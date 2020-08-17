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Цепкало извинился за слова о "гражданской войне" на Донбассе. ВИДЕО

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало был вынужден оправдываться перед группой граждан в Киеве за свои слова о том, что на Донбассе якобы идет "гражданская война".

Видео их беседы опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На этих кадрах видно, что к Цепкало подошла группа мужчин и требует, чтобы он извинился за свои слова о "гражданской войне". Один из собеседников сказал белорусскому оппозиционеру, что "быстро находит тех, кто имеет намерения раскачивать ситуацию".

После этого последовал вопрос "Кто воюет с Украиной", на который Цепкало ответил, что Россия. В ходе перепалки также прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".

"Ну ошибся, ну извините", - сказал в какой-то момент Цепкало.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

Белорусский оппозиционер во время беседы признал, что с Украиной на Донбассе воюет Россия. Он пообещал написать об этом на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы.

Напомним, ранее Цепкало заявил, что на Донбассе идет "гражданская война".

Также на Цензор.НЕТ: Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Автор: 

Донбасс (26958) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+62
Звіздобол..
Такому не можна вірити.
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17.08.2020 17:20 Ответить
+47
Воша з кацапського ватніка...
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17.08.2020 17:21 Ответить
+37
Зачем тут этот ватник????
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17.08.2020 17:20 Ответить
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Звіздобол..
Такому не можна вірити.
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17.08.2020 17:20 Ответить
Он тупо выполняет команду сверху. Как и Тихановская, как и Колесниченко.
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17.08.2020 17:25 Ответить
Тихановская даже лучше ответила, а этот совсем ку-ку.
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17.08.2020 17:27 Ответить
Точнісінько такий як і наш "зезвиздедент"
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17.08.2020 18:12 Ответить
Вежливо вывести на украинско-белорусский кордон, а там подсрачник
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17.08.2020 18:16 Ответить
Переобулся ?
А сначала сказал что думаешь
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17.08.2020 17:20 Ответить
но мене же спрашивают вопросьі, в которьіх я не разбираюсь...
отаке виправдання своїй нікчемності.
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17.08.2020 17:21 Ответить
Він дуже слизький тіп. Пристосуванець, флюгер.
Був замміністра закордонних справ на початках влади Вусатого Таракана, потім послом Бєларусі в США. Брехлива істота, до того ж, дуже лояльна до кацапів.

Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3880
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17.08.2020 19:54 Ответить
Зачем тут этот ватник????
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17.08.2020 17:20 Ответить
Воша з кацапського ватніка...
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17.08.2020 17:21 Ответить
Клюнув в #опу жаррений пєтух!))
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17.08.2020 17:21 Ответить
Не вееерю. Депортация и 3 года запрет на вьезд
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17.08.2020 17:21 Ответить
Какие вежливые люди!
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17.08.2020 17:22 Ответить
Виховання вати.)
Нехай не розслабляється пуйлолюб, а ще краще, нехай чеше з України.
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17.08.2020 17:23 Ответить
Шо, краску подвезли?
Слово - не воробей.
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17.08.2020 17:23 Ответить
розчервонівся ?
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17.08.2020 17:26 Ответить
Ты куда себе заглядываешь?
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17.08.2020 17:29 Ответить
в очі.
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17.08.2020 17:31 Ответить
Хватит обливаться антисептиком.
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17.08.2020 17:32 Ответить
Цепкало извинился за слова о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 5870
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17.08.2020 17:23 Ответить
Bistro vi ego perevospitali . A Kolomojski interesno izvilnisia ili net za te ze slova
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17.08.2020 17:24 Ответить
Он может только послать или дать под зад туфлей!
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17.08.2020 17:59 Ответить
Какой нехороший человек. И он еще хотел стать "лидером нации".
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17.08.2020 17:24 Ответить
звиздуй в демокраическую рашу и жону свою с собой забери!!!
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17.08.2020 17:25 Ответить
Выгнать этого петуха на паРашу к *****.
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17.08.2020 17:25 Ответить
А може назад в Білорусь, чого він тут отирається, а не зі своїм народом, тоже мені "опозиціонер"?
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17.08.2020 21:47 Ответить
Отакі в Білорусі =апазіціанєри= і =презедентки= з =лідерами=.
Наші на Майдан ходили, а ці повтікали, "герої".
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17.08.2020 23:33 Ответить
Мабуть будуть очікувати, що владу піднесуть на блюдечку з голубим обідком.
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18.08.2020 08:57 Ответить
Жареним запахло?
Щ й не таке буде Готов дупу
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17.08.2020 17:25 Ответить
А вот молчал бы, и вопросов не было бы)))
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17.08.2020 17:25 Ответить
Да можешь не извиняться, мы уже увидели, что у тебя бутылка из под русской водки в "заднем приводе" торчит.
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17.08.2020 17:26 Ответить
Обычная история. Когда рядом стоят "добрые дяди",то признаешься и в убийстве Папы Римского,лишь бы спетлять побыстрее.
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17.08.2020 17:28 Ответить
А в мААЦквє скажет другое...
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17.08.2020 17:30 Ответить
Ща эта шкурка, пока он не президЭнт, извиниться тебе за что и кого угодно, хоть за Карфаген с Вавилоном!
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17.08.2020 17:30 Ответить
Лучше бы в Минск отвезли, ведь там его соратница уже почти стала лидером нации.
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17.08.2020 17:31 Ответить
Це можливо новий Президент Білорусі.
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17.08.2020 17:32 Ответить
"Слово не воробей, вылетит не поймаешь". ( если так говорил, значит так думает или же такая методичка, что в принципе одно и то же)
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17.08.2020 17:33 Ответить
он не искренне напишет. то что он сказал сначала, то было искренне. он не заслуживает больше никакого Украинского доверия! Ему въезд запретить и пусть лесом бродит! Это завербованный русскими агент.
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17.08.2020 17:36 Ответить
А у медведчука люди в масках почему-то ничего не хотят спросить
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17.08.2020 17:40 Ответить
Критики.

Да ваш Бубочка то же самое говорил бы про "гражданскую войну", если бы на него не давили со всех сторон, как сейчас. Он поначалу действительно даже пытался в таком духе высказываться. И это при том, что Крым и Донбасс не в Беларуси, а в Украине, и Зеленский не сошедший с дистанции кандидат в президенты, а выбранный президент, и выбрали его не белорусы, а вы, украинцы, притом подавляющим большинством голосов.

Моя личная позиция проста: Крым - украинский, ситуация Донбассе - от начала и до конца инспирирована Россией. И Цепкалу надо в эти дела тыкать и тыкать носом при первой необходимости... Но вот слышать про него из уст отдельных украинцев, недавних избирателей так сказать, - это чья бы корова мычала...
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17.08.2020 17:38 Ответить
нема логіки в Вашому останньому реченні,тому що розмову з ватним Цекало вели не ті українці, що голосували за криворіжське Зе-чмо.

ЗеБілам все рівно та "кака,какая разніца",а тим, хто розмовляли з Цепкало не все рівно і є різниця.
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17.08.2020 23:24 Ответить
Логіка ёсць. Бо па выніках прэзідэнцкага галасавання яны меншасць. Актыўная, адказная, свядомая але меншасць. Гэтаксама як, нажаль, ва ўсякім грамадстве ў масшабе дастаткова пряцяглага гістарычнага перыяду. Таму закавыка, але не катастрофа. Але вы чамусьці, заміж каб паглядзець на сябе, ўвесь час упікаеце такую самую актыўную, адказную, свядомую беларускую меншасць, што яна не большасць. Хлопцы, вы нас не вучыце, у нас такія самыя праблемы, як ў вас, толькі нашмат большыя. І досведу (прыкрага) у нас болей. Цапкала наш, ды толькі, не сумнявайцеся, ён з ягонымі пастсавецкімі заскокамі пакуль што для Беларусі не вялікшая бяда, як драбнюткая зорачка на небе, на фоне тых выкшталцоны антыбеларускіх мярзотнікаў і здраднікаў са статусам рэальнай улады, што паселі здаўна на шыі ў нашых людзей ад верху да нізу і фундаментальна задурылі ім галовы. Добра, што гэтае насланнё зараз хоць неяк адыходзіць, хоць неяк пачаў абуджацца народ. А вы вучыце лепей сваіх уласных доўбняў. Бо нічога яшчэ для вас і для нас не скончылася і не скончыцца ніколі. Бо як будзеце спаць у шапку, дык самі ізноў пралайдачыце краіну,.
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18.08.2020 00:30 Ответить
Лайно й сміття! Нелюдина...
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17.08.2020 17:38 Ответить
Отлично. Осталось всего малость: запретить опзж закрыть 4 телепомойки на которых про гаржданскую войну втирают сутками
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17.08.2020 17:38 Ответить
А я, этому кремлевскому выкормышу, не верю.
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17.08.2020 17:38 Ответить
Хахах. Завтра обратно на "кремль тв", там местные в балаклавах(хотя там и без этого можно даже спрашивать и сам скажет)
- Ну и кто там воюет с Украиной?
-"Ну ошибся, ну извините. Ну гражданская война там, ну конечно же, это ж понятно!"
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17.08.2020 17:39 Ответить
Для чого цей ФСБшний провокатор ошивається в Україні? Яка його мета?
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17.08.2020 17:39 Ответить
Если он будет с семьей оставаться в рашке, станет нерукопожатным на Западе.
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17.08.2020 17:47 Ответить
Кремлевская консерва! Позор Зеленскому, что он играет на руку Уйла Владимировича и пердоставляет убежище таким личностям.
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17.08.2020 17:45 Ответить
Та да. Порошенка, той би не панькався. Він його б одразу під сраку вигнав
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17.08.2020 19:54 Ответить
А тепер уявіть. що він може стати президентом Білорусі - він же опозіціонер. Лука явно засидівся, а ті. що на його місце - кращі? А Тихановська хто така? Та при ній путін відразу проковтне Білорусь.
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17.08.2020 17:48 Ответить
Не мешайте ему, он новое лицо меряет.
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17.08.2020 17:49 Ответить
"Белорусский оппозиционер во время беседы признал, что с Украиной на Донбассе воюет Россия. Он пообещал написать об этом на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы."
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17.08.2020 17:57 Ответить
Пока стирал обосраные штаны, забыл.
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17.08.2020 18:10 Ответить
обосРашка-рассея только с прописной, с заглавной - это непорядок...
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17.08.2020 22:57 Ответить
Якби ці хлопчики спіймали Скабеєву, вона теж волала б що Крим український і співала оду Бандері, це ж не його позиція.
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17.08.2020 17:58 Ответить
Скажу больше - в России эти хлопчики тоже по другому заговорили бы
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17.08.2020 18:10 Ответить
підірвали б гранату, та забрали пару кацапів із собою на той світ
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17.08.2020 20:39 Ответить
срать на твою рассею-обосРаху, кацапсина ты номерная.
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17.08.2020 22:55 Ответить
Ишь ты! Щас в Беларуси тоже начнеца гражданская уже ватаны к вам едут
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17.08.2020 18:00 Ответить
Ой, Украина может ему и до лампочки. Спрашивать его нужно другое - как он относится к тому, что Расия признала Луку законным президентом?
Тут ему не отвертеться!
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17.08.2020 18:14 Ответить
Бежать то некуда. На расии примут и отправят как «сдачу» за вагнеровцев назад в Белорусь. Европе он тоже как то не с руки...как чемодан без ручки...
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17.08.2020 18:18 Ответить
И этот чел претендует на власть в Белорусии? Ну станет он главой МИД, ему зададут простой вопрос - "Чей Крым", он ответит - "российский", ну что его после этого зеленкой обливать.
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17.08.2020 18:25 Ответить
Ребята красавцы! Приехало тут, чудо в перьях и раскудахталось. Думай прежде чем ляпать что-то.
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17.08.2020 18:28 Ответить
Чувачок не простой лох а дурака включил. Можно было разок и по фейсу проехать.. Но в следующий раз обязательно!!
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17.08.2020 18:36 Ответить
а кто пишет тут, кому можно верить.Может тролли ватные пишут тут.
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17.08.2020 18:43 Ответить
Этот горе-оппозиционер ни чем не лучше таракана, скорее даже быстрее пуйлу страну сдаст с потрохами.
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17.08.2020 18:46 Ответить
А чи є серед білоруських опозиціонерів пробілоруський.......а не проРФійський.
Щось ******** обставив білорусів своїми штиками.
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17.08.2020 19:01 Ответить
звідки їм там взятись?
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17.08.2020 20:40 Ответить
ФСБ шльондра!
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17.08.2020 19:03 Ответить
Ай маи ж вы даражэнькiя! Вылiчылi ды "нахлобучили". Нам бы так!)
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17.08.2020 19:09 Ответить
Цепкало - також ще той кадр, брехливий.
Щойно дає в'ю на "Прямому! в програмі Калниша. Так збрехав, що Європарламент оголосив Тихановську законо обраною президентом...
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17.08.2020 19:11 Ответить
Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 4050
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17.08.2020 19:13 Ответить
Слово не воробей
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17.08.2020 19:40 Ответить
Недоумок прокацапленный. Чего они от него добивались? Вату с головы выбивать можно десятилетиями. И то у многих - с нулевым результатом.
В "Миротворец" его и все дела.
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17.08.2020 19:48 Ответить
От запитали б білоруси когось з нас в Мінську, а які у нас в Білорусі є партії. Я, наприклад, жодної не назву крім, мабуть однієї, що ще з радянських часів у них. А в Америці негра негром назвав би легко, не задумуючись. То може і цей "політик невідомої орієнтації в політиці" так про Донбас не зі зла, а здуру.
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17.08.2020 19:51 Ответить
нема в Білорусії практичних партій. Лука заасфальтував все під себе.
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17.08.2020 20:00 Ответить
Цей кадр дуже навіть відомої орієнтації. Вчився в Москві в елітному МГІМО, працював у совєцкому МІДі. Потім повернувся до Мінська.
Один характерний факт, - саме цей фрукт возив Лукашенка, як кандидата в президенти Бєларусі в 1994 році в Москву, щоб той налагодив зв'язки з кацапськими політиками. Першим, з ким Цепкало познайомив Лукашенка, був Жириновський, і депутати з його фракції.
Отакоє от...
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17.08.2020 20:12 Ответить
кгбістів бувших не буває
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17.08.2020 20:41 Ответить
Бувші бувають, - то там був, то там був, - а от колишніх не буває.
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17.08.2020 21:04 Ответить
Население, которое не хочет знать правду
не станет гражданами

Донбасс вам лакмусовая бумажка

Вы посмотрите на Буковину, Запорожье, Одессу, Львов
да куда не глянь
везде Донбасс
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17.08.2020 19:59 Ответить
?
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17.08.2020 20:42 Ответить
Там у його ніку, певно, десь одна літера зникла, - не https://censor.net/user/473374, а НКвд. )))
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17.08.2020 21:07 Ответить
Вот такая она вся - белорусская опозиция.
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17.08.2020 20:03 Ответить
кацапські консерви
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17.08.2020 20:43 Ответить
Ну извинения не приняли,ну въеюуй наху@!
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17.08.2020 20:36 Ответить
Обычная политическая проститутка. Это еще хуже, чем убежденный противник.
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17.08.2020 20:44 Ответить
Очередной свистун !!!
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17.08.2020 20:59 Ответить
Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2043
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17.08.2020 21:39 Ответить
Скользкий, но грамотный...
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17.08.2020 21:41 Ответить
Ащо Росія анексувала Крим і розв*язала війну на Донбасі зрозуміти йому грамотності не хватає.
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17.08.2020 21:52 Ответить
гнилий ватан


якщо воно тупе та неграмотне, не розбирається в елементарних речах, чому лiзе у владу? бiлоруська шмаркля? ще одна?
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17.08.2020 22:15 Ответить
Почему, просто извинений - недостаточно для СпецАйтишника.

Кремлевский захват Беларуси - это смерть ее IT-сектора. Разговор с американским IT-специалистом
https://www.youtube.com/watch?v=fU9EmETTD3Y
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18.08.2020 00:27 Ответить
Доверия все равно не вызывает.. этот агент кремля Цепкало.
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18.08.2020 04:19 Ответить
Та ні, "опозиціонер" ти сраний, ти вже розкрився. Накуй з України.
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18.08.2020 08:13 Ответить
 
 