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В Киеве КОРД задержал мужчину, стрелявшего в сотрудника киберполиции. ВИДЕО

В Киеве бойцы КОРДа задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования, начатого следственным отделом Печерского управления полиции по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и на основании постановления суда, правоохранители пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска. "Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка", - рассказали в полиции

Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин. Пистолет, предварительно - травматического действия, изъят. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия.

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В Киеве КОРД задержал мужчину, стрелявшего в сотрудника киберполиции 01

По информации Департамента киберполиции, задержанный на сайте предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ". Клиенты платили взносы от 27 до 60 тыс. гривен. Получив деньги - злоумышленник исчезал, а взятые на себя обязанности не выполнял. Предварительно установлено, что от его мошеннических действий пострадали более двухсот человек. Сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. И теперь злоумышленнику придется отвечать не только за мошеннические действия. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: 

Киев (25670) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3267) КОРД (169) киберполиция (327)


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02.10.2020 19:46 Ответить
а если б чувак знал что это-киберпалицейский то что-клавой по голове жахнул бы? Надо было соседом прикрыться -тогда б не стрелял .
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02.10.2020 19:51 Ответить
Чувак окажется был должником, и просто принимал звонки.
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02.10.2020 21:05 Ответить
очень умно стрелять в КОРД из пукалки с риском получить свинец и плюс к сроку.
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03.10.2020 00:47 Ответить
наверно детскими пестонами пулял еще бы танки прислали
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03.10.2020 01:31 Ответить
Видурив у людей 8 лімонів, стріляв у поліцейського і може відбутися 5 років умовно?!!! Це що?!!
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03.10.2020 09:21 Ответить
А ЧЕГО ЕГО НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ !?)
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03.10.2020 13:17 Ответить
Мусора пришли поживиться, никто в них не стрелял,
Мусора мрази шастают по квартирам и грабят
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03.10.2020 15:06 Ответить
 
 