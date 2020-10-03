Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске на улицы вышли сотни девушек с цветами, но они не стали объединяться в колонну. Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, во многих случаях обошлось без визита силовиков.









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На акцию протеста вышли Студенты МГЛУ - у входа в один из корпусов университета они пели и читали стихи. Студенты и преподаватели Белорусского госуниверситета выпустили видеообращение в связи с увольнением Светланы Волчек и попытками администрации вуза помешать студенческим акциям солидарности.

В то же время, у площади Свободы в Бресте прошел провластный митинг, шествие прошло до Брестской крепости.

По информации правозащитной организации "Вясна", прошли обыски в домах и задержания нескольких журналистов и активистов.

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