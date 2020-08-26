Омоновец отобрал флаг у 72-летней активистки Нины Багинской в Минске. ВИДЕО+ФОТО

На акцию на площадь Независимости в столице Беларуси Минске пришла 72-летняя активистка Нина Багинская. В руках женщина держала бело-красно-белый флаг.

Видео и фото того, как омоновец отобрал флаг и пытается усмирить женщину, которая забирает свое имуществ, обнародовали местные медийщики, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, вечером 26 августа на площади Независимости в Минске собрались люди. Акция закончилась разгоном ОМОНа.