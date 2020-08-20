Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы. ВИДЕО
В России заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что медики "занимаются спасением жизни" оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь"
"Продолжается активное лечение… Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни", - сказал Калиниченко.
На вопрос журналиста, есть ли угроза жизни Навального, медик ответил: "Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни".
Калиниченко добавил, что не будет называть журналистам диагноз и другую информацию. По его словам, лечение контролируют федеральный и региональный Минздравы.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.
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Отак от.
Очень узнаваемый мессидж пригожинских, который подхватывают местные зебилы.
Хотя пофік..
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В самом деле?
И станет еще большим оппозиционером...
А впрочем как говориться: нет человека-нет проблем.
Спишут на свирепство вируса
после этого интервью пойдет Бутерброду краник прикроет с кислородом..
Вся оппозиция мертва, остался ручные жирик и собчак.
Сколько отравленных, сколько убитых, неужели россияне настолько тупые, что не понимают, чья это работа
они всегда такими были и будут...
так что пох..
я уважал Новодворскую к примеру и нормально относился к Немцову..- и фсе!
других нормальных там нет и не было..
но странно что вам как женщине нравился Немцов, который имел море любовниц и изменял своей жене с встречными и поперечными..
мне бы жинку с такими взглядами на это дело..
как говорил султан Ибрагим - мужчина это пчелка которая опыляет цветы, но не дело цветов (женщин) гонятся за пчелами..
Аминь..
Немцов был красавчик и умница, за это его путен и ликвидировал, так как на его фоне он был и остаётся ***** *****м.
в болгарии ще як завжды.....
с кацапов станется - отруять все благоденствие и какцапським глазом не шморгнуть...
А Трампуша і Захід взасос цілуються із Путлером, і правильно роблять, "гроші не пахнуть" лайном з рота!!!!
Шрьодерізація демократії(або дермократії)!
Скорее всего ФСБ воюют с ГРУ(военными). Ожидаем как внезапно будет убит кто-то из Попов Гапонов другой башни кремля (например Соловьев).
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И арест вагнеровцев в Минске скорее всего это тоже войнушка кланов РФ.
ГРУ планировали продавить Путина на ввод войск в Минск и для этого планировали расстрел варгнеровцами народа и ментов (по схеме Майдана). После расстрела белорусы взялись бы за оружие и тогда РФ имела бы основание для ввода "миротворцев".
Но ФСБ видимо слила этот план Лукашенко и он арестовал вагнеровцев. ФСБ имеют свой план поглощения Белоруссии.
Путин замял эту ссору ГРУ и ФСБ и забрал вагнеровцев.
дерьмо имперское всегда останется имперским дерьмом....
Все равно для США - это рука х.уйла.
А значит и новые санкции не за горами.
то вже точно на пiд землю товсь....
он теперь тока с менделевской или ермаковской руки нюхает.
богдан дилер...
по ночам шаурму трескает, но тут даже кацапы не угадают где...
разве шо богдан сдаст....