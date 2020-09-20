Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку. ВIДЕО

У неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі має відбутися Марш справедливості. Вранці в столиці Білорусі була помічена спец- і військова техніка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм канал Белсат.



Військові вантажівки їхали в районі площі Богушевича в Мінську.

На проспекті Переможців були помічені водомети.

Силовики, військові вантажівки і автобуси на площі Державного прапора.

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Також в центрі білоруської столиці перекрили площу Незалежності. Її обгородили металевим парканом.

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