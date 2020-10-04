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Новости Видео Революция в Беларуси
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Протестующие минчане сломали милицейский водомет. ВИДЕО

Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам очевидцев, водомет обступили несколько десятков людей. Они сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

После этого водомет вышел из строя. Он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Читайте на Цензор.НЕТ: Денис Кузнецов умер от побоев милиции Лукашенко - пятая жертва с начала протестов в Беларуси. ФОТО

Еще у одного водомета, который использовался против протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.

В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста, получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключенных".

Также на Цензор.НЕТ: Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее минская милиция подтвердила применение водомета против участников несанкционированной акции протеста в центре города.

Автор: 

Беларусь (7922) Минск (1562)


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Топ комментарии
+20
Синий кит по-беларусски.
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04.10.2020 16:43 Ответить
+19
А шо ти так підгорів?
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04.10.2020 16:46 Ответить
+18
Почнуться морози-перейдуть на коктейлі,щоб омон не мерзнув
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04.10.2020 16:54 Ответить
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Синий кит по-беларусски.
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04.10.2020 16:43 Ответить
Завтра кровавий бацька ніхто, гоніть його в Ростов до проффесора.
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04.10.2020 17:11 Ответить
Немає кому гнати, це не той народ.
Максимум, що можуть білоруси - це намастити гімном клямки в держустановах, і то, якщо немає камер...
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04.10.2020 19:48 Ответить
Тим часом білоруси домоглися багато чого. Вони не тільки звели свого "агрофюрера" до ролі заручника і своїх силовиків, і Кремля. Вони довели, що стали громадянською нацією з почуттям власної гідності і готовністю до колективного самозахисту. Вони перетворили Білорусь з білої плями на карті на міжнародний фактор, змусивши прокинутися Європу, що дрімала.
Звичайно, європейські санкції щодо 40 представників білоруської влади навряд чи вплинуть на офіційний Мінськ. Лукашенко проігнорує і вимогу ЄС погодитися на посередництво ОБСЄ і піти на діалог з протестувальниками. Але важка на підйом Європа зробила дві речі, які будуть значущі. По-перше, не визнавши Лукашенка легітимним президентом, Європа скоротила його поле маневру кремлівським передпокоєм, в якому він буде чекати прийому у Путіна. По-друге, Європа почала готуватися до відходу Лукашенка, приступивши до розроблення "всеосяжного плану економічної підтримки демократичної Білорусі".
Білоруси вже не повернуться в стару колію. Росії доведеться попрощатися з мріями про союзну державу. Європі доведеться думати про те, що Білорусь може означати для європейської безпеки і для європейських принципів. - https://gazeta.ua/blog/53966/rano-spivati-rekviyem-za-protestami-u-bilorusi-i-habarovsku
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04.10.2020 17:42 Ответить
може і так, але мені здається, що хрюцька ********* прол"є там ще багато крову, бо москальські упирі без неї існувать не можуть
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04.10.2020 18:23 Ответить
Та все, бобік здох. Мокшани можуть побомбити Вороніж. Для сатисфакції.
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04.10.2020 22:11 Ответить
Подвиг
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04.10.2020 16:44 Ответить
Силовики идиоты, кто же отправляет водомет вперед без поддержки.
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04.10.2020 16:44 Ответить
А шо ти так підгорів?
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04.10.2020 16:46 Ответить
нічо він не пілгорів, констатує факт. а підгорів ти.
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04.10.2020 16:58 Ответить
Ти у цього усирайла, витирайло?
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04.10.2020 17:09 Ответить
Водометы обычные машины и горят как обычные машины.
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04.10.2020 17:10 Ответить
...без поддержки танков?!
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04.10.2020 16:47 Ответить
А бувають інші силовики?
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04.10.2020 16:48 Ответить
Тут дело в профессионализме, а на видео этим и не пахнет.
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04.10.2020 16:53 Ответить
Час є, навчаться.
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04.10.2020 16:54 Ответить
Міліціянти просто хотіли дати їм напитись, а вони таку шкоду роблять
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04.10.2020 16:45 Ответить
с етім фонтаном в нєбо (укр.)...
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04.10.2020 16:45 Ответить
Це мабуть ті електро кібероводомети що Ілон Маск подарував Пацькє.
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04.10.2020 16:45 Ответить
ніт! маск подарував (може) ...теслу. але в твітері спитав "чим допомогти?", на запит небацькі,.тобто нормальних простих повстанців.. За шо купив.... - на хартії вже давно то писали....
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04.10.2020 17:44 Ответить
Та я от про шо:
«В сентябре в канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, https://lenta.ru/news/2020/09/19/tesla/ попытался скрыться от погони. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях.
Когда полицейская машина включила сигнальные огни, электрокар увеличил скорость со 140 до 150 километров в час, и стал уходить от погони.»
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04.10.2020 18:13 Ответить
надо было шоб под контактной линией сломали ))
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04.10.2020 16:45 Ответить
Дитячі забавки. Це вам не БТР на барикаді підпалити.
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04.10.2020 16:47 Ответить
у них ще все упереді.
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04.10.2020 17:00 Ответить
поживемо, побачимо
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04.10.2020 17:02 Ответить
....сломать ЭТО не подвиг , вот по нему БУТЫЛКОЙ с ЖИДКОСТЬЮ , вот это !!!!
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04.10.2020 16:47 Ответить
Супер!!!!!!
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04.10.2020 16:49 Ответить
Або ПРОГОЛОСУВАТЬ, як у нас, 21.04.2019.
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04.10.2020 16:49 Ответить
Водомети переходять на бік протестувальників !
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04.10.2020 16:48 Ответить
только после "тюнинга"...
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04.10.2020 17:57 Ответить
«перепрошивки»
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04.10.2020 18:25 Ответить
киберпартизаны такой мелочью не станут заниматься
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04.10.2020 18:35 Ответить
это только до морозов, потом все по домам сидеть будут, рабы или все таки с яйцами в отличии от ************
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04.10.2020 16:49 Ответить
До «морозов», там буде Западная Фєдєральная Губєрнія, с Губєрнатором Лукашенкой, во главє.
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04.10.2020 16:51 Ответить
Беларусы не хохлы идиота во власти терпеть не будут, так что до морозов таракану светит или Ростов или Гаага, но никак не губернаторство
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04.10.2020 17:26 Ответить
Лично Вы когда поняли, что он идиот? Он же не стал им только этим летом. Если так - то Вы не лучше таракана. Как Вы выразились, "хохлы", хотя только за это выражение стоило бы дать в морду, не терпят власть, как "бульбаши". Просто приходят - и выкидывают.. Думаю, что определение "бульбаш" для Вас самое то, что надо.
P.S. Очень прошу белорусов не обижаться за этот пост. Просто хотелось поставить хама на место.
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04.10.2020 18:10 Ответить
Як що це чмо так пише то воно не зрозуміє пані
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04.10.2020 18:20 Ответить
Довбню ! Білоруси не хохли , вони ті ж самі кацапи тільки взагалі без яєць
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04.10.2020 18:19 Ответить
Бро, їх жменя.
Бєларусів.
Усих їх, з малими і старими, менше ніж кацапів в одній Москві.
Це нас 45 мільйнів, і кацапи нас сцються, а їх просто розчавлять...
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04.10.2020 18:28 Ответить
Протестувальники-мінчани зламали міліцейський водомет - Цензор.НЕТ 5860
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04.10.2020 19:19 Ответить
Почнуться морози-перейдуть на коктейлі,щоб омон не мерзнув
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04.10.2020 16:54 Ответить
та да...
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04.10.2020 17:37 Ответить
а вось і русня. чаму сваёй трохКАЛорнай анучы саромішся, свіння руская?! ад цябе лапцямі за мілю смярдзіць, мразота лапатная.
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04.10.2020 17:02 Ответить
молодець, починаєш розуміти, що рідна мова - зброя проти окупантів
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04.10.2020 18:11 Ответить
Протестувальники-мінчани зламали міліцейський водомет - Цензор.НЕТ 5226
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04.10.2020 18:14 Ответить
Chatham House: на выборах Светлана Тихановская набрала 52,2% - читать на цензуру нет
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04.10.2020 16:52 Ответить
по ходу у МИНЧАН по воскресеньям это уже не ПРОТЕСТ , а ЗАБАВА !!! меня больше БЕСПОКОИТ наша ВОЙНА и как там АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ , хватит напора и терпения вести боевые действия .... а МИНСК как и ХАБАРОВСК ((((( пустое ((((
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04.10.2020 16:52 Ответить
Пишет читатель: «Подписался на районную группу Уручье-Инфо в начале сентября, когда всех захлестнула волна революционного энтузиазма по поводу самоорганизации гражданского общества: отзыв депутатов, помощь семьям задержанных, организация массовых акций протеста, создание сил самообороны, все дела… Прошел месяц, и вот какая повестка у «гражданского общества» на выходные: футбол, песни под гитару, ирландские танцы и английские ********».
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
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04.10.2020 18:07 Ответить
вони вчаться спілкуватись один з одним та формувати громадянське суспільство, а яким чином, то залежить від їхнього світогляду, що еволюціюнуватиме з часом
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04.10.2020 18:33 Ответить
Ничего вьі не понимаете. Ето уже почти победа протестующих.
В следующее воскресенье водомет вообще из парка не вьіедет.
Главное цветьі на место поломки принести
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04.10.2020 16:53 Ответить
Ось це по НАШОМУ - МОЛОДЦІ !!! Ще трохи і пявляться палаючі покришки !
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04.10.2020 16:54 Ответить
Вандалы!!!
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04.10.2020 16:55 Ответить
Білоруси дуже терплячі,ще потерплять пять років.
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04.10.2020 17:00 Ответить
ну хоть что то...а то милиция с народом....
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04.10.2020 17:01 Ответить
Ну, "ломать не строить", народная мудрость.
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04.10.2020 17:03 Ответить
Так он сам себя взорвал Или его все-таки убили
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04.10.2020 17:14 Ответить
Единая валюта скоро?
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04.10.2020 17:17 Ответить
Восставшие в Бухенвальде во время очередного километрового марша сломали водомет вертухаев. Они требуют условий проживания как в Освенциме
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04.10.2020 17:04 Ответить
Астанввитэсь!
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04.10.2020 17:13 Ответить
в Крыму наверное и нет водометов. точнее водометы может и есть но без воды
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04.10.2020 17:22 Ответить
права справа. молодці! тре ще й зкупнути мусарву..... щоб не балувались фарбами....
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04.10.2020 17:26 Ответить
Да не все то, что сверху от бога -
И народ зажигалки тушил.
И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин.
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04.10.2020 17:27 Ответить
Протестующим нужно мобилизироваться и вести себя решительней! Времени свергнуть картофельного тирана не так так уж и много - до сбора клубники в Польше осталось меньше года!
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04.10.2020 17:27 Ответить
Сумна картина. Рашковани чекають, коли протестувальники скористуються пляшками з запалювальною сумішю, щоб Бацька капітулював перед Рашою і злив всю владу росіянам. Ну, а "миротворчики" з Раші швидко заспокоють протестувалальників. Зникне електрика і інтернет, і за три дні в Білорусі все буде тихо, як на цвинтарі. Пітер стояв порожній аж до 1921го після чотирьох днів https://gilliotinus.livejournal.com/95442.html погром в Петрограде в 1917му
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04.10.2020 17:29 Ответить
Треба готуватись до мільонів біженців з Білорусі. Приймати треба усіх і створювати їм умови для життя. Але і перевіряти кожного.
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04.10.2020 17:31 Ответить
начинай проверять уже сейчас, если тебе надо!
шо ты вказивки раздаешь шо кому делать?
никого принимать и тем более создавать условия в Украине не надо - это вата ватная! нахрен они тут не впёрлись никому - у нас своей ваты выше крыши, причем украиномовной
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04.10.2020 17:40 Ответить
Ще тиждень тому в мене були біженці з Криму. За чотири роки перед тим вони жили в Луганську. Бабуся, мамка і хлопець чотирьох років. Ватка-ваткою. Але за два тижні їхнього проживання на моїй теріторії дав їм більше, ніж вони мені. Навряд вони отримали б таку гостинність в Росії. Сподіваюсь, що вони це оцінять.
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04.10.2020 17:58 Ответить
Шо, поїхали від тебе з криками: «Юляюляюля ! **************** !» ?
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04.10.2020 18:30 Ответить
Нічого не казали. Це я їм видав промову в дорогу, як рушник. Бо вони ж не в Рашу побігли, а в Україну. Як їх можна карнати за це?
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04.10.2020 18:46 Ответить
В Україну дуже багато біжать, але питання: з якими намірами!
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04.10.2020 19:22 Ответить
В голову до людей не залізеш. Важливо, як ти до них ставишся. Іноді добре спрацьовує згадка, що собака не кусає руку, яка її годує. Тобто за невдячність сам Бог карає.
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04.10.2020 20:10 Ответить
...буває і так... але поки що вони йдуть...
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04.10.2020 17:33 Ответить
😀
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04.10.2020 17:32 Ответить
Хорош вже тянути резину, пора таракана скидувати.
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04.10.2020 17:32 Ответить
треба.
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04.10.2020 17:35 Ответить
Ну всьо, это победа!
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04.10.2020 17:41 Ответить
це далеко не перемога.. і тим більше не "побєда", щоб ви не вкладали в це слово... це рух.. сподіваюсь, який не спинити жодними ябацьками. я вірю в білорусів. вони добрі люди.... і в них нема шляху назад. просто нема.... як і в нас не було... до речі...
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04.10.2020 17:53 Ответить
Вусатий колорадос 5 жовтня буде нізложен, бульбопірат.
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04.10.2020 19:38 Ответить
Остаточна перемога
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04.10.2020 20:47 Ответить
Та нічьо-нічьо.З зарплати лука вирахує...
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04.10.2020 17:46 Ответить
И фсё?
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04.10.2020 17:47 Ответить
На выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%,
Александр Лукашенко - 20,6%,
Андрей Дмитриев - 2,7%,
Сергей Черечень - 0,9%,
Анна Канопацкая - 0,3%,
против всех - 9,2%,
испортили бюллетень - 0,4%,
не захотело отвечать на этот вопрос - 13,7%. Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур.
Справочно: Chatham House (англ. The Royal Institute of International Affairs - Королевский институт международных отношений) - британский аналитический центр в области международных отношений.

Цель деятельности Chatham House - предоставить своим членам возможность обсуждения важных политических тенденций и вызовов.

Независимые исследования, проводимые членами Chatham House, предназначены для выработки новых идей и подходов для руководителей государства относительно вопросов внешней политики.
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04.10.2020 17:53 Ответить
А шо, формулу коктейля молотова не знають?
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04.10.2020 18:00 Ответить
Что касается эффективности мирных протестов, то следует понимать одну простую вещь: ненасильственный протест - всего лишь инструмент - инструмент, имеющий сотни разновидностей и проявлений. Мирный протест прекрасно совмещается с насилием в отношении противников революции. И если мы говорим, что революция победила бескровно, это вовсе не значит, что она была ненасильственной. http://t.me/svobodnayabelarus/89 Революция Гвоздик в Португалии начиналась как банальный военный переворот, но неожиданно для самих путчистов в течении нескольких часов получила всенародный характер. Румынская революция 1989 г. стартовала, как мирная, но быстро приобрела кровавый характер.

Майдан в Киеве в 2013 г. на первых порах был очень похож на нынешнюю белорусскую недореволюцию - евро-романтика, плакаты про кружевные трусики, песенки хором, попытки обнимашек с милицией и стихотворные флешмобы в фейсбучиках. А потом уже стали палить покрышки, поджигать карателей коктейлями Молотова и хоронить небесную сотню. Любая революция, сталкиваясь с реакцией, радикализуется. Если мирный протест не срабатывает... Ну, ОК, у дедушки на даче еще с войны пара обрезов припрятана…https://kungurov.livejournal.com/279000.html
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04.10.2020 18:04 Ответить
болотные хороняки оборзели. подра бы их опять проучить и немного воспитать.
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04.10.2020 18:17 Ответить
почему ВСЕ ролики на цензоре нельзя открыть в полный экран (ютубовские, фейсбучные) - отключена опция)? дичь какая-то
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04.10.2020 18:34 Ответить
Так ведь не сложно перейти на ютуб и там уже открыть.
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04.10.2020 18:42 Ответить
вопрос не в "сложно/не сложно", а в том, зачем эта дичь? 2020 год. ни на одном сайте не вижу таких ограничений. зачем мне переходить, если я хочу сейчас посмотреть прям тут?
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04.10.2020 18:49 Ответить
Ясно. Я подумала, что у Вас и таким образом не получается. Мало ли...У меня раньше большая часть видео на Цензоре вообще не открывалась. Сейчас все в порядке.
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04.10.2020 18:55 Ответить
Даже техника отказывается служить усатому таракану.... В отставку усатого передаста!!!!
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04.10.2020 19:28 Ответить
глядя на такое водное расточительство где-то в Крыму заплакала вата)
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04.10.2020 22:51 Ответить
Участники массовой акции в центре Минска сломали водомет, и тот начал поливать милиционеров. Источник: https://censor.net/ru/v3222802

Гарний початок - білоруси вже починають вчитись в Київа
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04.10.2020 22:59 Ответить
Давите Таракана👍
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05.10.2020 11:11 Ответить
 
 