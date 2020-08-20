Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы. ВИДЕО

В России заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что медики "занимаются спасением жизни" оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь"

"Продолжается активное лечение… Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни", - сказал Калиниченко.

На вопрос журналиста, есть ли угроза жизни Навального, медик ответил: "Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни".

Калиниченко добавил, что не будет называть журналистам диагноз и другую информацию. По его словам, лечение контролируют федеральный и региональный Минздравы.

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Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.