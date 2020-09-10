Розгляд апеляції у справі Марківа призначено на 29 вересня, - Аваков. ВІДЕО

Апеляція на вирок італійського суду щодо українського захисника, бійця української Нацгвардії Віталія Марківа буде розглядатися 29 вересня.

Про це йдеться на сторінці МВС України у Facebook із посиланням на керівника відомства Арсена Авакова, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські з усієї України підтримали незаконно засудженого в Італії гвардійця. Віримо в справедливість і чекаємо якнайшвидшого повернення на Батьківщину нашого героя! Розгляд апеляції у справі Марківа - 29 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

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