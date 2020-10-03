Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі Мінську на вулиці вийшли сотні дівчат із квітами, але вони не об'єднувалися в колону. Увечері мінчани проводили заходи у дворах - із музичними виступами і чаюванням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, у багатьох випадках обійшлося без візиту силовиків.









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На акцію протесту вийшли студенти МДЛУ - біля входу в один із корпусів університету вони співали і читали вірші. Студенти і викладачі держуніверситету випустили відеозвернення у зв'язку зі звільненням Світлани Волчек і спробами адміністрації вузу перешкодити студентським акціям солідарності.

Водночас біля площі Свободи в Бресті відбувся провладний мітинг, хода пройшла до Брестської фортеці.

За інформацією правозахисної організації "Вясна", відбулись обшуки в будинках і затримання кількох журналістів та активістів.

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