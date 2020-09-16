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Новости Видео ДТП
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Смертельное мото-ДТП в Киеве: момент столкновения попал на камеру. ВИДЕО (обновлено)

Полиция обнародовала подробности ДТП на проспекте Любомира Гузара в Киеве, где погибли три человека. По факту трагедии открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на проспекте Любомира Гузара. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного подразделения и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главного управления полиции Киева", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия следователи предварительно установили, что мужчина, 1965 года рождения, перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла "Ямаха", который двигался в направлении Кольцевой дороги. Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, умер в карете скорой помощи.

Замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал видео камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения мотоцикла с пешеходом-нарушителем.

Он уточнил, что мотоциклисту было 23 года, его пассажиру - 21.

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По данному факту следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.

ДТП (7677) Киев (25572) Нацполиция (16490) смерть (9230)


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Топ комментарии
+9
Там всё время перебегают. Пора уже ставить знак:

Смертельное мото-ДТП в Киеве: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 7020
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16.09.2020 12:42
+5
Никакой. Причина детепе - пешкодрал на дороге.
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16.09.2020 14:04
+3
А в данном случае какая вина мотоциклиста?
Если, конечно, он не гнал под сто.
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16.09.2020 13:34
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Там всё время перебегают. Пора уже ставить знак:

Смертельное мото-ДТП в Киеве: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 7020
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16.09.2020 12:42 Ответить
Два виновника видать давно искали встречи друг с другом, очень жаль девушку-пассажира, ни за что погибла.
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16.09.2020 12:44 Ответить
А в данном случае какая вина мотоциклиста?
Если, конечно, он не гнал под сто.
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16.09.2020 13:34 Ответить
Никакой. Причина детепе - пешкодрал на дороге.
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16.09.2020 14:04 Ответить
На скорости 50 км/ч все были бы живы, но с травмами. А где вы видели, чтоб спортбайки в городе ездили 50 км/ч, для них и 💯 км/ч не скорость.
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16.09.2020 14:46 Ответить
Головой об асфальт даже стоя на месте убиваются, а уж двигаясь даже со скоростью пешехода не только череп проламывают но и шеи ломают и тд. А скорость явно повыше чем у впереди движущихся машин, но даже с минимальной скоростью на мотоцикле резко, как автомобиль затормозить нереально, а уж крутнуть руль как в авто и увернуться вообще невозможно. Так что большая вина тут все таки пешехода.
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16.09.2020 16:44 Ответить
Мотоциклиста наградить трижды... посмертно.
Смертельное мото-ДТП в Киеве: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 1678
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16.09.2020 12:55 Ответить
Судя по скорости пролета мотоцикла, скорость была больше 100 км/час. (покадрово в двое больше, чем у проезжающих авто).
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16.09.2020 13:47 Ответить
И што? Не справился с управлением и вылетел на тротуар? Вроде не. А вот оленя на дороге я заметил.
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16.09.2020 14:05 Ответить
Там тупые олени ленятся идти на переход и тулят напрямую через дорогу и скоростной трамвай. Плюс они еще там обходят турникеты и залезают на перрон трамвая, чтоб ехать зайцем. Поставить там 100-150 метров забора вдоль путей скоростного, и ничего б этого не было.
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16.09.2020 18:29 Ответить
Сперва написано, что водитель мотоцикла 1989 года рождения, потом, что ему было 23 года. Это как?
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16.09.2020 14:34 Ответить
Может это "Ямаха" была 1989 года рождения?
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16.09.2020 14:35 Ответить
только я не понял от чего гибель там скорость понты и вообще..странно
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16.09.2020 14:56 Ответить
При чем скорость? Один удар головой даже стоя об асфальт и уже достаточно, как люди не понимают элементарного (молчу уже про лжевирус)
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16.09.2020 15:44 Ответить
ямаха, скажу , это бешеная техника
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16.09.2020 16:19 Ответить
На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.
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16.09.2020 16:45 Ответить
Водитель мотоцикла 1989г.р. 23 года?
Автору пора в отпуск...
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16.09.2020 20:09 Ответить
 
 