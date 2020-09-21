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Рискованный поступок: белорус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками. ВИДЕО

Солдаты Внутренних войск Беларуси перемещались бегом, за ними некоторое время бежал парень с бело-красно-белым флагом.

Видео прислал Белсату читатель, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже редакции прислали коллаж с другим снимком, напоминая о событиях 2010 года. Напомним, 10 лет назад в Беларуси протестовали против результатов выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. Протестующие требовали выборов без этого кандидата. Митинг жестко разогнали.

Рискованный поступок: белорус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками 01

Также смотрите: В белорусском Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности. ВИДЕО

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Беларусь (7901) протест (5858)


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Топ комментарии
+18
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 2902
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 7160
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21.09.2020 00:39
+17
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 9272
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21.09.2020 00:50
+11
Найдите на фотографиях зеленые 73%.

А в итоге именно они похерили абсолютно все, ради чего люди боролись, рисковали и гибли с 2013-го по 2019-й.
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21.09.2020 01:54
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21.09.2020 00:35 Ответить
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 2902
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 7160
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21.09.2020 00:39 Ответить
Найдите на фотографиях зеленые 73%.

А в итоге именно они похерили абсолютно все, ради чего люди боролись, рисковали и гибли с 2013-го по 2019-й.
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21.09.2020 01:54 Ответить
Лучше ответь почему 73% людей, в том числе те которые не симпатизируют зеле, не проголосовали за порошенка. Нет, не отвечай, я и так знаю что ты ответишь.
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21.09.2020 10:24 Ответить
Тому що такі ж барани тупорилі , як і ти
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21.09.2020 10:45 Ответить
Храни тебя Бог!
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21.09.2020 16:45 Ответить
Потому же, почему не могут подняться с нижнего уровня пирамиды Маслоу - мозгой не вышли.
Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками - Цензор.НЕТ 3669
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21.09.2020 11:00 Ответить
Лишь вы такие умные аж страх!!!! За шесть лет до вас так ничего и не дошло. А вот до нас дошло что порох - ошибка! Зеля - ошибка. Но выбирая между зелей и порохом тогда была надежда.
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21.09.2020 16:44 Ответить
Ничего до вас не дошло и не дойдет. Поэтому вы при всех режимах и при любых президентах будете в жопе.
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21.09.2020 18:07 Ответить
А может мозгой не вышли 27%? С точки зрения логики мы все мозгой не вышли, вчера мне тут доказывали что шахтеры такие-сякие, недостойные повышения зарплаты и т.д. и т.п... А некоторые ментов за людей не считаю., некоторые русскоязычных граждан а некоторые бандеровцев... и никто не напрягает мозги чтобы смотреть на конкретно взятого человека! Так что достойны мы украинцы и обманщика Пороха и бестолкового Зеленского. А Ваши оскорбления лишь говорят о вашей невежественности.
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21.09.2020 16:56 Ответить
Просто посмотри на пирамиду и оцени, что на первом месте у тебя по удовлетворению потребностей, идиот зеленый.
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21.09.2020 18:05 Ответить
Храни тебя Бог!
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21.09.2020 18:08 Ответить
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 9272
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21.09.2020 00:50 Ответить
Дебильный и глупый поступок...
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21.09.2020 00:45 Ответить
Луке недолго осталось. На штыках долго не усидишь. Как когда-то говорили-на ваши револьверы у нас свои найдутся- касается всех диктаторов-им -смерть,если не успеют вовремя сдрыснуть .Давайте,Вовики,думайте куда,пока не поздно. А заодно нашого Зелю с собой прихватите. В роли шута горохового. Чтобы не скучно было.
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21.09.2020 00:53 Ответить
Мантры либерастов. На штыках можно сидеть сколько угодно долго. Вон Ын сидит и не чухается, уже 3 поколения сменилось. Мадуро, и пр.
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21.09.2020 00:59 Ответить
промазал ты - это мнение лучшего специалиста по войне и подавлению революций.

"Штыками можно сделать всё что угодно; только нельзя на них сидеть." Наполеон I Бонапарт.
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21.09.2020 01:04 Ответить
Династия Ынов, а также правители Китая ржут с неудачника Наполеона.
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21.09.2020 01:06 Ответить
баран ты упоротый. они сидят на лжи, раздаче привилегий и постоянных уступках своему окружению. до поры. в случае ына - решает внешняя помощь. это прыщик кому-то очень нужен.
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21.09.2020 01:13 Ответить
т.е. хочешь сказать, что в данном случае нет этой самой внешней помощи? а по моему и помощник даже тот же самый, что свЫну помогает.
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21.09.2020 09:01 Ответить
Девочки не ссорьтесь! Наполеон конечно был великий полководец и политик, но то что на штыках можно сидеть сколько угодно долго - это факт. Все зависит от разных условий. И ментальность народа, и внешняя помощь, и собственная мудрость и ум того в чьих руках эти штыки.
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21.09.2020 10:28 Ответить
куда Наполеону до тебя - это же ты Империю создал и на штыках сидишь. или еще нет?
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21.09.2020 10:32 Ответить
Читайте пожалуйста повнимательнее. Я очень уважительно отношусь к персоне Наполеона Великого. Я написал что Наполеон великий политик и полководец. Но я согласен с https://censor.net/ru/user/473020 в том что на штыках можно сидеть сколько угодно долго. Примеров тому масса.
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21.09.2020 10:37 Ответить
Читайте пожалуйста повнимательнее. История Рима и Османской империи в помощь.
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21.09.2020 10:52 Ответить
Если смотреть от сотворения Земли то можно придти к выводу что все государства как большие организмы рано или поздно гибнут... поэтому штыки или их отсутствие здесь не причем. Посмотрим где лет через 500 или 1000 будут США, Россия, Франция (Хотя Китай...) Посмотрим это лишь оборот речи. Я и так знаю что большей части из этих стран либо не будет либо они сменят и территорию и название и может политическую форму правления - демократические страны на тоталитаризм а тоталитарные на демократию. Так что нужно не только читать но и думать и ещё понимать.
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21.09.2020 16:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UsnPSynyODQ
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21.09.2020 17:15 Ответить
Сема Сумской-северокорейцы-особо упоротый народ,достойный Книги Гиннеса. Хотя я не спорю- "население" Юга и Востока Украины еще посоревнуются с ними по своей упоростости. Как говорил незабвенный товарищ Бендер-"дети гор"-в нашем случае-дети даунбасских терриконов и т.п.
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21.09.2020 01:57 Ответить
Не надо смешивать всех жителей Юга и Востока Украины. Вы выставляете себя очень невежественным и повторяете тезисы российской пропаганды. На Юге и Востоке Украины живет очень разный народ... как собственно и на Западе .
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21.09.2020 10:40 Ответить
"На штыках долго не усидишь." - И как оно, когда тупо игнорируешь реальность? Реальность в зад не клюёт?
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 6939
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21.09.2020 01:02 Ответить
В таких случаях должен сзади пристроится армян-говномес...
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21.09.2020 08:26 Ответить
Он усидит ровно столько, сколько будет выгодно РФ. ***** руками лукашенко и его силовиков зачистит всех активных и не согласных, а затем сыграет роль "миротворца" и "спасет народ". Лукашенко в лучшем случае светит, не совсем добровольная но передача власти и окучивание картошки на пенсии, а в худшем испытание на себе новой версии "новичка"...
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21.09.2020 01:20 Ответить
Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. © Лесь
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21.09.2020 00:59 Ответить
Вах какой смэлый, стоило ОМОНовцу обернуться как направление движения сменилось на 180 градусов и даже ускорение появилось
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21.09.2020 01:00 Ответить
Не говори.
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21.09.2020 10:25 Ответить
Креативно. Вообще много, что креативного увидел у белорусов. Что говорит, что народ большой интеллектуал. Вопрос в другом, там по ту сторону- ломовая непрошибаемость. А как известно- "Против лома нет приёма, если нет другого лома!".
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21.09.2020 01:06 Ответить
... Против лома нет приёма, если нет другого лома!...
------------------------
И этим другим ломом может быть не только дубина или коктейль молотова в руках.
Вчера в интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста, а позавчера - данные тысячи силовиков по всей Беларуси.

Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД.

Они готовы уволиться.

Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам, уволившимся из МВД, вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала «Дождь», что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования первую тысячу фамилий сотрудников МВД. В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
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21.09.2020 11:18 Ответить
ОМОН пакует митинг сябров .Ну так,взгляд со стороны на митинги в диктаторских режимах.К сожалению именно так примерно это выглядит
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 46
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21.09.2020 01:18 Ответить
Потом этот же комбайн запаковал и волка.
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21.09.2020 01:28 Ответить
ПЕСНЯРЫ ИЗ М/Ф «НУ ПОГОДИ» ВМЕСТО ГИМНА БЕЛОРУССИИ

https://youtu.be/K2UdqCirJQ8
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21.09.2020 01:34 Ответить
Клас. Мусора в обладунках бігати швидко не можуть))
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21.09.2020 08:13 Ответить
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": https://censor.net/ru/video_news/3220337/na_marshah_solidarnosti_v_raznyh_gorodah_belarusi_siloviki_primenyayut_vodomety_slezotochivyyi_gaz_provodyat
То же самое делают по всему миру в частности в ЕС. Например, во Франции с "желтыми желетами", в Польше и др странах.
Возможно нужно внести предложение в ООН, чтоб протесты проходили беспрепятственно, а демонстранты пусть делают что хотят.
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21.09.2020 08:21 Ответить
сколько б не тыкала русовата картинок и видосиков как "жестокие европейские полицейские бьют демонстрантов" никогда на таких видосиках не видел ничего похожего на зверства беркутовцев и всяких омоновцев, всегда все в рамках закона
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21.09.2020 10:18 Ответить
Вам показывают только то что положено видеть.
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21.09.2020 11:08 Ответить
Надо брать пример с США, где во время недавних протестов черные демонстранты делали что хотели. Грабили магазины, а белых мусоров ставили на колени и заставляли извиняться. Вот это демократия!
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21.09.2020 08:26 Ответить
А у вас в паРаше слабо так?
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21.09.2020 09:08 Ответить
 
 