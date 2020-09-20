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Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку. ВIДЕО
У неділю, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі має відбутися Марш справедливості. Вранці в столиці Білорусі була помічена спец- і військова техніка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм канал Белсат.
Військові вантажівки їхали в районі площі Богушевича в Мінську.
На проспекті Переможців були помічені водомети.
Силовики, військові вантажівки і автобуси на площі Державного прапора.
Також в центрі білоруської столиці перекрили площу Незалежності. Її обгородили металевим парканом.
Топ коментарі
+12 Топ Ган
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+11 mrSmith
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+10 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.09.2020 14:45
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Krychek
Горе-вояки снова прут колючку с утра в Минск. Каждое воскресенье проволока путешествует. Ну не .банутые ли?
-Якщо "король" не погоджується добровільно злізти з трона, то безкровна революція НЕ МОЖЛИВА в принципі!
- А "курка" заявила: Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська.
Вона - новітній "піп Гапон", чи "іван сусанін"?
-Не зрозуміло тоді а чого ця " куряча опозиціонерка" тоді
має проти Лукашенка? Він же ж особисто сам нікого не б'є і не калічить ... так само, як і Путін - нікого ніколи сам не лупить,
Він просто дає грошей і наказує Лукашенку, як і своїм головорізам лупити, вбивати, калічити...
-Сябри не втямили: якщо "король" не погоджується добровільно злізти з трону, то його мають стягти з нього.
Тобто, безкровна революція НЕМОЖЛИВА в принципі, якщо оточення "короля", для уникнення кровопролиття - саме не укокошить тирана і тим самим - собі збереже право непогано пожити при новому...!
Заходу не слід більше надавати їй трибуну для проповідей єресі... Всім же ж і так розуміло, що її висунення в президенти було криком відчаю і безвиході в білорусів, а не усвідомленою необхідністю, чи потребою мати саме такого президента.
Может если лука начнет привязывать протестующих к жерлам орудий, это будет стимулом?
Их баб бьют, а мужики это на видео снимают...
Кілля Азіров згоден з вами на всі 100% !
«Экс-премьер Украины Николай Азаров:
Что ждет Белоруссию, если победит революция? Будет бедная, злобная, антироссийская страна.
Запад готовил белорусам судьбу «второй Украины» через 2-3 года, но все пошло быстрее. Об этом спецкору kp.ru Александру Коцу рассказал бывший глава правительства Украины.
https://www.crimea.kp.ru/daily/217184.5/4290242/
А нє пєрєєл лі ти товаріщь рибного супу?
Ти про Жизнєвського чув?
Він на кукані у Путіна, та ще й буде невиїздним у Європу.
У Тихановської цього нема.
Країни Балтії і Європа її підтримують.
За кого Ви голосували 21.04. 2019 ?
(«не голосував», по факту, це у кінцевому результаті, на користь переможця).
Бояться свой народ.
Всё сейчас неправильно,
Всё наоборот.
В США, Канаді, Германії, Великій Британії, Італії... ?
Ах, в КНДР, ДНР і ЛНР !
Значить це вище твого розуміння.
Переключись на те, що розумієш.
Ну, це тебе не хвилює.
А з Лукою, БЕЗ.
...уже банки потребительских кредитов не дают и на границе с Польшей, даже пачку кофе таможня конфискует...
А тягачики на беларуских номерах, таскают из Бундеса фуры с российскими номерами -- причём, гораздо активней, чем раньше.
Протестантам сейчас власть дай, так они сами себя угробят, раз в 10 быстрей, чем Лука из литвинов селекционировал белоруссов...
...хождение по мухам, короче... -- а не за котлетами...*)
Глупо так рассуждать. Как бы "не было бы хуже пусть старый 26-летний перец пукает и дальше", надо смириться что твой голос украли и вор во главе государства. То ест вор Лукашенко сфальсифицировав выборы по вашему лучше? Жаль если люди так думают!
Поэтому. Вообще то, хоть и простецки но сказано "Вор должен сидеть!"
Дело не в том кто выиграет, какой путь изберет и как жить будет. Самое главное в справедливости. Правда! Вот в чем вопрос. Спрошу, зачем проводить выборы с участием людей? Зачем, если один член, главные среди власти может игнорировать выбор людей и присвоить себе право править 26 лет, а потом еще 6 лет и еще 6 лет. Зачем этот фарс - вборы Президента? Тогда надо так и сказать : - этот перец будет навечно!
Поэтому. На самом деле на президенских выборах в Белоруссии господин Лукашенко проиграл. И это доказывают тысячи вышедшие на улицу. Лукашенко вор. Даже будучи мне Лука симпатичен я не могу принять ложь! Лука сфальсифицировал выборы. Лука обманщик. Другие доводы, в том числе что другое будет хуже я расцениваю как обман, замыливание и потурание лжи. Ложь это очень плохо. Ложь - это сатана? Правда - это Бог!.
Значит. Если вор ползает перед путлером он может и дальше править.
Да. Никто не скажет, что путлер не легитимный, если этого не говорит народ.
Смотри белорусы четко, конкретно заявили (между прочим своим благополучием, здоровьем и жизнью!) что Лукашенко нелегетимен и что выборы сфальсифицированы. А вот в Рашке люди молчат. И в этом проблема. Ни один политик поэтому не скажет что путлер вор (хотя все это знают).
Совка видно издалека... -- особенно со стороны Запада...*)
Что бы в Беларуси что-то получилось, это что-то должно быть изначально национальным, прозападным и антироссийским.
То есть, на территории Беларуси должна организоваться подпольная боевая политическая партия. С чёткой политической программой смены коммуняцкой власти на демократическую и предварительными экономическими планами после победы.
Эта партия должна, в первую очередь, отказаться от всего пророссийского, в том числе и от "Тихановщины".
И долго и упорно, просуществовать, хотя бы лет 5. Пока не соберёт, воспитает и объединит в себе достаточное количество новых, опытных и сильных национальных политических деятелей и воинов!
И тут, только помощь с Запада поможет... -- во всех смыслах.
Но это врядли произойдёт... ...по крайней мере, пока Луку из России не поменяют....а добровольно ходить на бессмысленные экзекуции, это бред...
Стало ясно что Лукашенко вор. Он сфальсифицировал выборы Лукашенко не президент..
А расправа над людьми это уже серьезные преступления бывшего президента .
Пока он себя не опозорил ему надо быстро покинуть Белорусь. Иначе позор будет умножаться. Уже Лукашенко не сможет как прежде обманывать людей.
Я за народ. Люди действительно терпеливые, но этому пришел конец.
Поэтому. Теперь Луке не отмыться от позора. Он унижен и оскорблен. (И поделом, хотя мне немного и жаль)
А хороводы можно водить до бесконечности
Вон в Хабаровске более 70дней ходят.И что?Путин и не чешеться,правит страной,как правил.А вы еще год ходите,пока не надоест.
Молодцы,Лука доволен.Хороводьте на здоровье.
а сам Лука- не цыган, а чеченец по отцу.