Смертельное мото-ДТП в Киеве: момент столкновения попал на камеру. ВИДЕО (обновлено)

Полиция обнародовала подробности ДТП на проспекте Любомира Гузара в Киеве, где погибли три человека. По факту трагедии открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на проспекте Любомира Гузара. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного подразделения и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главного управления полиции Киева", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия следователи предварительно установили, что мужчина, 1965 года рождения, перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла "Ямаха", который двигался в направлении Кольцевой дороги. Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, умер в карете скорой помощи.

Замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал видео камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения мотоцикла с пешеходом-нарушителем.

Он уточнил, что мотоциклисту было 23 года, его пассажиру - 21.

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По данному факту следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.