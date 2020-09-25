РУС
5 305 53

Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

По меньшей мере 15 народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" после того, как попали в Верховную Раду, назначили своих родственников или родственников из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского своими помощниками. Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Статус помощника народного депутата открывает доступ к государственным учреждениям и властным кабинетам.

Как выяснили журналисты, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов Стефанчуков: Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука помогает депутату Данилу Гетманцеву, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу, нардепу Николаю Стефанчуку.

Народный депутат Людмила Буймистер назначила своим помощником на общественных началах своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василива помощницами стали их жены, тоже на общественных началах.

У Александра Санченко - помощник на общественных началах его отец. У нескольких нардепов помощниками были назначены братья: в частности, у Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина.

Нардепы Слуги народа обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что кумовства не будет, - Схемы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кого я назначил из родственников?" - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Брат Копытина упоминался на сайте парламента также и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который возглавляет его брат-депутат - хотя в комментарии журналистам Игорь Копытин это отрицал, а через несколько дней сообщил, что уволил брата с должности помощника.

У Георгия Мазурашу помощником на общественных началах работает брат, с которым, как он говорит, "он крестил детей". В разговоре с журналистами он отметил: "Мы не решаем какие-то дела - в том контексте отрицательном, в котором у нас воспринимается кумовство".

Некоторые из родственников нардепов стали помощниками на постоянной основе, то есть получили зарплату и премии.

Так, супруг депутата Марины Никитиной, которого она назначила своим помощником в парламенте, получал зарплату из госбюджета в течение полугода.

Нардепы Слуги народа обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что кумовства не будет, - Схемы 02

Согласно документам из Верховной Рады, в общем вышло около 95 тыс. гривен. В марте 2020 г. Никитина попросила его уволить с  этой должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО

После избрания депутатом Владимир Тимофийчук попросил назначить помощником своего родственника и установить для него заработную плату в 24 000 гривен. В НАПК выявили, что депутат "действовал в условиях реального конфликта интересов", теперь это дело рассматривается в Печерском района суде Киева.

Максим Березин также в первую неделю своей работы депутатом попросил назначить своему брату как помощнику зарплату в сумме 48 000 гривен. Впоследствии Березин это представление отозвал, а в комментарии журналистам заявил, что "быть помощником на общественных началах - не является нарушением закона".

Повышение зарплаты и назначение премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель.

Назначение родственников своими помощниками, говорится в расследовании "Схем", также противоречит предвыборным обещаниям кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что "кумовства не будет" и о его стране мечты - где основанием для назначения на должность становятся "ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования

депутат (3343) кумовство (35) помощник депутата (40) Слуга народа (2660)
Топ комментарии
+30
Нагадайте, коли сцикло правду казало?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:08 Ответить
+22
Только откуда у еврея-уклониста кумовья и армейские друзья?!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:16 Ответить
+21
" Я никому ничего не должен "
показать весь комментарий
25.09.2020 19:14 Ответить
Нагадайте, коли сцикло правду казало?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:08 Ответить
" Я никому ничего не должен "
показать весь комментарий
25.09.2020 19:14 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6923
показать весь комментарий
25.09.2020 19:16 Ответить
Він вже должен.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:19 Ответить
Ну, будемо об'єктивними- жодного кума чи армійського друга Зеленський ні на яку посаду не призначив....
показать весь комментарий
25.09.2020 19:09 Ответить
Только откуда у еврея-уклониста кумовья и армейские друзья?!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:16 Ответить
Это тот случай, когда категорично не согласна со схемами, их снова несет не в ту сторону. У любого человека в помощниках должен быть тот, кому он доверяет и в ком он уверен. Не думаю, что в свое время кто-то обвинял Кеннеди в том, что генеральным прокурором/министром юстиции был его родной брат, личным помощником друг детства, да и вообще многие при нем являлись родственниками и друзьями. Возможно, если бы не это, то итогом Карибского кризиса была бы тогда ядерная война. Оценивать надо не родство и знакомства, а нечто другое - личные качества.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:30 Ответить
Призначення Роберта Кеннеді Джоном Кеннеді на пост міністра юстиції, швидше виключення, тим більше, що обидва були активними і відомими політичними діячами у демократичній партії США ще до обрання Джона Кеннеді президентом.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:26 Ответить
Согласна, что это исключение, а не правило, но это не исключает тот факт, что ирландец, забыла его фамилию, был другом детства Кеннеди и его личным помощником. И таких вот родственников/друзей в близком круге политиков скорее правило, чем исключение. Это только у нас почему-то считают, что нормой должно быть, если в помощниках обязан быть заклятый враг.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:41 Ответить
Я не знаю, хто там був помічник у Кеннеді, але то було біля 60 років тому. Зараз у нашого президента КВК-ний помічник з 95 Кварталу Нахманович, який у політиці не бу ні дня, тільки гидоту придумував. Вони з Зеленським грошики на дурнях заробляли. Але це іще не все, тепер Нахманович і свого синка прилаштував помічником зеленого депутата. От на два фото, зліва помічник Нелоха (товариш по 95 Кварталу), справа син цього помічника, який є помічником зеленого депутата.
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 2309

Це вони на ваші податки знущаються з вас
показать весь комментарий
25.09.2020 21:17 Ответить
Я выше писала, что нужно судить не факты знакомства, а личные качества. Вот с этим у Нелоха - полный зашквар.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:26 Ответить
Можливо, Ви і праві для ідеальних умов і в суспільстві з високою політичною культурою. Але це не про нас, у всякому разі - поки не про нас, і тим більше не про СН. Так що прийдеться ставити штучний заслін, у який на жаль можуть попасти і достойні люди
показать весь комментарий
25.09.2020 21:58 Ответить
Нам не только политической, нам уже и обычной, бытовой культуры катастрофично не хватает..........
показать весь комментарий
25.09.2020 22:02 Ответить
На общественных началах это, насколько знаю, без зряплаты, не?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:10 Ответить
А зачем ім зарплати? Ані рєшают разлічниє вапроси і живут "за спасібо" в віде некрупно порезанной хрустящей бимагі с ліцамі мьортвих омеріканскіх прєзідєнтов.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Нет помощникам депутатов деньги платят!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Я же специально сказал-на общественных началах.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:20 Ответить
Скільки разів тобі пишу, читай уважно. Статус помічника нардеп - це не лише, як ты пишеш, "зряплата", але й купа приємних і корисних "ніштяків".Спеціально для тебе повтор:
"Статус помощника народного депутата открывает доступ к государственным учреждениям и властным кабинетам.Источник: https://censor.net/ru/v3221300
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Здрасьте, я от Кононенко номер два?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:21 Ответить
Та мені яка різниця, від кого ти і який за рахунком. Я просто вчергове переконався, шющо ти справжній зебіл, викристалізаваний. От випадкові зебіли вже визнали, що обравши у владу це зелене шапіто вони по вуха вляпалися у лайно. Але такі, як ти будуть до кінця доводити, що лайно - то не зовсім лайно, що пахне не лайном, а духами "Красная мацква".... От скажи, самому не гидко? ☺️ Тьху!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:36 Ответить
Да?Правда что ли?))
А что ты скажешь, когда до одного из ваших дошло то, о чём я говорю уже добрых полгода
https://censor.net/ru/news/3220755/bolee_200_nardepov_planiruyut_voyiti_v_novoe_mejfraktsionnoe_obedinenie_put_domoyi_na_moyi_vzglyad_eto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74695502
показать весь комментарий
25.09.2020 19:47 Ответить
Эволюция это единственное что осталось. Именно так, и никак иначе
показать весь комментарий
25.09.2020 19:49 Ответить
Еволюція? У лайні? Щоб еволюціонували від опариша до хоча б дощового черв'яка, треба визнати, що лайно - це лайно, а не ґрунт. Інакше ніяк. Нема без цього еволюції. 😊
показать весь комментарий
25.09.2020 19:54 Ответить
Именно так, эволюция, хош ни хош. Заметь, я тебя не агитирую, и уж тем паче-не агитировал его. Человек сам дошёл до таких мыслей. Поясню, вернее задам направляющий вопрос-а тот же червяк осознавал, что эволюционирует, тобто становится из более простой формы жизни-более сложной?Думаю нет. Так и мы, общество-суспільство, постепенно, через анал-табу, баба-да, корабельная сосна и так далее просто вынуждены эволюционировать. Иначе-как те динозавры: огромные мускулы и нулевая *****************, вымрем к чёр-то-вой матери.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:05 Ответить
Розумієш, твоє філософське "бла-бла-бла" начебто правильне. Коли його розглядпюати зараз окремо від твоєї писанини тут. Але коли цю філософію ********** людина, яка погіршення ситуації (це м'яко) вважає еволюцією? Еволюція - це рух вгору. Рух вниз - це деградація. Влада деградувала. І це ще півбіди. Біла - що вона продовжує це робити. І скоро з тобою тут зроблять те, що зробили з Франческа и, Лалалайками і іншими упоротими. Бо такі, як ти допомагають владі деградувати,захищаючи її виділення в криками "Божа роса". Тому, зелений скрєпоносцю "невідомо чого" кидай ці зелені скрєпи і робився об'єктивним блогером.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:19 Ответить
А как же, понимаю. Есть не только эволюция, но и деэволюция, есть отличный фильм Чудо-братья Марио, там это шикарно показано (особенно когда показывают в эпизодической роли Моджо Никсона, над которым подобное вытворяют). Эволюция подчиняется своим законам, во-первых-небыстро, во-вторых-параллельные ветки развития, большинство которых в итоге всё равно зайдёт в тупик. Ну не придумало прогресивное человечество ничего другого кроме трёх вариантов развития: революция, эволюция и третий, о котором не хочу говорить. Революция не достигла своих целей, третий путь не нравится никому (вообще никому). Значит остаётся?
показать весь комментарий
25.09.2020 20:28 Ответить
Чого ти заладив? Хіба ж я за 7 років на Цензорі хоч десь писав за революцію? Навпаки, почитай мої пости за всі ці роки. Я категорично за еволюційний шлях розвитку, як нацбезпечніший, найпередбачувпніший і найпродукиютивніший, до речі. Але те, що робить зараз зелена влада, за яку ти голосував - це не еволюція. Це не стагнації. Це контрреволюція. Чому відбуваються революції? Бо неуки у владі не хочуть чути і бачити об'єктивну реальність і не шукають порозуміння не те що з опозицією, але й навіть своїми симпатиками. І це викликає революцію. Революція - це соціальний, чи націонпювльеий вибух, коли одна частина, як правило та, що керує і володіє ресурсвюами, не ділиться ними з іншими. Це створю напругу і дисбаланс. І тоді стається вибух. Ото обрана тобою зелена влада впевнено веде країну до такого вибуху. І ти цьому сприяєш. Тому ик що ти тут саме зараз рлзводиш філософію, виставляє тебе або як людину, яка сама не розуміє стану речей і не вміє їх аналізувати, або, що гірше, але ближче до істини, свідомо робить те, що робить.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:41 Ответить
Опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
показать весь комментарий
25.09.2020 19:10 Ответить
73 % стадное число баранов
показать весь комментарий
25.09.2020 19:11 Ответить
Это типа Пашинян в Армении... мы не моцкали,но братья Марго Симоньян...и ее мужа идиота
показать весь комментарий
25.09.2020 19:13 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3922
показать весь комментарий
25.09.2020 19:16 Ответить
Что тон кому обещал? Не надо врать.
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Прошу всех быть максимально беспристрастными и огласить мне, наивному и доверчивому, в чем еще ЗЕ не обманул избирателей. Дайте надежду, не убивайте голубую мечту, может зеля еще в чем-то не зашкварился. Дайте, хотя бы, один пример, а то мне кажется что это уже полная ...
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Ну, ни одного своего кума либо армейского друга он во власть не пропихнул...
показать весь комментарий
25.09.2020 19:25 Ответить
Про армейского друга - 100%!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:37 Ответить
Точно, 100500! В Армии не служил, от призыва четырежды откосил, у евреев кумовьев нет. Бинго! Пойду соседку-дуру порадую. Тем более, что ее мужик на заработках, нужно же как-то женщину морально поддержать.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:37 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7558
показать весь комментарий
25.09.2020 19:18 Ответить
Все события расписал Достоевский 150 лет назад..и про рюсский мир и про все остальное Мавзолейное дерьмо.......
показать весь комментарий
25.09.2020 19:22 Ответить
Оооо Божья роса,давай поливай есчо)))))
показать весь комментарий
25.09.2020 19:25 Ответить
Сборище махрових ЗЕЛЕНИХ дегенератов!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:26 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9038
показать весь комментарий
25.09.2020 19:27 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6398 Кофелек кафелек..какой Новичок?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:28 Ответить
Не будет кумовства, будете скоро в Европе, мы в Беларуси скинем убийцу и быстро шмыгнём в ЕС, но со Светланой, (и сразу перевыборы нового преза) и не говорите что она связана с кацапами, уже мы полностью оторваны от кацапов, ***** она кинула из-за поддержки лукаубийц, так что поддержите нас, а мы вас не подведём и будем братьями.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:29 Ответить
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5460 ТОМОС-НАТО_ЕС?неа...у вас документов нету....Печкин прав....
показать весь комментарий
25.09.2020 19:34 Ответить
Ну в принципе преЗедент не соврал=>какие могут быть «кумовья» у евреев.........
А если серьезно, то такой хамской/наглой/манипулятивной «власти» еще не было........
показать весь комментарий
25.09.2020 19:37 Ответить
В принципе последние лет 15 - 20 все идет по кругу. Приходят "новые", а замашки остаются "старых".
показать весь комментарий
25.09.2020 19:49 Ответить
А что ожидали 73% дебилов? Соответствующее статусу отношение и получили!
показать весь комментарий
25.09.2020 19:44 Ответить
Там кумовство на кумовстве, такого наверное больше нигде в мире нет.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:53 Ответить
Конкретно, КУМОВЬЯ там есть? Нет. А стало быть никаковакумовства! Брат-сват не кум.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:07 Ответить
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 3894
показать весь комментарий
25.09.2020 22:04 Ответить
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 1942
показать весь комментарий
26.09.2020 00:15 Ответить
 
 