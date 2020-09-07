"Окопная война": "Уровень подготовки воинов 74-го отдельного разведбатальона позволяет противостоять любому противнику, в том числе РФ", - комбат подразделения Туман. ВИДЕО

Сегодня День военной разведки Украины!

В рамках проекта "Окопная война", состоялась встреча с комбатом 74-го отдельного разведывательного батальона. Он впервые рассказал о своем подразделении, современных украинских разведчиках и чем они отличаются от киношных героев, сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Каждый, кто смотрел военные фильмы представлял себе, что разведчики - это крутые ребята, которые постоянно ходят в расположение к врагу, ищут нужную информацию, маскируются под их друзей, шантажируют, спят с женами потенциального противника. Война с российским агрессором развенчала этот миф, хотя не полностью. Некоторые вышеуказанные элементы работы нашего разведчика все же частично сохранились. Несмотря на политическую ситуацию в стране, пользуется ими и Москва. Ведь как можно объяснить большое количество предателей, которые работают на врага в Верховной Раде, Офисе Президента и других государственных инстанциях. Однако в большинстве случаев поиск информации для разведчиков - это тяжелая, рутинная и неблагодарная работа, которую моментами никто не ценит.

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Что касается 74-го ОРБ, то это подразделение до войны было обычной воингской частью, бойцы которой выезжали несколько раз на полигон, стреляли из автоматов, слушали лекции, где им говорили, что НАТО - это главный враг Украины и жили обычной жизнью. Нападение России на Украину полностью изменил всю риторику. В подразделение влились сотни добровольцев, которые сами себе ставили задачу, ходили в расположение московских оккупантов, учились мастерству разведчика прямо в окопах под носом у врага.

Бойцы 74-го ОРБ вместе с воинами других украинских подразделений до последнего удерживали старый терминал Донецкого аэропорта. Возвращаясь к сентябрю 2014 года, бойцы этого батальона должны были перекрыть участок фронта от Марьинки до Славного, чтобы остановить россиян, которые могли наступать после того, как украинские военные были разбиты под Иловайском.

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На данный момент - эти ребята асы украинской разведки, которые могут научить воевать кого угодно, в том числе бойцов НАТО. Итак смотрите наше видео в рубрике "Окопная война" и вступайте в ряды украинских разведчиков. Сегодня - это почетно!

С праздником вас. Слава Украине!", - пишет Ухман.