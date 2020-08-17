Цепкало вибачився за слова про "громадянську війну" на Донбасі. ВIДЕО

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало був змушений виправдовуватися перед групою громадян в Києві за свої слова про те, що на Донбасі нібито йде "громадянська війна".

Відео їх бесіди опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На цих кадрах видно, що до Цепкала безпосередньо на вулиці в Києві підійшла група чоловіків. Один з них сказав, що "швидко знаходить тих, хто має наміри розхитувати ситуацію", нагадавши політику слова про "громадянську війну".

Після цього було поставлено питання "Хто воює з Україною", на яке Ципкало відповів, що Росія. Під час суперечки також прозвучала загроза, що йому "допоможуть виїхати з України". "Ну помилився, ну вибачте", - сказав в якийсь момент Цепкало.

Білоруський опозиціонер під час бесіди визнав, що з Україною на Донбасі воює Росія. Він пообіцяв написати про це на своїй сторінці в фейсбуці.

Втім, ні на офіційному сайті Цепкало, ні в його акаунтах в соціальних мережах вибачення поки так і не опубліковані.

Нагадаємо, раніше Цепкало заявив, що на Донбасі йде "громадянська війна".

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