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Украина впервые отмечает День территориальной обороны. ВИДЕО

С сегодняшнего дня Украина ежегодно отмечает в первое воскресенье октября День территориальной обороны.

Праздник был учрежден Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник решили учредить из-за важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины. Также он должен служить развитию современных военных традиций.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского

Видео Военного телевидения Украины

Информагенство Минобороны "АрміяInform" опубликовало поздравления с Днем территориальной обороны от командующего ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергея Наева. Публикуем его полностью.

"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны!

От себя лично и Командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с Днем территориальной обороны Украины!

Обороноспособность Украины в большей степени зависит от организованности общества и его способности быстро мобилизоваться в сложный для государства час.

Сегодня территориальная оборона Украины является составляющей подготовки резервов и готовности граждан предоставить достойный отпор врагу, а ее дальнейшее развитие подтверждает опыт, приобретенный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Прочная территориальная оборона - это сила, которая присутствует в каждой общине и на которую рассчитывает страна, поэтому ваши патриотизм и подготовленность являются надежной и гарантированной помощью в защите государства от российской агрессии.

В этот праздничный день желаю Вам здоровья, мужества и выдержки. Пусть всегда Ваши усилия будут вознаграждены уважением и доверием граждан.

Слава Украине! Вместе победим!"

Также на Цензор.НЕТ: Закон о территориальной обороне будет принят до конца года, - Данилов

Автор: 

оборона (5238) праздник (1691) Наев Сергей (347) тероборона (340)


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Топ комментарии
+14
Праздничный день , говоришь вова !
Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
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04.10.2020 13:43 Ответить
+3
Всеукраїнська асоціація пекарів офіційно заявила - хліб істотно подорожчає. "Хуже нє будєт", ага)

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
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04.10.2020 13:47 Ответить
+3
А она у нас есть, эта самая оборона? Смотрю только на бумаге, или в рамках частной инициативы, за свои деньги. А денюшки на неё выделяют, наверняка. Это как история с ТСОУ, преемником бывшего ДОСААФа, которое , типа, есть, и деньги на него выделяют, только по факту его никто не видел.)
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04.10.2020 14:08 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Праздничный день , говоришь вова !
Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
показать весь комментарий
04.10.2020 13:43 Ответить
вовочка хворіє на роздвоєння особи.
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04.10.2020 14:45 Ответить
Всеукраїнська асоціація пекарів офіційно заявила - хліб істотно подорожчає. "Хуже нє будєт", ага)

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
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04.10.2020 13:47 Ответить
В первое воскресенье октября отмечается также День Учителя. Поскольку учителя уже получили 4000 евро зарплаты от зебилов, настал черёд получать эту зарплату воинам территориальной обороны.
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04.10.2020 13:55 Ответить
Дайошь плановую экономику Брежнева и хлеб по 16 копеек... ,а туалетную бумагу СССР никогда не произадил...лесов не было....а рыба камбала , форель и прочие красные рыбы водились только за бугром... советские люди покупали только хек и кильки в томате... с морской капустой...
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04.10.2020 13:59 Ответить
Через 15 лет Украина прекратит выплачивать пенсии будущим пенсионерам завил Шмыгаль...,ну типа Димон Мавзолейный ... денех нет но вы держитесь...вот хады...мне на пенсию через 14 лет...,это получается пенсию год пополучаю а потом н а мусорник ходить?
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04.10.2020 14:08 Ответить
А она у нас есть, эта самая оборона? Смотрю только на бумаге, или в рамках частной инициативы, за свои деньги. А денюшки на неё выделяют, наверняка. Это как история с ТСОУ, преемником бывшего ДОСААФа, которое , типа, есть, и деньги на него выделяют, только по факту его никто не видел.)
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04.10.2020 14:08 Ответить
В государстве, которое сцыт вооружить своих граждан, никакой теробороны не существует, в принципе.
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04.10.2020 14:10 Ответить
Я контрактник в тербаті і автомат натягався вже до мозолів. А, ти про короткоствол?
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04.10.2020 16:27 Ответить
В Украине 2 мафиозных клана Днепровский и Донецкий...даже Киевского нет,не то что Львовского или Винницкого....
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04.10.2020 14:12 Ответить
Чтобы была пенсия через 15 лет,нужно чтобы украинки сегодня рожали минимум 3 детей...заявил Денис Шмыгаль...тут я с ним полностью согласен...
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04.10.2020 14:18 Ответить
думаю все видели как нацисты какцапы готовят детей к нападению (лучший способ защиты и обороны) ... для этого рашисты (новые фашисты) взяли на вооружение и применяют ненависть и идеологию вооруженной борьбы с "фашизмом и бандеровцами" в Украине...
Что же взяли на вооружение наши зебилы??? Ответ: капитуляцию и празднования дней терробороны, то есть - ничего , пустоту, ноль ...Не потому ли наши подростки танцуют на могилах Героев АТО ???
ЭТО - САБОТАЖ во время войны !!!
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04.10.2020 14:27 Ответить
День територіальної оборони є, а самої територільної оборони НЕМА! ЗЕля,треба було спочатку створити територільну оборону ,а потім підписувати Указ, Указ підписати, - це легше всього,тут великого розуму не треба,особливо коли цього розуму нема!!!
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04.10.2020 14:42 Ответить
На руках легально и нелегально 5 миллионов единиц оружия..это мало надо 10...
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04.10.2020 14:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JcWdY9fbl58

Свежие зашкварки из ар
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04.10.2020 14:58 Ответить
---У Стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти ці перевертні - напів - сепаратисти, злочинці - колаборанти, озброєні до зубів криваві прокремлівські опричники -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частині Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. Виходить так що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів -капітулянтів злочинно люб'язно надає ще і автономію та особливий кацапо - бандитський статус.
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04.10.2020 15:10 Ответить
Одни ботовские комментарии. Идея территориальной обороны это хорошо,но делается в этом направлении мало.Больше похоже на военкоматовские отписки и показуху.
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04.10.2020 15:18 Ответить
Кто-то реально это отмечает?
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04.10.2020 16:59 Ответить
"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны!Источник: https://censor.net/ru/v3222784
Ххххххххххххххххххх
Не побратим тьі мне, еще не сдохшая зеленая гнида
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04.10.2020 17:01 Ответить
 
 