Україна вперше відзначає День територіальної оборони. ВIДЕО

З сьогоднішнього дня Україна щорічно відзначатиме в першу неділю жовтня День територіальної оборони.

Свято було засновано Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято вирішили заснувати через важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України. Також воно має служити розвитку сучасних військових традицій.

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Відео Військового телебачення України

Інформагентство Міноборони "АрміяInform" опублікувало привітання з Днем територіальної оборони від командувача ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Публікуємо його повністю.

"Шановні бойові побратими, ветерани російсько-української війни!

Від себе особисто та Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із Днем територіальної оборони України!

Обороноздатність України більшою мірою залежить від організованості суспільства та його здатності швидко мобілізуватися у складну для держави годину.

Сьогодні територіальна оборона України є складовою підготовки резервів та готовності громадян надати гідну відсіч ворогу, а її подальший розвиток підтверджує досвід, набутий під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Міцна територіальна оборона – це сила, що присутня у кожній громаді та на яку розраховує країна, тому Ваші патріотизм і підготовленість є надійною та гарантованою допомогою у захисті держави від російської агресії.

У цей святковий день бажаю Вам здоров’я, мужності та витримки. Нехай завжди Ваші зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян.

Слава Україні! Разом переможемо!"

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