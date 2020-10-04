Україна вперше відзначає День територіальної оборони. ВIДЕО
З сьогоднішнього дня Україна щорічно відзначатиме в першу неділю жовтня День територіальної оборони.
Свято було засновано Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.
Свято вирішили заснувати через важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України. Також воно має служити розвитку сучасних військових традицій.
Відео Військового телебачення України
Інформагентство Міноборони "АрміяInform" опублікувало привітання з Днем територіальної оборони від командувача ОС ЗС генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Публікуємо його повністю.
"Шановні бойові побратими, ветерани російсько-української війни!
Від себе особисто та Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із Днем територіальної оборони України!
Обороноздатність України більшою мірою залежить від організованості суспільства та його здатності швидко мобілізуватися у складну для держави годину.
Сьогодні територіальна оборона України є складовою підготовки резервів та готовності громадян надати гідну відсіч ворогу, а її подальший розвиток підтверджує досвід, набутий під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.
Міцна територіальна оборона – це сила, що присутня у кожній громаді та на яку розраховує країна, тому Ваші патріотизм і підготовленість є надійною та гарантованою допомогою у захисті держави від російської агресії.
У цей святковий день бажаю Вам здоров’я, мужності та витримки. Нехай завжди Ваші зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян.
Слава Україні! Разом переможемо!"
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Америка, Канада, Франция:
- Мы знаем, что украинский самолет сбил Иран!
Зеленский:
-Нет никаких подтверждений,что самолёт сбил Иран.
Иран:
-Это мы сбили
***
Штаб ООС:
-Лес подожгли оккупанты!
Зе:
-Пожары и обстрелы не связаны.
Волонтеры:
Вот видео,как оккупанты поджигают лес
Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.
Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
За його словами, з початку року вартість пшениці зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба.
Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року - на 50% подорожчала соняшникова олія.
"При цьому ми бачимо, що експорт зерна збільшується, і швидше за все, ми змушені будемо констатувати дефіцит борошна в країні і закуповувати її за кордоном - вироблену з української пшениці, але при цьому втридорога", - зазначив Дученко.
Гуляем дальше 😀
Что же взяли на вооружение наши зебилы??? Ответ: капитуляцию и празднования дней терробороны, то есть - ничего , пустоту, ноль ...Не потому ли наши подростки танцуют на могилах Героев АТО ???
ЭТО - САБОТАЖ во время войны !!!
Свежие зашкварки из ар
Ххххххххххххххххххх
Не побратим тьі мне, еще не сдохшая зеленая гнида