Сотни женщин вышли на улицы Минска с цветами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Беларуси Минске на улицы вышли сотни девушек с цветами, но они не стали объединяться в колонну. Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, во многих случаях обошлось без визита силовиков.
На акцию протеста вышли Студенты МГЛУ - у входа в один из корпусов университета они пели и читали стихи. Студенты и преподаватели Белорусского госуниверситета выпустили видеообращение в связи с увольнением Светланы Волчек и попытками администрации вуза помешать студенческим акциям солидарности.
В то же время, у площади Свободы в Бресте прошел провластный митинг, шествие прошло до Брестской крепости.
По информации правозащитной организации "Вясна", прошли обыски в домах и задержания нескольких журналистов и активистов.
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НІЧОГО НОВОГО В СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ.
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Пишет читатель: «Подписался на районную группу Уручье-Инфо в начале сентября, когда всех захлестнула волна революционного энтузиазма по поводу самоорганизации гражданского общества: отзыв депутатов, помощь семьям задержанных, организация массовых акций протеста, создание сил самообороны, все дела… Прошел месяц, и вот какая повестка у «гражданского общества» на выходные: футбол, песни под гитару, ирландские танцы и английские ********».
В этом плотном графике не осталось места строительству баррикад, блокированию дорог и маршам протеста. Революция уходит во дворы, превращаясь в карнавал и дружеские посиделки. А как у вас?
#общество
Я вас чаем угощу!"
Прям наше обсуждение)))
Белорусы сидя 30 в стойле не понимают что без крови и жертв революций не бывает.Кровь будет обязательно если не ихняя то значит их детей!
Клали вони на ваші прояви з прибором,рассєяенцы,як путлєра на владу поставили,теж,і хвости задирали,і пір*я розпускали і де вони,ті прояви,зараз ? https://censor.net/ru/user/98956