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Рискованный поступок: белорус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО
Солдаты Внутренних войск Беларуси перемещались бегом, за ними некоторое время бежал парень с бело-красно-белым флагом.
Видео прислал Белсату читатель, передает Цензор.НЕТ.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Позже редакции прислали коллаж с другим снимком, напоминая о событиях 2010 года. Напомним, 10 лет назад в Беларуси протестовали против результатов выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. Протестующие требовали выборов без этого кандидата. Митинг жестко разогнали.
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+18 NonCFist
показать весь комментарий21.09.2020 00:39
+17 Dima L
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+11 Герхард
показать весь комментарий21.09.2020 01:54
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А в итоге именно они похерили абсолютно все, ради чего люди боролись, рисковали и гибли с 2013-го по 2019-й.
"Штыками можно сделать всё что угодно; только нельзя на них сидеть." Наполеон I Бонапарт.
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И этим другим ломом может быть не только дубина или коктейль молотова в руках.
Вчера в интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста, а позавчера - данные тысячи силовиков по всей Беларуси.
Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД.
Они готовы уволиться.
Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам, уволившимся из МВД, вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала «Дождь», что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования первую тысячу фамилий сотрудников МВД. В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
https://youtu.be/K2UdqCirJQ8
То же самое делают по всему миру в частности в ЕС. Например, во Франции с "желтыми желетами", в Польше и др странах.
Возможно нужно внести предложение в ООН, чтоб протесты проходили беспрепятственно, а демонстранты пусть делают что хотят.