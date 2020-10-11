Азербайджанские "Байрактары" бьют по машинам снабжения под Гадрутом и Джебраилом. ВИДЕО
Минобороны Азербайджана показало свежие кадры уничтожения армянских машин снабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.
Топ комментарии
+56 No48
показать весь комментарий11.10.2020 10:52 Ответить Ссылка
+43 Гыг с Вами
показать весь комментарий11.10.2020 11:16 Ответить Ссылка
+38 Dmitriy Swan #416188
показать весь комментарий11.10.2020 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хотя все мы знаем шо там оружие,топливо и военснаряжение...
шо при пете,шо при зеле.
Но угадайте, на чьей стороне наши симпатии, если Армения в числе считанных стран, поддержавших рашистскую оккупацию нашей страны?
Поставлена на вооружениеи Армении после 2017 года. Задача: осуществлять отслеживании пусков баллистических ракет и аэродинамических целей, в том числе малой радиолокационной заметности («стелс»-целей).