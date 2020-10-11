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Азербайджанские "Байрактары" бьют по машинам снабжения под Гадрутом и Джебраилом. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана показало свежие кадры уничтожения армянских машин снабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

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Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+56
Вчiтесь, зеленi гниди, поки ще не запiзно.
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11.10.2020 10:52 Ответить
+43
Азербайджанські дрони б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом - Цензор.НЕТ 7405Азербайджанські дрони б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом - Цензор.НЕТ 2614
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11.10.2020 11:16 Ответить
+38
Был бы барыга президент у нас уже было б пару десятков таких дронов.Но стадо выбрало клоуна
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11.10.2020 10:57 Ответить
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"Вони розбігались як таракани від капця" - так буде написано в книзі про цей конфлікт
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11.10.2020 12:46 Ответить
"Избиение младенцев...".
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12.10.2020 06:27 Ответить
а мы 7ой год "фиксируем" проходы гуманитарнызх колонн" из *********,от краснючего креста,от ахметова-гудка...
хотя все мы знаем шо там оружие,топливо и военснаряжение...
шо при пете,шо при зеле.
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11.10.2020 12:51 Ответить
Сейчас весь мир выстроился в очередь на турецкие дроны. И у турок отбоя на Байрактары не будет. Вот так нужно продвигать свое оружие а не показывать десятилетиями макеты из попьемоше на выставках.
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11.10.2020 12:57 Ответить
Война - это плохо, спору нет.
Но угадайте, на чьей стороне наши симпатии, если Армения в числе считанных стран, поддержавших рашистскую оккупацию нашей страны?
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11.10.2020 13:02 Ответить
Армия Украины может такое же показать, очень немного и без дронов-камикадзе. Пару ракет на Байрактарах,надеюсь, есть... Но нам и этого Путин не разрешает.
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11.10.2020 13:19 Ответить
летят лапти...
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11.10.2020 19:38 Ответить
Интеллегентно конечно.Молодцы.
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11.10.2020 20:51 Ответить
Что и не говори но обосраных армян приятно видеть.
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11.10.2020 20:53 Ответить
Отличная тактика - навязать бой за населённый пункт к которому ведет единственная дорога и крушить караваны со снабжением и подмогой,как в тире.
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11.10.2020 20:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oXZd1fiWPk0 Азербайджан ракетным ударом уничтожил новейшую российскую РЛС "Небо-М"

Поставлена на вооружениеи Армении после 2017 года. Задача: осуществлять отслеживании пусков баллистических ракет и аэродинамических целей, в том числе малой радиолокационной заметности («стелс»-целей).
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11.10.2020 22:49 Ответить
У Азербайджана дроны не кончаются. Также вызывают сожаление кадры, на которых видно, что в момент удара армянские военные уже высадились из машины.
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12.10.2020 10:17 Ответить
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