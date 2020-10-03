Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі Мінську на вулиці вийшли сотні дівчат із квітами, але вони не об'єднувалися в колону. Увечері мінчани проводили заходи у дворах - із музичними виступами і чаюванням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, у багатьох випадках обійшлося без візиту силовиків.
На акцію протесту вийшли студенти МДЛУ - біля входу в один із корпусів університету вони співали і читали вірші. Студенти і викладачі держуніверситету випустили відеозвернення у зв'язку зі звільненням Світлани Волчек і спробами адміністрації вузу перешкодити студентським акціям солідарності.
Водночас біля площі Свободи в Бресті відбувся провладний мітинг, хода пройшла до Брестської фортеці.
За інформацією правозахисної організації "Вясна", відбулись обшуки в будинках і затримання кількох журналістів та активістів.
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Бо Лише 10 відсотків революцій успішні...
НІЧОГО НОВОГО В СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ.
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Пишет читатель: «Подписался на районную группу Уручье-Инфо в начале сентября, когда всех захлестнула волна революционного энтузиазма по поводу самоорганизации гражданского общества: отзыв депутатов, помощь семьям задержанных, организация массовых акций протеста, создание сил самообороны, все дела… Прошел месяц, и вот какая повестка у «гражданского общества» на выходные: футбол, песни под гитару, ирландские танцы и английские ********».
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
Я вас чаем угощу!"
Прям наше обсуждение)))
Белорусы сидя 30 в стойле не понимают что без крови и жертв революций не бывает.Кровь будет обязательно если не ихняя то значит их детей!
Клали вони на ваші прояви з прибором,рассєяенцы,як путлєра на владу поставили,теж,і хвости задирали,і пір*я розпускали і де вони,ті прояви,зараз ? https://censor.net/ru/user/98956