Украина впервые отмечает День территориальной обороны. ВИДЕО

С сегодняшнего дня Украина ежегодно отмечает в первое воскресенье октября День территориальной обороны.

Праздник был учрежден Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник решили учредить из-за важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины. Также он должен служить развитию современных военных традиций.

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Видео Военного телевидения Украины

Информагенство Минобороны "АрміяInform" опубликовало поздравления с Днем территориальной обороны от командующего ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергея Наева. Публикуем его полностью.

"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны!

От себя лично и Командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с Днем территориальной обороны Украины!

Обороноспособность Украины в большей степени зависит от организованности общества и его способности быстро мобилизоваться в сложный для государства час.

Сегодня территориальная оборона Украины является составляющей подготовки резервов и готовности граждан предоставить достойный отпор врагу, а ее дальнейшее развитие подтверждает опыт, приобретенный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Прочная территориальная оборона - это сила, которая присутствует в каждой общине и на которую рассчитывает страна, поэтому ваши патриотизм и подготовленность являются надежной и гарантированной помощью в защите государства от российской агрессии.

В этот праздничный день желаю Вам здоровья, мужества и выдержки. Пусть всегда Ваши усилия будут вознаграждены уважением и доверием граждан.

Слава Украине! Вместе победим!"

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