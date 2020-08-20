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Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы. ВИДЕО

В России заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что медики "занимаются спасением жизни" оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь"

"Продолжается активное лечение… Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни", - сказал Калиниченко.

На вопрос журналиста, есть ли угроза жизни Навального, медик ответил: "Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни".

Калиниченко добавил, что не будет называть журналистам диагноз и другую информацию. По его словам, лечение контролируют федеральный и региональный Минздравы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оппозиционера Навального могли отравить психодиcлептиком, - российский "Интерфакс"

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 августа Навального экстренно госпитализировали с отравлением, без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

Автор: 

россия (95418) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+15
хватит уравниловкой заниматься. Выбрал зеленского - имей яйца признать ошибку.
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20.08.2020 13:42
+13
...заодно можно проверить и местную вакцину от короны
Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы - Цензор.НЕТ 5879
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20.08.2020 13:36
+12
Путин решил избавится от местной Тихановской пока не поздно
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20.08.2020 13:33
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главврач омской больницы где лежит Навальный - едрос, избирался депутатом от едроссии.
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20.08.2020 13:32 Ответить
Колись у кацапської терористки спитали на допиті, чи є вона працівником ФСБ. Вона відповіла "В расіі всє служат в фсб".

Отак от.
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20.08.2020 13:35 Ответить
В Уркраине тоже все чиновники и комунисты давали присягу в КГБ. А потом мы удивляемся куда ето нас власть постоянно тянет и мы никак не можем выбраться из жопы кого бы мы не выбирали на выборах.
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20.08.2020 13:37 Ответить
хватит уравниловкой заниматься. Выбрал зеленского - имей яйца признать ошибку.
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20.08.2020 13:42 Ответить
"ах-ах-ах, вообще пофиг кого выбирать - всё равно все вокруг плохие"

Очень узнаваемый мессидж пригожинских, который подхватывают местные зебилы.
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20.08.2020 13:43 Ответить
Кошер ностра ничем не лучше ! «Слуги дьявола🤢🤡💩👹🎪» отмалчиваются и оправдывают ,призывают простить педофила убийцу ***** и шизофреника убийцу Лукашенко
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20.08.2020 13:47 Ответить
ты забыл добавить, что кто-то там убил своего брата.
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20.08.2020 13:50 Ответить
Значит ты готов отвечать за всё то что случилось при педро ?
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20.08.2020 14:25 Ответить
я не голосовал в 2014 за "педро", вшивый ты *****. Научись уважать людей, если хочешь чтобы тебя уважали.
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21.08.2020 12:42 Ответить
З якого дива мені поважати такого кацапа як ти, пхаєш свою пику куди потрібно та не потрібно. Коли ви вжи там в мордорі перездихаєте.
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21.08.2020 13:13 Ответить
я не столько о себе говорил, сколько об уничижительном обращении "педро". Но у тебя мозгов нет, думать нечем. Пшел нах *********.
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25.08.2020 16:16 Ответить
Людей нужно уважать за действия, за обещания и их выполнения. Педро нет за что уважать. Действительно шакал-прилипала, как кто-то сказал. Точно в десятку.
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27.08.2020 01:16 Ответить
Ватный хитрожопый длбб,при 5м презе мы знали куда идем - в ЕС и НАТО и не стыдно было перед всем миром
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20.08.2020 13:48 Ответить
Путин решил избавится от местной Тихановской пока не поздно
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20.08.2020 13:33 Ответить
i mestnovo "NEXTA"
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20.08.2020 13:36 Ответить
Вскритійо покажет..
Хотя пофік..
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20.08.2020 13:34 Ответить
Походу вряд ли что у них получится. Во первых ***** вряд ли даст Навальному шанс и яд был применен серьезный. Во вторых уверен что медики которые якобы спасают Навального, присланы из КГБ и скорее заметают следы и контролируют чтобы Навальный не выжил, а не спасают жизнь.
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20.08.2020 13:35 Ответить
и, в третьих, ты такой тупой, что не понимаешь элементарной вещи - Навальный - это карманный бунтарь
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20.08.2020 13:40 Ответить
Донавальнився.
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20.08.2020 13:35 Ответить
...заодно можно проверить и местную вакцину от короны
Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы - Цензор.НЕТ 5879
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20.08.2020 13:36 Ответить
Медики реально занимаются

===
В самом деле?
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20.08.2020 13:37 Ответить
залечат до смерти
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20.08.2020 13:46 Ответить
"Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни" - это надо читать буквально...
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20.08.2020 13:38 Ответить
А может он возьмет и поправится...
И станет еще большим оппозиционером...
А впрочем как говориться: нет человека-нет проблем.
Спишут на свирепство вируса
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20.08.2020 13:38 Ответить
На свирепую вирусность.
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20.08.2020 14:12 Ответить
Може путин причастен?
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20.08.2020 13:40 Ответить
ты про *****? ясно, что причастен. а чего так нежно его называешь - пууцін. ***** оно и есть *****, чего кривлять язык?
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20.08.2020 14:02 Ответить
какаяразнiца?
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20.08.2020 14:12 Ответить
Европолитики и дальше с чудовищем-убийцей путлером и исполнителями его злодеяний ,по всему миру будут «в засос целоваться» ? Смешные санкции - очковтирательство
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20.08.2020 13:41 Ответить
І чому мене не цікавить доля лайтверсії куйла..?
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20.08.2020 13:43 Ответить
"Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни". Сдаётся мне, что этот "врач"- ФСБ-шный стукачок...
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20.08.2020 13:43 Ответить
займаються виведенням отрути з організму, щоб потім без загрози викриття надати тіло на експертизу - нехай навіть західним незалежним експертам.
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20.08.2020 13:44 Ответить
Х-ло решило не ждать революции,убирает последнего ,более менее адекватного кацапа.На горизонте совсем ноль!
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20.08.2020 13:45 Ответить
от ***** спасения нет....
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20.08.2020 13:48 Ответить
дохтуру наверное уже позвонили..
после этого интервью пойдет Бутерброду краник прикроет с кислородом..
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20.08.2020 13:51 Ответить
Сейчас начнут -' путену это невыгодно! '
Вся оппозиция мертва, остался ручные жирик и собчак.
Сколько отравленных, сколько убитых, неужели россияне настолько тупые, что не понимают, чья это работа
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20.08.2020 13:50 Ответить
это для них оппозиция, а для нас те же имперцы, только вид с боку..
они всегда такими были и будут...
так что пох..
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20.08.2020 13:56 Ответить
Оппозиция помогает завалить режим тупина, поэтому ситуативно мы заинтересованы в любых раскачиваниях . Ютуб Навального явно оппозиционный. Кремлю нужно обезглавить оппозицию. Вам и Немцов не нравился.
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20.08.2020 14:08 Ответить
откуда вы знаете кто мне нравился?
я уважал Новодворскую к примеру и нормально относился к Немцову..- и фсе!
других нормальных там нет и не было..
но странно что вам как женщине нравился Немцов, который имел море любовниц и изменял своей жене с встречными и поперечными..
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20.08.2020 14:20 Ответить
И при чем здесь любовницы? Это его частная жизнь была. 'Хороший семьянин', положительный гражданин- совок совком
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20.08.2020 14:24 Ответить
хорошо наверное вашему мужу..
мне бы жинку с такими взглядами на это дело..
как говорил султан Ибрагим - мужчина это пчелка которая опыляет цветы, но не дело цветов (женщин) гонятся за пчелами..
Аминь..
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20.08.2020 14:50 Ответить
Странно , что политиков расценивают, как сексуальные объекты. Вот я о чем. Если он говорил и делал правильные вещи и любил женщин при этом, какое нам до этого дело?

Немцов был красавчик и умница, за это его путен и ликвидировал, так как на его фоне он был и остаётся ***** *****м.
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20.08.2020 16:03 Ответить
Не тупее других народов. Может их это устраивает.
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20.08.2020 14:02 Ответить
это для нас и для всего мира ***** плохой, а рабсеянам он нравится - дарит им чувство вяличия. а то, что живут в дерьме - так они никогда лучше и не жили, ничего им и не нужно. проедьтесь через гугл карты по частному сектору росии - это ж ужас! они абсолютно ничего не делают для минимального благоустройства рядом со своими домами. им достаточно вяличия в телевизоре и ощущения, что они "страна-победитель фашизма". просто интересно на сколько еще лет хватит им для псевдогордости - той победы? 200? 300 лет?
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20.08.2020 14:06 Ответить
Знаете, сталкивалась с ними заграницей. Они просто уверены в своём превосходстве над всеми нациями. Откуда весь этот внедрённый в их тупые бошки бред? Они искренне верят в свою 'голубую' кровь. Они и есть чистые нацисты
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20.08.2020 14:12 Ответить
возможна виновата обратная селекция - уничтожение совком всей элиты и интеллигенции, когда по сути в живых остались и сформировали новую элиту низшие слои общества - пролетариат, криминалитет, колхозники. у этих слоев показателем успешности, авторитетности всегда была грубая сила, подчинение себе слабых, а не ум, знания, честь и совесть. весь совок был построен на том, чтобы все средства направить на военную мощь, на бряцанье оружием по всему миру, а не на обустройство комфортной среды существования для собственных жителей.
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20.08.2020 14:55 Ответить
Да, насильная селекция и промывка мозгов.
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20.08.2020 15:04 Ответить
Плевать на россиян. Меня больше интересует реакция, а вернее отсутствие оной на убийства и отравления его врагов по всему миру. Все об этом прекрасно знают и тем не менее ручкаются улыбаясь с убийцей и террористом.
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20.08.2020 15:02 Ответить
Це й турбує...Якщо Кремль, або медики РФ, починає реально займатися рятуванням когось будь від чого - чекай біди...Головне, щоб йому не зробили "додаткове" щеплення "нової вакцини"... Літвиненко вже попив чаю..Скріпалі...вже не кажучи про прогулянки опозиціонерів біля Кремля...Путін переплюнув навіть Лукашенка...
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20.08.2020 13:53 Ответить
лежить у шпиталю альеша, альеша, альеша..- сидить у кмили його вбивця,
в болгарии ще як завжды.....
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20.08.2020 13:54 Ответить
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20.08.2020 13:57 Ответить
надо срочно 3х занюхачей по ноздре до бубы приставить....
с кацапов станется - отруять все благоденствие и какцапським глазом не шморгнуть...
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20.08.2020 14:01 Ответить
Кацап просто перебухал сильно отравление баярой..
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20.08.2020 14:08 Ответить
так так....
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20.08.2020 14:12 Ответить
ПаРаша країна Брехні, Зла і Політичних Вбивств!!!
А Трампуша і Захід взасос цілуються із Путлером, і правильно роблять, "гроші не пахнуть" лайном з рота!!!!
Шрьодерізація демократії(або дермократії)!
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20.08.2020 14:09 Ответить
Чайку, господин Навальный
Медики реально займаються зараз порятунком життя Навального, - заступник головного лікаря омської лікарні - Цензор.НЕТ 3064
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20.08.2020 14:18 Ответить
Отравление Навального - это обострение войны кланов в РФ. Понятно что у кланов есть свои марионетки общественного воздействия (Попы Гапоны).
Скорее всего ФСБ воюют с ГРУ(военными). Ожидаем как внезапно будет убит кто-то из Попов Гапонов другой башни кремля (например Соловьев).
***
И арест вагнеровцев в Минске скорее всего это тоже войнушка кланов РФ.
ГРУ планировали продавить Путина на ввод войск в Минск и для этого планировали расстрел варгнеровцами народа и ментов (по схеме Майдана). После расстрела белорусы взялись бы за оружие и тогда РФ имела бы основание для ввода "миротворцев".
Но ФСБ видимо слила этот план Лукашенко и он арестовал вагнеровцев. ФСБ имеют свой план поглощения Белоруссии.
Путин замял эту ссору ГРУ и ФСБ и забрал вагнеровцев.
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20.08.2020 14:23 Ответить
Скорее просто снимают ненужных марионеток и заменяют их новыми не такими истершимися.
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20.08.2020 14:35 Ответить
отвянъте от Украины - хоть на части там себя поразрывайте .

дерьмо имперское всегда останется имперским дерьмом....
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20.08.2020 14:37 Ответить
гриби мабуть, о там на задорках фсбы, цила поляна....
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20.08.2020 14:24 Ответить
Думаю, что для нас при любом исходе это положительное событие.
Все равно для США - это рука х.уйла.
А значит и новые санкции не за горами.
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20.08.2020 14:26 Ответить
"лечение контролируют федеральный и региональный Минздрав"?
то вже точно на пiд землю товсь....
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20.08.2020 14:29 Ответить
Навальный не бутерброд. Умрет так умрет.
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20.08.2020 14:33 Ответить
Путлер завалил Навального.
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20.08.2020 14:37 Ответить
буба не лох - 42 ему..
он теперь тока с менделевской или ермаковской руки нюхает.
богдан дилер...
по ночам шаурму трескает, но тут даже кацапы не угадают где...
разве шо богдан сдаст....
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20.08.2020 14:48 Ответить
Нах_ра нам читати цю москальську хурню?
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20.08.2020 16:59 Ответить
 
 