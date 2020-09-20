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Новини Відео Революція в Білорусі
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Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку. ВIДЕО

У неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі має відбутися Марш справедливості. Вранці в столиці Білорусі була помічена спец- і військова техніка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм канал Белсат.

Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку 01
Військові вантажівки їхали в районі площі Богушевича в Мінську.

На проспекті Переможців були помічені водомети.

Силовики, військові вантажівки і автобуси на площі Державного прапора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська

Також в центрі білоруської столиці перекрили площу Незалежності. Її обгородили металевим парканом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

Білорусь (7940) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 7610
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20.09.2020 14:52
+11
Интересно, как долго беларусы будут позволять себя лупить?
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20.09.2020 14:42
+10
Говорят индусы так Британию дожали. Лет 300 надо.
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20.09.2020 14:45
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Krychek



Горе-вояки снова прут колючку с утра в Минск. Каждое воскресенье проволока путешествует. Ну не .банутые ли?

Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 9577
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20.09.2020 14:40 Відповісти
Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 7610
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20.09.2020 14:52 Відповісти
но не сейчас...думаю года через два.когда беларусы дозреют,а ***** еще ослабнет
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20.09.2020 14:54 Відповісти
Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 5625
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20.09.2020 14:55 Відповісти
А зараз ми повинні з них знущатися і зневажати ?!
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20.09.2020 15:03 Відповісти
десь бачив шоб я з беларусів знущався? лише стриманий оптімізм
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20.09.2020 15:16 Відповісти
-Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують війська і спецтехніку.

-Якщо "король" не погоджується добровільно злізти з трона, то безкровна революція НЕ МОЖЛИВА в принципі!

- А "курка" заявила: Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська.

Вона - новітній "піп Гапон", чи "іван сусанін"?

-Не зрозуміло тоді а чого ця " куряча опозиціонерка" тоді

має проти Лукашенка? Він же ж особисто сам нікого не б'є і не калічить ... так само, як і Путін - нікого ніколи сам не лупить,
Він просто дає грошей і наказує Лукашенку, як і своїм головорізам лупити, вбивати, калічити...

-Сябри не втямили: якщо "король" не погоджується добровільно злізти з трону, то його мають стягти з нього.

Тобто, безкровна революція НЕМОЖЛИВА в принципі, якщо оточення "короля", для уникнення кровопролиття - саме не укокошить тирана і тим самим - собі збереже право непогано пожити при новому...!

Заходу не слід більше надавати їй трибуну для проповідей єресі... Всім же ж і так розуміло, що її висунення в президенти було криком відчаю і безвиході в білорусів, а не усвідомленою необхідністю, чи потребою мати саме такого президента.
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20.09.2020 17:29 Відповісти
Интересно, как долго беларусы будут позволять себя лупить?
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20.09.2020 14:42 Відповісти
Говорят индусы так Британию дожали. Лет 300 надо.
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20.09.2020 14:45 Відповісти
Не совсем так, там еще целая серия восстаний была.
Может если лука начнет привязывать протестующих к жерлам орудий, это будет стимулом?
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20.09.2020 14:49 Відповісти
О, то Україні ще потрібно 270 років...
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20.09.2020 15:28 Відповісти
Вони не дозволяють, вони кайф отримують. Інакше цій мутоті ніякого пояснення не знайти. Якби хоч ціль якась була. А то мутять і мутять, так і ********** війська нам на кордон примутять.
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20.09.2020 14:46 Відповісти
Им пох, они мазохисты, пытаются поменють одну ************* власть, на другую тапкую же *************.
Их баб бьют, а мужики это на видео снимают...
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20.09.2020 14:47 Відповісти
А шахтЬОри в Білорусії є?
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20.09.2020 14:46 Відповісти
Октябрьская площадь (т.е. Кастричная)... Да! Мозги у беларусов затуманены, как октябрьское утро! Поэтому вяло так протестуют против комунобульбоноида и российской экспансии.
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20.09.2020 14:48 Відповісти
Ану, налєтай лахтинські, з совкохохлами !
Кілля Азіров згоден з вами на всі 100% !


«Экс-премьер Украины Николай Азаров:
Что ждет Белоруссию, если победит революция? Будет бедная, злобная, антироссийская страна.
Запад готовил белорусам судьбу «второй Украины» через 2-3 года, но все пошло быстрее. Об этом спецкору kp.ru Александру Коцу рассказал бывший глава правительства Украины.
https://www.crimea.kp.ru/daily/217184.5/4290242/
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20.09.2020 14:48 Відповісти
Кстати Коля Бимба тут не прав. Антиросийской Беларусь не будет там ваты больше чем в Домвабве!
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20.09.2020 14:50 Відповісти
Так це Білорусь вбиває наших солдат в Домбаве?
А нє пєрєєл лі ти товаріщь рибного супу?
Ти про Жизнєвського чув?
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20.09.2020 15:01 Відповісти
Я уверен что белорусской ваты в рядах обдроченцев хватает! А в чем пренципиальное отличие Лукашенко от Тихановской? Может Тихановская хочет в ЕС и НАТО? Или беларусы хотят в ЕС и НАТО?
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20.09.2020 15:09 Відповісти
У тому, що на Лукашенка у Путіна гори компромату, у нього руки по лікті в крові від знищених за 26 років опозиціонерів. Тому він МАРІОНЕТКА Путіна, і зробить все, що накаже Путін.
Він на кукані у Путіна, та ще й буде невиїздним у Європу.
У Тихановської цього нема.
Країни Балтії і Європа її підтримують.
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20.09.2020 15:15 Відповісти
Европа поддерживает Тихановскую потому что её выбрал народ. Но разницы между Тихановской и Лукашенко я не вижу! Это разница между Путиным и Медведевым или между Бойко и Медвейчуком!
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20.09.2020 15:45 Відповісти
Контрольний.
За кого Ви голосували 21.04. 2019 ?
(«не голосував», по факту, це у кінцевому результаті, на користь переможця).
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20.09.2020 17:41 Відповісти
Я никогда и не скрывал что голосовал за Порошенко!
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20.09.2020 18:23 Відповісти
Но прав он в том что в случае изгнания Лукашенка ничего хорошего Беларусь не ждет. Будут продавать одну бульбу. Западу их заводы не нужны... они хотят свою продукцию туда толкать, а Китаю продавать запретят.
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20.09.2020 16:07 Відповісти
Просто смотрю ради спортивного интереса. Оба соперника как порноактрисы готовы принять от россии и спереди и сзади как и наш Зеленский но Зеленского останавливает активная и думающая часть Украинского общества!
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20.09.2020 14:49 Відповісти
Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 4249
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20.09.2020 14:49 Відповісти
Шо *****, шо Лука без ОМОНа и танков с БТРами - ОБОСЦАННЫЕ ТРЯПКИ.
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20.09.2020 14:50 Відповісти
УЛИЦЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПУСТЫЕ!! ВО НАШУГАЛ НАРОД!
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20.09.2020 14:53 Відповісти
Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику - Цензор.НЕТ 183
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20.09.2020 14:55 Відповісти
"ВОЛЯ або СМЕРТЬ!"Цей девіз звучить ТІЛЬКИ Українською!!!
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20.09.2020 15:13 Відповісти
Власть должна до ужаса
Бояться свой народ.
Всё сейчас неправильно,
Всё наоборот.
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20.09.2020 15:00 Відповісти
Де це так?
В США, Канаді, Германії, Великій Британії, Італії... ?
Ах, в КНДР, ДНР і ЛНР !
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20.09.2020 15:23 Відповісти
Наркоман что-ли?
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20.09.2020 15:28 Відповісти
Шукаєш своїх ?
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20.09.2020 15:30 Відповісти
Свои все дома. А ты своих поищи в расии и их слугах.
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20.09.2020 15:32 Відповісти
То як, «власть до ужаса боиться свой народ», в США, Канаді, Германії, Великій Британії, Італії ?
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20.09.2020 15:35 Відповісти
Какова цель всего этого действа?Я имею ввиду для Сябров?Я понимаю,выгоду кацапов,я понимаю выгоду Луки,но я не понимаю в чём выгода простых Сябров?Ну побьют вас в очередной раз(даже не вас,а ваших баб),И? Что поменяется? Ну хотя-бы в вашей жизни?
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20.09.2020 15:03 Відповісти
Ну не розумієш, змирись.
Значить це вище твого розуміння.
Переключись на те, що розумієш.
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20.09.2020 15:07 Відповісти
Мирюсь,стараюсь,но шось раздражатись на Сябров починаю
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20.09.2020 15:11 Відповісти
Вони тобі шо, в борщ насрали ?
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20.09.2020 15:16 Відповісти
Ні,але розумієш...У нас з ними кордон(який від мене десь 100-120 км,і мені "не похєр" чим все це скінчиться...
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20.09.2020 15:22 Відповісти
Умовою підтримки Путіним залишення Лукашенка при владі, є де-факто перехід Бєларусі під Россію.
Ну, це тебе не хвилює.
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20.09.2020 15:33 Відповісти
А що Барбарико про це каже?Або Тіхановська?Доречі,що там з її чоловіком?Голодує,б'ють мабуть?
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20.09.2020 15:45 Відповісти
Там варіанти.
А з Лукою, БЕЗ.
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20.09.2020 17:45 Відповісти
Родичи говорят что такое только в столице...Остальная страна работает.
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20.09.2020 15:14 Відповісти
А,ну тоді ясно...Сумно...
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20.09.2020 15:18 Відповісти
а може лучше провести марш равенства во главе с лукашенкой?
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20.09.2020 15:06 Відповісти
Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку - Цензор.НЕТ 2017
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20.09.2020 15:21 Відповісти
Якщо "король" не погоджується добровільно злізти з трона, то безкровна революція НЕ МОЖЛИВА в принципі!
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20.09.2020 15:21 Відповісти
Шило на Мило.
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20.09.2020 15:25 Відповісти
Эх бацюня теперь сам. Коля в школе.
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20.09.2020 15:29 Відповісти
В московской школе. В туфлях, перчатках и под колпаком!
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20.09.2020 15:44 Відповісти
Сябры -бесхребетные !!!!!
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20.09.2020 15:47 Відповісти
Максимум, шо эти ходоки себе выходят, так это инфляцию, дефолт и харчи по карточкам...
...уже банки потребительских кредитов не дают и на границе с Польшей, даже пачку кофе таможня конфискует...
А тягачики на беларуских номерах, таскают из Бундеса фуры с российскими номерами -- причём, гораздо активней, чем раньше.
Протестантам сейчас власть дай, так они сами себя угробят, раз в 10 быстрей, чем Лука из литвинов селекционировал белоруссов...

...хождение по мухам, короче... -- а не за котлетами...*)
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20.09.2020 15:50 Відповісти
Только они этого не понимают... думают что раз они все за правое дело ходят то значит они и есть правы. Потом из среды оппозиционеров вверх полезут самые ушлые, начнется политическая борьба которой обязательно воспользуется и Россия и Запад. Белорусы там однозначно в проигрыше останутся.
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20.09.2020 16:11 Відповісти
Вор должен сидеть!
Глупо так рассуждать. Как бы "не было бы хуже пусть старый 26-летний перец пукает и дальше", надо смириться что твой голос украли и вор во главе государства. То ест вор Лукашенко сфальсифицировав выборы по вашему лучше? Жаль если люди так думают!

Поэтому. Вообще то, хоть и простецки но сказано "Вор должен сидеть!"
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20.09.2020 16:57 Відповісти
Я согласен с вами что вор должен сидеть и все такое. Этот колхозник никогда не вызывал у меня симпатий. Но и народ тоже не вызывает. В данной ситуации народ однозначно проиграет. Как только они прогоняют Лукашенка их сразу наклоняет либо Запад либо Россия. И не нужно строить иллюзии по поводу того что лучше уж Запад, у Запада свои чисто политические и экономические интересы. Они не будут помогать беларусам. Им лишь бы оторвать Беларусь от России т.к. это ближайшие союзники России. Кому симпатичнее Запад а кому Россия это субьективно все. Но то что лучше беларусы жить не станут это вы ещё помянете мои слова.
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21.09.2020 10:06 Відповісти
Лука обманщик.

Дело не в том кто выиграет, какой путь изберет и как жить будет. Самое главное в справедливости. Правда! Вот в чем вопрос. Спрошу, зачем проводить выборы с участием людей? Зачем, если один член, главные среди власти может игнорировать выбор людей и присвоить себе право править 26 лет, а потом еще 6 лет и еще 6 лет. Зачем этот фарс - вборы Президента? Тогда надо так и сказать : - этот перец будет навечно!
Поэтому. На самом деле на президенских выборах в Белоруссии господин Лукашенко проиграл. И это доказывают тысячи вышедшие на улицу. Лукашенко вор. Даже будучи мне Лука симпатичен я не могу принять ложь! Лука сфальсифицировал выборы. Лука обманщик. Другие доводы, в том числе что другое будет хуже я расцениваю как обман, замыливание и потурание лжи. Ложь это очень плохо. Ложь - это сатана? Правда - это Бог!.
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21.09.2020 22:06 Відповісти
Лука не больший обманщик чем остальные политики. Сколько на самом деле проголосовало за него и за Тихановскую я не знаю даже приблизительно. Сколько тысяч людей вышло против него в Минске мне ни о чем не говорит... думаю разберутся как нибудь без нас с Вами. Я знаю что многие люди его поддерживают (есть родственники и знакомые в Беларуси). А по поводу ложь, сатана, Бог, так это все диалектика... здесь все можно повернуть кому как больше нравится, лишь бы были мощные мозги.
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22.09.2020 10:07 Відповісти
Ну так это вроде ваши ватники любят говорить "вор должен сидеть" Ну так чего ж Лука своровал голоса избирателей значит вор! И что ж вы его защищаете? Ааааа, потому что он пресмыкается перед путлером?
Значит. Если вор ползает перед путлером он может и дальше править.
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20.09.2020 17:10 Відповісти
Дело там надолго пошло. Может и к лучшему. Иди знай. Но чем больше и стабильно будут выходить люди---тем сильней шататся трон. Но не упадёт конечно. Он не легетимен по морали, жизни. сути. Он стал жалок в действиях. А мы в Украине услыхав его последние высеры в нашу сторону, убедились окончательно, кем было это всегда чмо. Хана пришла председателю радгоспа----делает вид что не так, но понял давно. как там говорил Паниковский: *Вы жалкая и ничтожная личность....*.
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20.09.2020 15:51 Відповісти
Правитель легитимен если он контролирует армию, силовиков и большую часть населения это устраивает. Ни один политик не говорит что Путин нелегитимен, хотя все понимают что выборы там такая же фикция как и в Беларуси.
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20.09.2020 16:14 Відповісти
Сравним.
Да. Никто не скажет, что путлер не легитимный, если этого не говорит народ.
Смотри белорусы четко, конкретно заявили (между прочим своим благополучием, здоровьем и жизнью!) что Лукашенко нелегетимен и что выборы сфальсифицированы. А вот в Рашке люди молчат. И в этом проблема. Ни один политик поэтому не скажет что путлер вор (хотя все это знают).
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20.09.2020 17:03 Відповісти
воспользуется и Россия и Запад
Совка видно издалека... -- особенно со стороны Запада...*)
Что бы в Беларуси что-то получилось, это что-то должно быть изначально национальным, прозападным и антироссийским.
То есть, на территории Беларуси должна организоваться подпольная боевая политическая партия. С чёткой политической программой смены коммуняцкой власти на демократическую и предварительными экономическими планами после победы.
Эта партия должна, в первую очередь, отказаться от всего пророссийского, в том числе и от "Тихановщины".
И долго и упорно, просуществовать, хотя бы лет 5. Пока не соберёт, воспитает и объединит в себе достаточное количество новых, опытных и сильных национальных политических деятелей и воинов!
И тут, только помощь с Запада поможет... -- во всех смыслах.
Но это врядли произойдёт... ...по крайней мере, пока Луку из России не поменяют....а добровольно ходить на бессмысленные экзекуции, это бред...
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20.09.2020 17:12 Відповісти
Заявить противникам режима в Беларуси четко о разрыве с Россией - равнозначно в тот же день введеннию РФией своих войск в Беларусь. Сначала нужно добиться смены власти, а потом определять свой новый курс.
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20.09.2020 18:43 Відповісти
...ну, попробуй поменять свою жинку на более молодую без разрыва... ...без тщательной подготовки, длительной конспирации, упорной борьбы и новой кандидатки... *)
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20.09.2020 19:16 Відповісти
Кстати -- "твою" версию смены власти, мы как раз сейчас и наблюдаем... -- и Луку не скинут, и ***** не введёт... Всё, как ты заказывал...*)
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20.09.2020 19:28 Відповісти
Да, я совок. Не горжусь этим. Но имею право на своё мнение. По поводу подпольной боевой политической партии. Имеют полное право организоваться! А власть и остальная часть народа которая поддерживает власть соответственно имеет право их уничтожать. Кто победит тот и будет прав. Победит подполье - обьявят правящую верхушку бандитами. Победит правящая партия обьявят подпольщиков бандитами... Так всегда и везде.
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21.09.2020 10:11 Відповісти
Белорусы сильные духом!
Стало ясно что Лукашенко вор. Он сфальсифицировал выборы Лукашенко не президент..
А расправа над людьми это уже серьезные преступления бывшего президента .
Пока он себя не опозорил ему надо быстро покинуть Белорусь. Иначе позор будет умножаться. Уже Лукашенко не сможет как прежде обманывать людей.
Я за народ. Люди действительно терпеливые, но этому пришел конец.
Поэтому. Теперь Луке не отмыться от позора. Он унижен и оскорблен. (И поделом, хотя мне немного и жаль)
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20.09.2020 16:51 Відповісти
Нужны какие то действия
А хороводы можно водить до бесконечности
Вон в Хабаровске более 70дней ходят.И что?Путин и не чешеться,правит страной,как правил.А вы еще год ходите,пока не надоест.
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20.09.2020 17:12 Відповісти
Их призывают и Лука и Тихановская-не переходить красные линии.Хотя сам Лука их перешел,но вы-не переходите,главное,ходите стройными рядами, с цаетами и шариками,можно с блестками,как вчера,песни пойте.И Тихоновская радуеться,что они "не переходят красные линии"
Молодцы,Лука доволен.Хороводьте на здоровье.
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20.09.2020 17:17 Відповісти
Президент ОМОНа и военных грузовиков тратит деньги *****
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20.09.2020 17:42 Відповісти
РУССО _ФАШИСТЕН во всей красе!!! НАТЕ - ЖРИТЕ!!!
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20.09.2020 18:05 Відповісти
А точно беларусы,не индусы! Ведь в индии гласит ихняя мудрость-если в позе лотоса долго сидеть,то рано или поздно река пронесет мимо труп твоего врага!
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20.09.2020 18:13 Відповісти
Почему у Лукашенко министром внутренних дел осетин Караев ? А ответ найти просто. Осетины по своей натуре на протяжении двух столетий являются верными псами Российской империи в разных ее проявлениях: - СССР и РФия -преемники империи. Из осетин власть набирала охранников и надзирателей в тюрьмы и концлагеря. Эти цепные псы были жестокие исполнители и палачи, в 90% случаев начальниками тюрем и концлагерей в СССР были осетины и евреи. Для постоянного снабжения верными псами сталинского режима и режима НКВД-КГБ в столице Осетии было создано училище для подготовки таких кадров и это училище функкционирует по сей день. Образование при подборе в училище роли не играло - чем меньше образован , тем легше из дикаря сделать верного исполнителя.
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20.09.2020 18:38 Відповісти
а Кадыров и кадыровцы? тоже верные и жестокие псы.
а сам Лука- не цыган, а чеченец по отцу.
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20.09.2020 21:21 Відповісти
 
 