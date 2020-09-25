Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

По меньшей мере 15 народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" после того, как попали в Верховную Раду, назначили своих родственников или родственников из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского своими помощниками. Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Статус помощника народного депутата открывает доступ к государственным учреждениям и властным кабинетам.

Как выяснили журналисты, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов Стефанчуков: Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука помогает депутату Данилу Гетманцеву, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу, нардепу Николаю Стефанчуку.

Народный депутат Людмила Буймистер назначила своим помощником на общественных началах своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василива помощницами стали их жены, тоже на общественных началах.

У Александра Санченко - помощник на общественных началах его отец. У нескольких нардепов помощниками были назначены братья: в частности, у Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кого я назначил из родственников?" - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Брат Копытина упоминался на сайте парламента также и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который возглавляет его брат-депутат - хотя в комментарии журналистам Игорь Копытин это отрицал, а через несколько дней сообщил, что уволил брата с должности помощника.

У Георгия Мазурашу помощником на общественных началах работает брат, с которым, как он говорит, "он крестил детей". В разговоре с журналистами он отметил: "Мы не решаем какие-то дела - в том контексте отрицательном, в котором у нас воспринимается кумовство".

Некоторые из родственников нардепов стали помощниками на постоянной основе, то есть получили зарплату и премии.

Так, супруг депутата Марины Никитиной, которого она назначила своим помощником в парламенте, получал зарплату из госбюджета в течение полугода.

Согласно документам из Верховной Рады, в общем вышло около 95 тыс. гривен. В марте 2020 г. Никитина попросила его уволить с этой должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО

После избрания депутатом Владимир Тимофийчук попросил назначить помощником своего родственника и установить для него заработную плату в 24 000 гривен. В НАПК выявили, что депутат "действовал в условиях реального конфликта интересов", теперь это дело рассматривается в Печерском района суде Киева.

Максим Березин также в первую неделю своей работы депутатом попросил назначить своему брату как помощнику зарплату в сумме 48 000 гривен. Впоследствии Березин это представление отозвал, а в комментарии журналистам заявил, что "быть помощником на общественных началах - не является нарушением закона".

Повышение зарплаты и назначение премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель.

Назначение родственников своими помощниками, говорится в расследовании "Схем", также противоречит предвыборным обещаниям кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что "кумовства не будет" и о его стране мечты - где основанием для назначения на должность становятся "ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования