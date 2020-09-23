РУС
Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции против онлайн-сервисов, пропагандирующих российскую продукцию. ВИДЕО

В Кабмине предлагают ввести санкции против российских онлайн-сервисов.

Об этом во время заседания Кабмина заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru", - отметил Ткаченко.

Также министр предложил поручить Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующие предложения в установленном законодательством порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-ритейлер из РФ начнет продавать одежду в Украине. В частности в ассортименте магазина футболки с Путиным, набор для вышивания с Путиным и футболки Полиция России.

Кабмин (14095) россия (96910) санкции (11765) Ткаченко Александр (429)
Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции .- Изображает озабоченность вор государственного значения из кодлана Коломойского. Укравший Одесскую киностудию.
23.09.2020 15:57
А начинать нужно с запрета Ютуба!

Там и рашка-новости и сериалы ...
23.09.2020 15:57
так на козломордии их и не блокировали
23.09.2020 16:03
А тим часом, в мене чомусь vk та Яндекс розблоковані.
23.09.2020 15:51
так на козломордии их и не блокировали
23.09.2020 16:03
Я видалив давно яндекс та vk, але вони потім самі вилазять.
23.09.2020 16:13
М. Київ, провайдер - Proline. Додаю скріншот з вирубленим VPNом, спеціально для таких деб*лів як ти.
Ткаченко пропонує Кабміну запровадити санкції проти онлайн-сервісів, що пропагують російську продукцію - Цензор.НЕТ 7356
23.09.2020 16:15
Це yandex.ua, а не yandex.ru
23.09.2020 17:23
А воно автоматично на .ua домен перекидує, і раніше не працювало. Це я пам'ятаю, тому що один з ігрових аккаунтів на яндекс пошту був прив'язаний і потрібно було ВПН юзати щоб зайти. Також зараз vk працює i інтернет-магазин ozon.ru.
23.09.2020 18:38
Тепер вже й білоруську. Її теж давно вже пора було.
23.09.2020 15:54
А начинать нужно с запрета Ютуба!

Там и рашка-новости и сериалы ...
23.09.2020 15:57 Ответить
Ткаченко предлагает Кабмину ввести санкции .- Изображает озабоченность вор государственного значения из кодлана Коломойского. Укравший Одесскую киностудию.
23.09.2020 15:57 Ответить
Пане Ткаченко, при покупці в українських інтернет-магазинах пишу назву свого міста українською мовою і мене відшивають - "город не найден".
23.09.2020 16:09
Вперед, блокируйте Ютуб.
На сервисах типа ivi.ru российские фильмы никто не смотрит - там это платно. На них подписываются чтобы смотреть лицензированные западные фильмы.
Российские сетиалы и фильмы все смотрят бесплатно в Ютубе.
23.09.2020 16:15
Красава,я бы добавил лишение украинского гражданства всех тех,кто инвестировал украинские средства в российскую экономику,например кто строил там заводы и покупал в тольяттинском тазе машинокомплекты для продажи в Украине.
23.09.2020 16:40
 
 