Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожили пять армянских РСЗО "Град". ВИДЕО

Подразделения армии Азербайджана с помощью ударных беспилотников уничтожили 8 армянских реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство обороны Азербайджана и опубликовало видеозапись уничтожения пяти реактивных установок.

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Кроме того, военные заявили об уничтожении двух ЗРК "ОСА-АКМ", реактивной системы залпового огня "Ураган", 4 пушек Д-20, 16 танков, одной БМП и двух грузовиков с личным составом.

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