Протестующие минчане сломали милицейский водомет. ВИДЕО

Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам очевидцев, водомет обступили несколько десятков людей. Они сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

После этого водомет вышел из строя. Он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

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Еще у одного водомета, который использовался против протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.

В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста, получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключенных".

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Ранее минская милиция подтвердила применение водомета против участников несанкционированной акции протеста в центре города.