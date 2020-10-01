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Азербайджанські дрони "Байрактар" знищили п'ять вірменських РСЗВ "Град". ВIДЕО

Підрозділи армії Азербайджану за допомогою ударних безпілотників знищили 8 вірменських реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Міністерство оборони Азербайджану й опублікувало відеозапис знищення п'яти реактивних установок.

Крім того, військові заявили про знищення двох ЗРК "ОСА-АКМ", реактивної системи залпового вогню "Ураган", 4 гармат Д-20, 16 танків, однієї БМП і двох вантажівок з особовим складом.

Також читайте: Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+81
Чем больше утилизируют там, тем меньше их появится тут.
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01.10.2020 10:26 Відповісти
+79
Вывод: Надо как можно больше изготовлять ударные беспилотники. Они показали очень высокую эффективность в современных боях.
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01.10.2020 10:37 Відповісти
+47
читай: турки уничтожили с помощью беспилотников 8 кацапских "градов".
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01.10.2020 10:27 Відповісти
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Ви маєте рацію, але після відпрацювання високоточної зброї операцію завершує "піхотинець". Йму БМПшки не потрібні? Він, як максім на пузє проползьот?
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01.10.2020 12:38 Відповісти
Да ещё издевательства клоуна-уклониста тупого нарика агента *****!
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02.10.2020 06:30 Відповісти
Жесть
https://youtu.be/q8Erz85hX5w
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01.10.2020 11:19 Відповісти
а может, Азербайджану надо просто перестать стрелять??? ))) сойтись посередине? заглянуть в глаза ху..лу....
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01.10.2020 11:20 Відповісти
В 1994 году так и было: просто перестали стрелять. Прошло 26 лет, в течение которых накапливались силы и пришло понимание, что теперь можно начать стрелять. Ни один из тех, кто пишет тут комментарии о необходимости прямо сейчас наступать, не представляет в реальности, а не фантазиях, к чему это приведет. А идти через болото, не просчитав путь, это не отвага, а глупость.
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01.10.2020 12:51 Відповісти
глупость (или предательство) - это добровольно сдавать позиции врагу, отводить войска из _наших_ населённых пунктов и обменивать на таксистов ключевых свидетелей по ключевым делам.
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12.10.2020 00:30 Відповісти
еще большая тупость - строить дороги, сокращая расходы на армию, но то таке, не каждый зебил согласится.
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12.10.2020 00:31 Відповісти
Зараз час РЕБ,крилатих ракет і дронів...решта заліза,як ми бачимо,статисти...
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Порошенко барИга купил никому не нужные беспилотники! С такой военной техникой мира вам в глазах Путина не увидеть!!!
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Толку от тех беспилотников с новым говнокомандующим... А так да, птички хорошие.
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01.10.2020 11:48 Відповісти
В цей час 10 років тому:

Порошенко считает блистательной поездку Януковича в Китай
9 января 2011, 14:54

Итог визита президента в Китай - фантастический, говорит Порошенко
Порошенко похвалил президента, фото УНИАН

Экс-министр иностранных дел Петр Порошенко считает, что продление термина базирования Черноморского флота России в Крыму "было необратимо".
Об этом он сказал в интервью "5 каналу", сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - это искусство компромисса. ... - подчеркнул Порошенко.
Также он высоко оценил возобновление отношений между Украиной и Китаем.

"Итог визита президента Януковича в Китай - фантастический. Возобновление диалога с привлечением наиболее стремительно развивающейся экономики мира в качестве инвестора в Украину - это блистательно", - отметил экс-глава МИД Порошенко.
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02.10.2020 00:03 Відповісти
А що, 10 років тому кацапи вже відчавили Крим та роздмухали пожежу на Донбасі?
Нагадаю, що наприкінці 1930-х між Райхом та СРСР був міцний брудершафт. Але у 1941 все кардинально змінилося. Що можна було сказати про герра Рібентропа, який підписав пакт із кацапом Молотовим?
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02.10.2020 00:42 Відповісти
Ну и что. На тот период людям как напри и ер Арестовичу, который приходил и докладывал своему начальству о возможной анексии Крыма, крутили у вмска, и говорили-" Нет, это не возможно. Ты не пра. Давай иди лтсюда, не отвлекай нас от нужных и важных дел своими бредовымм прогнозами". И ЭТО ФАКТ. И когда тысмотришь выступление молодого офицера спец служб Украины на форуме националистов в 9 или 10 году, Где он описывает сценарий ,который повторился в 14 с точностью 90 процентов. Поэтому все ваши камни в огород любого политика в тот период- ма но ипуляция сознания. Да мы помним, но тогда были другие условия внешней среды. Кстати, по моему ваш любимый " Президент" Торчок , кажется в то время показывал миниатюру на тему Украины и Грузии- как гастробайтеров при США. " Ты зачем поломанные танки купил?". Помните, на тему " Наша Раша", где высмеивался президент Ющенко и Саакашвили. У меня, в отличие от вас очень хорошая память, не " девечья", и Кто старое вспомнит- тому глаз вон, а кто забудет- тому оба вон! Я все помню, и ничего не забываю, поэтому и ВИЖУ, может больше чем вы.
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02.10.2020 01:29 Відповісти
А правда говорят, что армяни отжимали дома у руSSни в Краснодарском крае? Какие молодцы.
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01.10.2020 11:36 Відповісти
Да такими темпами ,кацапам надо свои заводы по выпуску металолома на 3-х сменку переводить.
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01.10.2020 11:41 Відповісти
0:33 второе видео
РЭБ «Репеллент»
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01.10.2020 12:02 Відповісти
Армянам нічого не сіте окрім мирних переговорів і виводу військ з Нагорного Карабаху.
Дай Бог щоб так і сталось.
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01.10.2020 12:04 Відповісти
Армяне сейчас на уровне дикарей с копьями против Турецкого вооружения, принципе как и Расея на уровне обезьяны с гранатой.
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01.10.2020 12:07 Відповісти
Я помню, как вата слюной брызгала принижая достоинства Байрактаров, мол, медленные, раша-ПВО их задавит и т.д.
А тут, где не появляются: Сирия, Ливия, Азербайджан - полный трындец противнику.
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01.10.2020 12:14 Відповісти
А вот и пример ваты :

https://m.censor.net/blogs/3106231/turetskie_bespilotniki_dlya_sohraneniya_vlasti_poroshenko
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01.10.2020 19:52 Відповісти
зелень, учись как надо освобождать свои территории. Нарастить новыми технологиями вооружение украинской Армии и привлечь сильного (США, Турцию, Великобританию, НАТО) союзника. У нас другого выхода нет, если Украина хочет быть незалежной.
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01.10.2020 12:26 Відповісти
Одно дело Украина, а другое Ермаки, Фокины, Медведчуки и Шуфричи с Шариями...
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01.10.2020 12:30 Відповісти
"если Украина хочет быть незалежной" -- хорошее условие, если подумать. У нас же тут ваты овердофига, которая совсем не хочет независимости.
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12.10.2020 00:42 Відповісти
Все эти с-300, осы , буки, панцири, грады - устаревший совковый хлам, который был актуален в 80-х годах прошлого столетия.
Сегодня в войне побеждают современные высокие технологии, в частности высокоточная артиллерия и ударно-разведывательные дроны в комплексе с авиацией.
На Антонове что-то мурыжыли мурыжили беспилотник горлицу и так ничего и не сделали, а ударные беспилотники это один из залогов победы на Донбассе.
И это при том, что в Украине есть ряд авиапредприятий способных создать и производить как двигатели так и сами беспилотники.
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01.10.2020 12:31 Відповісти
с -300 не хлам... але з його "прикриттям" тим самим "панцирем" -проблема..
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01.10.2020 16:39 Відповісти
А системы управления, навигации, наведения, поражения? Например рашка вроде то же хочет такое, только сделать не может, а потому, что нет производства хорошей электроники нет. Вся электроника то в Тайланде.
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01.10.2020 19:49 Відповісти
Не неси пургу. Как сказал блондинке в одном фильме один умный человек, у вас смартфон умней всех компьютеров НАСА, отправивших человека на Луну. Притом - любой смартфон. Ты видел тех инженеров с Антонова? Бери за основу любой квадрокоптер, меняй частоты, увеличивай дальность, грузоподъёмность и вперед. Китайцы за нас все давно уже сделали. И тут блин засада - никто откатов не дает
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02.10.2020 03:52 Відповісти
Вот так работают Израильские дроны.Поэтаму вас хотят посорить с нами.Нагнетая психоз по любому поводу..Пример - хасиды.
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01.10.2020 12:47 Відповісти
хасидов и в Израиле не очень *********
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01.10.2020 14:50 Відповісти
Твои хасиды - это антисемитская свинячья секта призванная своим животным, грязным, наглым поведением - вызывать ненависть и ко всем остальным евреям, типа да евреи все такие как мы хасиды. Незря когда то традиционные равины делали подкоп, что бы выкопать остатки Нахмана и увезти в Израиль, что бы у хасидов небыло больше повода приезжать в Украину и позорить перед всем миром всех остальных евреев и Израиль вообще.
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01.10.2020 18:04 Відповісти
Хасиди теж є різні, але значна їхня частина проти держави Ізраїль. Це виглядає абсурдно, але це має місце.
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01.10.2020 19:02 Відповісти
Погоджуюсь, є різні. Але загальна їх купа працює проти іміджу Ізраїля і ізраїльтян.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
Все грады вкопаны в землю.Наивные ормяшки думали,что их будут бить из танков или ПЗРК,но внезапно прилетело сверху и даже не от авиации.
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01.10.2020 13:08 Відповісти
Уявляю які дрони здатні виробляти наприклад Соні,Тойота чи Бош і т.п. якби взялися за цю справу...
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01.10.2020 13:46 Відповісти
Це як барабани Страдіварі )))
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01.10.2020 13:58 Відповісти
Можливо...Та все ж уявіть оригінальний бойовий дрон від компанії Тойота чи Катерпілер...
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01.10.2020 15:26 Відповісти
Чому ви обрали компанії без досвіду будівництва літальних апаратів? Чому не Боїнг чи Сікорскі? Хід ваших думок незрозумілий.
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01.10.2020 15:55 Відповісти
Все просто.Якщо турки здатні виробляти БЛА такої якості,то які ж би виготовили БЛА німці чи японці,чи той ж Боїнг...
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01.10.2020 17:15 Відповісти
А ви впевнені, що німці чи японці не виробляють БЛА?
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01.10.2020 17:20 Відповісти
Тоді не Тойота, а Міцубіші, у Міцубіші є досвід виготовлення літальних апаратів, у Тойоти - немає.
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01.10.2020 21:41 Відповісти
Что бы делал Алиев без Эрдогана?
Два кафира поют общую песню.
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01.10.2020 14:41 Відповісти
Кяфир -это ты, а они правоверные мусульмане
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01.10.2020 15:24 Відповісти
А где бы был Пашинян без *****?
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01.10.2020 17:35 Відповісти
Там же где Гейдар Алиев которого посадила на азербайджанский трон московское ФСБ , свергнув единственного демократически избранного президента . И поныне кгбшная династия управляет Азербайджаном . В чем разница ?
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01.10.2020 18:46 Відповісти
Ты думаешь, мне есть дело до Алиева?
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01.10.2020 19:37 Відповісти
свежий видос, уничтожение артбатареи, видно даже беспилотник
https://youtu.be/3jZuNR0WSxY
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01.10.2020 15:24 Відповісти
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищили п'ять вірменських РСЗВ "Град" - Цензор.НЕТ 5873
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01.10.2020 15:50 Відповісти
вот так закончится любой КРЫМ=КАРАБАХНАШ.
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01.10.2020 18:06 Відповісти
остров крым уже изучен вдоль-поперек до сантиметра
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01.10.2020 19:44 Відповісти
тим більше
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02.10.2020 12:27 Відповісти
супер. наче якась комп"ютерна гра
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01.10.2020 18:55 Відповісти
Это пока не доработали средства РЭБ, в частности радиоэлектронного подавления. научатся эффективно давить радиоканалы и пестец всем этим дронам
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01.10.2020 19:23 Відповісти
рэб давится в первую очередь, маша
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01.10.2020 19:36 Відповісти
научатся эффективно давить радиоканалы и пестец всем этим дронам

Пока толстый усохнет, худой сдохнет ...
Не слыхал такого, не?
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01.10.2020 19:42 Відповісти
*слыхала
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01.10.2020 19:43 Відповісти
сколько времени нужно рукожопым чтоб доработать? вечность? Сирия -Ливия-Карабах-......?
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01.10.2020 21:06 Відповісти
Красавцы! Хоть кто то не сцыкунит Байрактары применять по врагу! ...А у некоторых они уже два года в ангарах пылятся....
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01.10.2020 19:34 Відповісти
ты видел жидов воинов? я нет
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01.10.2020 19:50 Відповісти
У "кто-та" есть общая граница с Турцией и большой нефте-геополитический интерес Турции к "кто-ту"
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01.10.2020 19:51 Відповісти
Точнее граница не с "кто-там", а с Арменией, откуда ее можно подпирать с запада, в то время как "кто-то" прет с востока
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01.10.2020 19:54 Відповісти
А представляете если на арену выйдут штатовские дроны-невидимки. С более мощным боезарадом? Такие разнесут любую армию в щепки!
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01.10.2020 19:54 Відповісти
Нужны не более мощные боезаряды, а меньшая цена дрона, чем цена цели. В этом случае даже размен 1 к 1 выгоден и с экономической точки зрения тоже. Хотя, даже если дрон несколько дороже танка по деньгам, то с учетом беды, которую может наделать один танк, размен 1 к 1 все-равно выгоден
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01.10.2020 20:00 Відповісти
на чью арену выйдут ?
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01.10.2020 20:35 Відповісти
Аренду аграрсии. На.
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01.10.2020 20:44 Відповісти
Интересно, а для чего Град закапывать?
Половина его прелести в том, что он внезапно может выскочить из кустов и как только последняя ракета покинет пусковую трубу, уже сматываться на всех парах с места пуска. И даже если контрбатарейный радар засечет и вычислит координаты с выходом первой ракеты, то когда первый ответный снаряд прилетит, даже если очень точно по координатам, то установке и экипажу на этот прилет будет уже как-то пофиг.
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01.10.2020 20:20 Відповісти
Є таке поняття: закрита бойова позиція. Де машини вже зорієнтовані на небезпечний напрямок. 30 років лінія не мінялась, напрямки пристреляні.
Ще закопують бойову техніку, щоб звести до мінімуму пошкодження іншої та втрати особового складу на випадок артобстрілу. От окопи і є тими "кущами".
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01.10.2020 21:41 Відповісти
Є таке поняття: закрита бойова позиція. Де машини вже зорієнтовані на небезпечний напрямок.

Я в курсе и знал об этом еще 40 лет назад, когда служил в СА
Но это был прошлый век и тогда небо не кишело разведывательными и ударными БПЛА и космос не кишел разведывательными спутниками. Эти закрытые позиции предназначены для защиты от наземных средств, они эффективны даже при стрельбе прямой наводкой, но если там зарыт танк. Он получается со всех сторон прикрыт, а бить ему в лоб малопродуктивно, даже древним 55 или 62. Град же, или просто грузовик какой-нибудь, не бронированная то бишь техника или бронированная от пуль, после обнаружения такого окопа, может быть уничтожена или серьезно выведена из строя например пушкой Рапира осколочно-фугасными снарядами, даже если они будут попадать в бруствер а не прямо в технику.
Ну и, как я уже писал выше, Град для того и нужен, чтобы внезапно возникнуть из какого-нибудь леса или строения, не особо напрягаясь в снайперском прицеливании накрыть площадь, и так же внезапно как возник, так же внезапно и скрыться с места залпа в тот же лес, район плотной застройки и т.п.
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01.10.2020 22:33 Відповісти
Як бачиш сам, в вірменській армії воюють по радянським статутам 40-річної давнини
Ліс чи навіть паршивенька лісополоса - на відео я такого не бачив. І навіть не знаю, чи є щось подібне в тій місцевості,де можна спокійно заховати десяток машин ( а то й більше - дивлячись який штат батареї) І на відміну від орків на Донбасі вони хоч і загарбники, але воюють біля поселень, де живуть вірмени. То ж і варіант забудови відпадає.
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01.10.2020 22:54 Відповісти
Там где сейчас воюют, на сколько я понял, кроме военных ни кто не живет. В этих семи районах раньше жили азербайджанцы. Армяне живут в Карабахе и он спорный, а 7 других районов вокруг него просто оккупированы чтобы была буферная зона.
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02.10.2020 08:18 Відповісти
Вы внимательно читаете? Так какие цена "выгодный размен"? Внимательно читайе : США производит тысячи дронов по технологии СПЕЙС. Такие дроны летают над армиее противника и безнаказанно расправляется с ее техникой. Никакие РСЗО противника захватить , вести и сбивать такие дроны не могут. Разменов здесь не будет, штатовские дроны просто будит безнаказанно уничтожать технику и живую силу соперника. Поэтому одним танком здесь не обойдешься, дрон будет летать каждый день неся по 5 ракет, значит каждый день будет уничтожать по 5 единиц техники. Так что думайте....
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01.10.2020 20:25 Відповісти
вообще-то эти дроны для ремонта спутников , очистки пространства от обломков. никак не для военных целей .
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01.10.2020 23:11 Відповісти
тысячи дронов по технологии СПЕЙС

Вы наверное курите по технологии Спайс, да?

РСЗО даже дроны с Алиекспресс, не захватываю, не ведут и не сбивают
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01.10.2020 20:49 Відповісти
А на кого?
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01.10.2020 21:08 Відповісти
Как-то не по-русски. Можете более развернуто вопрос задать?
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01.10.2020 21:19 Відповісти
А если даже чудом РСЗО захватят цель, то стрелять откажутся, ракета в 100 раз дороже дрона)
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02.10.2020 11:22 Відповісти
На этом сайте азерские боты однозначно переигрывают армян.)
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01.10.2020 23:00 Відповісти
рашистским ботам 🤖❌🚫
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02.10.2020 07:18 Відповісти
А як , за 6 років , в ЗСУ справи з ударними безпілотниками ?
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01.10.2020 23:11 Відповісти
Дивно це якось, ні тобі Мінська, ні оголошення перемирья та припиненя вогню, а отак бац і нема 5 РСЗО окупанта, і не бояться що Путін нападе.
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02.10.2020 02:21 Відповісти
Давно напал , но у вашего членограя мир в глазах ***** и вечно обдолбанное «не дурачек какой-то», поставил всю армию на олени
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02.10.2020 07:22 Відповісти
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