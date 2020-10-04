Протестувальники-мінчани зламали міліцейський водомет. ВIДЕО

Учасники масової акції в центрі Мінська зламали водомет, і той почав поливати міліціонерів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами очевидців, водомет обступили кілька десятків людей. Вони зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною і вилили її на дорогу.

Після цього водомет вийшов із ладу. Він пустив струмінь води вгору, розвернувся, попрямував у бік позицій силовиків і облив їх.

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Ще у одного водомета, який використовувався проти протестувальників на проспекті Переможців, теж виникли проблеми. Машина пустила потужний струмінь води, тієї ж миті з неї злетіли баки з фарбувальною рідиною і металеві конструкції.

Водомет продовжив рух, залишивши фрагменти, що відвалилися, на проїжджій частині.

У Мінську в неділю відбувається чергова акція протесту, що отримала назву серед опозиціонерів "Марш визволення політв'язнів".

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Раніше мінська міліція підтвердила застосування водомета проти учасників несанкціонованої акції протесту в центрі міста.