Цепкало извинился за слова о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало был вынужден оправдываться перед группой граждан в Киеве за свои слова о том, что на Донбассе якобы идет "гражданская война".
Видео их беседы опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На этих кадрах видно, что к Цепкало подошла группа мужчин и требует, чтобы он извинился за свои слова о "гражданской войне". Один из собеседников сказал белорусскому оппозиционеру, что "быстро находит тех, кто имеет намерения раскачивать ситуацию".
После этого последовал вопрос "Кто воюет с Украиной", на который Цепкало ответил, что Россия. В ходе перепалки также прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".
"Ну ошибся, ну извините", - сказал в какой-то момент Цепкало.
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Белорусский оппозиционер во время беседы признал, что с Украиной на Донбассе воюет Россия. Он пообещал написать об этом на своей странице в Фейсбуке.
Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы.
Напомним, ранее Цепкало заявил, что на Донбассе идет "гражданская война".
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Такому не можна вірити.
А сначала сказал что думаешь
отаке виправдання своїй нікчемності.
Був замміністра закордонних справ на початках влади Вусатого Таракана, потім послом Бєларусі в США. Брехлива істота, до того ж, дуже лояльна до кацапів.
Нехай не розслабляється пуйлолюб, а ще краще, нехай чеше з України.
Слово - не воробей.
Наші на Майдан ходили, а ці повтікали, "герої".
Щ й не таке буде Готов дупу
Да ваш Бубочка то же самое говорил бы про "гражданскую войну", если бы на него не давили со всех сторон, как сейчас. Он поначалу действительно даже пытался в таком духе высказываться. И это при том, что Крым и Донбасс не в Беларуси, а в Украине, и Зеленский не сошедший с дистанции кандидат в президенты, а выбранный президент, и выбрали его не белорусы, а вы, украинцы, притом подавляющим большинством голосов.
Моя личная позиция проста: Крым - украинский, ситуация Донбассе - от начала и до конца инспирирована Россией. И Цепкалу надо в эти дела тыкать и тыкать носом при первой необходимости... Но вот слышать про него из уст отдельных украинцев, недавних избирателей так сказать, - это чья бы корова мычала...
ЗеБілам все рівно та "кака,какая разніца",а тим, хто розмовляли з Цепкало не все рівно і є різниця.
- Ну и кто там воюет с Украиной?
-"Ну ошибся, ну извините. Ну гражданская война там, ну конечно же, это ж понятно!"
Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы."
Тут ему не отвертеться!
Щось ******** обставив білорусів своїми штиками.
Щойно дає в'ю на "Прямому! в програмі Калниша. Так збрехав, що Європарламент оголосив Тихановську законо обраною президентом...
В "Миротворец" его и все дела.
Один характерний факт, - саме цей фрукт возив Лукашенка, як кандидата в президенти Бєларусі в 1994 році в Москву, щоб той налагодив зв'язки з кацапськими політиками. Першим, з ким Цепкало познайомив Лукашенка, був Жириновський, і депутати з його фракції.
Отакоє от...
не станет гражданами
Донбасс вам лакмусовая бумажка
Вы посмотрите на Буковину, Запорожье, Одессу, Львов
да куда не глянь
везде Донбасс
якщо воно тупе та неграмотне, не розбирається в елементарних речах, чому лiзе у владу? бiлоруська шмаркля? ще одна?
Кремлевский захват Беларуси - это смерть ее IT-сектора. Разговор с американским IT-специалистом
https://www.youtube.com/watch?v=fU9EmETTD3Y