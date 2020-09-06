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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": "Мы можем победить российских оккупантов. Силой. Это все возможно", - командир взвода 57-й бригады. ВИДЕО

В проекте "Окопная война", мы приблизились максимально к взлетной полосе Донецкого аэропорта и не только. Как нам это удалось, где мы еще побывали? Смотрите видео до конца.

После 2015 года, когда наши войска покинули Донецкий аэропорт, все боевые действия велись на небольшом расстоянии от него. Российские оккупанты вышли за пределы самого аэропорта и построили свои позиции параллельно по всей взлетной полосе от своей стороны. Они полностью контролировали все подходы с нашей стороны. Расстояние от кремлевских наемников к нашим позициям составляет 700 - 800 метров и вся полоса просматривается ими, сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Украинские военные полностью не имели доступа к взлетной полосе ДАП, был участок, где они не контролировали ее, что давало возможность российским террористам подходить к нашим позициям на близкое расстояние и обстреливать их из гранатометов, легкого огнестрельного оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк. ВИДЕО

И благодаря воинам 57-й бригады Вооруженных сил Украины - это недостаток был исправлен. И теперь мы контролируем все возможные подходы россиян, что дает нам возможность встречать и разрушать возможные вылазки врага.

Даже больше скажу, теперь у нас появился плацдарм для маневров и боевых выходов в сторону противника. Чем грех не воспользоваться.

Это видео записывалось за долго до так называемого - "прекращение огня", однако даже сейчас оно не потеряло свою актуальность. Напротив, украинский народ должен понять - наша армия может многое. Украинским воинам нужно дать шанс и они закончат войну победой Это не фантазия, просто не нужно мешать им в этом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В этом бою мы уничтожили 8 российских наемников, захватили большие запасы их оружия и одного взяли в плен", - офицер 57 бригады ВСУ Константин Цымбал. ВИДЕО

Несмотря на возвращение в армию - "совковых порядков" и офицеров, которые не умеют, не хотят и не желают воевать, в рядах ВСУ есть десятки тысяч профессионалов, которые научились это делать достойно и профессионально.

Смотрите рубрику "Окопная война" и вы узнаете больше, чем правду.

Автор: 

Донбасс (26956) донецкий аэропорт (540) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+36
А почему командир взвода не может рассуждать стратегически ? Клоун же может быть президентом
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06.09.2020 15:45
+30
Оно что угодно, но никак не президент.
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06.09.2020 15:48
+21
Предатель и враг Украины, а не клоун.
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06.09.2020 15:54
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"Окопна війна": "Ми можемо перемогти російських окупантів. Силою. Це все можливо", - командир взводу 57-ї бригади - Цензор.НЕТ 9090
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06.09.2020 17:29 Ответить
І перемогли б в 2014,якби не зрада Порохнявої гниди.
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06.09.2020 18:50 Ответить
И именно поэтому вы избрали четырежды уклониста?
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06.09.2020 20:36 Ответить
Это бред. Не пойму, кому он нужен. Мы могли, мы могли, да не сумели и не сможем, ну, так распорядилась судьба. Разве через 50 лет. Думайте реалиями сегодняшнего дня, хватит фантазий, это не виртуальная игра.
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06.09.2020 20:41 Ответить
Реалії сьогоднішнього дня підказують, що можна й тепер перемогти, але для цього треба лідера-державника з політичною волею і бажанням перемоги.
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06.09.2020 23:52 Ответить
Панове модератори! Чи не пора почистити гілку від продуктів життєдіяльності козломордих тварин?
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06.09.2020 23:57 Ответить
Это видео записывалось за долго до так называемого - "прекращение огня", однако даже сейчас оно не потеряло свою актуальность. Напротив, украинский народ должен понять - наша армия может многое. Украинским воинам нужно дать шанс и они закончат войну победой Это не фантазия, просто не нужно мешать им в этом. Источник: https://censor.net/ru/v3217603

Вірю в це - Українські вояки можуть вийти на кордон з Краснодарським краєм, Кубанню
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07.09.2020 00:48 Ответить
так чего в конце 2018 не победили силой? Ах да, Зе запретил.
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07.09.2020 05:46 Ответить
Агресора можна зупинити лише агресивною відповіддю. За один зуб - десять зубів. Вистрілив по наших позиціях снайпер - сепари мають отримати снаряд. Прилетів до нас снаряд - мають отримати залп "Урагану". А з отих кравчуків-фокіних лугандон лише рже. І я б на їх місці також реготав.
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07.09.2020 06:26 Ответить
как там пушилин, обстрела не было?
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07.09.2020 07:34 Ответить
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