Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику. ВИДЕО

В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси должен состояться Марш справедливости. Утром в столице Беларуси была замечена спец- и военная техника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграмм канал Белсат.



Военные грузовики ехали в районе площади Богушевича в Минске.

На проспекте Победителей были замечены водометы.

Силовики, военные грузовики и автобусы на площади Государственного флага.

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Также в центре беларуской столицы перекрыли площадь Независимости. Ее огородили металлическим забором.

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