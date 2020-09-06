"Окопная война": "Мы можем победить российских оккупантов. Силой. Это все возможно", - командир взвода 57-й бригады. ВИДЕО

В проекте "Окопная война", мы приблизились максимально к взлетной полосе Донецкого аэропорта и не только. Как нам это удалось, где мы еще побывали? Смотрите видео до конца.

После 2015 года, когда наши войска покинули Донецкий аэропорт, все боевые действия велись на небольшом расстоянии от него. Российские оккупанты вышли за пределы самого аэропорта и построили свои позиции параллельно по всей взлетной полосе от своей стороны. Они полностью контролировали все подходы с нашей стороны. Расстояние от кремлевских наемников к нашим позициям составляет 700 - 800 метров и вся полоса просматривается ими, сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Украинские военные полностью не имели доступа к взлетной полосе ДАП, был участок, где они не контролировали ее, что давало возможность российским террористам подходить к нашим позициям на близкое расстояние и обстреливать их из гранатометов, легкого огнестрельного оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО

И благодаря воинам 57-й бригады Вооруженных сил Украины - это недостаток был исправлен. И теперь мы контролируем все возможные подходы россиян, что дает нам возможность встречать и разрушать возможные вылазки врага.

Даже больше скажу, теперь у нас появился плацдарм для маневров и боевых выходов в сторону противника. Чем грех не воспользоваться.

Это видео записывалось за долго до так называемого - "прекращение огня", однако даже сейчас оно не потеряло свою актуальность. Напротив, украинский народ должен понять - наша армия может многое. Украинским воинам нужно дать шанс и они закончат войну победой Это не фантазия, просто не нужно мешать им в этом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В этом бою мы уничтожили 8 российских наемников, захватили большие запасы их оружия и одного взяли в плен", - офицер 57 бригады ВСУ Константин Цымбал. ВИДЕО

Несмотря на возвращение в армию - "совковых порядков" и офицеров, которые не умеют, не хотят и не желают воевать, в рядах ВСУ есть десятки тысяч профессионалов, которые научились это делать достойно и профессионально.

Смотрите рубрику "Окопная война" и вы узнаете больше, чем правду.