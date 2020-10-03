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Новини Відео Революція в Білорусі
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Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі Мінську на вулиці вийшли сотні дівчат із квітами, але вони не об'єднувалися в колону. Увечері мінчани проводили заходи у дворах - із музичними виступами і чаюванням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, у багатьох випадках обійшлося без візиту силовиків.

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Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 02
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Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 04

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Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 05
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 06
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 07
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 08

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Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 09
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 10
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами 11

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На акцію протесту вийшли студенти МДЛУ - біля входу в один із корпусів університету вони співали і читали вірші. Студенти і викладачі держуніверситету випустили відеозвернення у зв'язку зі звільненням Світлани Волчек і спробами адміністрації вузу перешкодити студентським акціям солідарності.

Водночас біля площі Свободи в Бресті відбувся провладний мітинг, хода пройшла до Брестської фортеці.

За інформацією правозахисної організації "Вясна", відбулись обшуки в будинках і затримання кількох журналістів та активістів.

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Автор: 

Білорусь (7969) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+47
Белмайдан здох: сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи, вот уже сотни пошли. Дальше - одна женщина вышла на марш в Минске...Ходуны в никуда
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03.10.2020 22:59 Відповісти
+22
Цветоголовые.
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03.10.2020 22:56 Відповісти
+18
Их дубинками до посинения, а они с цветочками, видосиками, сэлфи и мемасиками. Счастливые люди
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03.10.2020 23:01 Відповісти
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А мужики бухают дома
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04.10.2020 08:40 Відповісти
На улицы выходят даже уже не сотни, а десятки женщин-активисток. Погода позволяет. Пьют чай, кушают пирожные, ругают Лукашенко. Их никто не трогает. Чем бы дитя не тешилось. Лукашенко победил. Поздравляю, Александр Григорьевич!
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04.10.2020 09:50 Відповісти
Лукашенко сверстает Конституцию и с почетом уйдет в отставку. Не думаю что с Союзным государством дело зайдет слишком далеко. Уже и Путин поостыл и Лукашенко влазить туда слишком далеко не надо. Время покажет и вылечит
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04.10.2020 09:54 Відповісти
Диктатор,хоч і "Ізгой" утримав Владу..
Бо Лише 10 відсотків революцій успішні...

НІЧОГО НОВОГО В СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ.
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04.10.2020 11:07 Відповісти
Цветочки, кляп во рту и трусы на голову . К встрече с омоном готовы
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04.10.2020 09:55 Відповісти
болотные хороняки.
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04.10.2020 10:34 Відповісти
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 9199
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04.10.2020 11:02 Відповісти
Свободная Беларусь, [04.10.20 10:29]
[ Фото ]
Пишет читатель: «Подписался на районную группу Уручье-Инфо в начале сентября, когда всех захлестнула волна революционного энтузиазма по поводу самоорганизации гражданского общества: отзыв депутатов, помощь семьям задержанных, организация массовых акций протеста, создание сил самообороны, все дела… Прошел месяц, и вот какая повестка у «гражданского общества» на выходные: футбол, песни под гитару, ирландские танцы и английские ********».
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
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04.10.2020 11:04 Відповісти
Бацька зробить якусь помилку. Він вже доведений до Кондратія цими протестами.
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04.10.2020 20:44 Відповісти
А не пробовали за трахать до смерти ментов которые их избивают . В общем и целом Лука победил , что в принципе было понятно и так , по тому что революции бескровными не бывают .Дерево свободы и демократии если его не полить кровью патриотов не хрена не растет.
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04.10.2020 11:11 Відповісти
інфантильні вони. по-переду у них наші 90-ті
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04.10.2020 11:20 Відповісти
Как может состояться то, чего даже не начинали?
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04.10.2020 11:40 Відповісти
Потужно?.уважаемые белорусы хватит заниматься буллингом над бацькой он всетаки пенсионер,имейте совесть.
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04.10.2020 11:38 Відповісти
Молодцы белорусы. Цветочки, песни и пляски против Луки и его клики. Надо и шарики в небо запускать. Можно еще хором и перднуть и это сметет Луку. Жалкое зрелище эти выступления и протесты.
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04.10.2020 11:40 Відповісти
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 2746
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04.10.2020 20:19 Відповісти
Потужно?.уважаемые белорусы хватит заниматься буллингом над бацькой он всетаки пенсионер,имейте совесть.
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04.10.2020 11:44 Відповісти
"Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!"
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04.10.2020 11:55 Відповісти
а шарики мусорам кто дарить будет?
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04.10.2020 12:38 Відповісти
Мда ,как сделать что б бабы бегали за тобой и дарили тебе цветы - лупить, причем желательно ногами или хотя б дубинкой, тягать за патлы по земле ... (проверенно беларусским омоном)
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04.10.2020 13:11 Відповісти
Це у них такі шлюбні ігри, по скрепному б'є значить любить, дуже любить. Як казала дівчина після поїздки в автозаку "вы***м что мама не узнает"
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04.10.2020 14:05 Відповісти
нужно было еще выйти с разноцветными гандонами
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04.10.2020 13:45 Відповісти
Цветочки пончики флажочки, хороводы в кружочках.... Так дела не будет... Уже слышно вновь лязгонье лямок в стойле...
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04.10.2020 13:48 Відповісти
Повеселили в очередной раз, спасибо
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04.10.2020 14:00 Відповісти
Як малi дiти
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04.10.2020 14:01 Відповісти
Ну ось і все, все на що вистачило білорусів, ну і видно що жінки там значно сміливіші за балаболів
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04.10.2020 14:03 Відповісти
ШО, УЖЕ УСЬО?Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 9096
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04.10.2020 14:52 Відповісти
Луке эти протесты до одного места .....терпилы.
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04.10.2020 15:09 Відповісти
Ну это было ожидаемо!Теперь все в стойло теперь там будете хороводы с цветочками и шариками водить!Аминь
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04.10.2020 15:29 Відповісти
с цветочками, чаепитием - децкий садик какой-то, зачем ваапше подвергать себя риску(коронавирус), еще бы пошли в песочницу поиграться.
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04.10.2020 15:48 Відповісти
а в это время менты забили до смерти беларуса -все пучком , чаечек с цветочками. Мож это новый ритуальный обряд?
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04.10.2020 15:49 Відповісти
Революция без Клары и Сары - нинастоящая.
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 2753
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04.10.2020 15:53 Відповісти
Пора побудувати самбодром ,щоб кожен рік з піснями і танцями прогонять Злу Луку . Якраз свято під збір картоплі угодило.Непогано зароблять продавці бльосток, мішури та іншого пір'я.
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04.10.2020 16:32 Відповісти
Сдаётся мне, там даже Дня памяти погибших не будет....
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04.10.2020 17:47 Відповісти
а где ж "вам никто не даст"?
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04.10.2020 19:25 Відповісти
Ты про Крым? или про себя?
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04.10.2020 20:14 Відповісти
Білоруси сказали своє слово. І вже не важливо, що там Бацька хоче, чи не хоче. Головне, що сябри його не хочуть. У вільної духовно людини з'явиться мільон способів прояву своєї політичної волі. І ніхто не зможе ці прояви зупинити.
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04.10.2020 20:39 Відповісти
Ребята, прямо сейчас на 1+1 про беларуские мифы и их "качество" продукции .
Прям наше обсуждение)))
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04.10.2020 20:53 Відповісти
Они же не майданутые они культурная и мирная нация и тешат себя иллюзиями о скорой попеде над диктатором.
Белорусы сидя 30 в стойле не понимают что без крови и жертв революций не бывает.Кровь будет обязательно если не ихняя то значит их детей!
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04.10.2020 22:06 Відповісти
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 5838 https://censor.net/ru/user/98956

Клали вони на ваші прояви з прибором,рассєяенцы,як путлєра на владу поставили,теж,і хвости задирали,і пір*я розпускали і де вони,ті прояви,зараз ? https://censor.net/ru/user/98956
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04.10.2020 22:21 Відповісти
Ой как задрали бульбоголовые. И везде новости о безмозглой белорусской "революции". Смешно до рвоты. Что нет горючего для коктейлей Молотова?
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04.10.2020 22:45 Відповісти
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