Украина впервые отмечает День территориальной обороны. ВИДЕО
С сегодняшнего дня Украина ежегодно отмечает в первое воскресенье октября День территориальной обороны.
Праздник был учрежден Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
Праздник решили учредить из-за важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины. Также он должен служить развитию современных военных традиций.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине будет отмечаться День территориальной обороны, - указ Зеленского
Видео Военного телевидения Украины
Информагенство Минобороны "АрміяInform" опубликовало поздравления с Днем территориальной обороны от командующего ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергея Наева. Публикуем его полностью.
"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны!
От себя лично и Командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с Днем территориальной обороны Украины!
Обороноспособность Украины в большей степени зависит от организованности общества и его способности быстро мобилизоваться в сложный для государства час.
Сегодня территориальная оборона Украины является составляющей подготовки резервов и готовности граждан предоставить достойный отпор врагу, а ее дальнейшее развитие подтверждает опыт, приобретенный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
Прочная территориальная оборона - это сила, которая присутствует в каждой общине и на которую рассчитывает страна, поэтому ваши патриотизм и подготовленность являются надежной и гарантированной помощью в защите государства от российской агрессии.
В этот праздничный день желаю Вам здоровья, мужества и выдержки. Пусть всегда Ваши усилия будут вознаграждены уважением и доверием граждан.
Слава Украине! Вместе победим!"
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Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
Что же взяли на вооружение наши зебилы??? Ответ: капитуляцию и празднования дней терробороны, то есть - ничего , пустоту, ноль ...Не потому ли наши подростки танцуют на могилах Героев АТО ???
ЭТО - САБОТАЖ во время войны !!!
Свежие зашкварки из ар
Ххххххххххххххххххх
Не побратим тьі мне, еще не сдохшая зеленая гнида