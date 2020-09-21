Рискованный поступок: белорус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО

Солдаты Внутренних войск Беларуси перемещались бегом, за ними некоторое время бежал парень с бело-красно-белым флагом.

Видео прислал Белсату читатель, передает Цензор.НЕТ.

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Позже редакции прислали коллаж с другим снимком, напоминая о событиях 2010 года. Напомним, 10 лет назад в Беларуси протестовали против результатов выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. Протестующие требовали выборов без этого кандидата. Митинг жестко разогнали.

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