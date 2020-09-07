"Окопная война": "Уровень подготовки воинов 74-го отдельного разведбатальона позволяет противостоять любому противнику, в том числе РФ", - комбат подразделения Туман. ВИДЕО
Сегодня День военной разведки Украины!
В рамках проекта "Окопная война", состоялась встреча с комбатом 74-го отдельного разведывательного батальона. Он впервые рассказал о своем подразделении, современных украинских разведчиках и чем они отличаются от киношных героев, сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
"Каждый, кто смотрел военные фильмы представлял себе, что разведчики - это крутые ребята, которые постоянно ходят в расположение к врагу, ищут нужную информацию, маскируются под их друзей, шантажируют, спят с женами потенциального противника. Война с российским агрессором развенчала этот миф, хотя не полностью. Некоторые вышеуказанные элементы работы нашего разведчика все же частично сохранились. Несмотря на политическую ситуацию в стране, пользуется ими и Москва. Ведь как можно объяснить большое количество предателей, которые работают на врага в Верховной Раде, Офисе Президента и других государственных инстанциях. Однако в большинстве случаев поиск информации для разведчиков - это тяжелая, рутинная и неблагодарная работа, которую моментами никто не ценит.
Что касается 74-го ОРБ, то это подразделение до войны было обычной воингской частью, бойцы которой выезжали несколько раз на полигон, стреляли из автоматов, слушали лекции, где им говорили, что НАТО - это главный враг Украины и жили обычной жизнью. Нападение России на Украину полностью изменил всю риторику. В подразделение влились сотни добровольцев, которые сами себе ставили задачу, ходили в расположение московских оккупантов, учились мастерству разведчика прямо в окопах под носом у врага.
Бойцы 74-го ОРБ вместе с воинами других украинских подразделений до последнего удерживали старый терминал Донецкого аэропорта. Возвращаясь к сентябрю 2014 года, бойцы этого батальона должны были перекрыть участок фронта от Марьинки до Славного, чтобы остановить россиян, которые могли наступать после того, как украинские военные были разбиты под Иловайском.
На данный момент - эти ребята асы украинской разведки, которые могут научить воевать кого угодно, в том числе бойцов НАТО. Итак смотрите наше видео в рубрике "Окопная война" и вступайте в ряды украинских разведчиков. Сегодня - это почетно!
С праздником вас. Слава Украине!", - пишет Ухман.
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Мокшане - выть!
Повернемось до гвинтівок. Z -10 дорога гвинтівка? А Саваж-110? Ну а LTR-3?
в которой они оказались по вине Зебуина.
Вот от уровня подготовки и опыта наших разведчиков мокшане пусть и воют.
Кроме этих.
Думаешь на Роисе снаряды кончатся?
Или в Украине раньше закончатся желающие тупо сидеть под обстрелами?
Поэтому пофиг, что и где ты волал.
Стопудово ж кто-то из твоих знакомых помнит за кого ты глотку драл в 2019-м.
їною воювала луганда, то ще у 2024 році вона воювати не мала б чим. Воює кацапія. І тому ситуація не на користь України.
А других вариантов противостояния ЗЕ нашим бойцам не оставил.
Спасибо вам мужики!!!! Берегите себя!!!