Больше ресурсов у путяры не станет, он и так в значительной мере белорусскими и людскими, и экономическими ресурсами пользовался. В этой же внутрибелорусской драке "союзное государство" только тратить будет.

А глобально - без большой драки и большой крови остановить этого упыря (путяру), конечно, не выйдет. Причём главная роль в схватке, по ходу, нам отведена. Но чем более распылённым и обескровленным (Сирия, Беларусь, Ливия и т.д.) русский монстр подойдёт к этой драке, тем меньше украинцев погибнет в ней. Так что надо воевать и руками сирийцев, и руками ливийцев, и риками турок, и (прости, Господи) руками белорусов тоже.
Думаю, США и Европа где-то так же думают, только про "руками украинцев".
Как-то так выглядит . . .
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17.08.2020 02:24 Ответить
+59
Они против Лукашенко, НО не против России.
Вот в чём парадокс!
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17.08.2020 01:22 Ответить
+59
Никакого парадокса.
В рф, но без Лукашенко.
Я сегодня обменялся парочкой сообщений со своим беларусским контрагентом по работе - по-приятельски общаемся всегда, так он дико на Луку гонит. Просто порвал бы, ярость за побитых, но при этом вата ватой. И малейшие - даже в комплиментарном контексте аналогии с Майданом отвергает. У нас совсем по другому! У вас был госпереворот и легитимный Янукович, которого боевики снесли против воли народа, а у нас нелигитимный Лука, которого мы имеем право не признавать.
И чутьё подсказывает мне, что это и есть мейнстрим протеста.
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17.08.2020 01:34 Ответить
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О то ж. Поэтому и непонятно зачем это все именно теперь. Вариантов тьма и один другого конспирологичнее
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17.08.2020 21:43 Ответить
600 бойцов могут зажечь заваруху с захватами обладминистраций. Схема заезженная.
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17.08.2020 22:04 Ответить
А под каким соусом? У нас Ращка соус придумала - аля "угнетение русскага езыга". А у вас? Спасение белорусов от желторотых натовских нагаек в лаптях?
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17.08.2020 22:16 Ответить
1. никаких "у вас". Я украинец и помню как успешные захваты держадминистраций в 2014 году, так и погорельцев в одессе.
2. у беларусов это может быть "помощь от братского народа в обеспечении свободных выбороу". И выберут местных управляемых марионеток. Будет еще более гладко, чем в Украине получилось.
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17.08.2020 22:26 Ответить
Кстати, в Узбекистане Раша тоже помогала восстание подавлять, много людей в асфальт вкатали рашинские танки и бтры.
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17.08.2020 22:31 Ответить
Самое потешное, что те, кто постоянно кричит о том, что Тихановская, Цепкало и Бабарико - это проект кремля, они же и машут руками, что ***** отправил бойцов на помощь сипатому) Отдельным конспирологам уже давно пора взять себя в руки Разве можно с такими серьезно о чем-то говорить?
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17.08.2020 22:29 Ответить
Так может и проект Кремля. Кремль их создал, что бы напугать Лукашенко. Напугали. Потом предложили свою помощь в подавлении протестов в обмен на то, что Лука перестанет упираться, и согласится на все условия Путина, на которые он раньше не соглашался. И он согласился. И теперь по тихонечку Путин будет присоединять Беларусь к России областями, как раньше хотел Путин. Лука на это согласился, потому что его загнали в угол. Это конечно всё будет под пафосный торжественный звон пропаганды, рейтинг Пу сразу взлетит - россияне же любят расширение своих земель. Вернее это для них будет воссоздание империи. По кускам совок будут возвращать - Крым прилепили себе, теперь беларусь, потом за Украину возьмцться, в Латвии замутят.
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17.08.2020 22:41 Ответить
у кацапов казахстан на очереди. Там бурление говен наблюдается, и защита русскоязычного населения туда ложится очень хорошей картой.
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17.08.2020 22:47 Ответить
Слиииииишком уж закручено, рискованно, непредсказуемо и даже опасно. Ну как тут сейчас подавить протесты, когда вся страна поднялась? Шестистами омоновцами??? Да ну, бред! К тому же ну ладно местные каратели, но армия вряд-ли на это будет спокойно смотреть. Риск, и очень большой. Далее, да, в Беларуси так уж сложилось, что многие хорошо относятся к рашке, но тем не менее, даже по недавнему опросу Академии Наук лишь 7,7% белорусов не против войти в ее состав, остальные же 92,3% - против! Здесь не Крым. Поэтому ну какое тут может быть воссоединение, наоборот, получат еще одну страну, ненавидящую их, это очевидно, и вряд ли они этого не понимают. Что, заставят бастующих ныне рабочих работать на *****??? Ну смех же!)) А вот войнушку - вполне возможно, и новое направление 200-х грузов. Еще, опять же так уж сложилось, что и в рашке обычные люди хорошо относятся к белорусам, и именно сейчас довольно критично к ***** (Хабаровск опять же), поэтому если начнется агрессия против Беларуси, я ооочень сомневаюсь, что ***** это проканает в его стране. А есть еще Китай, ЕС, Штаты...И это они тоже понимают. Нет, быть конечно может все, но...
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17.08.2020 22:59 Ответить
Одно ты не учитываешь - могучую силу пропаганды. Если Раха включит её на всю катушку - настроит население как ей надо. Нашим донбасянам пропагандой напроч крышу снесло, до сих пор в маразме находятся, большинство.
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17.08.2020 23:57 Ответить
Так она у них и не выключалась никогда. Но согласись, все же кой какие подвижки у так и не вставших с колен есть. Мне так кажется.
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18.08.2020 00:18 Ответить
ГумкАнвой.
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17.08.2020 21:41 Ответить
резину везут? ) (гума-резина)
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17.08.2020 21:49 Ответить
кацапский гумконвой - это резиновые дубинки и резиновые бабы в форме с надписью "омон".
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17.08.2020 22:05 Ответить
штрейкбрехеров везут на замену уволенным забастовщикам
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17.08.2020 23:15 Ответить
"едут люди в черной форме без опознавательных знаков" - черепашки ниндзя)))
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18.08.2020 07:17 Ответить
как называются сайты публикующие фейки?
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18.08.2020 22:35 Ответить
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