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Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі. ВIДЕО

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало був змушений виправдовуватися перед групою громадян в Києві за свої слова про те, що на Донбасі нібито йде "громадянська війна".

Відео їх бесіди опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На цих кадрах видно, що до Цепкала безпосередньо на вулиці в Києві підійшла група чоловіків. Один з них сказав, що "швидко знаходить тих, хто має наміри розхитувати ситуацію", нагадавши політику слова про "громадянську війну".

 Після цього було поставлено питання "Хто воює з Україною", на яке Ципкало відповів, що Росія. Під час суперечки також прозвучала загроза, що йому "допоможуть виїхати з України". "Ну помилився, ну вибачте", - сказав в якийсь момент Цепкало.

Білоруський опозиціонер під час бесіди визнав, що з Україною на Донбасі воює Росія. Він пообіцяв написати про це на своїй сторінці в фейсбуці.

Втім, ні на офіційному сайті Цепкало, ні в його акаунтах в соціальних мережах вибачення поки так і не опубліковані.

Нагадаємо, раніше Цепкало заявив, що на Донбасі йде "громадянська війна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка

Донбас (22356) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+62
Звіздобол..
Такому не можна вірити.
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17.08.2020 17:20
+47
Воша з кацапського ватніка...
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17.08.2020 17:21
+37
Зачем тут этот ватник????
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17.08.2020 17:20
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Звіздобол..
Такому не можна вірити.
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17.08.2020 17:20 Відповісти
Он тупо выполняет команду сверху. Как и Тихановская, как и Колесниченко.
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17.08.2020 17:25 Відповісти
Тихановская даже лучше ответила, а этот совсем ку-ку.
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17.08.2020 17:27 Відповісти
Точнісінько такий як і наш "зезвиздедент"
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17.08.2020 18:12 Відповісти
Вежливо вывести на украинско-белорусский кордон, а там подсрачник
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17.08.2020 18:16 Відповісти
Переобулся ?
А сначала сказал что думаешь
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17.08.2020 17:20 Відповісти
но мене же спрашивают вопросьі, в которьіх я не разбираюсь...
отаке виправдання своїй нікчемності.
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Він дуже слизький тіп. Пристосуванець, флюгер.
Був замміністра закордонних справ на початках влади Вусатого Таракана, потім послом Бєларусі в США. Брехлива істота, до того ж, дуже лояльна до кацапів.

Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3880
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Зачем тут этот ватник????
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17.08.2020 17:20 Відповісти
Воша з кацапського ватніка...
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Клюнув в #опу жаррений пєтух!))
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Не вееерю. Депортация и 3 года запрет на вьезд
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17.08.2020 17:21 Відповісти
Какие вежливые люди!
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17.08.2020 17:22 Відповісти
Виховання вати.)
Нехай не розслабляється пуйлолюб, а ще краще, нехай чеше з України.
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17.08.2020 17:23 Відповісти
Шо, краску подвезли?
Слово - не воробей.
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17.08.2020 17:23 Відповісти
розчервонівся ?
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17.08.2020 17:26 Відповісти
Ты куда себе заглядываешь?
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17.08.2020 17:29 Відповісти
в очі.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Хватит обливаться антисептиком.
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17.08.2020 17:32 Відповісти
Цепкало извинился за слова о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 5870
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17.08.2020 17:23 Відповісти
Bistro vi ego perevospitali . A Kolomojski interesno izvilnisia ili net za te ze slova
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17.08.2020 17:24 Відповісти
Он может только послать или дать под зад туфлей!
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17.08.2020 17:59 Відповісти
Какой нехороший человек. И он еще хотел стать "лидером нации".
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17.08.2020 17:24 Відповісти
звиздуй в демокраическую рашу и жону свою с собой забери!!!
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17.08.2020 17:25 Відповісти
Выгнать этого петуха на паРашу к *****.
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17.08.2020 17:25 Відповісти
А може назад в Білорусь, чого він тут отирається, а не зі своїм народом, тоже мені "опозиціонер"?
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17.08.2020 21:47 Відповісти
Отакі в Білорусі =апазіціанєри= і =презедентки= з =лідерами=.
Наші на Майдан ходили, а ці повтікали, "герої".
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17.08.2020 23:33 Відповісти
Мабуть будуть очікувати, що владу піднесуть на блюдечку з голубим обідком.
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18.08.2020 08:57 Відповісти
Жареним запахло?
Щ й не таке буде Готов дупу
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17.08.2020 17:25 Відповісти
А вот молчал бы, и вопросов не было бы)))
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17.08.2020 17:25 Відповісти
Да можешь не извиняться, мы уже увидели, что у тебя бутылка из под русской водки в "заднем приводе" торчит.
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17.08.2020 17:26 Відповісти
Обычная история. Когда рядом стоят "добрые дяди",то признаешься и в убийстве Папы Римского,лишь бы спетлять побыстрее.
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17.08.2020 17:28 Відповісти
А в мААЦквє скажет другое...
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17.08.2020 17:30 Відповісти
Ща эта шкурка, пока он не президЭнт, извиниться тебе за что и кого угодно, хоть за Карфаген с Вавилоном!
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17.08.2020 17:30 Відповісти
Лучше бы в Минск отвезли, ведь там его соратница уже почти стала лидером нации.
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17.08.2020 17:31 Відповісти
Це можливо новий Президент Білорусі.
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17.08.2020 17:32 Відповісти
"Слово не воробей, вылетит не поймаешь". ( если так говорил, значит так думает или же такая методичка, что в принципе одно и то же)
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17.08.2020 17:33 Відповісти
он не искренне напишет. то что он сказал сначала, то было искренне. он не заслуживает больше никакого Украинского доверия! Ему въезд запретить и пусть лесом бродит! Это завербованный русскими агент.
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17.08.2020 17:36 Відповісти
А у медведчука люди в масках почему-то ничего не хотят спросить
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17.08.2020 17:40 Відповісти
Критики.

Да ваш Бубочка то же самое говорил бы про "гражданскую войну", если бы на него не давили со всех сторон, как сейчас. Он поначалу действительно даже пытался в таком духе высказываться. И это при том, что Крым и Донбасс не в Беларуси, а в Украине, и Зеленский не сошедший с дистанции кандидат в президенты, а выбранный президент, и выбрали его не белорусы, а вы, украинцы, притом подавляющим большинством голосов.

Моя личная позиция проста: Крым - украинский, ситуация Донбассе - от начала и до конца инспирирована Россией. И Цепкалу надо в эти дела тыкать и тыкать носом при первой необходимости... Но вот слышать про него из уст отдельных украинцев, недавних избирателей так сказать, - это чья бы корова мычала...
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17.08.2020 17:38 Відповісти
нема логіки в Вашому останньому реченні,тому що розмову з ватним Цекало вели не ті українці, що голосували за криворіжське Зе-чмо.

ЗеБілам все рівно та "кака,какая разніца",а тим, хто розмовляли з Цепкало не все рівно і є різниця.
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17.08.2020 23:24 Відповісти
Логіка ёсць. Бо па выніках прэзідэнцкага галасавання яны меншасць. Актыўная, адказная, свядомая але меншасць. Гэтаксама як, нажаль, ва ўсякім грамадстве ў масшабе дастаткова пряцяглага гістарычнага перыяду. Таму закавыка, але не катастрофа. Але вы чамусьці, заміж каб паглядзець на сябе, ўвесь час упікаеце такую самую актыўную, адказную, свядомую беларускую меншасць, што яна не большасць. Хлопцы, вы нас не вучыце, у нас такія самыя праблемы, як ў вас, толькі нашмат большыя. І досведу (прыкрага) у нас болей. Цапкала наш, ды толькі, не сумнявайцеся, ён з ягонымі пастсавецкімі заскокамі пакуль што для Беларусі не вялікшая бяда, як драбнюткая зорачка на небе, на фоне тых выкшталцоны антыбеларускіх мярзотнікаў і здраднікаў са статусам рэальнай улады, што паселі здаўна на шыі ў нашых людзей ад верху да нізу і фундаментальна задурылі ім галовы. Добра, што гэтае насланнё зараз хоць неяк адыходзіць, хоць неяк пачаў абуджацца народ. А вы вучыце лепей сваіх уласных доўбняў. Бо нічога яшчэ для вас і для нас не скончылася і не скончыцца ніколі. Бо як будзеце спаць у шапку, дык самі ізноў пралайдачыце краіну,.
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18.08.2020 00:30 Відповісти
Лайно й сміття! Нелюдина...
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17.08.2020 17:38 Відповісти
Отлично. Осталось всего малость: запретить опзж закрыть 4 телепомойки на которых про гаржданскую войну втирают сутками
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17.08.2020 17:38 Відповісти
А я, этому кремлевскому выкормышу, не верю.
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17.08.2020 17:38 Відповісти
Хахах. Завтра обратно на "кремль тв", там местные в балаклавах(хотя там и без этого можно даже спрашивать и сам скажет)
- Ну и кто там воюет с Украиной?
-"Ну ошибся, ну извините. Ну гражданская война там, ну конечно же, это ж понятно!"
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17.08.2020 17:39 Відповісти
Для чого цей ФСБшний провокатор ошивається в Україні? Яка його мета?
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17.08.2020 17:39 Відповісти
Если он будет с семьей оставаться в рашке, станет нерукопожатным на Западе.
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17.08.2020 17:47 Відповісти
Кремлевская консерва! Позор Зеленскому, что он играет на руку Уйла Владимировича и пердоставляет убежище таким личностям.
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17.08.2020 17:45 Відповісти
Та да. Порошенка, той би не панькався. Він його б одразу під сраку вигнав
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17.08.2020 19:54 Відповісти
А тепер уявіть. що він може стати президентом Білорусі - він же опозіціонер. Лука явно засидівся, а ті. що на його місце - кращі? А Тихановська хто така? Та при ній путін відразу проковтне Білорусь.
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17.08.2020 17:48 Відповісти
Не мешайте ему, он новое лицо меряет.
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17.08.2020 17:49 Відповісти
"Белорусский оппозиционер во время беседы признал, что с Украиной на Донбассе воюет Россия. Он пообещал написать об этом на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, ни на официальном сайте Цепкало, ни в его аккаунтах в соцсетях извинения пока так и не опубликованы."
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17.08.2020 17:57 Відповісти
Пока стирал обосраные штаны, забыл.
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17.08.2020 18:10 Відповісти
обосРашка-рассея только с прописной, с заглавной - это непорядок...
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17.08.2020 22:57 Відповісти
Якби ці хлопчики спіймали Скабеєву, вона теж волала б що Крим український і співала оду Бандері, це ж не його позиція.
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17.08.2020 17:58 Відповісти
Скажу больше - в России эти хлопчики тоже по другому заговорили бы
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17.08.2020 18:10 Відповісти
підірвали б гранату, та забрали пару кацапів із собою на той світ
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17.08.2020 20:39 Відповісти
срать на твою рассею-обосРаху, кацапсина ты номерная.
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17.08.2020 22:55 Відповісти
Ишь ты! Щас в Беларуси тоже начнеца гражданская уже ватаны к вам едут
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17.08.2020 18:00 Відповісти
Ой, Украина может ему и до лампочки. Спрашивать его нужно другое - как он относится к тому, что Расия признала Луку законным президентом?
Тут ему не отвертеться!
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17.08.2020 18:14 Відповісти
Бежать то некуда. На расии примут и отправят как «сдачу» за вагнеровцев назад в Белорусь. Европе он тоже как то не с руки...как чемодан без ручки...
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17.08.2020 18:18 Відповісти
И этот чел претендует на власть в Белорусии? Ну станет он главой МИД, ему зададут простой вопрос - "Чей Крым", он ответит - "российский", ну что его после этого зеленкой обливать.
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17.08.2020 18:25 Відповісти
Ребята красавцы! Приехало тут, чудо в перьях и раскудахталось. Думай прежде чем ляпать что-то.
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17.08.2020 18:28 Відповісти
Чувачок не простой лох а дурака включил. Можно было разок и по фейсу проехать.. Но в следующий раз обязательно!!
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17.08.2020 18:36 Відповісти
а кто пишет тут, кому можно верить.Может тролли ватные пишут тут.
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17.08.2020 18:43 Відповісти
Этот горе-оппозиционер ни чем не лучше таракана, скорее даже быстрее пуйлу страну сдаст с потрохами.
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17.08.2020 18:46 Відповісти
А чи є серед білоруських опозиціонерів пробілоруський.......а не проРФійський.
Щось ******** обставив білорусів своїми штиками.
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17.08.2020 19:01 Відповісти
звідки їм там взятись?
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17.08.2020 20:40 Відповісти
ФСБ шльондра!
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17.08.2020 19:03 Відповісти
Ай маи ж вы даражэнькiя! Вылiчылi ды "нахлобучили". Нам бы так!)
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17.08.2020 19:09 Відповісти
Цепкало - також ще той кадр, брехливий.
Щойно дає в'ю на "Прямому! в програмі Калниша. Так збрехав, що Європарламент оголосив Тихановську законо обраною президентом...
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 4050
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17.08.2020 19:13 Відповісти
Слово не воробей
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17.08.2020 19:40 Відповісти
Недоумок прокацапленный. Чего они от него добивались? Вату с головы выбивать можно десятилетиями. И то у многих - с нулевым результатом.
В "Миротворец" его и все дела.
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17.08.2020 19:48 Відповісти
От запитали б білоруси когось з нас в Мінську, а які у нас в Білорусі є партії. Я, наприклад, жодної не назву крім, мабуть однієї, що ще з радянських часів у них. А в Америці негра негром назвав би легко, не задумуючись. То може і цей "політик невідомої орієнтації в політиці" так про Донбас не зі зла, а здуру.
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17.08.2020 19:51 Відповісти
нема в Білорусії практичних партій. Лука заасфальтував все під себе.
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17.08.2020 20:00 Відповісти
Цей кадр дуже навіть відомої орієнтації. Вчився в Москві в елітному МГІМО, працював у совєцкому МІДі. Потім повернувся до Мінська.
Один характерний факт, - саме цей фрукт возив Лукашенка, як кандидата в президенти Бєларусі в 1994 році в Москву, щоб той налагодив зв'язки з кацапськими політиками. Першим, з ким Цепкало познайомив Лукашенка, був Жириновський, і депутати з його фракції.
Отакоє от...
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17.08.2020 20:12 Відповісти
кгбістів бувших не буває
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17.08.2020 20:41 Відповісти
Бувші бувають, - то там був, то там був, - а от колишніх не буває.
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17.08.2020 21:04 Відповісти
Население, которое не хочет знать правду
не станет гражданами

Донбасс вам лакмусовая бумажка

Вы посмотрите на Буковину, Запорожье, Одессу, Львов
да куда не глянь
везде Донбасс
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17.08.2020 19:59 Відповісти
?
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17.08.2020 20:42 Відповісти
Там у його ніку, певно, десь одна літера зникла, - не https://censor.net/user/473374, а НКвд. )))
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17.08.2020 21:07 Відповісти
Вот такая она вся - белорусская опозиция.
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17.08.2020 20:03 Відповісти
кацапські консерви
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17.08.2020 20:43 Відповісти
Ну извинения не приняли,ну въеюуй наху@!
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17.08.2020 20:36 Відповісти
Обычная политическая проститутка. Это еще хуже, чем убежденный противник.
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17.08.2020 20:44 Відповісти
Очередной свистун !!!
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17.08.2020 20:59 Відповісти
Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2043
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17.08.2020 21:39 Відповісти
Скользкий, но грамотный...
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17.08.2020 21:41 Відповісти
Ащо Росія анексувала Крим і розв*язала війну на Донбасі зрозуміти йому грамотності не хватає.
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17.08.2020 21:52 Відповісти
гнилий ватан


якщо воно тупе та неграмотне, не розбирається в елементарних речах, чому лiзе у владу? бiлоруська шмаркля? ще одна?
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Почему, просто извинений - недостаточно для СпецАйтишника.

Кремлевский захват Беларуси - это смерть ее IT-сектора. Разговор с американским IT-специалистом
https://www.youtube.com/watch?v=fU9EmETTD3Y
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18.08.2020 00:27 Відповісти
Доверия все равно не вызывает.. этот агент кремля Цепкало.
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18.08.2020 04:19 Відповісти
Та ні, "опозиціонер" ти сраний, ти вже розкрився. Накуй з України.
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18.08.2020 08:13 Відповісти
 
 