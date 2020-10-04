Протестующие минчане сломали милицейский водомет. ВИДЕО
Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам очевидцев, водомет обступили несколько десятков людей. Они сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.
После этого водомет вышел из строя. Он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.
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Еще у одного водомета, который использовался против протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.
Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.
В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста, получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключенных".
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Ранее минская милиция подтвердила применение водомета против участников несанкционированной акции протеста в центре города.
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Максимум, що можуть білоруси - це намастити гімном клямки в держустановах, і то, якщо немає камер...
Звичайно, європейські санкції щодо 40 представників білоруської влади навряд чи вплинуть на офіційний Мінськ. Лукашенко проігнорує і вимогу ЄС погодитися на посередництво ОБСЄ і піти на діалог з протестувальниками. Але важка на підйом Європа зробила дві речі, які будуть значущі. По-перше, не визнавши Лукашенка легітимним президентом, Європа скоротила його поле маневру кремлівським передпокоєм, в якому він буде чекати прийому у Путіна. По-друге, Європа почала готуватися до відходу Лукашенка, приступивши до розроблення "всеосяжного плану економічної підтримки демократичної Білорусі".
Білоруси вже не повернуться в стару колію. Росії доведеться попрощатися з мріями про союзну державу. Європі доведеться думати про те, що Білорусь може означати для європейської безпеки і для європейських принципів. - https://gazeta.ua/blog/53966/rano-spivati-rekviyem-za-protestami-u-bilorusi-i-habarovsku
«В сентябре в канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, https://lenta.ru/news/2020/09/19/tesla/ попытался скрыться от погони. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях.
Когда полицейская машина включила сигнальные огни, электрокар увеличил скорость со 140 до 150 километров в час, и стал уходить от погони.»
P.S. Очень прошу белорусов не обижаться за этот пост. Просто хотелось поставить хама на место.
Бєларусів.
Усих їх, з малими і старими, менше ніж кацапів в одній Москві.
Це нас 45 мільйнів, і кацапи нас сцються, а їх просто розчавлять...
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
В следующее воскресенье водомет вообще из парка не вьіедет.
Главное цветьі на место поломки принести
И народ зажигалки тушил.
И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин.
шо ты вказивки раздаешь шо кому делать?
никого принимать и тем более создавать условия в Украине не надо - это вата ватная! нахрен они тут не впёрлись никому - у нас своей ваты выше крыши, причем украиномовной
Александр Лукашенко - 20,6%,
Андрей Дмитриев - 2,7%,
Сергей Черечень - 0,9%,
Анна Канопацкая - 0,3%,
против всех - 9,2%,
испортили бюллетень - 0,4%,
не захотело отвечать на этот вопрос - 13,7%. Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур.
Справочно: Chatham House (англ. The Royal Institute of International Affairs - Королевский институт международных отношений) - британский аналитический центр в области международных отношений.
Цель деятельности Chatham House - предоставить своим членам возможность обсуждения важных политических тенденций и вызовов.
Независимые исследования, проводимые членами Chatham House, предназначены для выработки новых идей и подходов для руководителей государства относительно вопросов внешней политики.
Майдан в Киеве в 2013 г. на первых порах был очень похож на нынешнюю белорусскую недореволюцию - евро-романтика, плакаты про кружевные трусики, песенки хором, попытки обнимашек с милицией и стихотворные флешмобы в фейсбучиках. А потом уже стали палить покрышки, поджигать карателей коктейлями Молотова и хоронить небесную сотню. Любая революция, сталкиваясь с реакцией, радикализуется. Если мирный протест не срабатывает... Ну, ОК, у дедушки на даче еще с войны пара обрезов припрятана…https://kungurov.livejournal.com/279000.html
Гарний початок - білоруси вже починають вчитись в Київа