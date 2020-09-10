Рассмотрение апелляции по делу Маркива назначено на 29 сентября, - Аваков. ВИДЕО

Апелляция на приговор итальянского суда в отношении украинского защитника, бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива будет рассматриваться 29 сентября.

Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook со ссылкой на руководителя ведомства Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции по делу Маркива – 29 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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