Рассмотрение апелляции по делу Маркива назначено на 29 сентября, - Аваков. ВИДЕО
Апелляция на приговор итальянского суда в отношении украинского защитника, бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива будет рассматриваться 29 сентября.
Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook со ссылкой на руководителя ведомства Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции по делу Маркива – 29 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль