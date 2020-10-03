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Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске на улицы вышли сотни девушек с цветами, но они не стали объединяться в колонну. Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, во многих случаях обошлось без визита силовиков.

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Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами 06
Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами 07
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Читайте также: Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги

На акцию протеста вышли Студенты МГЛУ - у входа в один из корпусов университета они пели и читали стихи. Студенты и преподаватели Белорусского госуниверситета выпустили видеообращение в связи с увольнением Светланы Волчек и попытками администрации вуза помешать студенческим акциям солидарности.

В то же время, у площади Свободы в Бресте прошел провластный митинг, шествие прошло до Брестской крепости.

По информации правозащитной организации "Вясна", прошли обыски в домах и задержания нескольких журналистов и активистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусский телеканал СТВ назвал Украину "бывшей УССР". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Беларусь (7921) Минск (1562)


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Топ комментарии
+47
Белмайдан здох: сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи, вот уже сотни пошли. Дальше - одна женщина вышла на марш в Минске...Ходуны в никуда
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03.10.2020 22:59 Ответить
+22
Цветоголовые.
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03.10.2020 22:56 Ответить
+18
Их дубинками до посинения, а они с цветочками, видосиками, сэлфи и мемасиками. Счастливые люди
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03.10.2020 23:01 Ответить
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А мужики бухают дома
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04.10.2020 08:40 Ответить
На улицы выходят даже уже не сотни, а десятки женщин-активисток. Погода позволяет. Пьют чай, кушают пирожные, ругают Лукашенко. Их никто не трогает. Чем бы дитя не тешилось. Лукашенко победил. Поздравляю, Александр Григорьевич!
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04.10.2020 09:50 Ответить
Лукашенко сверстает Конституцию и с почетом уйдет в отставку. Не думаю что с Союзным государством дело зайдет слишком далеко. Уже и Путин поостыл и Лукашенко влазить туда слишком далеко не надо. Время покажет и вылечит
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04.10.2020 09:54 Ответить
Диктатор,хоч і "Ізгой" утримав Владу..
Бо Лише 10 відсотків революцій успішні...

НІЧОГО НОВОГО В СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ.
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04.10.2020 11:07 Ответить
Цветочки, кляп во рту и трусы на голову . К встрече с омоном готовы
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04.10.2020 09:55 Ответить
болотные хороняки.
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04.10.2020 10:34 Ответить
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 9199
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04.10.2020 11:02 Ответить
Свободная Беларусь, [04.10.20 10:29]
[ Фото ]
Пишет читатель: «Подписался на районную группу Уручье-Инфо в начале сентября, когда всех захлестнула волна революционного энтузиазма по поводу самоорганизации гражданского общества: отзыв депутатов, помощь семьям задержанных, организация массовых акций протеста, создание сил самообороны, все дела… Прошел месяц, и вот какая повестка у «гражданского общества» на выходные: футбол, песни под гитару, ирландские танцы и английские ********».
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
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04.10.2020 11:04 Ответить
Бацька зробить якусь помилку. Він вже доведений до Кондратія цими протестами.
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04.10.2020 20:44 Ответить
А не пробовали за трахать до смерти ментов которые их избивают . В общем и целом Лука победил , что в принципе было понятно и так , по тому что революции бескровными не бывают .Дерево свободы и демократии если его не полить кровью патриотов не хрена не растет.
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04.10.2020 11:11 Ответить
інфантильні вони. по-переду у них наші 90-ті
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04.10.2020 11:20 Ответить
Как может состояться то, чего даже не начинали?
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04.10.2020 11:40 Ответить
Потужно?.уважаемые белорусы хватит заниматься буллингом над бацькой он всетаки пенсионер,имейте совесть.
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04.10.2020 11:38 Ответить
Молодцы белорусы. Цветочки, песни и пляски против Луки и его клики. Надо и шарики в небо запускать. Можно еще хором и перднуть и это сметет Луку. Жалкое зрелище эти выступления и протесты.
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04.10.2020 11:40 Ответить
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 2746
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04.10.2020 20:19 Ответить
Потужно?.уважаемые белорусы хватит заниматься буллингом над бацькой он всетаки пенсионер,имейте совесть.
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04.10.2020 11:44 Ответить
"Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!"
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04.10.2020 11:55 Ответить
а шарики мусорам кто дарить будет?
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04.10.2020 12:38 Ответить
Мда ,как сделать что б бабы бегали за тобой и дарили тебе цветы - лупить, причем желательно ногами или хотя б дубинкой, тягать за патлы по земле ... (проверенно беларусским омоном)
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04.10.2020 13:11 Ответить
Це у них такі шлюбні ігри, по скрепному б'є значить любить, дуже любить. Як казала дівчина після поїздки в автозаку "вы***м что мама не узнает"
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04.10.2020 14:05 Ответить
нужно было еще выйти с разноцветными гандонами
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04.10.2020 13:45 Ответить
Цветочки пончики флажочки, хороводы в кружочках.... Так дела не будет... Уже слышно вновь лязгонье лямок в стойле...
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04.10.2020 13:48 Ответить
Повеселили в очередной раз, спасибо
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04.10.2020 14:00 Ответить
Як малi дiти
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04.10.2020 14:01 Ответить
Ну ось і все, все на що вистачило білорусів, ну і видно що жінки там значно сміливіші за балаболів
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04.10.2020 14:03 Ответить
ШО, УЖЕ УСЬО?Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 9096
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04.10.2020 14:52 Ответить
Луке эти протесты до одного места .....терпилы.
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04.10.2020 15:09 Ответить
Ну это было ожидаемо!Теперь все в стойло теперь там будете хороводы с цветочками и шариками водить!Аминь
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04.10.2020 15:29 Ответить
с цветочками, чаепитием - децкий садик какой-то, зачем ваапше подвергать себя риску(коронавирус), еще бы пошли в песочницу поиграться.
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04.10.2020 15:48 Ответить
а в это время менты забили до смерти беларуса -все пучком , чаечек с цветочками. Мож это новый ритуальный обряд?
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04.10.2020 15:49 Ответить
Революция без Клары и Сары - нинастоящая.
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 2753
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04.10.2020 15:53 Ответить
Пора побудувати самбодром ,щоб кожен рік з піснями і танцями прогонять Злу Луку . Якраз свято під збір картоплі угодило.Непогано зароблять продавці бльосток, мішури та іншого пір'я.
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04.10.2020 16:32 Ответить
Сдаётся мне, там даже Дня памяти погибших не будет....
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04.10.2020 17:47 Ответить
а где ж "вам никто не даст"?
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04.10.2020 19:25 Ответить
Ты про Крым? или про себя?
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04.10.2020 20:14 Ответить
Білоруси сказали своє слово. І вже не важливо, що там Бацька хоче, чи не хоче. Головне, що сябри його не хочуть. У вільної духовно людини з'явиться мільон способів прояву своєї політичної волі. І ніхто не зможе ці прояви зупинити.
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04.10.2020 20:39 Ответить
Ребята, прямо сейчас на 1+1 про беларуские мифы и их "качество" продукции .
Прям наше обсуждение)))
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04.10.2020 20:53 Ответить
Они же не майданутые они культурная и мирная нация и тешат себя иллюзиями о скорой попеде над диктатором.
Белорусы сидя 30 в стойле не понимают что без крови и жертв революций не бывает.Кровь будет обязательно если не ихняя то значит их детей!
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04.10.2020 22:06 Ответить
Сотні жінок вийшли на вулиці Мінська з квітами - Цензор.НЕТ 5838 https://censor.net/ru/user/98956

Клали вони на ваші прояви з прибором,рассєяенцы,як путлєра на владу поставили,теж,і хвости задирали,і пір*я розпускали і де вони,ті прояви,зараз ? https://censor.net/ru/user/98956
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04.10.2020 22:21 Ответить
Ой как задрали бульбоголовые. И везде новости о безмозглой белорусской "революции". Смешно до рвоты. Что нет горючего для коктейлей Молотова?
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04.10.2020 22:45 Ответить
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