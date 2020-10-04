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Україна вперше відзначає День територіальної оборони. ВIДЕО

З сьогоднішнього дня Україна щорічно відзначатиме в першу неділю жовтня День територіальної оборони.

Свято було засновано Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято вирішили заснувати через важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України. Також воно має служити розвитку сучасних військових традицій.

Також читайте: В Україні відзначатиметься День територіальної оборони, - указ Зеленського

Відео Військового телебачення України

Інформагентство Міноборони "АрміяInform" опублікувало привітання з Днем територіальної оборони від командувача ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Публікуємо його повністю.

"Шановні бойові побратими, ветерани російсько-української війни!

Від себе особисто та Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із Днем територіальної оборони України!

Обороноздатність України більшою мірою залежить від організованості суспільства та його здатності швидко мобілізуватися у складну для держави годину.

Сьогодні територіальна оборона України є складовою підготовки резервів та готовності громадян надати гідну відсіч ворогу, а її подальший розвиток підтверджує досвід, набутий під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Міцна територіальна оборона – це сила, що присутня у кожній громаді та на яку розраховує країна, тому Ваші патріотизм і підготовленість є надійною та гарантованою допомогою у захисті держави від російської агресії.

У цей святковий день бажаю Вам здоров’я, мужності та витримки. Нехай завжди Ваші зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян.

Слава Україні! Разом переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги, - Сухопутні війська ЗСУ

оборона (4831) свято (682) Наєв Сергій (354) тероборона (386)


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Топ коментарі
+14
Праздничный день , говоришь вова !
Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
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04.10.2020 13:43 Відповісти
+3
Всеукраїнська асоціація пекарів офіційно заявила - хліб істотно подорожчає. "Хуже нє будєт", ага)

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
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04.10.2020 13:47 Відповісти
+3
А она у нас есть, эта самая оборона? Смотрю только на бумаге, или в рамках частной инициативы, за свои деньги. А денюшки на неё выделяют, наверняка. Это как история с ТСОУ, преемником бывшего ДОСААФа, которое , типа, есть, и деньги на него выделяют, только по факту его никто не видел.)
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04.10.2020 14:08 Відповісти
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Праздничный день , говоришь вова !
Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
показати весь коментар
04.10.2020 13:43 Відповісти
вовочка хворіє на роздвоєння особи.
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04.10.2020 14:45 Відповісти
Всеукраїнська асоціація пекарів офіційно заявила - хліб істотно подорожчає. "Хуже нє будєт", ага)

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
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04.10.2020 13:47 Відповісти
В первое воскресенье октября отмечается также День Учителя. Поскольку учителя уже получили 4000 евро зарплаты от зебилов, настал черёд получать эту зарплату воинам территориальной обороны.
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04.10.2020 13:55 Відповісти
Дайошь плановую экономику Брежнева и хлеб по 16 копеек... ,а туалетную бумагу СССР никогда не произадил...лесов не было....а рыба камбала , форель и прочие красные рыбы водились только за бугром... советские люди покупали только хек и кильки в томате... с морской капустой...
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04.10.2020 13:59 Відповісти
Через 15 лет Украина прекратит выплачивать пенсии будущим пенсионерам завил Шмыгаль...,ну типа Димон Мавзолейный ... денех нет но вы держитесь...вот хады...мне на пенсию через 14 лет...,это получается пенсию год пополучаю а потом н а мусорник ходить?
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04.10.2020 14:08 Відповісти
А она у нас есть, эта самая оборона? Смотрю только на бумаге, или в рамках частной инициативы, за свои деньги. А денюшки на неё выделяют, наверняка. Это как история с ТСОУ, преемником бывшего ДОСААФа, которое , типа, есть, и деньги на него выделяют, только по факту его никто не видел.)
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04.10.2020 14:08 Відповісти
В государстве, которое сцыт вооружить своих граждан, никакой теробороны не существует, в принципе.
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04.10.2020 14:10 Відповісти
Я контрактник в тербаті і автомат натягався вже до мозолів. А, ти про короткоствол?
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04.10.2020 16:27 Відповісти
В Украине 2 мафиозных клана Днепровский и Донецкий...даже Киевского нет,не то что Львовского или Винницкого....
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04.10.2020 14:12 Відповісти
Чтобы была пенсия через 15 лет,нужно чтобы украинки сегодня рожали минимум 3 детей...заявил Денис Шмыгаль...тут я с ним полностью согласен...
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04.10.2020 14:18 Відповісти
думаю все видели как нацисты какцапы готовят детей к нападению (лучший способ защиты и обороны) ... для этого рашисты (новые фашисты) взяли на вооружение и применяют ненависть и идеологию вооруженной борьбы с "фашизмом и бандеровцами" в Украине...
Что же взяли на вооружение наши зебилы??? Ответ: капитуляцию и празднования дней терробороны, то есть - ничего , пустоту, ноль ...Не потому ли наши подростки танцуют на могилах Героев АТО ???
ЭТО - САБОТАЖ во время войны !!!
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04.10.2020 14:27 Відповісти
День територіальної оборони є, а самої територільної оборони НЕМА! ЗЕля,треба було спочатку створити територільну оборону ,а потім підписувати Указ, Указ підписати, - це легше всього,тут великого розуму не треба,особливо коли цього розуму нема!!!
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04.10.2020 14:42 Відповісти
На руках легально и нелегально 5 миллионов единиц оружия..это мало надо 10...
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04.10.2020 14:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JcWdY9fbl58

Свежие зашкварки из ар
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04.10.2020 14:58 Відповісти
---У Стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти ці перевертні - напів - сепаратисти, злочинці - колаборанти, озброєні до зубів криваві прокремлівські опричники -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частині Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. Виходить так що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів -капітулянтів злочинно люб'язно надає ще і автономію та особливий кацапо - бандитський статус.
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04.10.2020 15:10 Відповісти
Одни ботовские комментарии. Идея территориальной обороны это хорошо,но делается в этом направлении мало.Больше похоже на военкоматовские отписки и показуху.
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04.10.2020 15:18 Відповісти
Кто-то реально это отмечает?
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04.10.2020 16:59 Відповісти
"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны!Источник: https://censor.net/ru/v3222784
Ххххххххххххххххххх
Не побратим тьі мне, еще не сдохшая зеленая гнида
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04.10.2020 17:01 Відповісти
 
 