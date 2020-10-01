Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожили пять армянских РСЗО "Град". ВИДЕО
Подразделения армии Азербайджана с помощью ударных беспилотников уничтожили 8 армянских реактивных систем залпового огня "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство обороны Азербайджана и опубликовало видеозапись уничтожения пяти реактивных установок.
Кроме того, военные заявили об уничтожении двух ЗРК "ОСА-АКМ", реактивной системы залпового огня "Ураган", 4 пушек Д-20, 16 танков, одной БМП и двух грузовиков с личным составом.
Топ комментарии
+81 Старый зольдат
показать весь комментарий01.10.2020 10:26 Ссылка
+79 Oleg Youryevich
показать весь комментарий01.10.2020 10:37 Ссылка
+47 cimbitep
показать весь комментарий01.10.2020 10:27 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/q8Erz85hX5w
Порошенко считает блистательной поездку Януковича в Китай
9 января 2011, 14:54
Итог визита президента в Китай - фантастический, говорит Порошенко
Порошенко похвалил президента, фото УНИАН
Экс-министр иностранных дел Петр Порошенко считает, что продление термина базирования Черноморского флота России в Крыму "было необратимо".
Об этом он сказал в интервью "5 каналу", сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
"Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - это искусство компромисса. ... - подчеркнул Порошенко.
Также он высоко оценил возобновление отношений между Украиной и Китаем.
"Итог визита президента Януковича в Китай - фантастический. Возобновление диалога с привлечением наиболее стремительно развивающейся экономики мира в качестве инвестора в Украину - это блистательно", - отметил экс-глава МИД Порошенко.
Нагадаю, що наприкінці 1930-х між Райхом та СРСР був міцний брудершафт. Але у 1941 все кардинально змінилося. Що можна було сказати про герра Рібентропа, який підписав пакт із кацапом Молотовим?
РЭБ «Репеллент»
Дай Бог щоб так і сталось.
А тут, где не появляются: Сирия, Ливия, Азербайджан - полный трындец противнику.
https://m.censor.net/blogs/3106231/turetskie_bespilotniki_dlya_sohraneniya_vlasti_poroshenko
Сегодня в войне побеждают современные высокие технологии, в частности высокоточная артиллерия и ударно-разведывательные дроны в комплексе с авиацией.
На Антонове что-то мурыжыли мурыжили беспилотник горлицу и так ничего и не сделали, а ударные беспилотники это один из залогов победы на Донбассе.
И это при том, что в Украине есть ряд авиапредприятий способных создать и производить как двигатели так и сами беспилотники.
Два кафира поют общую песню.
https://youtu.be/3jZuNR0WSxY
Пока толстый усохнет, худой сдохнет ...
Не слыхал такого, не?
Половина его прелести в том, что он внезапно может выскочить из кустов и как только последняя ракета покинет пусковую трубу, уже сматываться на всех парах с места пуска. И даже если контрбатарейный радар засечет и вычислит координаты с выходом первой ракеты, то когда первый ответный снаряд прилетит, даже если очень точно по координатам, то установке и экипажу на этот прилет будет уже как-то пофиг.
Ще закопують бойову техніку, щоб звести до мінімуму пошкодження іншої та втрати особового складу на випадок артобстрілу. От окопи і є тими "кущами".
Я в курсе и знал об этом еще 40 лет назад, когда служил в СА
Но это был прошлый век и тогда небо не кишело разведывательными и ударными БПЛА и космос не кишел разведывательными спутниками. Эти закрытые позиции предназначены для защиты от наземных средств, они эффективны даже при стрельбе прямой наводкой, но если там зарыт танк. Он получается со всех сторон прикрыт, а бить ему в лоб малопродуктивно, даже древним 55 или 62. Град же, или просто грузовик какой-нибудь, не бронированная то бишь техника или бронированная от пуль, после обнаружения такого окопа, может быть уничтожена или серьезно выведена из строя например пушкой Рапира осколочно-фугасными снарядами, даже если они будут попадать в бруствер а не прямо в технику.
Ну и, как я уже писал выше, Град для того и нужен, чтобы внезапно возникнуть из какого-нибудь леса или строения, не особо напрягаясь в снайперском прицеливании накрыть площадь, и так же внезапно как возник, так же внезапно и скрыться с места залпа в тот же лес, район плотной застройки и т.п.
Ліс чи навіть паршивенька лісополоса - на відео я такого не бачив. І навіть не знаю, чи є щось подібне в тій місцевості,де можна спокійно заховати десяток машин ( а то й більше - дивлячись який штат батареї) І на відміну від орків на Донбасі вони хоч і загарбники, але воюють біля поселень, де живуть вірмени. То ж і варіант забудови відпадає.
Вы наверное курите по технологии Спайс, да?
РСЗО даже дроны с Алиекспресс, не захватываю, не ведут и не сбивают