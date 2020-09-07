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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": "Уровень подготовки воинов 74-го отдельного разведбатальона позволяет противостоять любому противнику, в том числе РФ", - комбат подразделения Туман. ВИДЕО

Сегодня День военной разведки Украины!

В рамках проекта "Окопная война", состоялась встреча с комбатом 74-го отдельного разведывательного батальона. Он впервые рассказал о своем подразделении, современных украинских разведчиках и чем они отличаются от киношных героев, сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Каждый, кто смотрел военные фильмы представлял себе, что разведчики - это крутые ребята, которые постоянно ходят в расположение к врагу, ищут нужную информацию, маскируются под их друзей, шантажируют, спят с женами потенциального противника. Война с российским агрессором развенчала этот миф, хотя не полностью. Некоторые вышеуказанные элементы работы нашего разведчика все же частично сохранились. Несмотря на политическую ситуацию в стране, пользуется ими и Москва. Ведь как можно объяснить большое количество предателей, которые работают на врага в Верховной Раде, Офисе Президента и других государственных инстанциях. Однако в большинстве случаев поиск информации для разведчиков - это тяжелая, рутинная и неблагодарная работа, которую моментами никто не ценит.

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Что касается 74-го ОРБ, то это подразделение до войны было обычной воингской частью, бойцы которой выезжали несколько раз на полигон, стреляли из автоматов, слушали лекции, где им говорили, что НАТО - это главный враг Украины и жили обычной жизнью. Нападение России на Украину полностью изменил всю риторику. В подразделение влились сотни добровольцев, которые сами себе ставили задачу, ходили в расположение московских оккупантов, учились мастерству разведчика прямо в окопах под носом у врага.

Бойцы 74-го ОРБ вместе с воинами других украинских подразделений до последнего удерживали старый терминал Донецкого аэропорта. Возвращаясь к сентябрю 2014 года, бойцы этого батальона должны были перекрыть участок фронта от Марьинки до Славного, чтобы остановить россиян, которые могли наступать после того, как украинские военные были разбиты под Иловайском.

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На данный момент - эти ребята асы украинской разведки, которые могут научить воевать кого угодно, в том числе бойцов НАТО. Итак смотрите наше видео в рубрике "Окопная война" и вступайте в ряды украинских разведчиков. Сегодня - это почетно!

С праздником вас. Слава Украине!", - пишет Ухман.

Автор: 

разведка (4179) Донбасс (26956) военнослужащие (6147) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+5
А чего им выть? Они как в тире сейчас. Ответки то нет.
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07.09.2020 13:43
+3
Окопная война никогда к победе не приведет, это патовая ситуация.
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07.09.2020 13:43
+3
Один зрадник зведе все нанівець.
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07.09.2020 13:45
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Вот и славно !
Мокшане - выть!
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07.09.2020 13:41 Ответить
А чего им выть? Они как в тире сейчас. Ответки то нет.
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07.09.2020 13:43 Ответить
Де-де? Спитай у Зєлєнского, за якого голосував.
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07.09.2020 13:59 Ответить
Я хочу спитати у мародера мільярдера порошенка? Де та армія яку народив порошенко?
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07.09.2020 14:08 Ответить
В якому посюлку слижили, поручик? Тобто на якому г+г інформацію черпаєш? А втім про що я. Ти ж всю війну на дивані експертом відсидів. Всі 5 років.
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07.09.2020 16:03 Ответить
😊 Більше запитань не маю. До молдавського морського розвідника. Мене, як українця цікавлять українські справи.
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07.09.2020 18:00 Ответить
Гриценко продал?
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07.09.2020 13:59 Ответить
Всё вами перечисленное, ничто, если нет жёсткого конкурсного отбора людей в разведку, их глубокой мотивации и многомесячной подготовки. + Профессионалы стоят немало и это тоже надо понимать
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07.09.2020 14:04 Ответить
Підготовка не замінить військові технології! Розвідники які їздять на старих Зілах і виглядають ворога в радянський бінокль це не армія яка буде перемагати!
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07.09.2020 14:10 Ответить
Если с людьми большие проблемы, то никому эти военные технологии и не нужны. А насчёт "армия перемогаты" посмотрите результаты опросов общественного мнения, одни "компромиссы" и "диалоги", пока сильно не бъют, то можно делать вид, что ничего и не происходит
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07.09.2020 14:17 Ответить
Потрібна зброя перемоги, яка дає перевагу на полі бою! Досі такої зброї немає!
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07.09.2020 15:44 Ответить
А что это за оружие победы такое, над ядерной державой и с количеством вояк в разы больше, чем в Украине? Поделитесь соображениями
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07.09.2020 15:52 Ответить
Для кожного тактичного рівня і завдань є своя бойова система яка дає перевагу над ворогом і дозволяє успішно виконати поставленне завдання без втрат особового складу! Для окремого розвідувального батальйону який має вести розвідку боєм головними бойовими системами мають бути професійні розвідувальні та ударні БПЛА та важкі БМПВ-64 на базі танків, які дозволяють витримувати влучання танкових снарядів, РПГ та ПТРК, системи шифрованого зв'язку та машини інженерного розмінування проходів в мінних полях. Оскільки нічого з цього у ОРБ 74 немає, то вони можуть виконувати функції ізраїльської легкої піхоти, для марш-бросків на 130км в тил ворога з захопленням ключових транспортних вузлів до підходу основних сил або десанту. Але чи можуть немолоді хлопці пробігти 130км з амуніцією пішки?
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07.09.2020 17:40 Ответить
Фантазёр вы однако, со своими БМПВ-64 на базе танков в разведбате и 130 км марш-бросками для 40-ка летнего спецназа
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07.09.2020 17:51 Ответить
В ******** війні для окремого розвібату є тільки дві ролі - прорив з боєм для визначення вогневих засобів ворога на полі бою, для подальшого знищення ворога ракетно-артилерійськими ударам, або піший марш-бросок глибоко в тил без техніки з захопленням важливих мостів через річки, транспортних розв'язок та стратегічних підприємств! Більше ніяких завдань у ОРБ не може бути! І для обох цих сценаріїв ОРБ-74 не готовий! Я б переформатував ОРБ-74 в окремі розвідувальні роти і придав їх різним механізованим бригадам.
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07.09.2020 18:07 Ответить
Прорываться с боем куда именно? Через оборону противника? Пеший марш-бросок целого разведбата в тыл противника закончится его блокированием и полным уничтожением. Захватывать объекты в тылу противника должны меньшие группы. Разведбат действует на операционном направлении на ротационной основе, дербанить его нецелесообразно. Бригады должны иметь свою дееспособную разведку
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07.09.2020 18:19 Ответить
Під час наступальної операції потрібно брати під контроль ключові об'єкти, щоб унеможливити їх знищення! Наприклад Старобешевська ТЕС, яка виробляє електрику для ДНР та ЛНР. Або брати під контроль ключові залізничні вузли щоб заблокувати швидке підвезення та розвантаження резервів та *********** терористами (Іловайськ, Дебальцево). Для цього батальйон без техніки має висунутись через лінію фронту і захопити ключові об'єкти і утримувати їх до підходу основних сил ЗСУ. Заблокувати просування батальйону під час марш-броску буде складно, бо це батальйон який з боєм буде прориватись до поставленої командуванням цілі з застосуванням ПТРК, СПГ та РПГ, які буде нести на собі.
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07.09.2020 18:29 Ответить
Батарея 120-х миномётов, которых в Лугандоне, как грязи, и вашему виртуальному разведбатальону значительно поплохеет. Поэтому не будем народ на погибель отправлять, пусть работают малыми группами. Достаточно нам этих Иловайсков
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07.09.2020 18:36 Ответить
Згідно з радянською військовою наукою, 30% втрат десанту це норма. А якщо серйозно, то Ізраїль активно застосовує спецназ легкої піхоти саме для таких піших марш-бросків на відстань до 140км вглиб території ворога.
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07.09.2020 19:06 Ответить
Дурнику, а гвинтівка повинна бути дорогою чи високоточною? Для прикладу, Рем 700 Вармінт втричі дешеший за Блазер Р 93, і вдвічі краще. Харіс достатньо шифрований? А Аселсан? Метеостанціі, лазерні далекоміри, бал.калькулятори - все це є. Оптичні приладі? Назви мені оптичній приціл кращий за Nightforce ATACR? А трубу краже ZEISS VICTORY?
Повернемось до гвинтівок. Z -10 дорога гвинтівка? А Саваж-110? Ну а LTR-3?
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07.09.2020 18:49 Ответить
Я о профессионализме украинских разведчиков, а не о ВРЕМЕННОЙ ситуации,
в которой они оказались по вине Зебуина.
Вот от уровня подготовки и опыта наших разведчиков мокшане пусть и воют.
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07.09.2020 14:10 Ответить
"Уровень подготовки воинов позволяет противостоять любому противнику..."

Кроме этих.
"Окопна війна": "Рівень підготовки воїнів 74-го окремого розвідувального батальйону дає змогу протистояти будь-якому супротивникові, зокрема РФ", - комбат підрозділу Туман - Цензор.НЕТ 9432
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08.09.2020 13:54 Ответить
Окопная война никогда к победе не приведет, это патовая ситуация.
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07.09.2020 13:43 Ответить
Она больше изматывает того, кого меньше, то есть Лугандон
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07.09.2020 13:47 Ответить
Особенно, когда Лугандон безнаказанно расстреливает наши позиции.
Думаешь на Роисе снаряды кончатся?
Или в Украине раньше закончатся желающие тупо сидеть под обстрелами?
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07.09.2020 13:49 Ответить
Твои предложения?
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07.09.2020 13:50 Ответить
Ликвидировать главнокомандующего, который предал ВСУ.
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07.09.2020 13:53 Ответить
Так кто тебе мешает? А потом что делать?
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07.09.2020 13:55 Ответить
як шо..? петєньку повернути на Банкову,11 і буде усім щастя..
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07.09.2020 14:02 Ответить
Потом вас зачищать.
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07.09.2020 14:04 Ответить
від зовнішнього ворога армія захищає..як може..а от з внутрішніми за усі ці роки якось не складалось..
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07.09.2020 14:14 Ответить
Сложится. На этот раз вы переполнили чашу терпения.
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07.09.2020 14:20 Ответить
а "ви" це хто..? мабуть ті, хто тут з 2014 року волав про зраду..то у Іловайську, то Дебальцево, то про знищення волонтерського та добровольчого рухів, про торгівлю з ордлами, про морщення націонал-патріотів, про реанімацію мертвячука, про обвал гривні, про космічні тарифи, про не посаджених ригів, про псевдореформи..?
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07.09.2020 14:28 Ответить
Ты осознанно выбрал врага Украины в президенты.

Поэтому пофиг, что и где ты волал.
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07.09.2020 14:29 Ответить
було..у 2014-му..каюсь..
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07.09.2020 14:31 Ответить
Это ты не мне. Это ты тем, кто за тобой придет, будешь рассказывать.

Стопудово ж кто-то из твоих знакомых помнит за кого ты глотку драл в 2019-м.
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07.09.2020 14:37 Ответить
поки у вашій конторі не зрозуміють, що проти когось це не значить за когось - так і залишитесь сектою неадекватів, навколо котрих самі ахенти *******..
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07.09.2020 14:43 Ответить
А до чого тут лугандон? Якби з Украє
їною воювала луганда, то ще у 2024 році вона воювати не мала б чим. Воює кацапія. І тому ситуація не на користь України.
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07.09.2020 14:01 Ответить
Один зрадник зведе все нанівець.
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07.09.2020 13:45 Ответить
Если речь идет о том, чтобы сидеть в трашее и просто ждать, когда тебя убьет, то тут особой подготовки не нужно.

А других вариантов противостояния ЗЕ нашим бойцам не оставил.
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07.09.2020 13:47 Ответить
Що означає : "будь-якому супротивнику, в тому числі і кацапії"? У нас є ще вороги окрім кацапів?
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07.09.2020 13:52 Ответить
Ти подивись у ВР...
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07.09.2020 13:56 Ответить
Даже уровень подготовки стаи бомжей позволяет им противостоять любому противнику.
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07.09.2020 15:45 Ответить
Все вменяемые люди знали и до 2014 года что Россия пойдет войной в Украину. История просто кричит об этом, Россия (Московия) самый большой враг Украины на протяжении 1000 лет. И только украинские военные думали что Россия друг.
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07.09.2020 16:03 Ответить
После этого интрвью,можно спокойно попить чай лежа на диване и написать очередной коментарий!!!
Спасибо вам мужики!!!! Берегите себя!!!
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07.09.2020 16:50 Ответить
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08.09.2020 03:02 Ответить
 
 