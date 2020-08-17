Цепкало извинился за слова о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало был вынужден оправдываться перед группой граждан в Киеве за свои слова о том, что на Донбассе якобы идет "гражданская война".

Видео их беседы опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На этих кадрах видно, что к Цепкало подошла группа мужчин и требует, чтобы он извинился за свои слова о "гражданской войне". Один из собеседников сказал белорусскому оппозиционеру, что "быстро находит тех, кто имеет намерения раскачивать ситуацию".

После этого последовал вопрос "Кто воюет с Украиной", на который Цепкало ответил, что Россия. В ходе перепалки также прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".

"Ну ошибся, ну извините", - сказал в какой-то момент Цепкало.

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Белорусский оппозиционер во время беседы признал, что с Украиной на Донбассе воюет Россия. Он пообещал написать об этом на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы.

Напомним, ранее Цепкало заявил, что на Донбассе идет "гражданская война".

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